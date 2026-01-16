¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û¡ÖÏÃSO!Í·BO!ÍÙRO! WeWork ³ØÀ¸¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë5¿Í¤Î¸½Ìò²»ÂçÀ¸¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó·¿±éÁÕ²ñ¡×¤ò³«ºÅ
WeWork Japan ¤Ç¤Ï¡¢WeWork Student Ambassador¡ÊWSA¡Ë¤È¤¤¤¦ WeWork ¤Î¼¡À¤Âå°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£WSA¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¼ç¤ËÂç³ØÀ¸¤Ç¡¢WeWork ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Á¡¼¥à¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼´ë¶È¤Î¸¦µæ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÄó°Æ¤ä¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÎÁÏ½Ð¤òÈ¾Ç¯´Ö¤«¤±¤ÆÂÎ¸³¤·¤Þ¤¹¡£
9·î25Æü¡¢WeWork ¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¥×¥é¥¶¥Ó¥ë¤Ë¤Æ¡¢WSA¤òÌ³¤á¤ëÅìµþ²»³ÚÂç³Ø1Ç¯À¸5Ì¾¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó·¿±éÁÕ²ñ¡ÖÏÃSO!Í·BO!ÍÙRO!¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡ä
¡ØÏÃSO!Í·BO!ÍÙRO! WeWork ³ØÀ¸¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë5¿Í¤Î¸½Ìò²»ÂçÀ¸¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó·¿±éÁÕ²ñ¡Ù
Æü»þ¡§9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë18:30-20:30
²ñ¾ì¡§WeWork ¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¥×¥é¥¶¥Ó¥ë
¥×¥í¥°¥é¥à¡§
¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±éÁÕ¡¡¡Á²Æ¿§¡Á
¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë¡ª ¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¤¿¤Î¤·¤¤¡ªÂç¹¥¤¡ª¡¡
£¸òÎ®²ñ
¤SOBORO¡ª¥¿¥¤¥à
¥¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°±éÁÕ¡¡¡ÁLovers¡Á
¼çºÅ¡§
WeWork Japan
³ØÀ¸¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡¡RIOMS
¥Ô¥¢¥Î: ¼ÆÅÄ°Í·î¡¢´Øº¬²êÀ¸¡¢ÃÝÆâ¤µ¤¯¤é¡¢(¾®ÌîÌ¤·ë)
¸°È×¥Ï¡¼¥â¥Ë¥« : ¾®ÌîÌ¤·ë
¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó : ÅÄÃæÎâÆà
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤¢¤ë¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó·¿±éÁÕ²ñ¡×¤È¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ²ñ¤¦¿ÍÆ±»Î¤¬Æ±¤¸¾ì½ê¤Ë½¸¤¤¡¢²»³Ú¤ò¡Ö¸ì¤Ã¤¿¤ê¡×¡ÖÄ°¤¤¤¿¤ê¡×¡ÖÂÎ¸³¤·¤¿¤ê¡×¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤·¤Æ¶¦ÄÌ¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤à¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢²»³Ú¤ò¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ä¡¼¥ë¡×¤È¤·¤Æ»È¤¤¡¢²»³Ú¤ò¼´¤Ë¡ÖÃý¤Ã¤Æ¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¡¢È¯¸«¤¹¤ë¡×¤³¤È¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£
RIOMS¤Î±éÁÕ¤ò³Ú¤·¤à»þ´Ö
RIOMS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤ÈÄ¾ÀÜ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¾¯¿Í¿ô¤Î¥é¥ó¥À¥à¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¡¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÉ½¤¹¶Ê!!¡×¢¡Ö¼«Ê¬¤¬½é¤á¤ÆÇã¤Ã¤¿CD or ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¶Ê!!¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥È¡¼¥¯¤¹¤ë»þ´Ö
¥²¥¹¥È¤¬¡Ö¥ê¥º¥àÂâ¡×¤È¤·¤Æ¼êÇï»Ò¤äÂÆ§¤ß¤Ê¤É¤Î¥ê¥º¥à¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼õ¤±¡¢RIOMS¤È¹çÁÕ¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë»þ´Ö
¤Ê¤É¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤äÆü¾ï¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¤ê¡¢¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤¹¤ë»þ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö³ØÀ¸¤Ï¡¢Âè°ìÀþ¤ÇÆ¯¤¯¼Ò²ñ¿Í¤ÈÄ¾ÀÜ¸òÎ®¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¡×¡Ö¡Ø¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÉ½¤¹¶Ê¡Ù¤ò¥È¡¼¥¯¤¹¤ë»þ´Ö¤Ë¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¿Í¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤äÌÜÉ¸¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö³ØÀ¸¤¬Ãç´ÖÆ±»Î¤Ç»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é±éÁÕ¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¿Ê¹Ô¤¹¤ë»Ñ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢²»³Ú¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì°Ê³°¤ÎÌÌ¤Ç»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«¸Ê¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
