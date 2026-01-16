¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÉ÷Æ²¤ÈÄ¹ºê¸©Ê¿¸Í»Ô¤¬¿·Ì¾Êª ¡Ú¤¢¤´¤À¤·¥é¡¼¥á¥ó¡Û ¤ò¶¦Æ±³«È¯¡ªÊ¿¸Í¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤òÌ£¤ï¤¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤È¤È¤â¤ËÅìµþ¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Þ¤¹¡ª
1/31,2/1 (ÅÚ,Æü)Åìµþ °ìÉ÷Æ² ÉÍ¾¾Ä®¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Æ´°Á´Í½ÌóÀ©¡¦2Æü¸Â¤ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ
¢§¥³¡¼¥¹ÆâÍÆ
¢ã¥¢¥ë¥³¡¼¥ë&¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯°û¤ßÊüÂêÉÕ¤¢ä
¡¡¿©Á°¤¢¤´½Ð½Á¥¹¡¼¥×
¡¡¥¹¥Æ¥Ã¥¯ÌîºÚ¤ÎµûÌ£Á¹Åº¤¨¡¢ËÀËÀ·Ü¡¡µûíåÌý¤«¤±
¡¡¤¯¤¸¤éÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»
¡¡¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¤È¼«²ÈÀ½³¤Ï·¥Õ¥é¥¤¡¡¥¢¥ë¥Þ¥É¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¤Ç
¡¡Ê¿¸Íµí¤Î¥í¡¼¥¹¥È¡¡µû¾ßÌý¤Î¥·¥ã¥ê¥Ô¥¢¥ó¥½¡¼¥¹
¡¡¤¢¤´¤À¤·¥é¡¼¥á¥ó
¡¡¤¦¤Á¤ï¤¨¤Ó¤Î¥Ñ¥¨¥ê¥¢¡¡ºÌÌîºÚ¤È¤È¤â¤Ë
¡¡Éó¤È¸Õ±»¤ÎÆîÈÚ¿Ý
¡¡Ê¿¸ÍÌ¾Êª¡¡¥«¥¹¥É¡¼¥¹¡¡çõ¤Î¥°¥é¥Ë¥ÆÅº¤¨
¡¡¡¡¢¨¿©ºà¤Ï¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÉ÷Æ² ÉÍ¾¾Ä®¥¹¥¿¥ó¥É ³°´Ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÎÏ¤Î¸»¡ÊÆÉ¤ß¡§¤Á¤«¤é¤Î¤â¤È¡Ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡¡¾Ú·ô¥³¡¼¥É¡§3561¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡½êºßÃÏ¡¡¡¡¢©810-0041¡¡Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÂçÌ¾1-13-14, 4F
¡¡¡¡¡¡¡¡ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡1986Ç¯
¡¡¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»³º¬ ÃÒÇ·
¡¡¡¡¡¡¡¡URL ¡¡¡¡¡¡http://www.chikaranomoto.com
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¹ÊóÃ´Åö ·¬Ìî¡ÊMail¡§pr@chikaranomoto.com¡Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Í½Ìó¥µ¥¤¥È
https://ippudo260131.peatix.com/
°ìÉ÷Æ²¥µ¥¤¥È
https://www.ippudo.com
³ô¼°²ñ¼ÒÎÏ¤Î¸»¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³º¬ÃÒÇ·¡Ë»±²¼¤ÎÎÏ¤Î¸»¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÇîÂ¿È¯¾Í¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡Ö°ìÉ÷Æ²¡×¤Ï¡¢Ä¹ºê¸©Ê¿¸Í»Ô¤ª¤è¤Ó°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÊ¿¸Í´Ñ¸÷¶¨²ñ¡¢Ê¿¸ÍÀ¥¸Í»Ô¾ì¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢Ê¿¸ÍÌ¾Êª¤Î¤¢¤´¡Ê¥È¥Ó¥¦¥ª¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¤¢¤´¤À¤·¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ò¶¦Æ±³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤È¤·¤Æ2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ö°ìÉ÷Æ² ÉÍ¾¾Ä®¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤Ë¤ÆÊ¿¸Í¤ÎÌ¾»ºÉÊ¿Ô¤¯¤·¤Î¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤¦Í½ÌóÀ©¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÈäÏªÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤´¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÍÍ¡¹¤ÊÊ¿¸Í¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤ÎÁÇºà¤ò³è¤«¤·¤¿¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¼«Ëý¤Î¤¢¤´¤À¤·¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¡£Ê¿¸Í»º¡Ö»ü´ã¤Î±ö¡×¤ò²Ã¤¨¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥»¥Ë¥ç¡¼¥ë¤ÈËÀËÀ·Ü¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìµû¤ÎÉ÷Ì£¤òÀ¸¤«¤·¤¿µûÌ£Á¹¡¢µûíåÌý¤òÅº¤¨¤Æ¡£Ê¿¸Í»º¤Î¤¯¤¸¤éÆù¤ÏÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Ç¤ª½Ð¤·¤·¤Þ¤¹¡£Ê¿¸Í»º¤Î¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¤È¼«²ÈÀ½³¤Ï·¥Õ¥é¥¤¤Ï¡¢Ê¿¸Í¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡Ö¥¢¥ë¥Þ¥É¡×¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¡£Ê¿¸Íµí¤Î¥í¡¼¥¹¥È¤Ï¡¢µû¾ß¤È¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¶ÌÇ¬¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿´Å¤¤¥½¡¼¥¹¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£¥á¥¤¥ó¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Î¸å¤Ë¤Ï¡¢Ê¿¸Í»º¤¦¤Á¤ï¤¨¤Ó¤ò»È¤Ã¤¿¥Ñ¥¨¥ê¥¢¤È¡¢Éó¤È¸Õ±»¤ÎÆîÈÚ¿ÝÄÒ¤±¡¢¤½¤·¤ÆÊÌÊ¢¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤È¤·¤ÆÊ¿¸ÍÌ¾Êª¡Ö¥«¥¹¥É¡¼¥¹¡×¤Ëçõ¤Î¥°¥é¥Ë¥Æ¤òÅº¤¨¤Æ¤ª½Ð¤·¤·¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥¹¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡õ¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Î°û¤ßÊüÂêÉÕ¤¤Ç¡¢ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÎÀÇ¹þ¤ß5,000±ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ÅöÆü¤Ï°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÊ¿¸Í´Ñ¸÷¶¨²ñ »ö¶ÈÉô¼ý±×»ö¶ÈÈÉ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î»³¸ýÊþÈþ»á¤È¡¢Ê¿¸ÍÀ¥¸Í»Ô¾ì¶¨Æ±ÁÈ¹ç ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥»¥¯¥·¥ç¥ó¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÉ¶²°½ÕºÚ»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¤ª¾·¤¤·¡¢Ê¿¸Í»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤äº£²ó¤ÎÎÁÍý¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¥³¥é¥Ü³«È¯¤·¤¿¡Ö¤¢¤´¤À¤·¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ï¡¢Ê¿¸Í»Ô¤¬Á´¹ñ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Îµù³ÍÎÌ¤ò¸Ø¤ë¤¢¤´¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤¹¡£¥¹¡¼¥×¤Ï¡¢Ê¿¸Í»º¤Î¤¢¤´¤Èº«ÉÛ¤À¤·¡¢Ê¿¸Í»º¤Î¤·¤¤¤¿¤±¤È·Ü¥¬¥é¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¡¢Æ©¤ÄÌ¤Ã¤¿²«¶â¤Î¥¹¡¼¥×¡£¡Ö»ü´ã¤Î±ö¡×¤ÈÇö¸ý¾ßÌý¡¢¤¢¤´¥ª¥¤¥ë¤È·ÜÌý¤ò²Ã¤¨¤ÆÌ£¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£¤¹¤¹¤ê¤ä¤¹¤¤ºÙÌÍ¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢Ê¿¸Í»º¤Î¤¤¯¤é¤²¡¢Äã²¹Ä´Íý¤Î·Ü¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¡¢¶Ì»Ò¡¢¥Í¥®¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¤ª¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÊÌÅº¤¨¤ÎÌîÁðÃã¤È¾Æ¤¤¢¤´¤òÆþ¤ì¤¿¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ò¥¹¡¼¥×¤Ë¿»¤¹¤È¡¢¤¢¤´¤ÎÉ÷Ì£¤¬¤µ¤é¤ËºÝÎ©¤Á¿·´¶³Ð¤Î¡ÖÌ£ÊÑ¡×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ö¤¢¤´¤À¤·¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ï2026Ç¯½Õº¢¡¢Ê¿¸Í»Ô¡ÖÊ¿¸ÍÀ¥¸Í»Ô¾ì¡×¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¾¦ÉÊ²½Í½Äê¤Ç¤¹¡£¿·¤¿¤ÊÌ¾Êª¥°¥ë¥á¤È¤·¤Æ¡¢Ê¿¸Í´Ñ¸÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ìÉ÷Æ² ÉÍ¾¾Ä®¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤ÎÊ£¿ô¤Î´ë¶È¤È¶¨¶È¤·¡¢ÃÏ¸µ¿©ºà»ÈÍÑ¤Î¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤òÆÃÊÌ³«È¯¤·¤¿¥é¡¼¥á¥ó¤È¤È¤â¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÅÙ¤¤ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³«È¯¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï³Æ´ë¶È¤ÎÃÏ¸µ¤Ë¤ÆºÅ»ö¤äÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î´ë¶È¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿©ºà¤äÎÁÍý¡¢°ûÎÁ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅìµþ¤ÎÃÏ¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤ò¹¹¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¡¢ÃÏÊý¤Î³èÀ²½¤Ê¤ÉÃÏ°è²ÝÂê¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤¿¤¤¡£ÎÏ¤Î¸»¥°¥ë¡¼¥×¤Ïº£¸å¤â¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»Ö¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊýË¡¤Ç¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¡¼¥¹ÆâÍÆ¥¤¥á¡¼¥¸
¤³¤ÎÅÙ¥³¥é¥Ü³«È¯¤·¤¿¡Ö¤¢¤´¤À¤·¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ï¡¢Ê¿¸Í»Ô¤¬Á´¹ñ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Îµù³ÍÎÌ¤ò¸Ø¤ë¤¢¤´¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤¹¡£¥¹¡¼¥×¤Ï¡¢Ê¿¸Í»º¤Î¤¢¤´¤Èº«ÉÛ¤À¤·¡¢Ê¿¸Í»º¤Î¤·¤¤¤¿¤±¤È·Ü¥¬¥é¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¡¢Æ©¤ÄÌ¤Ã¤¿²«¶â¤Î¥¹¡¼¥×¡£¡Ö»ü´ã¤Î±ö¡×¤ÈÇö¸ý¾ßÌý¡¢¤¢¤´¥ª¥¤¥ë¤È·ÜÌý¤ò²Ã¤¨¤ÆÌ£¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£¤¹¤¹¤ê¤ä¤¹¤¤ºÙÌÍ¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢Ê¿¸Í»º¤Î¤¤¯¤é¤²¡¢Äã²¹Ä´Íý¤Î·Ü¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¡¢¶Ì»Ò¡¢¥Í¥®¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¤ª¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÊÌÅº¤¨¤ÎÌîÁðÃã¤È¾Æ¤¤¢¤´¤òÆþ¤ì¤¿¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ò¥¹¡¼¥×¤Ë¿»¤¹¤È¡¢¤¢¤´¤ÎÉ÷Ì£¤¬¤µ¤é¤ËºÝÎ©¤Á¿·´¶³Ð¤Î¡ÖÌ£ÊÑ¡×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ö¤¢¤´¤À¤·¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ï2026Ç¯½Õº¢¡¢Ê¿¸Í»Ô¡ÖÊ¿¸ÍÀ¥¸Í»Ô¾ì¡×¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¾¦ÉÊ²½Í½Äê¤Ç¤¹¡£¿·¤¿¤ÊÌ¾Êª¥°¥ë¥á¤È¤·¤Æ¡¢Ê¿¸Í´Ñ¸÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤´¤À¤·¥é¡¼¥á¥ó ¥¤¥á¡¼¥¸
