¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤ÎÊ¬ÀÏ¡¦²Ê³Øµ¡´ïÁí¹çÅ¸¡ÖJASIS 2026¡×(9·î³«ºÅÍ½Äê)¤Î½ÐÅ¸¿½¹þ¤ß¤ò1·î16Æü¤Ë³«»Ï¡ª
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÊ¬ÀÏµ¡´ï¹©¶È²ñ(JAIMA¡¢½êºßÃÏ¡§¢©101-0054¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¶ÓÄ®2-5-16¡¢²ñÄ¹¡§ÂÎ© ÀµÇ·¡¿³ô¼°²ñ¼ÒËÙ¾ìÀ½ºî½ê ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹)¤È°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ²Ê³Øµ¡´ï¶¨²ñ(JSIA¡¢½êºßÃÏ¡§¢©103-0001¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¾®ÅÁÇÏÄ®14-9¡¢²ñÄ¹¡§Ä¹Ã«Àî Ôè°ì¡¿±Ñ¹°Àºµ¡³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹)¤Ï¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë¤ª¤¤¤Æ³«ºÅÍ½Äê¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤ÎÊ¬ÀÏ¡¦²Ê³Øµ¡´ïÁí¹çÅ¸¡ÖJASIS 2026¡×(2026Ç¯9·î2Æü(¿å)～4Æü(¶â))¤Î¹ñÆâ½ÐÅ¸¼Ò¤ÎÊç½¸¤ò¡¢1·î16Æü(¶â)¤Ë³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
JASIS¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§ https://www.jasis.jp/
JASIS 2025 Å¸¼¨²ñ¾ì 1
JASIS 2025 Å¸¼¨²ñ¾ì 2
ºòÇ¯¤Ï¡¢²ñ¾ì(ËëÄ¥¥á¥Ã¥»)¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´ë²è¡ÖJASIS WebExpo(R)¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ¹¤ò³è¤«¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¡¢ËëÄ¥²ñ¾ì¤Ç¤ÏÌó2Ëü¿Í¤ÎÍè¾ì¼ÔÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢WebExpo¤Ç¤ÏÌó8Ëü¿Í¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÆÀ¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤â¡¢Íè¾ì¼Ô¤ª¤è¤Ó½ÐÅ¸³Æ¼Ò¤Î¥Ëー¥º¤òÂª¤¨¤¿Å¸¼¨²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÊ¬ÀÏ¡¦²Ê³Øµ¡´ï¶È³¦ÃíÌÜ¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê´ë²è¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
JASIS¤Ç¤ÏËèÇ¯¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÌó50¡ó¤ò¡ÖÊ¬ÀÏ¡¦²Ê³Øµ¡´ï¥æー¥¶ー¡×¤¬¡¢Ìó60¡ó¤ò¡Öµ¡´ï¹ØÆþ¤Ë´Ø¤·¤Æ½õ¸À¤Þ¤¿¤Ï·èÄê¤Ç¤¤ëÎ©¾ì¡×¤ÎÊý¡¹¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¼Á¤Î¹â¤¤Íè¾ì¼Ô¡×¤È½ÐÅ¸¼Ò¤È¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¤è¤ê°ìÁØÂ¥¿Ê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢AI¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¡¢²ñ¼Ò¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¥æー¥¶ー¤È¤ÎÀÜÅÀ¤¬Áý¤¨¤ë¤è¤¦¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢JASIS¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥óÏÈ¤äWebExpo¤Ç¤ÎPR¤Î¾ì¤ò³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹(¤¤¤º¤ì¤âÍ½þ¡¦Ìµ½þ¤¢¤ê)¡£
¡ÚJASIS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
