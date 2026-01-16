¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¾å¼Á¤Ê¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ÂÎ¸³¤ò¡¡¹ñ»ºUSB DAC/¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¥¢¥ó¥×¡ÖSWD-BA30¡×1·î16Æü(¶â)È¯Çä¡ª
¾ë²¼¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§Ä¹Ìî¸©¾åÅÄ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾ë²¼ Å°)¤Ï¡¢¼«¼Ò¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¡ÈSOUND WARRIOR¡É¤Î¿·À½ÉÊ¤È¤·¤ÆUSB DAC/¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¥¢¥ó¥×¡ÖSWD-BA30¡×¤ò³ÆÈÎÇäÅ¹¡¢¤ª¤è¤ÓÅö¼ÒÄ¾ÈÎEC¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ2026Ç¯1·î16Æü(¶â)¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
SWD-BA30¥á¥¤¥ó
SWD-BA30¤Ï¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤Ç¹½ÃÛ¤¹¤ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³Ë¤È¤Ê¤ëMade in Japan¤ÎUSB DAC/¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¥¢¥ó¥×¤Ç¤¹¡£DAC¥Á¥Ã¥×¤Ë¤Ï¾®·¿¤«¤Ä¹âÀÇ½¤ÊESS Technology¼Ò¡ÖES9038Q2M¡×¤òºÎÍÑ¡£CD¤ä¥Ï¥¤¥ì¥¾²»¸»¡¢²»³Ú¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë²»¸»¤ò¹âÉÊ°Ì¤Ë¥¢¥Ê¥í¥°ÊÑ´¹¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆâÂ¢¤·¤¿¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¥ìー¥È¥³¥ó¥Ðー¥¿ー(SRC)¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆþÎÏ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¿®¹æ¤òÇ¤°Õ¤Î¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¼þÇÈ¿ô¤Ë¥¢¥Ã¥×¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤·¤¿¤ê¡¢PCM²»¸»¤òDSD¡¢DSD²»¸»¤òPCM¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥ÈÊÑ´¹¤·¤Æ²»¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤á¤ëµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó½ÐÎÏÃ¼»Ò¤Ë¤Ï¦µ6.3mm¥¹¥Æ¥ì¥ªÉ¸½à¥¸¥ã¥Ã¥¯(¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹)¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¦µ4.4mm 5¶Ë(¥Ð¥é¥ó¥¹)¤Î2·ÏÅý¤òÅëºÜ¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£CD¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÄø¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥ªー¥Ç¥£¥ªÀÇ½¤ò¶Å½Ì¡£¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥½¥Ê¥ë¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤Î¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ÂÎ¸³¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë1Âæ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¥Ö¥é¥ó¥É¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§SOUND WARRIOR
·¿ÈÖ/¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§SWD-BA30(USB DAC/¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¥¢¥ó¥×)
È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2026Ç¯1·î16Æü(¶â)
JAN¥³ー¥É¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§4522425051581
¥áー¥«ーÉ¸½àÀÇ¹þÇä²Á¡§79,800±ß
¡Ú¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹¡Û
¡ü¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥ªー¥Ç¥£¥ª¤ÎÃæ¿´¤Ë
¹âÀÇ½¤ÊUSB DACµ¡Ç½¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¥¢¥ó¥×µ¡Ç½¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¤³¤ì°ìÂæ¤Ç¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥ªー¥Ç¥£¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¤¬´°·ë¡£PC¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¥×¥ìー¥äー¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ËUSB¥±ー¥Ö¥ë°ìËÜ¤ÇÀÜÂ³¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¢¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£DAC¥Á¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¾®·¿¤«¤Ä¹âÀÇ½¤ÇÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëESS Technology¼Ò¡ÖES9038Q2M¡×¤òºÎÍÑ¡£CD¤ä¥Ï¥¤¥ì¥¾²»¸»¡¢¤½¤·¤ÆÉáÃÊ¤ª»È¤¤¤Î²»³Ú¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²»¸»¤ò¶Ë¤á¤Æ¹âÉÊ°Ì¤ËÊÑ´¹¤·¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÂ©¤Å¤«¤¤¤ä±éÁÕ¤Î¶õµ¤´¶¤Þ¤Ç¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
SWD-BA30¥¤¥áー¥¸04
¡ü²»¤ò¡ÈÍ·¤Ö¡É¡£¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¥ìー¥È¥³¥ó¥Ðー¥¿ー(SRC)µ¡Ç½
