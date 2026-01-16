¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø¡Ê¶¦Æ±¸¦µæ¡Ë¡Û¹â¼¾ÅÙ²¼¤Ç¤ÎÍÕÆâ¤Î¿å½¸ÀÑ¤ò¤á¤°¤ë¿¢Êª¤ÈÉÂ¸¶ºÙ¶Ý¤Î¹¶ËÉ¤ò²òÌÀ
2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë
ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô³Æ°Ì
¹â¼¾ÅÙ²¼¤Ç¤ÎÍÕÆâ¤Î¿å½¸ÀÑ¤ò¤á¤°¤ë¿¢Êª¤ÈÉÂ¸¶ºÙ¶Ý¤Î¹¶ËÉ¤ò²òÌÀ
µ¤¹¦¤ò³«¤¤¤Æ¿å¤òÇÓ½Ð¤µ¤»¤ë¹ÚÁÇ¤Î°äÅÁ»ÒÈ¯¸½¤¬É¸Åª¤À¤Ã¤¿
¡Áµ¤¸õÊÑÆ°»þÂå¤ÎÉÂ³²ËÉ½ü¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ë´üÂÔ¡Á
¡ÚÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª¡Û
ÉÂ¸¶¶Ý¤¬¿¢Êª¤ËÉÂµ¤¤òµ¯¤³¤¹¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¿¢ÊªÂÐÉÂ¸¶¶Ý¤Î´Ø·¸À¤Ë²Ã¤¨¡¢¼þ°Ï¤Î´Ä¶¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¹ß±«¤ÎºÝ¤ËÀ¸¤¸¤ë¹â¼¾ÅÙ´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÉÂ³²¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¿Þ1¡Ë¡£¹â¼¾ÅÙ´Ä¶²¼¤Ç¤Ï¡¢ÉÂ¸¶ºÙ¶Ý¤ÎÍÕ¤Ø¤Î¿¯Æþ¤¬Â¥¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿¯Æþ¸å¤ËÍÕ¤ÎºÙË¦¤ÈºÙË¦¤Î¤¹¤´Ö¤Ë¿å¤ò½¸¤á¤ë¡Ö¿å¿»ÄÒ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸½¾Ý¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿å¤ËËþ¤Á¤¿´Ä¶¤Ï¡¢ÍÕ¤Î±ÉÍÜÊ¬¤ò½¸¤á¤¿¤ê¡¢¿¢Êª¤¬ºî¤ë¹³¶ÝÊª¼Á¤òÇö¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Á¡¢ÉÂ¸¶ºÙ¶Ý¤ÎÁý¿£¤ò¶¯¤¯¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÉÂ¸¶ºÙ¶Ý¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¿¢Êª¤ÎºÙË¦Æâ¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ß¡¢¿¢Êª¤ÎÌÈ±Ö¤äÀ¸Íýµ¡Ç½¤òÍð¤¹¤³¤È¤Ç¿å¿»ÄÒ¤ò·ÁÀ®¤·¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿å¿»ÄÒ¤òÍ¶Æ³¤¹¤ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¤Î°ìÉô¤¬Æ±Äê¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤é¤ÎºîÍÑµ¡¹½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÄê¤ÎÍý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿¢Êª¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¿å¿»ÄÒ¤ÎÈ¯À¸¤òÍÞ¤¨¡¢ÉÂ¸¶ºÙ¶Ý¤ËÂÐ¹³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¾ðÊó¤¬Ë³¤·¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¤³¤ÎÅÀ¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¹â¼¾ÅÙ´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ë¿¢Êª¤ÎËÉ¸æµ¡¹½¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú³µÍ×¡Û
ÆàÎÉÀèÃ¼²Ê³Øµ»½ÑÂç³Ø±¡Âç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡§±ö粼°ìÍµ¡ËÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ²Ê ¥Ð¥¤¥ª¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹ÎÎ°è¤Î°ÂÅÄÀ¹µ®½õ¶µ¡¢À¾ÛêÍº²ð¶µ¼ø¤é¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢Íý²½³Ø¸¦µæ½ê´Ä¶»ñ¸»²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Î²¬ËÜ¾»·û
