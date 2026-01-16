¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤ËÊüÁ÷¡¦¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î DAM¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°TOP100È¯É½¡Ø¥Á¡£ ¡½ÃÏµå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡½¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö²ø½Ã¡×¤¬1°Ì¡ª
²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¦ÉÚÅÄÌÀ¹¨¤¬ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄ¶Ç®·ì²òÀâ¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒÂè°ì¶½¾¦¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÊüÁ÷¡¦¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢DAM¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤Î¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ë¥½¥ó³¦¤Î¸¢°Ò¤Ç¤¢¤ë²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¦ÉÚÅÄÌÀ¹¨»á¤¬2025Ç¯¤ËÊüÁ÷¡¦¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î DAM¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¢£²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¦ÉÚÅÄÌÀ¹¨»á¤Ë¤è¤ë2025Ç¯¤ËÊüÁ÷¡¦¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î DAM¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°²òÀâ¡¡
¢£2025Ç¯¤ËÊüÁ÷¡¦¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î DAM¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°TOP100
¢£2025Ç¯¤ËÊüÁ÷¡¦¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î DAM¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥° ²Î¾§¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¼Â»Ü´ü´Ö¡§1·î16Æü(¶â)¡Á2·î28Æü(ÅÚ)
¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤ÎDAMÀßÃÖÅ¹¢¨¾ÜºÙ¤ÏDAM¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥ÈÆâ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
ÂÐ±þµ¡¼ï¡§LIVE DAM WAO!¡¢LIVE DAM Ai¥·¥ê¡¼¥º¤ª¤è¤ÓLIVE DAM STADIUM¥·¥ê¡¼¥º
²ÝÂê¶Ê¡¡¡§2025Ç¯¤ËÊüÁ÷¡¦¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°TOP50
±þÊçÊýË¡¡§¡¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¤ÎSmartDAM¤Ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ð¥Ê¡¼¤ò¥¿¥Ã¥Á
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸Æâ¤Î²ÝÂê¶Ê¤òÁª¶Ê¤·¤Æ²Î¾§
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢SmartDAM¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿QR¥³¡¼¥É¤è¤ê±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£É¬Í×¾ðÊó¤òÆþÎÏ¤·¤Æ±þÊç
¾ÞÉÊ¡¡¡¡¡§DAM¥¢¥Ë¥áÉô¡Ö¸Ñ¿¹¤¢¤Ë¤«¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëQUO¥«¡¼¥ÉPay¡Ê1Ëü±ßÊ¬¡Ë¡¡10Ì¾ÍÍ
¢£ÉÚÅÄÌÀ¹¨ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¿²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
¥¢¥Ë¥á²»³ÚÀìÌç»ï¡Ø¥ê¥¹¥¢¥Ë¡ª¡Ù¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼
ÆâÅÄ¿¿Îé¤äÈÓÅÄÎ¤Êæ¤Ê¤ÉÀ¼Í¥¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹
YouTube²»³Ú¥á¥Ç¥£¥¢¡ØAMJ-Anime Music Journal-¡Ù¤ò²»³Ú¥é¥¤¥¿¡¼À¡ÀîÎ¶°ì»á¤È¶¦¤ËÇÛ¿®¡£
¤ª¤è¤½20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¶È³¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿2¿Í¤ÎÀìÌç²È¤¬¡¢ºòº£À¤³¦¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÆüËÜ¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë²»³Ú¤ò¡¢³Ú¶Ê¥ì¥Ó¥å¡¼¡¿ºîÉÊÉ¾ÏÀ¡¿¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡¿»þ»ö¥Í¥¿¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£DAM¥¢¥Ë¥áÉô
¡È¥¢¥Ë¥«¥é¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¡¢DAM¤À¤Í¡ª¡É¤ò¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¬¤éDAM¤Î³Ú¶Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ä¥¢¥Ë¥á±ÇÁü¤Î½¼¼Â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯8·î¤Ë¿·ÆþÉô°÷¡Ö¸Ñ¿¹¤¢¤Ë¤«¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢DAM¥¢¥Ë¥áÉô¤Î³èÆ°¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
¡¦DAM¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥ÈÆâ¥Æ¡¼¥Þ¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¥Ú¡¼¥¸¡§