ÆâÂ¢¤ÎSRCµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¿®¹æ¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ë³Ú¤·¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÆþÎÏ¤µ¤ì¤¿PCM¿®¹æ¤ò¤è¤ê¹â¤¤¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¼þÇÈ¿ô¤Ø¥¢¥Ã¥×¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤·¤¿¤ê¡¢PCM¤òDSD¤Ø¡¢DSD¤òPCM¤Ø¤È¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥ÈÊÑ´¹¤·¤¿¤ê¡£Æ±¤¸³Ú¶Ê¤Ç¤â°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¡¢±ü¿¼¤¤¥ªー¥Ç¥£¥ª¤Î³Ú¤·¤ß¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
SWD-BA30¥¤¥áー¥¸03
¡ü¥Ð¥é¥ó¥¹ÀÜÂ³¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿¡¢2·ÏÅý¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó½ÐÎÏ
°ìÈÌÅª¤Ê¡Ö¦µ6.3mm¥¹¥Æ¥ì¥ªÉ¸½à¥¸¥ã¥Ã¥¯(¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹)¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥»¥Ñ¥ìー¥·¥ç¥ó¤ËÍ¥¤ì¡¢¤è¤ê¥¯¥ê¥¢¤ÇÄê°Ì´¶¤ÎÎÉ¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¦µ4.4mm 5¶Ë¥Ð¥é¥ó¥¹½ÐÎÏ¡×¤âÅëºÜ¡£
¤ª¼ê»ý¤Á¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ä¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
SWD-BA30¥¤¥áー¥¸02
¡ü¾Ê¥¹¥Úー¥¹¤È¹âÉÊ°Ì¤ÎÎ¾Î©
ÀßÃÖÌÌÀÑ¤ÏCD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¡£¥¹¥Úー¥¹¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¤â¥¹¥Þー¥È¤Ë¼ý¤Þ¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°´Ä¶¤ò¾å¼Á¤Ë±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
SWD-BA30¥¤¥áー¥¸01
¡Ú»ÅÍÍ¡Û
¡¦ÅÅ¸»ÅÅ°µ¡§DC12V ～ DC15V(AC¥¢¥À¥×¥¿ー)
¡¦³°·ÁÀ£Ë¡¡§Ìó146mm(W)¡ß40mm(H)¡ß165mm(D)
¡¦ËÜÂÎ¼ÁÎÌ¡§Ìó0.72kg
¡¦ÉÕÂ°ÉÊ¡¡¡§AC¥¢¥À¥×¥¿ー¡ß1¡¢ÊÝ¸î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡ß4¡¢¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡ß1
¡¦À¸»º¹ñ¡¡¡§ÆüËÜ
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ëÆþÎÏ
¡¦USBÃ¼»Ò¡¡¡¡¡§USB Type-C
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¼þÇÈ¿ô¡§PCM 44.1k～384kHz¡¢DSD 2.8M～11.2MHz
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÎÌ»Ò²½¥Ó¥Ã¥È¿ô¡§16/24/32bit
¡¦OPTICALÃ¼»Ò¡§³Ñ·¿¸÷¥Ç¥¸¥¿¥ë(TOS-Link)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¼þÇÈ¿ô¡§44.1k～192kHz
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÎÌ»Ò²½¥Ó¥Ã¥È¿ô¡§16/24bit
¡¦COAXIALÃ¼»Ò¡§RCA¥Ô¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¼þÇÈ¿ô¡§44.1k～192kHz
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÎÌ»Ò²½¥Ó¥Ã¥È¿ô¡§16/24bit
¢£¥¢¥Ê¥í¥°ÆþÎÏ
¡¦LINEÆþÎÏÃ¼»Ò¡§RCA¥Ô¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯ L/R
¢£¥¢¥Ê¥í¥°½ÐÎÏ
¡¦LINE½ÐÎÏÃ¼»Ò¡§RCA¥Ô¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯ L/R
¡¦¥é¥¤¥ó½ÐÎÏ¥ì¥Ù¥ë(0dBFSÆþÎÏ»þ)¡§3.4 Vrms
¢£¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó½ÐÎÏÃ¼»Ò
BAL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§¦µ4.4mm¥Ð¥é¥ó¥¹
UNBAL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§¦µ6.3mm¥¹¥Æ¥ì¥ªÉ¸½à
Å¬¹ç¥¤¥ó¥Ôー¥À¥ó¥¹¡§16¦¸～300¦¸
SWD-BA30ÀµÌÌ
SWD-BA30ÇØÌÌ
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨»ÅÍÍ¤ä³°´Ñ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅö¼ÒÄ¾ÈÎEC¥·¥ç¥Ã¥×ÈÎÇä¥Úー¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
2026Ç¯1·î16Æü(¶â)¤è¤ê¡¢Åö¼ÒÄ¾ÈÎEC¥·¥ç¥Ã¥×µÚ¤ÓAmazon¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³Æ¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÈÎÇä¥Úー¥¸¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Ê²¼¤ÎURL¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡üSHiROSHiTA DirectËÜÅ¹¡§
¡¡ https://www.shiroshita-direct.jp/shop/swd-ba30-sd
¡üSHiROSHiTA Direct³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡§
¡¡ https://item.rakuten.co.jp/shiroshita-direct/swd-ba30-sd/
¡üSHiROSHiTA Direct Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°Å¹¡§
¡¡ https://store.shopping.yahoo.co.jp/shiroshita/swd-ba30-sd.html
¡üAmazon:
¡¡ https://www.amazon.co.jp/dp/B0G7YC7M8X
¢£SOUND WARRIOR¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SOUND WARRIOR(¥µ¥¦¥ó¥É¥¦¥©ー¥ê¥¢)¤Ï¡¢¤è¤ê¾å¼Á¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¡¢¹â¤¤¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÇÄó¶¡¡¢»Å»ö¤«¤éÍ·¤Ó¤Þ¤Ç¡¢¡È²»¤È¥Ò¥È¤Î¤«¤«¤ï¤ê¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢À½ÉÊ´ë²è¤«¤é³«È¯¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇä¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëMADE IN JAPAN¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
URL¡§ https://soundwarrior.jp
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡§ ¾ë²¼¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò(SHIROSHITA INDUSTRIAL CO.,LTD.)
½êºßÃÏ¡§ ¢©386-0015¡¡Ä¹Ìî¸©¾åÅÄ»Ô¾ïÆþ1-1-58
ÂåÉ½¼Ô¡§ ¾ë²¼ Å°
ÀßÎ©¡¡¡§ 1961Ç¯8·î
URL¡¡ ¡§ https://www.shiroshita.com