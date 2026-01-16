こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
日本経済新聞社/日経BP主催『WOMAN EXPO 2025 Winter』セミナーコスモスイニシア取締役専務執行役員 岡村さゆり登壇の採録記事公開
大和ハウスグループの株式会社コスモスイニシア（本社：東京都港区、社長：郄智 亮大朗、以下「コスモスイニシア」）は、日本経済新聞社、日経BP社主催「WOMAN EXPO 2025 Winter」の「自分らしく輝くすべてのワーキングウーマンのために」の理念に賛同し、協賛セッションである「リーダーに学ぶ！自分らしく働く、キャリアの築き方」に、弊社取締役専務執行役員の岡村さゆりが登壇いたしました。このたび、その採録記事が公開されましたのでお知らせします。
当日は、京セラコミュニケーションシステム管理本部 人事統括部 DE＆I推進室 副部長堤千佳氏とトークセッション形式で行われ、それぞれのキャリアストーリーや困難な状況での乗り越え方、失敗からのリカバリー法について語り合い、岡村は社内で学長を務める「さゆりキャリアカレッジ」についても紹介しました。
岡村からは、キャリアを振り返り、「管理職として壁に直面したことで、リーダーとしての視座が転換。メンバーの成長が本当の意味で楽しみになったことが、キャリアの転機になった」と、管理職の醍醐味を語りました。経営層になってからは、「ビジョンの本当の浸透は、一回語るだけでは伝わらない。自分の思いを込めて、『変化を楽しめ』と繰り返し伝えています。」と、ビジョン浸透において大事にしていることを語りました。
200名が定員の会場はほぼ満席で、うなずいたり、メモをしたりする聴講者の姿も見られました。
これからも、当社は、このような社内外のジェンダーフリー推進活動を通して、「ジェンダーやライフステージにかかわらず安心してチャレンジできる組織風土の中で成長する機会が提供され、誰もが、より一層活躍できる企業」を実現するための取り組みを、推進してまいります。
■WOMAN EXPO 2025 Winter イベント概要（開催済み）
主催：日本経済新聞社、日経BP
開期：2025年11月29日（土）10：00〜17:30
会場：東京ミッドタウン・ホール（六本木）
参加費・無料（公式サイトからの事前登録制）
https://events.nikkeibp.co.jp/woman/2025w/
テーマ「未来を作る女性たちへ」
キャリアや美容、健康、教育、伝統文化など幅広い分野のセミナーを開催。最新情報を得ながら、試飲・試食ブース、素敵なプレゼントが当たるスタンプラリーなど、あなたの可能性を広げる様々な企画を体験できます。
【当該セッション概要】
https://ers.nikkeibp.co.jp/user/contents/2025z1129wep/index.html#SA03
【当日の様子（動画）】 You Tube「WOMAN EXPO 公式 チャンネル」 内
https://youtu.be/dAPcf-otrZE?si=M3RHVwVOzUa7WJnB
| コスモスイニシアについて | https://www.cigr.co.jp/
コスモスイニシアは、新築マンション・一戸建、リノベーションマンションなどの住まいを提供するレジデンシャル事業、投資用・事業用不動産の開発・仲介・賃貸管理などを行うソリューション事業、ファミリー・グループでの中長期滞在に対応するアパートメントホテルなどの開発・運営を行う宿泊事業を展開しています。社会の変化とニーズの多様化とともに事業領域を拡大し、都市環境をプロデュースする企業へと進化を続けています。
私たちは、ミッション『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。⼀歩先の発想で、⼀歩先の価値を。』 の実現に向けて全ての経営活動において共通価値の創造を実践していきます。これからも、期待を超える安心や喜びをもたらす価値を追求し、商品・サービスの提供を通じて社会課題を解決するため、より多くの「Next GOOD」を、お客さま、社会と共に創ってまいります。
コスモスイニシアのオウンドメディア「COSMOStyle（コスモスタイル）」
https://www.cigr.co.jp/cosmostyle/
本件に関するお問合わせ先
株式会社コスモスイニシア 経営企画部 総合企画課 三木・奥村・根岸
TEL：03-5444-3210 MAIL: box-gr-sen@ci.cigr.co.jp
関連リンク
コスモスイニシア ニュースリリースページ
https://www.cigr.co.jp/newsrelease/2026/01/womanexpo2025w/
「リーダーに学ぶ！自分らしく働く、キャリアの築き方」リポート
https://woman.nikkei.com/atcl/cons/051300011/121500286/index.html
以 上