¡Ö°ìÉ÷Æ² ÉÍ¾¾Ä®¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤ÎÊ£¿ô¤Î´ë¶È¤È¶¨¶È¤·¡¢ÃÏ¸µ¿©ºà»ÈÍÑ¤Î¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤òÆÃÊÌ³«È¯¤·¤¿¥é¡¼¥á¥ó¤È¤È¤â¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÅÙ¤¤ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³«È¯¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï³Æ´ë¶È¤ÎÃÏ¸µ¤Ë¤ÆºÅ»ö¤äÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î´ë¶È¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿©ºà¤äÎÁÍý¡¢°ûÎÁ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅìµþ¤ÎÃÏ¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤ò¹¹¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¡¢ÃÏÊý¤Î³èÀ²½¤Ê¤ÉÃÏ°è²ÝÂê¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤¿¤¤¡£ÎÏ¤Î¸»¥°¥ë¡¼¥×¤Ïº£¸å¤â¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»Ö¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊýË¡¤Ç¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¹ºê¸©Ê¿¸Í»Ô ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ê¿¸Í»Ô¤Ï¶å½£ËÜÅÚ¤ÎÀ¾ËÌÃ¼¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¿¸ÍÅç¤È¤½¤Î¼þÊÕ¤ÎÅç¡¹¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¸¼³¦Æç¤ÈÅì¥·¥Ê³¤¤ËÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1641Ç¯¤Ë³¤³°ËÇ°×¤ÎµòÅÀ¤¬Ä¹ºê½ÐÅç¤Ë°Ü¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÀ¾¤ÎÅÔ¥Õ¥£¥é¥ó¥É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¸Å¤¯¤«¤éÀ¾ÍÎ½ô¹ñ¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¤è¤êÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦Ê¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡ÖÄ¹ºê¤ÈÅ·ÁðÃÏÊý¤ÎÀøÉú¥¥ê¥·¥¿¥ó´ØÏ¢°ä»º¡×¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ë¥«¥¯¥ì¥¥ê¥·¥¿¥ó¤ÎÎò»Ë¤òÅÁ¤¨¤ëÃªÅÄ¤ä½¸Íî¡¢À»ÃÏ¡¢Èþ¤·¤¤¼«Á³É÷·Ê¤Î¿ô¡¹¡¢¸ÞÅçÆç¤Î¹ÓÇÈ¤Ë¤â¤Þ¤ì¤¿ÎÉ¼Á¤Ê¿å»ºÊª¤äË¤«¤Ê¼«Á³¤Ç°é¤Ã¤¿ÇÀ»ºÊª¤äÊ¿¸Íµí¡¢ÆîÈÚÍ³Íè¤ÎÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤ª²Û»Ò¡¢À¸»º¼Ô¤¬Ã°Àº¹þ¤á¤ÆÀ½Â¤¤¹¤ëÇÀ¿å»º²Ã¹©ÉÊ¤äÃÏ¼ò¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿³¹¤Ç¤¹¡£
WEB¥µ¥¤¥È¡¡https://www.city.hirado.nagasaki.jp/