½¾Íè¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤¢¤ë¡Ö±éÁÕ¼Ô¡×¤È¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¡×¡ÖÄ°½°¡×¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¡¢¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¼Ò²ñ¿Í¡×¤È¡Ö³ØÀ¸¡×¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ¡¢²»³Ú¤Î¤¢¤ë¾ì¤Ç¿Í¤È¿Í¤¬¸òÎ®¤·¡¢ÎØ¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢WeWork ¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¥×¥é¥¶¥Ó¥ë¡¢WeWork Hareza ÃÓÂÞ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Á¡¼¥à¤ÈÆþµï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Äê´üÅª¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡¢¡ÖCleanup & Coffee Club ¡ÊCCC¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥´¥ß½¦¤¤¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤ËÍ§Ã£¤ò¤Ä¤¯¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢³ØÀ¸¤ä»²²Ã¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1¤Ä¤ÎÃÏ°è¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤ÎÏ¢·È¤¬¡¢¼¡¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢WeWork ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤é¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼çºÅ¤Ç¤¢¤ëWSA¤ÎRIOMS¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ°Ê²¼¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤â½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
11/3 IKEBUKURO LIVING LOOP¡ÊÃÓÂÞÃÏ°è¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë
11/13 ¤¿¤À¤¤¤Þ! ¤ª¤«¤¨¤ê! ¿·µìFACEÂç½¸¹ç ¥á¥È¥Ý¥êHOMECOMING
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖCCC¥á¥È¥Ý¥ê¡×¤Î¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â»²²è¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î±¿±ÄÂ¦¤È¤·¤Æ¤âWSA¤Î³èÌö¤Î¾ì¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
WeWork Japan ¤Ïº£¸å¤â¡¢ÃÏ°è¤äÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿³ØÀ¸¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤ä¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊý¡¹¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ï¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ë¾ì¤ä»þ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ÖÏÃSO!Í·BO!ÍÙRO! WeWork ³ØÀ¸¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë5¿Í¤Î¸½Ìò²»ÂçÀ¸¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó·¿±éÁÕ²ñ¡×¤ò³«ºÅ
https://wework.co.jp/contents/report/251225
9·î25Æü¡¢WeWork ¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¥×¥é¥¶¥Ó¥ë¤Ë¤Æ¡¢WSA¤òÌ³¤á¤ëÅìµþ²»³ÚÂç³Ø1Ç¯À¸5Ì¾¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó·¿±éÁÕ²ñ¡ÖÏÃSO!Í·BO!ÍÙRO!¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡ä
¡ØÏÃSO!Í·BO!ÍÙRO! WeWork ³ØÀ¸¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë5¿Í¤Î¸½Ìò²»ÂçÀ¸¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó·¿±éÁÕ²ñ¡Ù
Æü»þ¡§9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë18:30-20:30
²ñ¾ì¡§WeWork ¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¥×¥é¥¶¥Ó¥ë
¥×¥í¥°¥é¥à¡§
¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±éÁÕ¡¡¡Á²Æ¿§¡Á
¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë¡ª ¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¤¿¤Î¤·¤¤¡ªÂç¹¥¤¡ª¡¡
£¸òÎ®²ñ
¤SOBORO¡ª¥¿¥¤¥à
¥¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°±éÁÕ¡¡¡ÁLovers¡Á
¼çºÅ¡§
WeWork Japan
³ØÀ¸¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡¡RIOMS
¥Ô¥¢¥Î: ¼ÆÅÄ°Í·î¡¢´Øº¬²êÀ¸¡¢ÃÝÆâ¤µ¤¯¤é¡¢(¾®ÌîÌ¤·ë)
¸°È×¥Ï¡¼¥â¥Ë¥« : ¾®ÌîÌ¤·ë
¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó : ÅÄÃæÎâÆà
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤¢¤ë¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó·¿±éÁÕ²ñ¡×¤È¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ²ñ¤¦¿ÍÆ±»Î¤¬Æ±¤¸¾ì½ê¤Ë½¸¤¤¡¢²»³Ú¤ò¡Ö¸ì¤Ã¤¿¤ê¡×¡ÖÄ°¤¤¤¿¤ê¡×¡ÖÂÎ¸³¤·¤¿¤ê¡×¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤·¤Æ¶¦ÄÌ¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤à¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢²»³Ú¤ò¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ä¡¼¥ë¡×¤È¤·¤Æ»È¤¤¡¢²»³Ú¤ò¼´¤Ë¡ÖÃý¤Ã¤Æ¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¡¢È¯¸«¤¹¤ë¡×¤³¤È¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£
