³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¡¦¥·ー¡¦¥Ôー(ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²£¼£ °ìÌé)¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤¤ã¤é¥Ë¥¯¥¹¡×¤è¤ê¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ø¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡Ù¤¬¡¢²¹Àô¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òºÆ¸½¤·¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È²Ã¼¾´ï ·ó ¥ëー¥à¥é¥¤¥È¡Ö¥ëー¥à¥é¥¤¥È²Ã¼¾´ï¡¡¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ²¹Àô¡×(8,300±ß ÀÇ¹þ)¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÆü2026Ç¯1·î16Æü(¶â)¤è¤êCCP¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÍ½Ìó¤ò³«»Ï¡¢2026Ç¯2·îÃæ½Ü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î»¨²ßÅ¹¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¢EC¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨À½ÉÊ¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§ https://ccp-otasuke.jp/?pid=188968682
¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ²¹Àô¥Ð¥Êー
¢£À½ÉÊÆÃÄ¹
¡Ö¥ëー¥à¥é¥¤¥È²Ã¼¾´ï¡¡¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ²¹Àô¡×¤Ï¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤¿¤Á¤¬²¹Àô¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÉ½¸½¤·¤¿¥ëー¥à¥é¥¤¥È²Ã¼¾´ï¤Ç¤¹¡£Éý¹¤¤À¤Âå¤ËÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌþ¤·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ø¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡Ù¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÅöÀ½ÉÊ¤Ï¡Ö²Ã¼¾´ï¡×¡Ö¥ëー¥à¥é¥¤¥È¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÆÈ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢¡Ö²Ã¼¾´ï·ó¥ëー¥à¥é¥¤¥È¡×¤È¹ç¤ï¤»¡¢1Âæ¤Ç3ÄÌ¤ê¤Î»È¤¤Êý¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¡Ö²Ã¼¾¥âー¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢Åò¸ý¥Ñー¥Ä¤ò²ó¤¹¤³¤È¤Ç²Ã¼¾ÎÌ¤¬Ä´À°¤Ç¤¡¢¹¥¤ß¤ÎÊ®Ì¸ÎÌ¤¬ÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾Ã¤·Ëº¤ì¤òËÉ¤°¥¿¥¤¥Þーµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¡¢30Ê¬¡¢1»þ´Ö¡¢2»þ´Ö¡¢4»þ´Ö¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Ãë´Ö¤Ï²Ã¼¾´ï¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¡¢¼¾ÅÙ¤Î¹â¤¤²Æ¾ì¤Ë¤Ï¥ëー¥à¥é¥¤¥È¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤Ê¤É1Æü¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤È¤Ï
Ãå¤°¤ë¤ß¤Î¥¯¥Þ¡£¥³¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤ä¥¥¤¥í¥¤¥È¥ê¤È°ì½ï¤ËOL¤Î¥«¥ª¥ë¤µ¤ó¤Î²È¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ã¯¤«¤ÏÉÔÌÀ¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤Î°ìÈÖ¤Î´Ø¿´»ö¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¤´¤Ï¤ó¤È¤ª¤ä¤Ä¡£¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¥Û¥Ã¥È¥±ー¥¡¢¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡¢¥×¥ê¥ó¡¢¤À¤ó¤´¡£
¢£À½ÉÊ²èÁü
¥ëー¥à¥é¥¤¥È¡õ²Ã¼¾¥âー¥É
Åò¸ý¥Ñー¥Ä¤ò²ó¤·¤Æ²Ã¼¾ÎÌ¤òÄ´À°
¢£À½ÉÊ³µÍ×
¡¦À½ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥ëー¥à¥é¥¤¥È²Ã¼¾´ï¡¡¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ²¹Àô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡( https://ccp-otasuke.jp/?pid=188968682 )
¡¦ÉÊÈÖ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§KH-G91-RRK