¥Á¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³ØÀ¸Ì¿²Ê³ØÉô¥Ð¥¤¥ª¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³Ø²Ê¤Î¼Äß·¾Ïµ×½õ¶µ¡¢»Í°æ¤¤¤º¤ß½õ¶µ¡¢ºë¶ÌÂç³ØÂç³Ø±¡Íý¹©³Ø¸¦µæ²Ê¤ÎËÅÄÀµ»Ì¶µ¼ø¤é¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢¿¢Êª¤ÎÉÂ³²¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ë¹â¼¾ÅÙ´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿¢Êª¤ÈÉÂ¸¶ºÙ¶Ý¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¹¶ËÉ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Î°ìÃ¼¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÕ¤Ë´¶À÷¤¹¤ëÉÂ¸¶ºÙ¶Ý¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ÍÕ¤ÎÆâÉô¤ÎºÙË¦¤ÈºÙË¦¤Î¤¹¤´Ö¤ÇÁý¿£¤·¤ÆÉÂµ¤¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¹â¼¾ÅÙ²¼¤Ç¤ÏÍÕ¤ÎÆâÉô¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼þ°Ï¤Ë¿å¤ò½¸¤á¤ë¡Ö¿å¿»ÄÒ¡Ê¤ß¤º¤·¤ó¤»¤¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀïÎ¬¤ò¼è¤ê¡¢Áý¿£¤ËÅ¬¤·¤¿´Ä¶¤òºî¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¦µæ¤«¤é¡¢ÉÂ¸¶ºÙ¶Ý¤Ï¿å¿»ÄÒ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤ËÆÃÄê¤Î¡Ö¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¶Ý¤Î´¶À÷¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÉð´ï¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¤òÇ§¼±¤Ç¤¤ëÌÈ±Ö¼õÍÆÂÎ¤¬¿¢Êª¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏµÕ¤Ë¶Ý¤Î»àÌÇ¤ò¾·¤¯¶¯ÎÏ¤ÊÌÈ±Ö±þÅú¤òÍ¶È¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡Ö½ô¿Ï¤Î·õ¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¤òÉÂ¸¶ºÙ¶Ý¤¬»È¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¿¢Êª¤Ë¤Ï¿å¿»ÄÒ¤òÁË¤à²¿¤é¤«¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¹îÉþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¾ãÊÉ¤Î¼ÂÂÎ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¿¢Êª¤¬ÉÂ¸¶ºÙ¶Ý¤Ë¤è¤ë¿å¿»ÄÒ¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ëÌÈ±Ö¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ö¥é¥Ê²Ê¤Î¥â¥Ç¥ë¿¢Êª¤Ç¤¢¤ë¥·¥í¥¤¥Ì¥Ê¥º¥Ê¤òÍÑ¤¤¡¢¹â¼¾ÅÙ²¼¤ÇÈ¯¸½¤¬¹â¤Þ¤ë°äÅÁ»Ò·²¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿¢Êª¤ÎÊÝ¿åÄ´Àá¤ËÆ¯¤¯¥Û¥ë¥â¥ó¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ö¥·¥·¥ó»À¡ÊÃí1¡Ë¤òÊ¬²ò¤¹¤ë¹ÚÁÇCYP707A3¡ÊÃí2¡Ë¤¬¡¢¼¾ÅÙ¤Î¾å¾º¤Ë±þ¤¸¤ÆÍ¶Æ³¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸«¤¤¤À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÍ¶Æ³¤Ë¤è¤ê¥¢¥Ö¥·¥·¥ó»À¤ÎºîÍÑ¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¡¢µ¤¹¦¤¬³«¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¿å¿»ÄÒ¤Î·ÁÀ®¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆÍ¤»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î±þÅú¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