¡¡https://www.clubdam.com/feature/standard/year_anime_ranking_2025.html
¡¦DAM¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥ÈÆâ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¡§
¡¡https://www.clubdam.com/campaign/collaboration/cp202601_2025anisongrank.html
¡¦YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØAMJ-Anime Music Journal-¡Ù¡§
¡¡https://www.youtube.com/@AnimeMusicJournal
³ô¼°²ñ¼ÒÂè°ì¶½¾¦¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÊüÁ÷¡¦¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢DAM¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤Î¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ë¥½¥ó³¦¤Î¸¢°Ò¤Ç¤¢¤ë²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¦ÉÚÅÄÌÀ¹¨»á¤¬2025Ç¯¤ËÊüÁ÷¡¦¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î DAM¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î1Æü¡Á12·î31Æü
¢£²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¦ÉÚÅÄÌÀ¹¨»á¤Ë¤è¤ë2025Ç¯¤ËÊüÁ÷¡¦¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î DAM¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°²òÀâ¡¡
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¸½ºß¤Î¥¢¥Ë¥½¥ó¡¦¥·¡¼¥ó¤Î³è¶·¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ó¥Ã¥°¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¤Ò¤·¤á¤¹ç¤¦À¨¤Þ¤¸¤¤¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¡£2025Ç¯1·î¡¢ÊÆ¹ñ¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤ò¼çºÅ¤¹¤ëÃÄÂÎ¡È¥¶¡¦¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡É¤¬¡Ö2025Ç¯¤ÏJ-POP¤¬¡Ê¥¢¥Ë¥á¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤Î¸å²¡¤·¤ò¼õ¤±¤Æ¡ËÀ¤³¦Åª¤Ê¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ²»³Ú¶È³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤ËÆ±ÃÄÂÎ¤Î¸À¤¦¤È¤ª¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡ã¥¢¥Ë¥á¡ßJ-POP¡ä¤¬»Ë¾åºÇ¤â³ÈÂç¤·¤¿µ²±¤ÈµÏ¿¤Ë»Ä¤ë1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¤½¤ó¤Ê2025Ç¯¡¢¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤È¤·¤ÆºÇ¤â²Î¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿Ì¾±é¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö²ø½Ã¡×¤À¡£¡Ø¥Á¡£ ¡½ÃÏµå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡½¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¤Î¿ÆÏÂÀ¡¿´°À®ÅÙ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢³èÆ°µÙ»ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥ó¥É¤¬³èÆ°¤òºÆ³«¤·¡¢¤½¤ÎÉü³è¤ò¹â¤é¤«¤Ë¹ð¤²¤ë²ñ¿´¤Î¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤³¤Î·ë²Ì¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¡£¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎËÜÅö¤Î¡È´é¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Ç¤¢¤ë¡£¡È·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¡É¤ÎÀª¤¤¤Ë¾è¤êÀ¤³¦Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖIRIS OUT¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºòÇ¯ºÇ¤â¹ñÆâ¤Î¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù¼çÂê²Î¡ÖPlazma¡×¡¢¤½¤·¤Æ±©À¸·ë¸¹¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖBOW AND ARROW¡×¤È¡¢TOP10Æâ¤Ë¤Ê¤ó¤È3¶Ê¤âÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¡£1°Ì¤³¤½Æ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤Ù¤ÆÆ±¤¸Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¤Î¤ß¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤ÎµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ïº£¸å¸½¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Û¤É¤Î°Î¶È¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
