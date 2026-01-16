¥«ーÍÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥ÉMAXWIN(±¿±Ä¡§¾»Æ­Í­¸Â²ñ¼Ò¡¢½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÀôÂçÄÅ»Ô)¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ªー¥Ç¥£¥ª¤ÎUSB¥Ýー¥È¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥­¥ã¥ó¥»¥éーÌµ¤·¤Ç¥Í¥Ã¥ÈÆ°²è(YouTube¡¦Amazon Prime Video¡¦Netflix¡¦U-NEXT¡¦ABEMA)¤¬¸«¤é¤ìCarPlay¡õAndroidAuto¤òÌµÀþ²½¤Ç¤­¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¥¢¥À¥×¥¿ー¡ØDA-MED01¡Ù¤ÎÈÎÇä³«»Ï¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£


MAXWIN¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¥¢¥À¥×¥¿ー


MAXWIN¡¡DA-MED01


¡ãMAXWIN¡¡DA-MED01¡ä

¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ªー¥Ç¥£¥ª¤ÎÆþÎÏUSB¥³¥Í¥¯¥¿¤ËËÜµ¡¤òÁÞ¤¹¤À¤±¤Ç¼ÖÆâ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Þ¤¹¡£

5¤Ä¤ÎÄêÈÖÆ°²è¥¢¥×¥ê¡ÖYoutube¡¢Prime Video¡¢Netflix¡¢U-NEXT¡¢ABEMA¡×¤¬¤¢¤é¤«¤¸¤á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥­¥ã¥ó¥»¥éー¤Ê¤·¤Ç¤âÁö¹ÔÃæ¤ËÆ±¾è¼Ô¤¬¥Í¥Ã¥ÈÆ°²è¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

USB¥á¥â¥êËÜµ¡¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤ÈÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¢¤ëÆ°²è¤ä²»³Ú¤ÎºÆÀ¸¤â²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¤ÎÏ¿²è±ÇÁü¤ò¤½¤Î¾ì¤ÇºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

AppleCarPlay¡¦AndroidAuto¤â¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£¥¹¥Þ¥Û¤È¥±ー¥Ö¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤°ÈÑ¤ï¤·¤µ¤ò²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡£



¡ÚÀ½ÉÊ¾ÜºÙ¡Û

¢¡¥«ー¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ªー¥Ç¥£¥ª¤ÇYoutube¤äPrimeVideo¤Ê¤É¤Î¥Í¥Ã¥ÈÆ°²è¤ä²»³Ú¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ª


5¤Ä¤ÎÄêÈÖ¥¢¥×¥êÉ¸½àÅëºÜ


5つの定番動画アプリ「YouTube、PrimeVideo、Netflix、U-NEXT、ABEMA」があらかじめインストールされており、走行中も同乗者がネット動画を楽しむことができます。
また、音楽アプリ(Spotify、LINE Music)も再生することができます。

¤Þ¤¿¡¢²»³Ú¥¢¥×¥ê(Spotify¡¢LINE Music)¤âºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£


¢¡CarPlay¡¦AndroidAuto¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹²½¤âÂÐ±þ


CarPlay/AndroidAutoÌµÀþ²½


Í­ÀþÀÜÂ³¤Î¤ßÂÐ±þ¤Î½ãÀµAppleCarPlay¡¦AndroidAuto¤â¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£¥¹¥Þ¥Û¤È¥±ー¥Ö¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤°ÈÑ¤ï¤·¤µ¤ò²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡£


¢¡³°Éô¥Çー¥¿¤â³Ú¤·¤á¤ë


³°Éô¥Çー¥¿¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½


ËÜÂÎ¤ÎUSB¥Ýー¥È¤ËUSB¥á¥â¥ê¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¤ÈÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¢¤ëÆ°²è¤ä²»³Ú¤Ê¤É¤ò¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤ÇºÆÀ¸¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¤Î»£±Æ±ÇÁü¤â¤½¤Î¾ì¤Ç¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ªー¥Ç¥£¥ª¤ÎÂç²èÌÌ¤Ç³ÎÇ§¤¬²ÄÇ½¡£


¢¡½èÍý¥¹¥Ôー¥ÉÂçÉý¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë


½èÍý¥¹¥Ôー¥ÉÂçÉý¥¢¥Ã¥×


¥·¥¹¥Æ¥à¥á¥â¥ê4GB¡¢ÆâÂ¢¥¹¥È¥ìー¥¸32GB¤òÅëºÜ¤·½èÍý¥¹¥Ôー¥É¤¬ÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Æ°²è¤ä²»³Ú¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤ÆËÜµ¡¤ËÊÝÂ¸¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¾õÂÖ¤Ç¤â»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£



¡ÚÀ½ÉÊ»ÅÍÍ¡Û

OS¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ Android 12

CPU¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ Allwinner H618 Quad-core ARM Cortex-A53¡¤up to 1.5GHz

¥·¥¹¥Æ¥à¥á¥â¥ê¡§ 4GB

ÆâÂ¢¥¹¥È¥ìー¥¸¡§ 32GB

Wi-Fi¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ Wifi 6, Dual-band 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz+5.2GHz

Bluetooth¡¡¡¡ ¡§ BT5.4

»ÈÍÑ²¹ÅÙÈÏ°Ï¡¡¡§ -20～70¡î


ÀÜÂ³¥¤¥áー¥¸

À½ÉÊ»ÅÍÍ