JASIS(Japan Analytical & Scientific Instruments Show)¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÊ¬ÀÏµ¡´ï¹©¶È²ñ¤È°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ²Ê³Øµ¡´ï¶¨²ñ¤¬¶¦Æ±¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬ÀÏµ¡´ï¡¦²Ê³Øµ¡´ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌçÅ¸¼¨²ñ¤Ç¡¢ËèÇ¯¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Î¹ñÆâ³°¼çÍ×¥áー¥«ー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Â¿¤¯¤Î½ÐÅ¸¼Ò¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇÀèÃ¼²Ê³Ø¡¦Ê¬ÀÏ¥·¥¹¥Æ¥à¡õ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÅ¸¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤ÎÀ½Â¤¶È¡¢ÈÎÇä¶È¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¿·µ¬¸ÜµÒÈ¯·¡¡¢ÈÎÏ©³«Âó¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Îµ¡²ñ¤ò¡¢µ¡´ï¤ò»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÊý¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÀ½ÉÊ¤ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¾ðÊó¤ò¡¢Äó¶¡¤Ç¤¤ëÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¡£
¡ãJASIS¤Î¼çÍ×¤ÊÆÃÄ¹¡¦½ÐÅ¸¥á¥ê¥Ã¥È¡ä
¡¦Íè¾ì¼Ô¤ÎÌóÈ¾¿ô¤¬Ê¬ÀÏµ¡´ï¡¦²Ê³Øµ¡´ï¥æー¥¶ー¤Ç¤¢¤ê¡¢µ¡´ïÅù¤Î¹ØÆþ·èÄê¸¢¤ò»ý¤Ä¤Þ¤¿¤Ï¹ØÆþ·èÄê¤Ë°Õ¸«¤Ç¤¤ëÎ©¾ì¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬6³ä°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
¡¦Í½»»¤Ë±þ¤¸¤¿ÍÍ¡¹¤Ê½ÐÅ¸¥×¥é¥ó¡¢Web·ÇºÜ¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¡¦¾ï¤Ë¿·¤¿¤Ê´ë²è¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·¤¿¤¤Íè¾ì¼Ô¤òÂ¿¿ô½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½ÐÅ¸¼ÒÂ¦¤È¤·¤Æ¤âºÇ¿·¤Î¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤òÄÏ¤ß¤ä¤¹¤¤¤³¤È¡£
¡ÚWebÅ¸¼¨²ñ¡ÖJASIS WebExpo(R)¡×¡Û
½¸µÒÎÏ¶¯²½¤Î¤¿¤á¤Î»Üºö¤È¤·¤Æ2017Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿Web´ë²è¡ÖJASIS WebExpo(R)¡×¤Ç¤Ï¡¢JASIS¤Î¿Íµ¤¹Ö±é¡¦¥»¥ß¥Êー¤ÎÆ°²è¤ä½ÐÅ¸¼Ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¤ÏÌó280¼Ò¤¬WebExpo¤Ë¿½¹þ¤ß¡¢¥ê¥¢¥ëÅ¸¼¨²ñ²ñ´üÃæ¤Ë²ñ¾ì¤Ë¤ª±Û¤·¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤±óÊý¤ÎÊý¡¹¤â´Þ¤á¡¢Ìó8.1Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÊý¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
JASIS 2026¤Ø»öÁ°Æþ¾ìÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤È±ÜÍ÷¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢JASIS 2026¤Ø¤ÎÍè¾ìÅÐÏ¿¤òÂ¥¤·¤Ä¤Ä¡¢²áµî¤Î¿Íµ¤¹Ö±éÆ°²è¤ò»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Íè¾ìÁ°¤«¤éJASIS 2026¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£²ñ´ü¤ÏÌó4¤«·î´Ö(2026Ç¯7·î¾å½Ü～10·î²¼½Ü)¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãJASIS WebExpo(R)¤Î¼çÍ×¤ÊÆÃÄ¹¡¦½ÐÅ¸¥á¥ê¥Ã¥È¡ä
JASIS¤Ç¤Ï¡¢Å¸¼¨²ñ¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤È¡¢WebExpo¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Æ½ÐÅ¸¼Ò¤Î¥Úー¥¸¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬±ÜÍ÷¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