2025Ç¯¤ÎJ-POP¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤·¤¿Mrs. GREEN APPLE¡¢¥¢¥Ë¥á¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤ÇºòÇ¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤È¤¤¤Ã¤¿J-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¾å°Ì¤òÆÈÀê¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ±Ç²è»Ë¤Ë»Ä¤ëÂç¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¼çÂê²Î¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿LiSA¡Ö»Ä¹ó¤ÊÌë¤Ëµ±¤±¡×¤â7°Ì¤È¤¤¤¦µ±¤«¤·¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ»º¥¢¥Ë¥á¤Ç¤¢¤ë¡È±Ç²è¡ØK-POP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¡É·àÃæ²Î¤ÎHUNTR/X¡ÖGolden¡×¤¬½é¤á¤Æ9°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¢¥Ë¥½¥ó¤ò¼ç¼´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï2025Ç¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¥Ê¥Ê¥ò¥¢¥«¥ê¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£16°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡ÖÌÀÆü¤Î»ä¤Ë¹¬¤¢¤ì¡×¤ÏSNS¤òÃæ¿´¤Ë°ìÈÌÁØ¤Ë¤Þ¤ÇÆÏ¤¯Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¶È³¦¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤È¤·¤Æ¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¢¥Ë¥á¤Î¥Ö¡¼¥à¤¬Â¿ÊýÌÌ¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿Ç¯¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¡ÖKiLLKiSS¡×¤ò36°Ì¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ó¤ÀAve Mujica¤ÎÂ¸ºß´¶¤âÂç¤¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê2025Ç¯¡¢¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤È¤·¤ÆºÇ¤â²Î¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿Ì¾±é¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö²ø½Ã¡×¤À¡£¡Ø¥Á¡£ ¡½ÃÏµå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡½¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¤Î¿ÆÏÂÀ¡¿´°À®ÅÙ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢³èÆ°µÙ»ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥ó¥É¤¬³èÆ°¤òºÆ³«¤·¡¢¤½¤ÎÉü³è¤ò¹â¤é¤«¤Ë¹ð¤²¤ë²ñ¿´¤Î¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤³¤Î·ë²Ì¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¡£¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎËÜÅö¤Î¡È´é¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Ç¤¢¤ë¡£¡È·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¡É¤ÎÀª¤¤¤Ë¾è¤êÀ¤³¦Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖIRIS OUT¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºòÇ¯ºÇ¤â¹ñÆâ¤Î¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù¼çÂê²Î¡ÖPlazma¡×¡¢¤½¤·¤Æ±©À¸·ë¸¹¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖBOW AND ARROW¡×¤È¡¢TOP10Æâ¤Ë¤Ê¤ó¤È3¶Ê¤âÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¡£1°Ì¤³¤½Æ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤Ù¤ÆÆ±¤¸Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¤Î¤ß¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤ÎµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ïº£¸å¸½¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Û¤É¤Î°Î¶È¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
2025Ç¯¤ÎJ-POP¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤·¤¿Mrs. GREEN APPLE¡¢¥¢¥Ë¥á¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤ÇºòÇ¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤È¤¤¤Ã¤¿J-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¾å°Ì¤òÆÈÀê¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ±Ç²è»Ë¤Ë»Ä¤ëÂç¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¼çÂê²Î¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿LiSA¡Ö»Ä¹ó¤ÊÌë¤Ëµ±¤±¡×¤â7°Ì¤È¤¤¤¦µ±¤«¤·¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ»º¥¢¥Ë¥á¤Ç¤¢¤ë¡È±Ç²è¡ØK-POP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¡É·àÃæ²Î¤ÎHUNTR/X¡ÖGolden¡×¤¬½é¤á¤Æ9°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¢¥Ë¥½¥ó¤ò¼ç¼´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï2025Ç¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¥Ê¥Ê¥ò¥¢¥«¥ê¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£16°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡ÖÌÀÆü¤Î»ä¤Ë¹¬¤¢¤ì¡×¤ÏSNS¤òÃæ¿´¤Ë°ìÈÌÁØ¤Ë¤Þ¤ÇÆÏ¤¯Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¶È³¦¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤È¤·¤Æ¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¢¥Ë¥á¤Î¥Ö¡¼¥à¤¬Â¿ÊýÌÌ¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿Ç¯¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¡ÖKiLLKiSS¡×¤ò36°Ì¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ó¤ÀAve Mujica¤ÎÂ¸ºß´¶¤âÂç¤¤¤¡£
