¥Ý¥±¥â¥ó£³£°¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ´ØÏ¢¾¦ÉÊ¡¡2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿·È¯Çä
Åö»þ¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤òºÆ¸½¤·¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó30¼þÇ¯µÇ°¡¡¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¥Ô¥«¥Á¥å¥¦£±/1¡×
¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ç¤«¤ï¤¤¤¯¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¹¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¤Æ¤Î¤Ò¤é¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡¡¤Ý¤±¤Õ¤ï¡×
¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó30¼þÇ¯µÇ°¡¡¥â¥ó¥³¥ìÎ¹Î©¤Á¤Î£³É¤¥»¥Ã¥È¡×¡ÊÁ´9¼ï¡Ë
£²£°£²£¶Ç¯£²·î£²£¸Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿·È¯Çä
¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥°¥ëー¥×¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¾¦ÉÊ¤ò½¸¤á¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×
¡Ö¥¿¥«¥é¥È¥ßー Pokémon 30th POP-UP PARK¡×³«ºÅ·èÄê¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥È¥ßー¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÉÙ»³¾´É×¡¿½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ³ë¾þ¶è¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡¡ÀÖ¡¦ÎÐ¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤«¤é£³£°Ç¯¤òµÇ°¤·¤Æ£³¥·¥êー¥º¡¢①Åö»þ¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤òºÆ¸½¤·¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó30¼þÇ¯µÇ° ¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¥Ô¥«¥Á¥å¥¦£±/1¡×¡Ê´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§£·,£´£¸£°±ß¡¿ÀÇ¹þ¡Ë¡¢②¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ç¤«¤ï¤¤¤¯¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¹¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¤Æ¤Î¤Ò¤é¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡¡¤Ý¤±¤Õ¤ï¡×¡Ê´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§£²,£²£°£°±ß¡¿ÀÇ¹þ¡Ë¡¢③¥Ý¥±¥â¥ó¤Î»Ñ¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó30¼þÇ¯µÇ°¡¡¥â¥ó¥³¥ìÎ¹Î©¤Á¤Î£³É¤¥»¥Ã¥È¡×Á´£¹¼ï¡Ê´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§³Æ£²,£±£´£µ±ß¡¿ÀÇ¹þ¡Ë¤ò¡¢£²£°£²£¶Ç¯£²·î£²£¸Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¤Î´á¶ñÀìÌçÅ¹¡¢É´²ßÅ¹¡¦ÎÌÈÎÅ¹¤Î´á¶ñÇä¤ê¾ì¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¿¥«¥é¥È¥ßー¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥âー¥ë¡×(takaratomymall.jp/)Åù¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£²£°£²£¶Ç¯3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë～3·î£±£±Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¡Ö¥¿¥«¥é¥È¥ßー Pokémon 30th POP-UP PARK¡×¤òÅìÉðÉ´²ßÅ¹ ÃÓÂÞËÜÅ¹ÃÏ²¼£±³¬¥Þ¥ë¥Á¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥°¥ëー¥×¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¾¦ÉÊ¤ò½¸¤á¤¿½é¤á¤Æ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ëÅöÅ¹¤Ç¤Ï¡¢£³£°¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë¡È¸«¤Æ¡¦¿¨¤ì¤Æ¡¦³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡É¾ì¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó30¼þÇ¯µÇ°¡¡¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¥Ô¥«¥Á¥å¥¦£±/£±¡×¤Ï¡¢£±£¹£¹£·Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¡¢Ìó£´£µËü¸Ä½Ð²Ù¤·¤¿¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ô¥«¥Á¥å¥¦£±/£±¡×¤ÎÉü¹ï¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¥¿¥°¤âÅö»þ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¶á¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»×¤ï¤º¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¡Ù¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò
¤Û¤ÜºÆ¸½¤·¤¿¾¦ÉÊ¥¿¥°
¡¡¡Ö¤Æ¤Î¤Ò¤é¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡¡¤Ý¤±¤Õ¤ï¡×¤Ï¡¢Á´Ä¹Ìó£±£³£ã£í¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ç¤«¤ï¤¤¤¯¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¹¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¼Á´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦É½ÌÌ¤ËÌÓÂ£³£í£í¤ÎÄ¹ÌÓ¥Õ¥í¥Ã¥ーÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££²£µ¥Ñ¥¿ー¥ó¤Î¡É¤«¤ï¤¤¤¤¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥Ü¥¤¥¹¡É¤ò¼ýÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤¬¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢¤«¤ï¤¤¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó30¼þÇ¯µÇ°¡¡¥â¥ó¥³¥ìÎ¹Î©¤Á¤Î£³É¤¥»¥Ã¥È¡×Á´£¹¼ï¤Ï¡¢¥«¥ó¥ÈーÃÏÊý¤«¤é¥Ñ¥ë¥Ç¥¢ÃÏÊý¤Þ¤Ç¡¢Á´£¹ÃÏÊý¤ÎËÁ¸±¤ÎºÇ½é¤Ë½Ð²ñ¤¦¥Ñー¥È¥Êー¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥â¥ó¥³¥ì¡×¤ò3É¤¤º¤Ä¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï³ÆÃÏÊý¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢È¢¤ËÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¾þ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ý¥±¥â¥ó£³£°¼þÇ¯ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁêËÀ¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´ò¤·¤¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Ï£²£°£²£¶Ç¯¤Ë¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡¡ÀÖ¡¦ÎÐ¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤«¤é£³£°Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤Ç¤Ï£±£¹£¹£·Ç¯¤«¤é¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¥Ý¥±¥â¥ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ÊÆü¾ï¶õ´Ö¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÍÍ¡¹¤Ê¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÉý¹¤¤¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê£³£°¼þÇ¯µÇ°¾¦ÉÊ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥±¥â¥ó£³£°¼þÇ¯µÇ°¾¦ÉÊ¡¡¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
È¯ÇäÆü¡§£²£°£²£¶Ç¯£²·î£²£¸Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¼è°·¤¤¾ì½ê¡§ Á´¹ñ¤Î´á¶ñÀìÌçÅ¹¡¢É´²ßÅ¹¡¦ÎÌÈÎÅ¹¤Î´á¶ñÇä¤ê¾ì¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡¢
¥¿¥«¥é¥È¥ßー¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥âー¥ë¡×(takaratomymall.jp/)