¼¾ÅÙ¾å¾º¤ËÈ¼¤¤ºÙË¦Æâ¤Î¥«¥ë¥·¥¦¥à¥¤¥ª¥óÇ»ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÊÑ²½¤ò·Àµ¡¤È¤·¤ÆCAMTA3¤È¤¤¤¦Å¾¼Ì°ø»Ò¡ÊÃí3¡Ë¤¬CYP707A3°äÅÁ»Ò¤ÎÈ¯¸½¤òÍ¶Æ³¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¿¢Êª¤¬¼¾ÅÙÊÑ²½¤ò´¶ÃÎ¤·¡¢ËÉ¸æ±þÅú¤òºîÆ°¤µ¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÉÂ¸¶ºÙ¶Ý¤¬¤³¤ÎÄñ¹³À¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ëCYP707A3¤ÎÈ¯¸½¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÍÞÀ©¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼Ê¬»Ò¤â¿·¤¿¤ËÆ±Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿¢Êª¤ÈÉÂ¸¶ºÙ¶Ý¤Î¹¶ËÉ¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊÊ¬»ÒÉ¸Åª¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÀ®²Ì¤Ï¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤ËÈ¼¤Ê¤¤Èï³²³ÈÂç¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¿¢ÊªÉÂ³²¤ËÂÐ¤·¡¢¿¢Êª¤¬Ä¹±«¸å¤Î¼¾ÅÙ¾å¾º¤ò´¶ÃÎ¤·¤ÆÌÈ±Ö¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¡¢¤½¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÉÂ³²ËÉ½üµ»½Ñ¤Î³«È¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢±Ñ¹ñ²Ê³Ø»¨»ï¡ØNature Communications¡Ù¤Ë2025Ç¯12·î19Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ÊDOI¡§10.1038/s41467-025-67469-y¡Ë¡£
ÉÂ¸¶¶Ý¤¬¿¢Êª¤ËÉÂµ¤¤òµ¯¤³¤¹¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¿¢ÊªÂÐÉÂ¸¶¶Ý¤Î´Ø·¸À¤Ë²Ã¤¨¡¢¼þ°Ï¤Î´Ä¶¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¹ß±«¤ÎºÝ¤ËÀ¸¤¸¤ë¹â¼¾ÅÙ´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÉÂ³²¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¿Þ1¡Ë¡£¹â¼¾ÅÙ´Ä¶²¼¤Ç¤Ï¡¢ÉÂ¸¶ºÙ¶Ý¤ÎÍÕ¤Ø¤Î¿¯Æþ¤¬Â¥¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿¯Æþ¸å¤ËÍÕ¤ÎºÙË¦¤ÈºÙË¦¤Î¤¹¤´Ö¤Ë¿å¤ò½¸¤á¤ë¡Ö¿å¿»ÄÒ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸½¾Ý¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿å¤ËËþ¤Á¤¿´Ä¶¤Ï¡¢ÍÕ¤Î±ÉÍÜÊ¬¤ò½¸¤á¤¿¤ê¡¢¿¢Êª¤¬ºî¤ë¹³¶ÝÊª¼Á¤òÇö¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Á¡¢ÉÂ¸¶ºÙ¶Ý¤ÎÁý¿£¤ò¶¯¤¯¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÉÂ¸¶ºÙ¶Ý¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¿¢Êª¤ÎºÙË¦Æâ¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ß¡¢¿¢Êª¤ÎÌÈ±Ö¤äÀ¸Íýµ¡Ç½¤òÍð¤¹¤³¤È¤Ç¿å¿»ÄÒ¤ò·ÁÀ®¤·¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿å¿»ÄÒ¤òÍ¶Æ³¤¹¤ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¤Î°ìÉô¤¬Æ±Äê¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤é¤ÎºîÍÑµ¡¹½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÄê¤ÎÍý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿¢Êª¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¿å¿»ÄÒ¤ÎÈ¯À¸¤òÍÞ¤¨¡¢ÉÂ¸¶ºÙ¶Ý¤ËÂÐ¹³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¾ðÊó¤¬Ë³¤·¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¤³¤ÎÅÀ¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¹â¼¾ÅÙ´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ë¿¢Êª¤ÎËÉ¸æµ¡¹½¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¸¦µæ¤ÎÆâÍÆ¡Û
¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥·¥í¥¤¥Ì¥Ê¥º¥Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿¢Êª¥Û¥ë¥â¥ó¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ö¥·¥·¥ó»À¡ÊABA¡Ë¤òÊ¬²ò¤¹¤ë¹ÚÁÇCYP707A¤Î°äÅÁ»ÒÈ¯¸½¤¬¡¢¹â¼¾ÅÙ´Ä¶²¼¤Ç¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ABA¤Ï¿¢Êª¤ÎÊÝ¿å¤ËÆ¯¤¯½ÅÍ×¤Ê¥Û¥ë¥â¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃßÀÑÎÌ¤Ï¡¢µ¤¹¦¤Î³«ÊÄ¤òÄÌ¤¸¤ÆÍÕ¤Î¿åÊ¬´ÞÎÌ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¥·¥í¥¤¥Ì¥Ê¥º¥Ê¤Ë¤ÏCYP707A¤ò¥³¡¼¥É¤¹¤ë°äÅÁ»Ò¤¬4¼ïÎàÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁCYP707A1¤ÈCYP707A3¤Ï¹â¼¾ÅÙ´Ä¶²¼¤ÇÈ¯¸½¤¬Í¶Æ³¤µ¤ì¡¢ABAÃßÀÑÎÌ¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Çµ¤¹¦¤Î³«¸ý¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î°äÅÁ»Ò¤Îµ¡Ç½¤ò¼º¤ï¤»¤¿ÊÑ°ÛÂÎ¿¢Êª¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤Î°äÅÁ»Ò¤¬ÉÂ¸¶ºÙ¶Ý¤Ë¤è¤ë¿å¿»ÄÒ¤ÎÍÞÀ©¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÆÃ¤ËCYP707A3¤ò·çÂ»¤·¤¿¿¢ÊªÊÑ°ÛÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¤òÊ¬Èç¤Ç¤¤º¤Ë¿å¿»ÄÒ¤òµ¯¤³¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÉÂ¸¶ºÙ¶ÝPseudomonas syringae pv. tomato¡ÊPst¡ËDC3000¡ÊÃí4¡Ë¤ÎÊÑ°Û³ô¡ÊPst ¦¤hrcC¡Ë¤¬¸²Ãø¤Ë¿å¿»ÄÒ¤òµ¯¤³¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2¡Ë¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢ÉÂ¸¶ºÙ¶Ý¤¬¿¢ÊªCYP707A3¤ÎÆ¯¤¤òÍÞÀ©¤·¤Æ¿å¿»ÄÒ¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤Ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢µ¤¹¦¤òÊÄ¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¹±¾ïÅª¤Ëµ¤¹¦¤¬³«¤¤¤¿¡Ëost2-3DÊÑ°ÛÂÎ¿¢Êª¤Ç¡¢CYP707A3¤Ë²Ã¤¨¤ÆCYP707A1¤âÄÉ²Ã¤Ç·çÂ»¤µ¤»¤Æ¤â¡¢Pst ¦¤hrcC¤Ï¿å¿»ÄÒ¤òµ¯¤³¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢CYP707A3¤ÏABAÎÌ¤ò¸º¾¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Çµ¤¹¦¤Î³«¸ý¤òÂ¥¤·¡¢ÉÂ¸¶ºÙ¶Ý¤Ë¤è¤ë¿å¿»ÄÒ¤ÎÈ¯À¸¤òËÉ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¹â¼¾ÅÙ¤Ë±þ¤¸¤ÆCYP707A3¤Î°äÅÁ»ÒÈ¯¸½¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÍ¶Æ³¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¾ÅÙ¤Ë±þ¤¸¤¿°äÅÁ»ÒÈ¯¸½ÊÑÆ°¤òÌÖÍåÅª¤Ë²òÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢CYP707A3¤ò´Þ¤à¹â¼¾ÅÙÍ¶Æ³°äÅÁ»Ò¤Î¥ê¥¹¥È²½¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤é¤ÎÈ¯¸½¤òÄ´Àá¤¹¤ë¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼ÎÎ°è¡ÊÃí5¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¡ÊCa2