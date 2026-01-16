¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
»Ë¾åºÇÄ¹¡Ê¢¨1¡Ë¤Î7¥õ·î»ýÂ³¤ÈÂ®¸úÀ¤òÎ¾Î©¡¡¡Ø¥¢¡¼¥¹¥¬¡¼¥Ç¥ó ¤ªÄí¤ÎÃî¥³¥í¥êPRO µ´¸ú¤¥¸¥§¥Ã¥È¡Ù¿·È¯Çä
¡Á¤ªÄí¤ÎÉÔ²÷³²Ãî¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢²÷Å¬¤Ê±à·Ý¥é¥¤¥Õ¤ò±þ±ç¡ª¡Á
¡¡¥¢¡¼¥¹À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§ÀîÃ¼¹îµ¹¡¢°Ê²¼ ¡Ö¥¢¡¼¥¹À½Ìô¡×¡Ë¤Ï¡¢¤ªÄí¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³²Ãî¤ò¼ê´Ö¤«¤±¤º¤ËÄ¹´ü´Ö¤·¤Ã¤«¤êÂÐºö¤·¡¢¸«¤«¤±¤¿³²Ãî¤â¤½¤Î¾ì¤Ç¤¹¤°¶î½ü¤Ç¤¤ë¿·À½ÉÊ¡Ø¥¢¡¼¥¹¥¬¡¼¥Ç¥ó ¤ªÄí¤ÎÃî¥³¥í¥êPRO µ´¸ú¤¥¸¥§¥Ã¥È¡Ù¤ò2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢±à·Ý¾¦ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¡¼¥¹¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤òÅ¸³«¤·¡¢±à·Ý¤ò³Ú¤·¤à°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÁÛ¤¤¤Ë±þ¤¨¤ë¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤ÇÍ¥¤ì¤¿¸ú²Ì¡¢¤è¤êÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤è¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¤¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¤ªÄí¼þ¤ê¤Î³²Ãî¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢ÉÔ°Â¤äÉÔ²÷¤ò·Ú¸º¤·¤Æ²÷Å¬¤ËÊë¤é¤»¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿Áí¹çÉÔ²÷³²ÃîÍÑ¥¨¥¢¥¾¡¼¥ëÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤ªÄí¤ÎÃî¤òÄ¹´ü´Ö¤·¤Ã¤«¤êÂÐºö¤·¤¿¤¤¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¡¢²÷Å¬¤Ê±à·Ý¥é¥¤¥Õ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ½ÉÊÆÃÄ¹¡Û
1. Ãî¥³¥í¥ê»Ë¾åºÇÄ¹¡Ê¢¨1¡Ë7¥õ·î»ýÂ³¤Î¥Ð¥ê¥¢¸ú²Ì
¶¯ÎÏ¤Ê¥Ð¥ê¥¢¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢³²Ãî¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¾ì½ê¤ËÊ®¼Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ë¾åºÇÄ¹¤È¤Ê¤ëÌó7¥õ·î´Ö¸ú²Ì¤¬»ýÂ³¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªÄí¼þ¤ê¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³²Ãî¤ÎÈ¯À¸¤òÍÞÀ©¤·¤Þ¤¹¡£
2. 2WAY¥È¥ê¥¬¡¼¤ÇÈô¤ÖÃî¡¢Çç¤¦Ãî¤òÂ®¸ú·âÌÇ
ÀèÃ¼¤Î¤Ä¤Þ¤ß¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³²Ãî¤ËÅ¬¤·¤¿Ê®¼ÍÊýË¡¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¡ÖÀÚÂØ¥È¥ê¥¬¡¼¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¸¥§¥Ã¥ÈÊ®¼Í¡ÊÈô¤ÖÃîÍÑ¡Ë¡§
ºÇÂç6.5mÊ®¼Í¡ÊÌµÉ÷»þ¡¢´Ä¶¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¤Î¥¸¥§¥Ã¥ÈÊ®¼Í¤ÇÈô¤ÖÃî¤â¤¹¤Ð¤ä¤¯¥Î¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡ü¥ï¥¤¥ÉÊ®¼Í¡ÊÇç¤¦ÃîÍÑ¡Ë¡§
¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥ß¥¹¥È¤Ç¥à¥«¥Ç¤ä¥Ê¥á¥¯¥¸¡¢¥¢¥ê¤Ê¤É¤ÎÇç¤¦Ãî¤ò¿á¤Èô¤Ð¤µ¤º¡¢¤·¤Ã¤«¤êÉÕÃå¤µ¤»¡¢Â®¸ú¤Ç¥Î¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
3. ¥à¥«¥Ç¤Ê¤É¶¯¤¤Ãî¤â¤¹¤Ð¤ä¤¯ÅÝ¤¹¡Öµ´¸ú¤¡×½èÊý6¤Ä¤ÎÍ¸úÀ®Ê¬
¥à¥«¥Ç¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤Ãî¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤¹¤Ð¤ä¤¤¥Î¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÀ½ÉÊ¤ÎÍ¸úÀ®Ê¬¡Ê¢¨2¡Ë¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÌµÎÏ²½À®Ê¬¤Ï¥Ï¥Á¤ä¥à¥«¥Ç¤òÈ¿·â¤µ¤»¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¡¢¿¢Êª¤Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤ëÀ®Ê¬¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹ÔÆ°Ää»ß¡¢¥Î¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¡¢»ýÂ³¡¢¥Ð¥ê¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ½ÉÊ³µÍ×¡Û
À½ÉÊÌ¾¡§¥¢¡¼¥¹¥¬¡¼¥Ç¥ó ¤ªÄí¤ÎÃî¥³¥í¥êPRO µ´¸ú¤¥¸¥§¥Ã¥È 480mL
ÆâÍÆÎÌ¡§480mL
¸úÇ½¸ú²Ì¡§¤ªÄí¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³²Ãî¤Î¶î½ü¡¦È¯À¸ËÉ»ß
²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥×¥ó
È¯ÇäÆü¡Ê¥á¡¼¥«¡¼½Ð²ÙÆü¡Ë¡¿¾ì½ê¡§2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¿Á´¹ñ
¡Ú¡Ö¥¢¡¼¥¹¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö°Â¿´¡×¤È¡Ö´î¤Ó¡×¤òÌóÂ«¤¹¤ë¡¢±à·Ý¤ÎÁë¸ý¡£ÌîºÚ¤È²ñÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤¯°é¤Æ¤ë¡£²Ö¤È¿¨¤ì¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿´Ë¤«¤ËÊë¤é¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤·¤¢¤ï¤»¤ÊËèÆü¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤«¤é¡£¥¢¡¼¥¹À½Ìô¤Ï¡¢²ÈÄíÍÑÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»ëÅÀ¤òÀ½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ë³è¤«¤·¡¢±à·ÝÍÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¡¼¥¹¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤«¤é¡¢»Ï¤á¤ä¤¹¤¯¡¢Â³¤±¤ä¤¹¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ìþ¤·¤äÃ£À®´¶¤È¤¤¤¦´î¤Ó¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢±à·Ý¤ò³Ú¤·¤à°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÁÛ¤¤¤Ë±þ¤¨¤ë¡Ö±à·Ý¤ÎÁë¸ý¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ç¡¢¤è¤ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤è¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¤À½ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§¤ªÄí¤ÎÃî¥³¥í¥ê»Ë¾å¡£»ÈÍÑ´Ä¶¡¢³²Ãî¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡§Í¸úÀ®Ê¬¡§¥â¥ó¥Õ¥ë¥ª¥í¥È¥ê¥ó¡¢d-T80-¥Õ¥¿¥ë¥¹¥ê¥ó¡¢¥Ó¥Õ¥§¥ó¥È¥ê¥ó¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥ë¥È¥ê¥ó¡¢¥Á¥â¡¼¥ë¡¢ÌµÎÏ²½À®Ê¬
