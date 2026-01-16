¡ÚÂè8²ó¡ÛWine Maker¡ìs Dinner¥·¥ã¥Èー¡¦¥á¥ë¥·¥ã¥ó¡¡¡ß¡¡¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¥¹¥Æー¥¥Ï¥¦¥¹µªÈø°æÄ®2026Ç¯2·î24Æü(²Ð)¡¡³«ºÅ
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀ¤³¦¤ÎÍ¿ô¤¿¤ë¥ï¥¤¥Ê¥êー¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¿¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¥¹¥Æー¥¥Ï¥¦¥¹¡¡Åìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹µªÈø°æÄ®Å¹(ËÜ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥¤¥º¥ß¥Õー¥º¡¢¿ÀÆàÀî¸©¸üÌÚ»Ô¡¢ÂåÉ½¡§ÂçÀô ¸¼£)¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙÆüËÜ¤Î¥ï¥¤¥ó¶È³¦¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È¥·¥ã¥Èー¡¦¥á¥ë¥·¥ã¥ó¡É¤È¶¦¤Ë2·î24Æü(²Ð)¤Ë¥áー¥«ー¥º¥Ç¥£¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥Èー¡¦¥á¥ë¥·¥ã¥ó¡¡ÏÐ»Ò¥ï¥¤¥Ê¥êー
ÆüËÜ¥ï¥¤¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥·¥ã¥Èー¡¦¥á¥ë¥·¥ã¥ó¤è¤êÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥ï¥¤¥ó¤ò6¼ïÎà¤´ÍÑ°Õ¡£¤½¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«ºÇ¾åµéUSDAÇ§Äê¥×¥é¥¤¥à¥Óー¥Õ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¥¹¥Æー¥¥Ï¥¦¥¹¤«¤é¤Ï¡¢USDA¥×¥é¥¤¥à¥Õ¥£¥ì¥ß¥Ë¥ç¥ó¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¥ï¥¤¥ó¤ËÄ´ÏÂ¤¹¤ë¤è¤¦Ä¹Ìî¸©¤ÎÅÁÅý¿©ºà¤òÃæ¿´¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥³ー¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È
¾®ÎÓ ¹°·û»á¡¡Hironori Kobayashi
¡Î¥·¥ã¥Èー¡¦¥á¥ë¥·¥ã¥ó¡¡¥¼¥Í¥é¥ë¡¦¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡Ï
1974Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢»³Íü¸©½Ð¿È¡£
1999Ç¯¥á¥ë¥·¥ã¥ó³ô¼°²ñ¼ÒÆþ¼Ò¡£
¾®ÎÓ ¹°·û»á¡¡Hironori Kobayashi
¥ï¥¤¥ó¸¦µæ¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ß¡¢¥Ü¥ë¥ÉーÂç³Ø¤ä¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢Â¾¡¢À¤³¦¤Ç¾úÂ¤µ»½Ñ¤ò³Ø¤Ö¡£2003Ç¯¤Î»Å¹þ¤ß»þ´ü¤ËÍÍ¡¹¤Ê»î¸³¾úÂ¤¤ò¹Ô¤¦Ãæ¡¢¹Ã½£¥Ö¥É¥¦¤«¤éº£¤Þ¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿´»µÌ·Ï¤Î¥¢¥í¥Þ¤ò´¶¤¸¤ë¥¥å¥ô¥§¤òÈ¯¸«¡£¤½¤³¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ø¹Ã½£¤¤¤¤í¹á¡Ù¤Î¤Þ¤µ¤ËÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Î°ì¿Í¡£
¹Ã½£¥ï¥¤¥ó¤ÎÆÃÄ§¹á¤Î¸¦µæ¤ÇÇî»Î¹æ¼èÆÀ¡£2019Ç¯¡¢ÏÐ»Ò¥ï¥¤¥Ê¥êーÄ¹¡£2023Ç¯4·î¤è¤ê¥·¥ã¥Èー¡¦¥á¥ë¥·¥ã¥ó ¥¼¥Í¥é¥ë¡¦¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ¡¢ºÏÇÝ¤«¤é¾úÂ¤¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿¥ï¥¤¥óÂ¤¤ê¡¢Ãµµæ¤ò¤¹¤ë¡£
