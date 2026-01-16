¼Ç±º¹©Âç¡¢JAXA±§ÃèÀïÎ¬´ð¶â»ö¶È¤Ë»²²è
¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø(ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¿³ØÄ¹ »³ÅÄ ½ã)¤¬Ï¢·Èµ¡´Ø¤È¤·¤Æ»²²è¤¹¤ëµ»½Ñ³«È¯²ÝÂê¤¬¡¢¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½(JAXA)¤Î±§ÃèÀïÎ¬´ð¶â»ö¶È(ÂèÆó´ü)¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÉºÒ¤È¼Ò²ñ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥àÍý¹©³ØÉô¤Î»ÔÀî ³Ø¶µ¼ø(¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥à²Ê³Ø¸¦µæ¼¼)¤ÎÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ(Ìó1²¯2ÀéËü¿Í)¤Î¿Í¤Î¹ÔÆ°¤òºÆ¸½¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¼Ò²ñ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¡¢3D¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¾å¤Ç²Ä»ë²½¤¹¤ëµ»½Ñ³«È¯¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÒ³²È¯À¸»þ¤ÎÈï³²¾õ¶·¤ä¿Í¤ÎÆ°¤¤òÄ¾´¶Åª¤ËÇÄ°®¤·¡¢¼«¼£ÂÎ¤äËÉºÒ´Ø·¸µ¡´Ø¤Î¿×Â®¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦ÆüËÜÁ´ÂÎ¤òÌÏ¤·¤¿1²¯2ÀéËü¿Íµ¬ÌÏ¤Î¼Ò²ñ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò3D¶õ´Ö¤Ç²Ä»ë²½
¡¦±ÒÀ±´ÑÂ¬¥Çー¥¿¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ºÒ³²È¯À¸Ä¾¸å¤Î¾õ¶·ÊÑ²½¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÈ¿±Ç
¡¦Ê¿»þ¤ÎËÉºÒ·±Îý¤«¤éÍ»ö¤Î°Õ»×·èÄê»Ù±ç¤Þ¤Ç¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó´ðÈ×¤ò³«È¯
¢£À¤³¦Í£°ì¤ÎÂçµ¬ÌÏ¼Ò²ñ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÇËÉºÒ¤Ë¹×¸¥
»ÔÀî¶µ¼ø¤Î¸¦µæ¼¼¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¿Í¸ý¹½À®¤ä¼Ò²ñÅý·×¥Çー¥¿¤ò´ð¤ËÄêµÁ¤µ¤ì¤¿Ìó1²¯2ÀéËü¿ÍÊ¬¤Î¡Ö¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È(¿Í¤Î¹ÔÆ°¼çÂÎ)¡×¤¬°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¦¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó(D2J)¡×¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î¹ÔÆ°¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¤âÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ»ö¶È¤Ç¤Ï¤³¤ÎD2J¤ò³èÍÑ¤·¡¢½¾Íè¤Ï¥Æ¥¥¹¥È¾ðÊó¤È¤·¤Æ¤·¤«¼èÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¹Ô·ë²Ì¤ò¡¢3¼¡¸µ¶õ´Ö¾å¤ÇÄ¾´¶Åª¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë·Á¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢±ÒÀ±´ÑÂ¬¥Çー¥¿¤ÈÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÒ³²È¯À¸¸å¤Î¾õ¶·ÊÑ²½¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¾å¤ËÂ¨»þÈ¿±Ç¤·¡¢ÈòÆñ¹ÔÆ°¤äÈï³²³ÈÂç¤ÎÍ½Â¬¡¢ÂÐ±þÊý¿Ë¤Î¸¡Æ¤¤Ê¤É¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ºÎÂò¾ðÊó
µ»½Ñ³«È¯Ê¬Ìî¡¦¥Æー¥Þ¡§
¡¡±ÒÀ±Åù(ÂèÆó´ü)¡ÖÃÏµå´Ä¶±ÒÀ±¥Çー¥¿ÍøÍÑ¤Î²ÃÂ®¤Ë¸þ¤±¤¿ÀèÃ¼µ»½Ñ¡×
µ»½Ñ³«È¯²ÝÂêÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§
¡¡¡Ö¥Õ¥§ー¥º¥Õ¥êーËÉºÒÂÐ±þAI±ÒÀ±´ÑÂ¬»Ø´ø¤È¥Þ¥ë¥Á¥âー¥À¥ë3D¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó´ðÈ×³«È¯¡×
ÂåÉ½µ¡´Ø¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Úー¥¹¥Çー¥¿
Ï¢·Èµ¡´Ø¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§
¡¡¡ü¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿ÍËÉºÒ²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ½ê¡¢¡ü»°É©ÅÅµ¡³ô¼°²ñ¼Ò¡¢
