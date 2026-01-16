£Î£Ô£Ô¥Çー¥¿ ¥¤¥ó¥È¥é¥Þー¥È¡¢£Ó£ë£ù¤È¥»ー¥ë¥¹¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¡¡À¸À®AI¤Ê¤É¤ÎÀè¿Êµ»½Ñ¤È¹âÅÙ¤Ê³«È¯ÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢ºÇÅ¬¤ÊDX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«
³ô¼°²ñ¼Ò£Î£Ô£Ô¥Çー¥¿ ¥¤¥ó¥È¥é¥Þー¥È(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ãæ»³ µÁ¿Í¡¢°Ê²¼¡§¥¤¥ó¥È¥é¥Þー¥È¼Ò)¤Ï¡¢£Ó£ë£ù³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âç±º ½ß»Ê¡¢°Ê²¼¡§£Ó£ë£ù¼Ò)¤È¥»ー¥ë¥¹¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡££Ó£ë£ù¼Ò¤¬Í¤¹¤ë5,000Ì¾Ä¶¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ÂÎÀ©¤Ë¤è¤ë¹âÅÙ¤Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯ÎÏ¤È¡¢À¸À®AI¤ä¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Ê¤É¤ÎÀè¿Êµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿DX¼Â¹ÔÎÏ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥¤¥ó¥È¥é¥Þー¥È¼Ò¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡¦¥íー¥³ー¥É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¢¨1¡Öintra-mart(R)¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¥Ëー¥º¤ËºÇÅ¬¤ÊDX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¦¼«Æ°²½¤Ë²Ã¤¨¡¢À¸À®AI¤Ë¤è¤ë¹âÅÙ²½¤Þ¤Ç¤ò¸«¿ø¤¨¤¿»Ù±ç¤ò¼Â¸½¤·¡¢´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤È»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì´Ä¶¤¬Ãø¤·¤¯ÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëDX¤Î½ÅÍ×À¤Ï°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ç¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¥ì¥¬¥·ー¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÂ¸ºß¤ä¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÊ£»¨²½¡¢¿ÍºàÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿Í×°ø¤Ë¤è¤ê¡¢¿×Â®¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤ä·ÑÂ³Åª¤Ê²þÁ±¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤ä¥Çー¥¿³èÍÑ¡¢À¸À®AI¤È¤¤¤Ã¤¿µ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÊÑ³×¤ò¿Ê¤á¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸ÄÊÌºÇÅ¬¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Á´ÂÎºÇÅ¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
£Ó£ë£ù¼Ò¤Ï¡¢ICT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤Ó¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡¦¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤ò¼çÍ×»ö¶È¤È¤·¡¢40Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¹âÉÊ¼Á¤Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ä¼Ò²ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¤äÀ¸À®AI¤È¤¤¤Ã¤¿µ»½Ñ¤â¼è¤êÆþ¤ì¡¢´ë¶È¤ÎDX¿ä¿Ê¤ÈË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥È¥é¥Þー¥È¼Ò¤Ï¡¢¥íー¥³ー¥É³«È¯¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¦¼«Æ°²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Öintra-mart¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ÞÆÈ¼«¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤ÈDX¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢10,000¼Ò¤ò±Û¤¨¤ëÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹ÎÎ°è(¥ïー¥¯¥Õ¥íー¡¿BPM)¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¹â¤¤¥·¥§¥¢¤òÊÝÍ¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹ÊÑ³×¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤ÎÄù·ë¤Ë¤è¤ê¡¢Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿DX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÅ¸³«¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ô¾ì´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤·¡¢´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤È»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥È¥é¥Þー¥È¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢200¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹ÊÑ³×¤È»ýÂ³Åª¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢££Ó£ë£ù³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¼¹¹ÔÌò°÷¡¡Ä¹Ã«Àî ÇîÇ·ÍÍ ¤Î¥³¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ì¡¦¥Æ¥£¡¦¥Æ¥£¡¦¥Çー¥¿¡¦¥¤¥ó¥È¥é¥Þー¥ÈÍÍ¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌóÄù·ë¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆDX¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¹¡£µ®¼Ò¤Î¶ÈÌ³²þÁ±¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯ÎÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò¤è¤ê¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤«¤Ä³Î¼Â¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¿·¤ÎAIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µ¥Ýー¥Èµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤È»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¶¯¸Ç¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î²¼¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤È¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ò¹¤¯ÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡¦¥íー¥³ー¥É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢´ë¶ÈÆâ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ±°ì¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤Ë½¸Ìó¤·¡¢ºÇ¿·¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ITÅê»ñ¤Î¸úÎ¨²½¤È¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ÎºÇÅ¬²½¡¦É¸½à²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Î¥Õ¥ë¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëµ¡Ç½¤ÈAPI¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È·²¤òÂ¿¿ô¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤«¤Ä½ÀÆð¤Ê¥íー¥³ー¥É¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó³«È¯¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥°¥ëー¥×´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤Ç¤Î¶¦Æ±ÍøÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
https://www.intra-mart.jp/whats.html
¢£³ô¼°²ñ¼Ò£Î£Ô£Ô¥Çー¥¿ ¥¤¥ó¥È¥é¥Þー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò£Î£Ô£Ô¥Çー¥¿ ¥¤¥ó¥È¥é¥Þー¥È¤Ï¡¢Web¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤Î¤¿¤á¤Î¾¦ÍÑ¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯À½ÉÊ¡Öintra-mart¡×¤Î³«È¯¤ª¤è¤ÓÈÎÇä¤òÃæ¿´¤Ë»ö¶ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1998Ç¯¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤¬´ë²è¡¢³«È¯¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¡¢¶ÈÌ³¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È·²¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥·¥êー¥º¤Ï¡¢2025Ç¯3·îËö»þÅÀ¤Ç11,900¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë´ë¶È¤ØÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢200¼Ò°Ê¾å¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¦¤Ë¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¶µ°é¡¢±¿ÍÑ»Ù±ç¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥Èー¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò£Î£Ô£Ô¥Çー¥¿ ¥¤¥ó¥È¥é¥Þー¥È
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Ãæ»³ µÁ¿Í
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2000Ç¯2·î
»ñËÜ¶â¡¡¡§ 7²¯3,875Ëü±ß
Çä¾å¹â¡¡¡§ ¡ãÏ¢·ë¡ä118²¯2,900Ëü±ß(2025Ç¯3·î´ü)
½¾¶È°÷¿ô¡§ ¡ãÏ¢·ë¡ä483Ì¾(2025Ç¯3·îËö»þÅÀ)
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¡Öintra-mart¡×¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¦ÊÝ¼é¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÆ³Æþ¤Ë´Ø¤¹¤ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¦¶µ°é¤ÎÄó¶¡¡£
HP¡¡¡¡¡¡¡§ https://www.intra-mart.jp/