º£²ó¾®ÎÓ»á¤ò·Þ¤¨¡¢À¤³¦¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿ÆüËÜ¥ï¥¤¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¾úÂ¤¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£À§Èó¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÆüËÜ¥ï¥¤¥ó¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µË¹¼¥ö¸¶¥á¥ë¥íー¡¡¥·¥°¥Ê¥Á¥ãー¡¡2019
Å«¿á¹Ã½£¡¡¥°¥ê¡¦¥É¡¦¥°¥ê
¾ë¤ÎÊ¿¡¡¥ª¥ë¥È¥¥¥¹
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¾¦¹æ¡¡¡¡¡§¥á¥ë¥·¥ã¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂçÄÍ Àµ¸÷
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©164-0001 ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÃæÌî»ÍÃúÌÜ10ÈÖ2¹æ ÃæÌî¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ñー¥¯¥µ¥¦¥¹
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§1934Ç¯12·î4Æü
¢¡¥ï¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×µÚ¤Ó¤ªÎÁÍý
[1] ÆüËÜ¤Î¤¢¤ï¡¡¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥á¥½¥Ã¥É¡¡¥È¥ê¥í¥¸ー¡¡2020
3»ºÃÏ¡¢3ÉÊ¼ï¡¢3Ç¯´Ö¤ÎÉÓÆâ½ÏÀ®¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ ºÇ¹âÊö¤Î¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¡£¡Ö¥È¥ê¥í¥¸ー¡×¤Ï¤³¤Î¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö3¡×¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£
[2] ¹Ã½£¡¡¥¢¥ß¥·¥¹¡¡2024
¥Á¥êÌ¾Ìç¥ï¥¤¥Ê¥êー¡Ö¥³¥ó¥Á¥ã¡¦¥¤¡¦¥È¥í¡×¤È¶¨Æ¯¤·¡¢ÁÐÊý¤Î·Ð¸³¤Èµ»½Ñ¤ò·ë½¸¤·¤ÆÂ¤¤ê¾å¤²¤¿¥ï¥¤¥ó¡£¥°¥ìー¥×¥Õ¥ëー¥Ä¤Î²ÌÈé¤ä¥ß¥«¥ó¡¢¶â´»¤Î¤è¤¦¤ÊÏÂ´»µÌ¤Î¹á¤ê¡¢¥¢¥«¥·¥¢¤Ê¤É¤ò»×¤ï¤»¤ëÇò¤¤²Ö¤Î¹á¤ê¡¢ÇòÅí¤Î¹á¤ê¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
[3] Å«¿á¹Ã½£¡¡¥°¥ê¡¦¥É¡¦¥°¥ê¡¡2023
Ìî¥Ð¥é¤Î¤è¤¦¤Ê´ÅÈþ¤Ê¹á¤ê¤È¤Õ¤¯¤è¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£Í¥¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¿§¹ç¤¤¡£¿´ÃÏ¤è¤¤»À¡¢¹ÈÃã¤Î¤è¤¦¤Ê¤Û¤Î¤«¤Ê½ÂÌ£¡¢¥èー¥°¥ë¥È¤ä¥â¥â¤Î¥³¥ó¥Ýー¥È¤Î¹á¤ê¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
[4] µË¹¼¥ö¸¶¥á¥ë¥íー¡¡¥·¥°¥Ê¥Á¥ãー¡¡2019
1985Ç¯»º¤Î½é¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸°ÊÍè¡¢ÆüËÜºÇ¹â¤ÎÀÖ¥ï¥¤¥ó¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡ØµË¹¼¥ö¸¶¥á¥ë¥íー¡Ù¡£ ½À¤é¤«¤Ê»À¤ò´¶¤¸¤¿¸å¡¢Ë¤«¤Ê²Ì¼Â´¶¤È½À¤é¤«¤¤¥¿¥ó¥Ë¥ó¤¬¤È¤Æ¤âÄ¹¤¤Í¾±¤¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥ï¥¤¥ó¡£
[5] ¾ë¤ÎÊ¿¡¡¥ª¥ë¥È¥¥¥¹¡¡2019
¹Ã½£»Ô¾¡¾ÂÃÏ¶è¤Ë½êÍ¤¹¤ë¼«¼Ò´ÉÍýÈª¡Ø¾ë¤ÎÊ¿¥ô¥£¥ó¥äー¥É¡Ù¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¥«¥Ù¥ë¥Í¡¦¥½ー¥ô¥£¥Ë¥è¥ó¡¢ ¥á¥ë¥íー¡¢¥×¥Æ¥£¡¦¥ô¥§¥ë¥É¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¥Ö¥ì¥ó¥É¡£
[6] Êæºä¹Ã½£¡¡ESSENCE¡¡2024