RIOMS¤Î±éÁÕ¤ò³Ú¤·¤à»þ´Ö
RIOMS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤ÈÄ¾ÀÜ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¾¯¿Í¿ô¤Î¥é¥ó¥À¥à¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¡¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÉ½¤¹¶Ê!!¡×¢¡Ö¼«Ê¬¤¬½é¤á¤ÆÇã¤Ã¤¿CD or ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¶Ê!!¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥È¡¼¥¯¤¹¤ë»þ´Ö
¥²¥¹¥È¤¬¡Ö¥ê¥º¥àÂâ¡×¤È¤·¤Æ¼êÇï»Ò¤äÂÆ§¤ß¤Ê¤É¤Î¥ê¥º¥à¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼õ¤±¡¢RIOMS¤È¹çÁÕ¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë»þ´Ö
¤Ê¤É¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤äÆü¾ï¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¤ê¡¢¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤¹¤ë»þ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö³ØÀ¸¤Ï¡¢Âè°ìÀþ¤ÇÆ¯¤¯¼Ò²ñ¿Í¤ÈÄ¾ÀÜ¸òÎ®¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¡×¡Ö¡Ø¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÉ½¤¹¶Ê¡Ù¤ò¥È¡¼¥¯¤¹¤ë»þ´Ö¤Ë¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¿Í¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤äÌÜÉ¸¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö³ØÀ¸¤¬Ãç´ÖÆ±»Î¤Ç»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é±éÁÕ¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¿Ê¹Ô¤¹¤ë»Ñ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢²»³Ú¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì°Ê³°¤ÎÌÌ¤Ç»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«¸Ê¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
½¾Íè¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤¢¤ë¡Ö±éÁÕ¼Ô¡×¤È¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¡×¡ÖÄ°½°¡×¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¡¢¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¼Ò²ñ¿Í¡×¤È¡Ö³ØÀ¸¡×¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ¡¢²»³Ú¤Î¤¢¤ë¾ì¤Ç¿Í¤È¿Í¤¬¸òÎ®¤·¡¢ÎØ¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢WeWork ¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¥×¥é¥¶¥Ó¥ë¡¢WeWork Hareza ÃÓÂÞ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Á¡¼¥à¤ÈÆþµï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Äê´üÅª¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡¢¡ÖCleanup & Coffee Club ¡ÊCCC¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥´¥ß½¦¤¤¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤ËÍ§Ã£¤ò¤Ä¤¯¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢³ØÀ¸¤ä»²²Ã¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1¤Ä¤ÎÃÏ°è¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤ÎÏ¢·È¤¬¡¢¼¡¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢WeWork ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤é¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼çºÅ¤Ç¤¢¤ëWSA¤ÎRIOMS¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ°Ê²¼¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤â½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
11/3 IKEBUKURO LIVING LOOP¡ÊÃÓÂÞÃÏ°è¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë
11/13 ¤¿¤À¤¤¤Þ! ¤ª¤«¤¨¤ê! ¿·µìFACEÂç½¸¹ç ¥á¥È¥Ý¥êHOMECOMING
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖCCC¥á¥È¥Ý¥ê¡×¤Î¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â»²²è¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î±¿±ÄÂ¦¤È¤·¤Æ¤âWSA¤Î³èÌö¤Î¾ì¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
WeWork Japan ¤Ïº£¸å¤â¡¢ÃÏ°è¤äÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿³ØÀ¸¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤ä¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊý¡¹¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ï¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ë¾ì¤ä»þ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ÖÏÃSO!Í·BO!ÍÙRO! WeWork ³ØÀ¸¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë5¿Í¤Î¸½Ìò²»ÂçÀ¸¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó·¿±éÁÕ²ñ¡×¤ò³«ºÅ
https://wework.co.jp/contents/report/251225