²½³Ø»¦ÃîÀ®Ê¬ÉÔ»ÈÍÑ¡ªÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¥¢¥ê¤Î¿¯Æþ¤òÄ¹´üÍ½ËÉ¡¡»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¡¡¡Ø¥¢¡¼¥¹¥¬¡¼¥Ç¥ó ¥¢¥ê¤è¤±·âÌÇ ¥²¥ë¥¿¥¤¥×¡Ù¿·È¯Çä
¡ÁÀÖ¤Á¤ã¤ó¡¦¥Ú¥Ã¥È¤Î¤¤¤ë²ÈÄí¤Ç¤â²÷Å¬¤ÊÊë¤é¤·¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡Á
¡¡¥¢¡¼¥¹À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§ÀîÃ¼¹îµ¹¡¢°Ê²¼ ¡Ö¥¢¡¼¥¹À½Ìô¡×¡Ë¤Ï¡¢ÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¥¢¥ê¤Î¿¯Æþ¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¥²¥ë¥¿¥¤¥×¤Î´÷ÈòºÞ¡Ø¥¢¡¼¥¹¥¬¡¼¥Ç¥ó ¥¢¥ê¤è¤±·âÌÇ ¥²¥ë¥¿¥¤¥×¡Ù¤ò2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÁ´¹ñ¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¤Î±à·ÝÍÑÉÊ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥êÂÐºöÍÑÉÊ¤Ï±à·ÝÉÔ²÷³²Ãî¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤Ê¹½À®Èæ¡Ê30.5%¡Ê¢¨1¡Ë¡Ë¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢±à·Ý¾¦ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¡¼¥¹¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤«¤é¡¢¤³¤Î¥¢¥êÂÐºö¥«¥Æ¥´¥ê¤Ë¡Ö´÷ÈòºÞ¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊºÞ·¿¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»Ô¾ì¤Î³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ½ÉÊÆÃÄ¹¡Û
1. ÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¥¢¥ê¤¬·ù¤¬¤ë´÷ÈòºÞ
¸¼´Ø¤ä¾¡¼ê¸ý¡¢Áë¤®¤ï¤äÊÉ¡¢¾²¤Î¤¹¤´Ö¤Ê¤É¡¢¥¢¥ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥ê¤¬·ù¤¬¤ê¿¯Æþ¤òÍ½ËÉ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÉÊ¤Ï¥¢¥ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥¤¥ä¤Ê¥Ë¥ª¥¤¡×¤òÈ¯À¸¤µ¤»¡¢¼«¼Ò´ðÁÃ»î¸³¤Î·ë²Ì¡¢¶Ã°Û¤ÎU¥¿¡¼¥óÎ¨98.8%¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2. ºÇÄ¹Ìó3¥õ·î¤Î»ýÂ³¸ú²Ì
¥²¥ë¥¿¥¤¥×¤Î¤¿¤á¡¢°ìÅÙÀßÃÖ¤¹¤ì¤ÐºÇÄ¹Ìó3¥õ·î´Ö¡¢¸ú²Ì¤¬»ýÂ³¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨»ÈÍÑ´Ä¶¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
3. ²½³Ø»¦ÃîÀ®Ê¬ÉÔ»ÈÍÑ¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤
Í¸úÀ®Ê¬¤Ë¤Ï¿¢ÊªÍ³ÍèÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²½³Ø»¦Ãî¸¶ÂÎ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤ä¥Ú¥Ã¥È¤¬¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
4. ¼¼Æâ¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½
¼¼Æâ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¡¼¥Ö¤Î¹á¤ê¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ½ÉÊ³µÍ×¡Û
À½ÉÊÌ¾¡§¥¢¡¼¥¹¥¬¡¼¥Ç¥ó ¥¢¥ê¤è¤±·âÌÇ ¥²¥ë¥¿¥¤¥×
ÆâÍÆÎÌ¡§374g
¸úÇ½¸ú²Ì¡§¥¢¥ê¡Ê¥·¥í¥¢¥ê¤ò½ü¤¯¡Ë¤Î´÷Èò¡¡¢¨¥¢¥ê¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ú²Ì¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥×¥ó
È¯ÇäÆü¡Ê¥á¡¼¥«¡¼½Ð²ÙÆü¡Ë¡¿¾ì½ê¡§2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¿Á´¹ñ
¡Ú¡Ö¥¢¡¼¥¹¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡¡Ö°Â¿´¡×¤È¡Ö´î¤Ó¡×¤òÌóÂ«¤¹¤ë¡¢±à·Ý¤ÎÁë¸ý¡£ÌîºÚ¤È²ñÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤¯°é¤Æ¤ë¡£²Ö¤È¿¨¤ì¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿´Ë¤«¤ËÊë¤é¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤·¤¢¤ï¤»¤ÊËèÆü¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤«¤é¡£¥¢¡¼¥¹À½Ìô¤Ï¡¢²ÈÄíÍÑÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»ëÅÀ¤òÀ½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ë³è¤«¤·¡¢±à·ÝÍÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¡¼¥¹¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤«¤é¡¢»Ï¤á¤ä¤¹¤¯¡¢Â³¤±¤ä¤¹¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ìþ¤·¤äÃ£À®´¶¤È¤¤¤¦´î¤Ó¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢±à·Ý¤ò³Ú¤·¤à°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÁÛ¤¤¤Ë±þ¤¨¤ë¡Ö±à·Ý¤ÎÁë¸ý¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ç¡¢¤è¤ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤è¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¤À½ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§¼«¼ÒÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ë¡Ö±à·ÝÉÔ²÷³²Ãî ¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊÌ¹½À®Èæ¡× ´ü´Ö¡§2025Ç¯1-6·î