Ãøºî¸¢É½µ¡§ ©Nintendo¡¦Creatures¡¦GAME FREAK¡¦TV Tokyo¡¦ShoPro¡¦JR Kikaku ©Pokémon
¾¦ÉÊHP¡§ www.takaratomy.co.jp/products/pokemon/pokemon_30th/
▶¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó30¼þÇ¯µÇ°¡¡¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¥Ô¥«¥Á¥å¥¦1/1¡×
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§£·,£´£¸£°±ß(ÀÇ¹þ)
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§£³ºÐ～
¥µ¥¤¥º¡§¹â¤µÌó£´£°cm
£±£¹£¹£·Ç¯È¯Çä¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡¡¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ô¥«¥Á¥å¥¦£±/£±¡×¤ÎÉü¹ï¡£
Åù¿ÈÂç¥µ¥¤¥º¤Î¡¢»×¤ï¤ºÊú¤¤·¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ç¤¹¡£
▶¡Ö¤Æ¤Î¤Ò¤é¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡¡¤Ý¤±¤Õ¤ï¡×
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§£²,£²£°£°±ß(ÀÇ¹þ)
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§£³ºÐ～
»ÈÍÑÅÅÃÓ¡§¥¢¥ë¥«¥êÃ±Ⅳ¡ß£²¡ÊÊÌÇä¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§¹â¤µÌó£±£³cm
¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¤Î¤»¤ÆÉï¤Ç¤¿¤êÍÉ¤é¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Æ¤Û¤Ã¤Ú¤¬¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£É½ÌÌ¤Î¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¼Á´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
▶¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó30¼þÇ¯µÇ°¡¡¥â¥ó¥³¥ìÎ¹Î©¤Á¤Î£³É¤¥»¥Ã¥È¡×Á´9¼ï
¡ã¥»¥Ã¥È9¼ï¡ä
¥«¥ó¥ÈーÃÏÊý¡Ê¥Õ¥·¥®¥À¥Í¡¦¥Ò¥È¥«¥²¡¦¥¼¥Ë¥¬¥á¡Ë
¥¸¥ç¥¦¥ÈÃÏÊý¡Ê¥Á¥³¥êー¥¿¡¦¥Ò¥Î¥¢¥é¥·¡¦¥ï¥Ë¥Î¥³¡Ë
¥Û¥¦¥¨¥óÃÏÊý¡Ê¥¥â¥ê¡¦¥¢¥Á¥ã¥â¡¦¥ß¥º¥´¥í¥¦¡Ë
¥·¥ó¥ª¥¦ÃÏÊý¡Ê¥Ê¥¨¥È¥ë¡¦¥Ò¥³¥¶¥ë¡¦¥Ý¥Ã¥Á¥ã¥Þ¡Ë
¥¤¥Ã¥·¥åÃÏÊý¡Ê¥Ä¥¿ー¥¸¥ã¡¦¥Ý¥«¥Ö¡¦¥ß¥¸¥å¥Þ¥ë¡Ë
¥«¥í¥¹ÃÏÊý¡Ê¥Ï¥ê¥Þ¥í¥ó¡¦¥Õ¥©¥Ã¥³¡¦¥±¥í¥Þ¥Ä¡Ë
¥¢¥íー¥éÃÏÊý¡Ê¥â¥¯¥íー¡¦¥Ë¥ã¥Óー¡¦¥¢¥·¥Þ¥ê¡Ë
¥¬¥é¥ëÃÏÊý¡Ê¥µ¥ë¥Î¥ê¡¦¥Ò¥Ð¥Ëー¡¦¥á¥Ã¥½¥ó¡Ë
¥Ñ¥ë¥Ç¥¢ÃÏÊý¡Ê¥Ë¥ã¥ª¥Ï¡¦¥Û¥²ー¥¿¡¦¥¯¥ï¥Ã¥¹¡Ë
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§³Æ£²,£±£´£µ±ß(ÀÇ¹þ) ¡¡¡¡ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§4ºÐ～
¡ã¡Ö¥¿¥«¥é¥È¥ßー Pokémon 30th POP-UP PARK¡×³«ºÅ³µÍ×¡ä
¡¦²ñ´ü¡§£²£°£²£¶Ç¯3·î5Æü(ÌÚ)～3·î£±£±Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¦¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥È¥ßー
¡¦Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
¡¦¾ì½ê¡§ÅìÉðÉ´²ßÅ¹ ÃÓÂÞËÜÅ¹¡¡ÃÏ²¼£±³¬¥Þ¥ë¥Á¥¹¥¯¥¨¥¢¡ÊÅìµþÅÔËÅç¶èÀ¾ÃÓÂÞ£±₋£±₋£²£µ¡Ë
¡¦ÆâÍÆ¡§¥Ý¥±¥â¥ó£³£°¼þÇ¯µÇ°¾¦ÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤Î´á¶ñ¤ä¥Ý¥±¥â¥ó¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÎÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¡£¤Þ¤¿¡¢¥â¥ó¥³¥ì¤Î¥¸¥ª¥é¥ÞÅ¸¼¨¤ä¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢¹ØÆþÆÃÅµ¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ý¥±¥â¥ó£³£°¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë¡È¸«¤Æ¡¦¿¨¤ì¤Æ¡¦³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡É¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£