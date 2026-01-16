¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
»ñËÜ¥³¥¹¥È¤ä³ô²Á¤ò°Õ¼±¤·¤¿·Ð±Ä¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤È¤ÎÁÐÊý¸þ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¹¤ë¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò¶¦ºÅ
¡½ ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥Æ¥Ã¥¯¼Ò¤È¶¦Æ±¤Ç1·î29Æü(ÌÚ)16:00¤è¤ê³«»Ï ¡½
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÎëÌÚÍ¦É×¡¢°Ê²¼ ¥×¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ï¡¢¶ÈÌ³Äó·È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥£¥Ê¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹ÃÈå¾»¼ù¡¢°Ê²¼ ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Ê¡¼¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤È¤ÎÁÐÊý¸þ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡½»ñËÜ¥³¥¹¥È¤ä³ô²Á¤ò°Õ¼±¤·¤¿·Ð±Ä¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡½¡×¤ò2026Ç¯1·î29Æü(ÌÚ)¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¥Õ¥£¥Ê¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤È¤Î¡¢Âè°ìÃÆ¤È¤Ê¤ëËÜ¶¦ºÅ¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¾å¾ì´ë¶È¤ª¤è¤Ó¾å¾ì¤ò»ëÌî¤Ë¤ª»ý¤Á¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢IR¡¢PR¡¢·Ð±Ä´ë²è¤Î¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ¤Ø¤Î¤´»²¹Í¤Ë¶¡¤·¤¿¤¯¡¢»ñËÜ¥³¥¹¥È¤ä³ô²Á¤ò°Õ¼±¤·¤¿·Ð±Ä¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤È¤ÎÁÐÊý¸þ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐ±þ¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡¢¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡§¡ã¿½¹þÄùÀÚ¡§2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë23¡§59¡ä
https://zoom.us/webinar/register/WN_QiWhhnE1TtKkrRjaJZ7Yvw
¡¡Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¤è¤ë»ñËÜ¥³¥¹¥È¤ä³ô²Á¤ò°Õ¼±¤·¤¿·Ð±Ä¤ÎÍ×ÀÁ¡¢NISA¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤è¤ë¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤ª¤è¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤È¤ÎÁÐÊý¸þ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î½ÅÍ×À¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å¾ì´ë¶È¤ÏIR¤ÈPR¤òÁí¹çÅª¤«¤Ä¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¤¢¤²¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÇº¤ß¤ä²ÝÂê¤ò¤´ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò¤É¤¦¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤Ð¤è¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤
Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤ÎºöÄê¡¦È¯É½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½¾Íè¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤è¤¤¤Î¤«
Åý¹çÊó¹ð½ñ¤ÎÆâÍÆ¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë
¡¡º£²ó¤ÏIR¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤ÓÅê»ñ²È¸þ¤±¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¥Õ¥£¥Ê¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤è¤ê¡¢»ñËÜ¥³¥¹¥È¤ä³ô²Á¤ò°Õ¼±¤·¤¿·Ð±Ä¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐ±þÎã¡¢PRÈ¯ÁÛ¤Ë¤è¤ëÊñ³çÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó»Ù±ç¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤è¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤È¤ÎÁÐÊý¸þ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
▮¥»¥ß¥Ê¡¼³µÍ×
Æü»þ¡§1/29¡ÊÌÚ¡Ë16:00-17:00
³«ºÅÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¥×¥í¥°¥é¥à¡§
¡Ö»ñËÜ¥³¥¹¥È¤ä³ô²Á¤ò°Õ¼±¤·¤¿·Ð±Ä¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐ±þÎã¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥£¥Ê¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¹ÃÈå¾»¼ù
¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤È¤ÎÁÐÊý¸þ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹Åý³çËÜÉô¡¡Åý³çÉûËÜÉôÄ¹¡¡ºûÈøÃÒ»Ò
¢¨³«ºÅÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▮¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://zoom.us/webinar/register/WN_QiWhhnE1TtKkrRjaJZ7Yvw
¡ã¿½¹þÄùÀÚ¡§2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë23¡§59¡ä
¢¨»ëÄ°ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ø¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Ë¡¿Í¸þ¤±¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¤¿¤á¡¢¸Ä¿Í¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡ÊGmail¡¢Yahoo!¥á¡¼¥ëÅù¤Î¥Õ¥ê¡¼¥á¡¼¥ë¡Ë¤Ç¤Î¤´ÅÐÏ¿¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ëÄ°ÍÑURL¤ò¤ªÁ÷¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Æ±¶ÈÂ¾¼ÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¥×¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢»ñËÜ»Ô¾ì¤ò°Õ¼±¤·¤¿IRÎÎ°è¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó»Ù±ç¤ò¶¯²½¤·¡¢´ë¶È¤ÈÅê»ñ²È¤È¤Î·úÀßÅª¤ÊÂÐÏÃ¤ÎÂ¥¿Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢PRÈ¯ÁÛ¤Ç´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó³èÆ°¤òÊñ³çÅª¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£1970Ç¯¤ËÁí¹çPR²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë´Ø·¸À¤òÎÉ¹¥¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼´¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÎÎ°è¤ò¹¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¡¦Ãæ¹ñ¡¦ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ËµòÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÊ¬Ìî¤ËÀìÌçÀ¤ò»ý¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¼Ò²ñ¤Î»ëÌî¤ò¹¤²¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾ ︓³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó
ÂåÉ½¼Ô ︓Îë⽊¡¡Í¦É×
½êºßÃÏ ︓¢©107-0052
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9-7-2 ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¤¡¼¥¹¥È8³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ︓¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡
HP ︓https://www.prap.co.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó ±Ä¶È³«È¯¼¼
E-mail¡§business@prap.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥×¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó
https://www.prap.co.jp/
¥×¥é¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×
https://www.prapgroup.com/
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥£¥Ê¥ó¥Æ¥Ã¥¯
https://www.finantec-net.com/
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÎëÌÚÍ¦É×¡¢°Ê²¼ ¥×¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ï¡¢¶ÈÌ³Äó·È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥£¥Ê¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹ÃÈå¾»¼ù¡¢°Ê²¼ ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Ê¡¼¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤È¤ÎÁÐÊý¸þ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡½»ñËÜ¥³¥¹¥È¤ä³ô²Á¤ò°Õ¼±¤·¤¿·Ð±Ä¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡½¡×¤ò2026Ç¯1·î29Æü(ÌÚ)¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡§¡ã¿½¹þÄùÀÚ¡§2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë23¡§59¡ä
https://zoom.us/webinar/register/WN_QiWhhnE1TtKkrRjaJZ7Yvw
¡¡Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¤è¤ë»ñËÜ¥³¥¹¥È¤ä³ô²Á¤ò°Õ¼±¤·¤¿·Ð±Ä¤ÎÍ×ÀÁ¡¢NISA¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤è¤ë¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤ª¤è¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤È¤ÎÁÐÊý¸þ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î½ÅÍ×À¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å¾ì´ë¶È¤ÏIR¤ÈPR¤òÁí¹çÅª¤«¤Ä¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¤¢¤²¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÇº¤ß¤ä²ÝÂê¤ò¤´ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò¤É¤¦¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤Ð¤è¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤
Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤ÎºöÄê¡¦È¯É½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½¾Íè¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤è¤¤¤Î¤«
Åý¹çÊó¹ð½ñ¤ÎÆâÍÆ¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë
¡¡º£²ó¤ÏIR¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤ÓÅê»ñ²È¸þ¤±¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¥Õ¥£¥Ê¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤è¤ê¡¢»ñËÜ¥³¥¹¥È¤ä³ô²Á¤ò°Õ¼±¤·¤¿·Ð±Ä¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐ±þÎã¡¢PRÈ¯ÁÛ¤Ë¤è¤ëÊñ³çÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó»Ù±ç¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤è¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤È¤ÎÁÐÊý¸þ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
▮¥»¥ß¥Ê¡¼³µÍ×
Æü»þ¡§1/29¡ÊÌÚ¡Ë16:00-17:00
³«ºÅÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¥×¥í¥°¥é¥à¡§
¡Ö»ñËÜ¥³¥¹¥È¤ä³ô²Á¤ò°Õ¼±¤·¤¿·Ð±Ä¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐ±þÎã¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥£¥Ê¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¹ÃÈå¾»¼ù
¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤È¤ÎÁÐÊý¸þ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹Åý³çËÜÉô¡¡Åý³çÉûËÜÉôÄ¹¡¡ºûÈøÃÒ»Ò
¢¨³«ºÅÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▮¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://zoom.us/webinar/register/WN_QiWhhnE1TtKkrRjaJZ7Yvw
¡ã¿½¹þÄùÀÚ¡§2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë23¡§59¡ä
¢¨»ëÄ°ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ø¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Ë¡¿Í¸þ¤±¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¤¿¤á¡¢¸Ä¿Í¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡ÊGmail¡¢Yahoo!¥á¡¼¥ëÅù¤Î¥Õ¥ê¡¼¥á¡¼¥ë¡Ë¤Ç¤Î¤´ÅÐÏ¿¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ëÄ°ÍÑURL¤ò¤ªÁ÷¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Æ±¶ÈÂ¾¼ÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¥×¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢»ñËÜ»Ô¾ì¤ò°Õ¼±¤·¤¿IRÎÎ°è¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó»Ù±ç¤ò¶¯²½¤·¡¢´ë¶È¤ÈÅê»ñ²È¤È¤Î·úÀßÅª¤ÊÂÐÏÃ¤ÎÂ¥¿Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢PRÈ¯ÁÛ¤Ç´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó³èÆ°¤òÊñ³çÅª¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£1970Ç¯¤ËÁí¹çPR²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë´Ø·¸À¤òÎÉ¹¥¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼´¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÎÎ°è¤ò¹¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¡¦Ãæ¹ñ¡¦ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ËµòÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÊ¬Ìî¤ËÀìÌçÀ¤ò»ý¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¼Ò²ñ¤Î»ëÌî¤ò¹¤²¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾ ︓³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó
ÂåÉ½¼Ô ︓Îë⽊¡¡Í¦É×
½êºßÃÏ ︓¢©107-0052
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9-7-2 ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¤¡¼¥¹¥È8³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ︓¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡
HP ︓https://www.prap.co.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó ±Ä¶È³«È¯¼¼
E-mail¡§business@prap.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥×¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó
https://www.prap.co.jp/
¥×¥é¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×
https://www.prapgroup.com/
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥£¥Ê¥ó¥Æ¥Ã¥¯
https://www.finantec-net.com/