Ê¿¸ÍÀ¥¸Í»Ô¾ì ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ê¿¸ÍÀ¥¸Í»Ô¾ì¤Ï¡¢Ê¿¸ÍÂç¶¶¤ÈÀ¥¸Í¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ëÊ¿¸Í»ÔÅÄÊ¿Ä®¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö¤È¤³¤È¤óÊ¿¸Í»º¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Ä¾Çä½ê¤Ç¤¹¡££±³¬¤Ï¡¢ËèÆüÀ¸»º¼Ô¤¬»ý¤Á¹þ¤à¿·Á¯¤Ê¿å»ºÊª¤¬½ê¶¹¤·¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î°û¿©Å¹¤Ë¤â½Ð²Ù¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½Ü¤ÎÇÀ»ºÊª¤äÊ¿¸Íµí¤Î¤Û¤«¡¢¤«¤Þ¤Ü¤³¡¢¤¢¤´²Ã¹©ÉÊ¡¢ÅÁÅý²Û»Ò¤Ê¤É»ÔÆâ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î²Ã¹©ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££²³¬¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢Ê¿¸Í»ºÁ¯µû¤Î³¤Á¯Ð§¤ä»É¿ÈÄê¿©¤Î¤Û¤«¡¢¤¢¤´¤Î¤Ò¤Ä¤Þ¤Ö¤·¤Ê¤É¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢Ê¿¸Í»ºÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¸¥§¥é¡¼¥È¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÅâÍÈ¤²¤Ê¤É¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥°¥ë¥á¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
WEB¥µ¥¤¥È¡¡https://setoichiba.com/
Ê¿¸ÍÀ¥¸Í»Ô¾ì ³°´Ñ
Ê¿¸ÍÀ¥¸Í»Ô¾ì ¥ì¥¹¥È¥é¥ó Æâ´Ñ
³ô¼°²ñ¼ÒÎÏ¤Î¸»¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ê¿¸Í´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ4Ç¯¤è¤êÊ¿¸Í»ÔÃÏ°è¾¦¼Ò¤È¤·¤ÆÊª»º¿¶¶½»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿¸ÍDMC¤Ç¤Ï¡¢»ÔÆâ»ö¶È¼Ô¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤ä¡¢»ÔÆâ»ö¶È¼Ô¤ÎÈÎÏ©³«Âó»Ù±ç¡¢Êª»ºÅ¸¤Î³«ºÅ¤Ê¤É´Ñ¸÷Êª»º¤ÎÃÏ°è»ñ¸»¤ò°èÆâ³°¤ËÈ¯¿®¤·¡¢ÃÏ°è¥Ö¥é¥ó¥É¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿¸Í¤ÎÆÃ»ºÊª¤Ç¤¢¤ë¤¢¤´¡Ê¥È¥Ó¥¦¥ª¡Ë¤Î¿È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿´ÌµÍ¡Ö¤¢¤´´Ì¡×¤ä¤½¤Ü¤í¡ÖÈôµû¤Î¿È¤Ý¤í¤Ý¤í¡×¡¢¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¡Ö¤¢¤´¤Î¤ß¥¡¼¥Þ¡×¤Ï¡¢Ê¿¸Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤´ÅöÃÏ¤¢¤´¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¶õ¹Á¤Ê¤É³ÆÅ¹¤Ç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡Ö°ìÉ÷Æ²¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤Î°û¿©Å¹ÊÞ¤Î±¿±Ä¤ä¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¿©ÉÊ¹©¾ì¤Î±¿±Ä¡¢¤Ê¤É¿©Á´ÈÌ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Ç·×308Å¹ÊÞ¡Ê¹ñÆâ167Å¹ÊÞ¡¢³¤³°141Å¹ÊÞ¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¹ñÆâ¡§2025Ç¯9·îËö¡¢³¤³°¡§2025Ç¯6·îËö¸½ºß¡Ë¡£¡Ö°ìÉ÷Æ²¡×¤Ï¡¢1985Ç¯¤ËÊ¡²¬¤ÎÂçÌ¾¤ÇÁÏ¶È¤·¡¢¸½ºßÀ¤³¦16¥õ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ËÅ¸³«¡£½¤ß¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÆÚ¹ü¥¹¡¼¥×¤È¡¢»õÀÚ¤ì¤ÎÎÉ¤¤ºÙÌÍ¤ÎÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿©¤Ù¤ë´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤ëÎÁÍýÂÎ¸³¶µ¼¼¡ÖChild Kitchen¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿©°é³èÆ°¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤òÍÑ¤¤¤¿ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¤Î¡Ö»Ò¤É¤â¿©Æ²¡×»²²Ã¤Ë²Ã¤¨¡¢´Ä¶Éé²Ù¤Î¾¯¤Ê¤¤100%¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ò³«È¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