+¡Ë¤Ç³èÀ²½¤µ¤ì¤ëCAMTA¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅ¾¼Ì°ø»Ò¤Î·ë¹çÇÛÎó¡ÊCGCG-box¡Ë¤¬Â¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸«½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢CYP707A3¤Î¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëCGCG-box¤ò·ç¼º¤µ¤»¤ë¤È¡¢¹â¼¾ÅÙ¤Ë±þ¤¸¤¿È¯¸½¤ÎÍ¶Æ³¤¬Ãø¤·¤¯Äã²¼¤·¡¢¿å¿»ÄÒ¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢CAMTA3¤Îµ¡Ç½¤òÄã²¼¤µ¤»¤¿ÊÑ°ÛÂÎ¿¢Êª¤Ç¤â¡¢¹â¼¾ÅÙ´Ä¶²¼¤ÇCYP707A3¤ÎÈ¯¸½¤¬½½Ê¬¤ËÍ¶Æ³¤µ¤ì¤º¡¢¿å¿»ÄÒ¤ËÂÐ¤¹¤ëÄñ¹³À¤¬¼å¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¹â¼¾ÅÙ¤Ë»¯¤µ¤ì¤¿ÍÕ¤Ç¤ÏºÙË¦ÆâCa2+Ç»ÅÙ¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤¬´Ñ»¡¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎCa²⁺¥·¥°¥Ê¥ë¤¬CAMTA3¤ò²ð¤·¤ÆCYP707A3¤ÎÈ¯¸½Í¶Æ³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¼¾ÅÙ¾å¾º¤ò´¶ÃÎ¤·¤¿¥·¥í¥¤¥Ì¥Ê¥º¥Ê¤Ï¡¢ºÙË¦¼ÁCa2+Ç»ÅÙ¤òÁý²Ã¤µ¤»¡¢CAMTA3¤ò²ð¤·¤ÆCYP707A3¤ÎÈ¯¸½¤òÍ¶Æ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿å¿»ÄÒ¤ËÂÐ¤¹¤ëÄñ¹³À¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢ÉÂ¸¶ºÙ¶Ý¤¬¤É¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¤òÍÑ¤¤¤Æ¤³¤ÎËÉ¸æµ¡¹½¤òÍÞÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤µ¤é¤Ë²òÀÏ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÆÃ¤Ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼AvrPtoB¤¬¡¢CYP707A3¤ò²ð¤·¤¿¿å¿»ÄÒÄñ¹³À¤ÎÁË³²¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆÍ¤»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£AvrPtoB¤ò¿¢ÊªÆâ¤ÇÈ¯¸½¤µ¤»¤ë¤È¡¢¹â¼¾ÅÙ²¼¤ÇËÜÍèÍ¶Æ³¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤ÎCYP707A3°äÅÁ»Ò¤ÎÈ¯¸½¤¬Ãø¤·¤¯ÍÞÀ©¤µ¤ì¡Ê¿Þ3¡Ë¡¢¿å¿»ÄÒ¤ËÂÐ¤¹¤ëÄñ¹³À¤¬Äã²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢AvrPtoB¤ò·çÂ»¤·¤¿ÉÂ¸¶ºÙ¶ÝPst DC3000ÊÑ°Û³ô¤òÀÜ¼ï¤·¤¿¿¢Êª¤Ç¤Ï¡¢CYP707A3¤ÎÈ¯¸½¤¬¹â¼¾ÅÙ¤ÇÍ¶Æ³¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ°Ý»ý¤µ¤ì¡¢¿å¿»ÄÒ¤Î·ÁÀ®¤¬Âç¤¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢ÉÂ¸¶ºÙ¶ÝPst DC3000¤ÏAvrPtoB¤òÍÑ¤¤¤Æ¿¢Êª¤ÎABAÊ¬²ò¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¢Êª¤ÎÊÝ¿åµ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤·¡¢¼«¿È¤ÎÁý¿£¤ËÍÍø¤Ê¿å½¸ÀÑ´Ä¶¤òÍÕÆâ¤Ëºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¿¢Êª¤Ï¼¾ÅÙ¾å¾º¤ò´¶¤¸¤¿»þÅÀ¤Ç¿å¿»ÄÒ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎËÉ¸æµ¡¹½¤òÈ¯Æ°¤¹¤ë¤³¤È¡¢µÚ¤ÓÉÂ¸¶ºÙ¶Ý¤Ï¤½¤ì¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤Æ¿¢Êª¤ÎÊÝ¿åµ¡¹½¤òÍøÍÑ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¡¢¿¢Êª¤ÈÉÂ¸¶ºÙ¶Ý¤¬ÍÕÆâ¤Î¡Ö¿å¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ·«¤ê¹¤²¤ë¹¶ËÉ¤òº¸±¦¤¹¤ëÊ¬»ÒÉ¸Åª¤¬¡¢ËÜ¸¦µæ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ4¡Ë¡£