¡¦²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§8,300±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦²Ã¼¾Êý¼°¡¡¡¡¡¡¡§Ä¶²»ÇÈ¼°
¡¦ÅÅ¸»¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÆþÎÏ¡ÄAC100-240V 50/60Hz¡¢½ÐÎÏ¡ÄDC24V
¡¦¾ÃÈñÅÅÎÏ¡¡¡¡¡¡¡§Ìó12W
¡¦²Ã¼¾ÎÌ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Ìó15～30mL/h¢¨
¡¦Ï¢Â³²Ã¼¾»þ´Ö¡¡¡§Ìó4»þ´Ö¢¨
¡¦¥¿¥ó¥¯ÍÆÎÌ¡¡¡¡¡§170mL(MAX¥é¥¤¥ó)
¡¦¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡¡¡¡¡§Éý127¡ß±ü¹Ô¤127¡ß¹â¤µ145mm(AC¥¢¥À¥×¥¿ー½ü¤¯)
¡¦¥±ー¥Ö¥ë¤ÎÄ¹¤µ¡§Ìó1.5m
¡¦ÈÎÇä¥ëー¥È¡¡¡¡¡§Á´¹ñ¤Î»¨²ßÅ¹¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¢EC¥·¥ç¥Ã¥×Åù
¡¦ÈÎÇä³«»Ï¡¡¡¡¡¡¡§2026Ç¯2·îÃæ½Ü
¡¦È¯Çä¸µ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¡¦¥·ー¡¦¥Ôー
¢¨²Ã¼¾ÎÌ¡¦Ï¢Â³²Ã¼¾»þ´Ö¤Ï¡¢¼¼²¹¤ä¼¾ÅÙ´Ä¶¡¢ÊÉ¡¢¹½Â¤¡¢»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÃÈË¼µ¡¤Ê¤É¤Î´Ä¶¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æº¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤ÇÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£
(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
¢£¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤¤ã¤é¥Ë¥¯¥¹¡×¤È¤Ï
¤¤ã¤é¥Ë¥¯¥¹¤Ï¡Ø¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ß¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹(ÅÅµ¤µ»½Ñ)¡Ù¤Î¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Æü¾ï»ÈÍÑ¤¹¤ë²ÈÅÅ¤Ë¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òºÌ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³§¤µ¤Þ¤ÎÆü¡¹¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î»þ´Ö¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó²ÈÅÅ¤«¤é¡¢¥ëー¥à¥é¥¤¥È¡¢´¨¤µ¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¥¦¥©ー¥Þー¥·¥êー¥ºÅùÉý¹¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤â¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¡¦¥·ー¡¦¥Ôー¡×¤È¤Ï
¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¡Ö²È»ö¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤ÎÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢À¸³è¤ÎÃæ¤ÎÀøºßÅª¤ÊÉÔÊØ¤òÈ¯¸«¡¦²ò·è¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤ò´ë²è³«È¯¤·¡Ö¥³ー¥É¥ì¥¹²óÅ¾¥â¥Ã¥×¥¯¥êー¥Êー¡×Åù¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æü¾ï²ÈÅÅ¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òºÌ¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤¤ã¤é¥Ë¥¯¥¹¡×¤â¹¥É¾Å¸³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¡¦¥·ー¡¦¥Ôー
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¼÷3-14-11 Â¢Á°¥Á¥è¥À¥Ó¥ë 3F
ÂåÉ½¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡²£¼£ °ìÌé
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡§ https://www.ccp-jp.com/
Ä¾±Ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§ https://ccp-otasuke.jp/
¡Ô³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¡¦¥·ー¡¦¥Ôー¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥ó¥¥çー¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹(Âçºå»ÔÏ²Â®¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹âÀ¥ °ìÏº¡¢Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¡§8144)¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£¡Õ
¥Ñー¥Ñ¥¹
¥Ç¥ó¥¥çー¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥Ñー¥Ñ¥¹¡ÖËèÆü¤ò¤â¤Ã¤È¡¢¤â¤Ã¤È¡¢¤³¤³¤Á¤è¤¯¡×¤Î¤â¤È¡¢Ë¤«¤Ç²÷Å¬¤ÊÀ¸³è¤Î¼Â¸½¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