ÆüËÜ¸ÇÍ¤Î¥Ö¥É¥¦ÉÊ¼ï¤Ç¤¢¤ë¹Ã½£¤Î¤¦¤Á¡¢½ÏÅÙ¤Î¹â¤¤ÃÙÅ¦¤ß²Ì¼Â¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤½¤Î²Ì½Á¤òÎäÅàÇ»½Ì¤·¤Æ¾úÂ¤¡£Ë¤«¤Ê¹á¤ê¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¥³¥¯¡¢Äø¤è¤¤»ÀÌ£¤ÈÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤´Å¤ß¤È¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¡£
°Ê¾å¡¢Ë¢1¼ïÎà¡¢Çò2¼ïÎà¡¢ÀÖ2¼ïÎà¡¢¥Ç¥¶ー¥È¥ï¥¤¥ó1¼ïÎà¤Î·×6¼ïÎà¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
³Æ¥ï¥¤¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥·¥§¥Õ¼«¤é¹Í°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¥³ー¥¹¤È¶¦¤Ë°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(1) AMUSE
¥¹¥ß¥¤¥«¡¡ÀÖ¥¦¥Ë¡¡º«ÉÛ½Ð½Á¤Î»Ý¤ß´ó¤»¡¡¤¹¤À¤Á¤Î¹á¤ê
(2) APPETIZER
¿®½£¥µー¥â¥ó¤Î»°¥¥å¥¤¡Ô¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥¹¥Ñ¥é¤ÎÚ§¤êÎ®¤·¡¡ÌîÂôºÚÄÒ¤±¤ÈËÜ»³°ª¤Î¥ì¥ê¥Ã¥·¥å¡Õ
(3) PASTA
¥¿¥ê¥ª¥êー¥Ë¡¡¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¡¡ÅâËÏ
(4) AVANT ENTREE
¿®½£¼¯¡¡¥·¥ó¥¿¥Þ¤Î¥íー¥¹¥È¡Ô²È¾úËÜÌ£îÎ¥Ý¥ï¥Ö¥éー¥É¥½ー¥¹¡Õ
(5) MAIN ENTREE
USDA¥×¥é¥¤¥à¥Õ¥£¥ì¥ß¥Ë¥ç¥ó¡¡¥Óー¥Õ¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¡Ô¾Ç¤¬¤·»³Ü¥¤È¿®½£Ì£Á¹ÀÖ¥ï¥¤¥ó¥½ー¥¹¡Õ
(6) DESSERT
¥¯¥ìー¥à¥À¥ó¥¸¥å¡Ô¿®½£¥ê¥ó¥´¤ÈÉ´²ÖÌª¡¡Êæºä¹Ã½£¤Î¥¸¥å¥ì¡Õ
¢¨¥ï¥¤¥ó¡¢¤ªÎÁÍý¤Ï»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ï¥¤¥ó¤Ï¥Õ¥êー¥Õ¥íー·Á¼°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ûÄê¤ÎÎÌ¤ò¥µー¥ô¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÆüÄø¡¦²Á³Ê
2026Ç¯2·î24Æü(²Ð)¡¡18:00³«¾ì¡¡18:30³«±ã¡¡21:00º¢½ªÎ»Í½Äê
¤ª1¿ÍÍÍ¡¡28,000±ß(ÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ)
¢¡¤´Í½Ìó
¡Ú¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¥¹¥Æー¥¥Ï¥¦¥¹¡¡Åìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹µªÈø°æÄ®Web¥Úー¥¸¡Û
https://benjaminsteakhouse.jp/location/kioi/
¤´Í½Ìó¤Ï¤ªÅÅÏÃ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Î¡ÖRESERVATION¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡×¤«¤é¤ª¿Ê¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡Å¹ÊÞ¾ðÊó
¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¥¹¥Æー¥¥Ï¥¦¥¹¡¡Åìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹µªÈø°æÄ®
¢©102-0094¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èµªÈø°æÄ®1－3 Åìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹µªÈø°æÄ® 4F
03-3263-5544
[±Ä¶È»þ´Ö]
Lunch¡¡11:30-15:00(LAST ORDER¡¡Food 14:00,Drink 14:30)
Dinner 17:00-23:00(LAST ORDER¡¡Food 22:00 Drink 22:30)
¢¨ÆüÍËÆü¡¢½ËÆü¡¢Ï¢µÙ¤ÎºÇ½ªÆü 17:00¡¾22:00(Food L.O. 21:00,Drink L.O. 21:30)
Å¹ÊÞ³°´Ñ