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸³«¡Û
ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢¼¾ÅÙ¤òÎã¤È¤·¤Æ¡¢´Ä¶ÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¿¢Êª¤¬ÌÈ±Ö±þÅú¤òÄ´Àá¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤È¤â¤ËÉÂ¸¶ºÙ¶Ý¤¬¤½¤ì¤ËÂÐ¹³¤·¤ÆÍÑ¤¤¤ë´¶À÷ÀïÎ¬¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢´Ä¶°ø»Ò¤¬¿¢Êª¤ÈÉÂ¸¶¶Ý¤Î´Ø·¸À¤òÊÑ²½¤µ¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë´Ø¤·¤ÆÊ¬»ÒÀ¸Êª³ØÅª¤ÊÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼¾ÅÙÍ¶Æ³·¿¤ÎÌÈ±Ö³èÀ²½µ¡¹½¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¹â¼¾ÅÙ´Ä¶²¼¤Ë¤ª¤±¤ëÍÕ¤ÎºÙ¶ÝÉÂ¤ÎÈ¯À¸¤ä³ÈÂç¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ë´óÍ¿¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¥¤¥Í¤Ê¤É¤Î¼çÍ×¤ÊÇÀºîÊª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤ÎËÉ¸æµ¡¹½¤ÎÍ¸úÀ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¾¤ÎÉÂ¸¶ºÙ¶Ý¤âÎà»÷¤Î´¶À÷ÀïÎ¬¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¸¡¾Ú¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¼èÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µ¤¸õÊÑÆ°»þÂå¤ËÅ¬¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÉÂ³²ËÉ½üµ»½Ñ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍÑ¸ì²òÀâ¡Û
¥¢¥Ö¥·¥·¥ó»À¡§¿¢Êª¤ÎÀ®Ä¹¤ä´Ä¶±þÅú¤òÄ´Àá¤¹¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤Î°ì¤Ä¡£¼ï»Ò¤òµÙÌ²¤µ¤»¤¿¤ê¡¢´¥Áç»þ¤Ë¿åÊ¬¤ò¼é¤ë¤¿¤áµ¤¹¦¤òÊÄ¤¸¤¿¤ê¤¹¤ëÆ¯¤¤ò¤â¤Ä¡£
CYP707A3¡§¥·¥È¥¯¥í¥àP450·¿¤Î¹ÚÁÇ¤Ç¡¢¥¢¥Ö¥·¥·¥ó»À¤òÊ¬²ò¤¹¤ëºÇ½é¤ÎÈ¿±þ¤òÃ´¤¦¡£
Å¾¼Ì°ø»Ò¡§DNA¤Ë·ë¹ç¤·¤Æ°äÅÁ»Ò¤ÎÆ¯¤¤òÄ´Àá¤¹¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡£°äÅÁ»Ò¤ÎÅ¾¼Ì¤òÂ¥¿Ê¤·¤¿¤êÍÞ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£
Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000¡§¥È¥Þ¥È¤ä¥·¥í¥¤¥Ì¥Ê¥º¥Ê¤Ë´¶À÷¤·¡¢ÈÃÍÕºÙ¶ÝÉÂ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹ÉÂ¸¶ºÙ¶Ý¡£¿¢Êª¤ÈÉÂ¸¶ºÙ¶Ý¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¤Î¥â¥Ç¥ëÉÂ¸¶ºÙ¶Ý¤È¤·¤Æ¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼ÎÎ°è¡§°äÅÁ»Ò¤Î¾åÎ®¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëDNAÎÎ°è¡£°äÅÁ»Ò¤¬¤¤¤Ä¡¢¤É¤³¤Ç¡¢¤É¤ÎÄøÅÙÆ¯¤¯¤«¤¬À©¸æ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú·ÇºÜÏÀÊ¸¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Humidity-driven ABA depletion determines plant-pathogen competition for leaf water
Ãø¼Ô¡§Shigetaka Yasuda*, Akihisa Shinozawa#, Yuanjie Weng#, Arullthevan Rajendram#, Taishi Hirase#, Haruka Ishizaki, Ryuji Suzuki, Shioriko Ueda, Rahul Sk, Yumiko Takebayashi, Izumi Yotsui, Masatsugu Toyota, Masanori Okamoto, Yusuke Saijo*¡¡#Æ±Åù¹×¸¥¡¡*ÀÕÇ¤Ãø¼Ô
·ÇºÜ»ï¡¨Nature Communications
DOI¡§10.1038/s41467-025-67469-y