3Æü´Ö¤Î¥ê¥¢¥ëÅ¸¼¨²ñ¤ò´ð¼´¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ëÅ¸¼¨²ñ³«ºÅÁ°¸å2¤«·î¤Î·×4¤«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êWebExpo¤Ç¾ðÊóÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢PR¸ú²Ì¤ÎÁýÂç¤¬¸«¹þ¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢WebExpo½ÐÅ¸¼Ò¤À¤±¤¬¿½¤·¹þ¤á¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢1¼ÒÆÈÀêPR¤òJASIS»öÌ³¶É¤«¤éJASISÍè¾ì¼ÔÌó4Ëü¿Í¤Ë¥áー¥ëÈ¯¿®¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ÐÅ¸¿½¹þ¤ß¡Û
¹ñÆâ¤«¤é¤Î°ìÈÌÅ¸¼¨µÚ¤Ómini¡¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥³ー¥Êー¡¢¡ÖJASIS WebExpo(R)¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢JASIS¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È( https://www.jasis.jp/ )¤Ë¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç½ÐÅ¸¤Î¿½¹þ¤ß¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
1)°ìÈÌÅ¸¼¨¡¢½ÐÅ¸¼Ò¥»¥ß¥Êー
ÎãÇ¯¡¢½ÐÅ¸¼Ò¤ÎÌó90¡ó¤òÀê¤á¤ë´ðËÜ¤Î½ÐÅ¸µ¬³Ê¤Ç¡¢1¾®´Ö(3m¡ß3m¡á9m2)¤¢¤¿¤ê33Ëü±ß(²ñ°÷²Á³Ê)¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢²ñ°÷³°¤Î¾ì¹ç¡¢ÊÌÅÓ1¼Ò¤¢¤¿¤ê15Ëü±ß¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´½ÐÅ¸¤ò¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢JASIS 2026Ê»ºÅ¤Î½ÐÅ¸¼Ò¥»¥ß¥Êー¤Ç¤ÎÈ¯É½¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½ÐÅ¸¼Ò¥»¥ß¥ÊーÈ¯É½¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢30Ê¬ÏÈ10Ëü±ß¡¢60Ê¬ÏÈ16Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
2)mini¡¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥³ー¥Êー
Ê¬ÀÏµ¡´ï¡¦²Ê³Øµ¡´ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÁ´ÈÌ(¼õÂ÷Ê¬ÀÏ¡¢»îÎÁºîÀ®¡¢¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°´ï¶ñ¡¢¼Â¸³´ï¶ñ¡¢É¸½àÊª¼Á¡¢¥»¥ó¥µー¡¢¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¡¢ÉôÉÊ¡¢Ê¬ÀÏ¡¦²òÀÏÍÑ¥½¥Õ¥È¡¢Ê¬ÀÏ¡¦²òÀÏÍÑ¥Çー¥¿¥Ùー¥¹Åù)¤Î½ÐÅ¸¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅ¸¼¨¤è¤ê¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÅ¸¼¨¥³ー¥Êー¤Ç¤¢¤ê¡¢½ÐÅ¸²Á³Ê¤Ï¡¢²ñ°÷²Á³Ê12Ëü±ß¡¢²ñ°÷³°²Á³Ê19Ëü±ß¡¢¥«¥¿¥í¥°Å¸¼¨¤Ï1¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Ä¤²ñ°÷²Á³Ê3Ëü±ß¡¢²ñ°÷³°²Á³Ê6Ëü±ß¤«¤é½ÐÅ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
3)JASIS WebExpo(R)
½ÐÅ¸¼ÒÀ½ÉÊ¡¦µ»½Ñ¾Ò²ð¤Î»ñÎÁPDF¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢Æ°²è¡¢¼«¼Ò¤Ø¤ÎURL¥ê¥ó¥¯Åù¤ò¡¢JASIS ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç10ÅÀ°Ê¾å·ÇºÜ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±ÜÍ÷¼ÔÏ¢ÍíÀè¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¥×¥é¥ó¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1.5Ëü±ß¤«¤é200Ëü±ß¤Þ¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê½ÐÅ¸¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
JASIS 2026½ÐÅ¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎURL¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹Ãæ¤ËµºÜ¤Î¡¢²Á³Ê¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¾ÃÈñÀÇÊÌ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£