²þ¤á¤Æ¾å°Ì¤«¤é½ç¤Ë¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤ºÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤¢¤ë¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄÊ£»¨²á¤®¤º²Î¤¤¤ä¤¹¤¤³Ú¶Ê¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤âÆ©¤±¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£2026Ç¯¤Ï¶¯ÎÏ¤Ê¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤À¤±¤ËÍê¤é¤º¡Ö²Î¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¥¢¥Ë¥½¥óºî¤ê¤¬¥«¥®¤ò°®¤ë1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¢£2025Ç¯¤ËÊüÁ÷¡¦¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î DAM¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°TOP100
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î1Æü¡Á12·î31Æü
¢¨¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬Ê£¿ô¤¢¤ë³Ú¶Ê¤Ï¡¢Æ±°ì¶Ê¤È¤·¤Æ½¸·×¡¿ÊüÁ÷¤¬´ü¤ò¤Þ¤¿¤°ºîÉÊ¤Ç³Ú¶Ê¤¬Á°´ü¤ÈÆ±¤¸¾ì¹ç¤Ï¸¶Â§ÂÐ¾Ý³°
¢£2025Ç¯¤ËÊüÁ÷¡¦¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î DAM¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥° ²Î¾§¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¼Â»Ü´ü´Ö¡§1·î16Æü(¶â)¡Á2·î28Æü(ÅÚ)
¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤ÎDAMÀßÃÖÅ¹¢¨¾ÜºÙ¤ÏDAM¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥ÈÆâ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
ÂÐ±þµ¡¼ï¡§LIVE DAM WAO!¡¢LIVE DAM Ai¥·¥ê¡¼¥º¤ª¤è¤ÓLIVE DAM STADIUM¥·¥ê¡¼¥º
²ÝÂê¶Ê¡¡¡§2025Ç¯¤ËÊüÁ÷¡¦¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°TOP50
±þÊçÊýË¡¡§¡¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¤ÎSmartDAM¤Ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ð¥Ê¡¼¤ò¥¿¥Ã¥Á
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸Æâ¤Î²ÝÂê¶Ê¤òÁª¶Ê¤·¤Æ²Î¾§
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢SmartDAM¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿QR¥³¡¼¥É¤è¤ê±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£É¬Í×¾ðÊó¤òÆþÎÏ¤·¤Æ±þÊç
¾ÞÉÊ¡¡¡¡¡§DAM¥¢¥Ë¥áÉô¡Ö¸Ñ¿¹¤¢¤Ë¤«¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëQUO¥«¡¼¥ÉPay¡Ê1Ëü±ßÊ¬¡Ë¡¡10Ì¾ÍÍ
¢£ÉÚÅÄÌÀ¹¨ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¿²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
¥¢¥Ë¥á²»³ÚÀìÌç»ï¡Ø¥ê¥¹¥¢¥Ë¡ª¡Ù¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼
ÆâÅÄ¿¿Îé¤äÈÓÅÄÎ¤Êæ¤Ê¤ÉÀ¼Í¥¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹
YouTube²»³Ú¥á¥Ç¥£¥¢¡ØAMJ-Anime Music Journal-¡Ù¤ò²»³Ú¥é¥¤¥¿¡¼À¡ÀîÎ¶°ì»á¤È¶¦¤ËÇÛ¿®¡£
¤ª¤è¤½20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¶È³¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿2¿Í¤ÎÀìÌç²È¤¬¡¢ºòº£À¤³¦¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÆüËÜ¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë²»³Ú¤ò¡¢³Ú¶Ê¥ì¥Ó¥å¡¼¡¿ºîÉÊÉ¾ÏÀ¡¿¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡¿»þ»ö¥Í¥¿¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£DAM¥¢¥Ë¥áÉô
¡È¥¢¥Ë¥«¥é¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¡¢DAM¤À¤Í¡ª¡É¤ò¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¬¤éDAM¤Î³Ú¶Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ä¥¢¥Ë¥á±ÇÁü¤Î½¼¼Â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯8·î¤Ë¿·ÆþÉô°÷¡Ö¸Ñ¿¹¤¢¤Ë¤«¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢DAM¥¢¥Ë¥áÉô¤Î³èÆ°¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
¡¦DAM¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥ÈÆâ¥Æ¡¼¥Þ¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¥Ú¡¼¥¸¡§
¡¡https://www.clubdam.com/feature/standard/year_anime_ranking_2025.html
¡¦DAM¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥ÈÆâ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¡§
¡¡https://www.clubdam.com/campaign/collaboration/cp202601_2025anisongrank.html
¡¦YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØAMJ-Anime Music Journal-¡Ù¡§
¡¡https://www.youtube.com/@AnimeMusicJournal