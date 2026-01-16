¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ScanSnap iX2500¤¬Keypoint Intelligence¼Ò¤Î¡ÖBLI 2026 Pick Award¡×¤ò¼õ¾Þ
³ô¼°²ñ¼ÒPFU¡Ê¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§Ê¿¸¶ ±Ñ¼£¡¢°Ê²¼ PFU¡Ë¤Ï¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë½ñÎà¤òÅÅ»Ò²½¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¡ÖScanSnap¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖScanSnap iX2500¡Ê°Ê²¼iX2500¡Ë¡×¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÆÈÎ©É¾²Áµ¡´ØKeypoint Intelligence¼Ò¤¬Áª½Ð¤¹¤ë¡ÖBLI 2026 Pick Award¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
iX2500¤Ï¡¢º®ºÜ¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿µë»æÀÇ½¤ä¹â¤¤À¸»ºÀ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê»È¤¤¾¡¼ê¡¢PC¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÌµ¤·¤Ç¤âÍÍ¡¹¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÈÏ¢·È¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤Ê¤É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÈÌ³ÍÑ¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¹âÅÙ¤Êµë»æÈÂÁ÷µ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¡¢¼¡À¤ÂåSoC¡ÖiiGA¡×¤È¤È¤â¤Ëºþ¿·¤·¤¿µë»æµ¡¹½¤ä¡¢Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤Î¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¡¢Bluetooth¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é´ÊÃ±¤Ë¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ëÅù¤Î¼ê·Ú¤Ê»È¤¤¾¡¼ê¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
PFU¤Ïº£¸å¤â¡¢¥¹¥¥ã¥Ê¡¼»Ô¾ì¤ò¤±¤ó°ú¤·¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ç²÷Å¬¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Keypoint Intelligence¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
60Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢Keypoint Intelligence¡Êhttps://keypointintelligence.com/¡Ë¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿¼ÂÃÏ»î¸³¡¢¥é¥Ü¥Ç¡¼¥¿¡¢¤½¤·¤Æ¹ÈÏ¤Ê»Ô¾ìÄ´ºº¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°¶È³¦¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ½ÉÊ¤ª¤è¤ÓÈÎÇä¤ÎÀ®¸ù¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Keypoint Intelligence¤Ï¡¢¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¸øÊ¿¤Ë¾ðÊó¤äÊ¬ÀÏ¤òÄó¶¡¤·¡¢É½¾´¤¹¤ëÅÀ¤Ç¡¢¶È³¦¤ÇºÇ¤â¿®Íê¤µ¤ì¤ë¾ðÊó¸»¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢ÀïÎ¬Åª°Õ»×·èÄê¡¢Æü¡¹¤Î¥»¡¼¥ë¥¹³èÆ°¡¢¤½¤·¤ÆÍ¥¤ì¤¿¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¤³¤ÎÃÎ¼±¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤È¼ý±×¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Keypoint Intelligence¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¡¢¶È³¦¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹³È½¼¤È¼êË¡¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¿Ê²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë°õºþ¤ª¤è¤Ó¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÀ½Â¤¶È¼Ô¡¢¥Á¥ã¥Í¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÊÑ³×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Office Hardware Pick Award¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Keypoint Intelligence¤Ë¤è¤ë¡ÖPick Award¡×¤Ï¡¢¶È³¦Æâ¤ÇÆÈ¼«À¤¬¹â¤¯¡¢¸·³Ê¤Ê¥Æ¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡¦²è¼Á¡¦²ÁÃÍ¤È¤¤¤Ã¤¿½ÅÍ×¤ÊÆÃÀ¤ÎÉ¾²Á¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¤¹¡£¥Æ¥¹¥È¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿³ÆÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖHighly Recommended¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖRecommended¡×¤Î¥·¡¼¥ë¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¡¢Ãæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÍ¥¤ì¤¿À½ÉÊ¤Ï¡ÖPick¡×¸õÊä¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ScanSnap iX2500¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ScanSnap iX2500¤ÏÄ¾´¶Áàºî¤Î¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤òÅëºÜ¤·¤¿¡¢ScanSnap¥·¥ê¡¼¥ººÇ¾å°Ì¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¤ª»È¤¤¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÀÜÂ³¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¼«Ê¬¤ÎÀßÄê¤òÈ¿±Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÊÝÂ¸Àè¡¦¤¤¤Ä¤â¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¢¤ëiX2500¤ò¼«Ê¬¤ÎScanSnap¤Î¤è¤¦¤Ë³èÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
5¥¤¥ó¥Á¤ËÂç·¿²½¤·¤¿ÀÅÅÅÍÆÎÌ¼°¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥é¥¤¥¯¤Ê²÷Å¬Áàºî
¶ÈÌ³ÍÑ¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¸þ¤±¤Ë³«È¯¤·¤¿¼¡À¤ÂåSoC(System on a chip)¡ÖiiGA¡×¤òÅëºÜ
ËèÊ¬45Ëç¡ÊA4¥«¥é¡¼Î¾ÌÌ/300dpi¡Ë¤Î¹âÂ®¥¹¥¥ã¥ó
ºÇÂç100Ëç¥»¥Ã¥È²ÄÇ½¤ÊÂçÍÆÎÌ¥Û¥Ã¥Ñ¡¼
Wi-Fi 6¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¬³ÊWPA3¡¦TLS 1.3¤ËÂÐ±þ
PC¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ø¤Î¥¹¥¥ã¥ó¤Î¤Û¤«¡¢PC¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÌµ¤·¤Ç¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ø¤ÎÊÝÂ¸¤ä¥á¡¼¥ëÁ÷¿®¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯HDD¡ÊNAS¡Ë¤Ø¤ÎÊÝÂ¸¤â²ÄÇ½
¾¦É¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ScanSnap¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒPFU¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
Bluetooth® ¥ï¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤ª¤è¤Ó¥í¥´¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¢¤ê¡¢Bluetooth SIG, Inc. ¤¬½êÍ¸¢¤òÍ¤·¤Þ¤¹¡£
Wi-Fi¤Ï¡¢Wi-Fi Alliance¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊÌ¾¤Ê¤É¤Î¸ÇÍÌ¾»ì¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥¹¥¥ã¥Ê¡¼À½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒPFU
¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥° ¥µ¡¼¥Ó¥¹&¥µ¥Ý¡¼¥È¥»¥ó¥¿¡¼
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/support/
ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒPFU
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÀïÎ¬¼¼ ¹ÊóÉô
E-mail¡§pfu-press@ml.ricoh.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ScanSnap¾Ò²ð¥µ¥¤¥È
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/
¡ÖPFU¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸
https://www.pfudirect.jp/view/category/scansnap
ScanSnap¸ø¼°Facebook
https://www.facebook.com/ScanSnapJP
ScanSnap¸ø¼°X(µìTwitter)
https://x.com/ScanSnapJP