¡¡¡ü±ÒÀ±¥Çー¥¿¥µー¥Ó¥¹´ë²è³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¡üÅìµþ³¤¾å¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢
¡¡¡üÅìµþÂç³Ø¡¢¡ü·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¡¢¡ü¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø
¢£±§ÃèÀïÎ¬´ð¶â»ö¶È¤È¤Ï
¡Ö±§ÃèÀïÎ¬´ð¶â»ö¶È¤Ï¡¢»º³Ø´±¤Î·ëÀáÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢²æ¤¬¹ñ¤Î±§Ãè³«È¯¤ÎÃæ³Ëµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊJAXA¡Ë¤ËÀßÃÖ¤·¤¿´ð¶â¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ì±´Ö´ë¶È¡¦Âç³ØÅù¤¬Ê£¿ôÇ¯ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂçÃÀ¤Ë¸¦µæ³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö±§Ãèµ»½ÑÀïÎ¬¡×Åù¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Æâ³ÕÉÜ¼çÆ³¤Î²¼¡¢4ÉÜ¾Ê¡ÊÆâ³ÕÉÜ¡¢ÁíÌ³¾Ê¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ë¤¬Ï¢·È¤·¡¢ËÜ»ö¶È¤ÎÀ©ÅÙÀß·×¤òÄê¤á¤ë´ðËÜÊý¿Ë¤ä¸ÄÊÌ¤Îµ»½Ñ³«È¯¥Æー¥Þ¤òÄê¤á¤ë¼Â»ÜÊý¿Ë¤òºöÄê¤·¡¢Ì±´Ö´ë¶È¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¢Âç³Ø¡¦¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿ÍÅù¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ³«È¯¡¢µ»½Ñ¼Â¾Ú¡¢¾¦¶È²½Åù¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
2023Ç¯11·î¤ÎÊäÀµÍ½»»À®Î©¤ò¼õ¤±¤ÆÁÏÀß¤µ¤ì¤¿±§ÃèÀïÎ¬´ð¶â¤Î3Àé²¯±ß¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¡Ö»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¡×¡¢¡Ö¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¡×¡¢¡Ö¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢³«Âó¡×¤Î3¤Ä¤Î½Ð¸ý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ê£¿ôÇ¯ÅÙ(ºÇÂç10Ç¯)¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂçÃÀ¤Ëµ»½Ñ³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤è¤¦¤ËJAXA¤¬»º³Ø¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤«¤éÂèÆó´ü¤Î¸øÊç¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¡ÖÍ¢Á÷¡×¡Ö±ÒÀ±Åù¡×¡ÖÃµººÅù¡×¤Î3¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¤ËÁ´24¤Îµ»½Ñ³«È¯¥Æー¥Þ¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø¤È¤Ï
¹©³ØÉô¡¿¥·¥¹¥Æ¥àÍý¹©³ØÉô¡¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¹©³ØÉô¡¿·úÃÛ³ØÉô¡¿Âç³Ø±¡Íý¹©³Ø¸¦µæ²Ê
https://www.shibaura-it.ac.jp/
Íý¹©·ÏÂç³Ø¤È¤·¤ÆÆüËÜ¶þ»Ø¤Î³ØÀ¸³¤³°ÇÉ¸¯¿ô¤ò¸Ø¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¶µ°é¤È¡¢Â¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤¬»²²è¤¹¤ë»º³ØÏ¢·È¤Î¸¦µæ³èÆ°¤¬ÆÃÄ¹¤ÎÂç³Ø¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔ(Ë½§)¤Èºë¶Ì¸©(ÂçµÜ)¤Ë2¤Ä¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¢4³ØÉô1¸¦µæ²Ê¤òÍ¤·¡¢Ìó1Ëü¿Í¤Î³ØÀ¸¤ÈÌó300¿Í¤ÎÀìÇ¤¶µ°÷¤¬½êÂ°¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¹©³ØÉô¤¬³Ø²ÊÀ©¤«¤é²ÝÄøÀ©¤Ë°Ü¹Ô¡£2025Ç¯¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¹©³ØÉô¡¢2026Ç¯¤Ë¤Ï¥·¥¹¥Æ¥àÍý¹©³ØÉô¤Ç¶µ°éÂÎÀ©¤òºÆÊÔ¤·¡¢¿·¤·¤¤Íý¹©³Ø¶µ°é¤Î¤¢¤êÊý¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏÎ©100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë2027Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥¸¥¢¹©²Ê·ÏÂç³Ø¥È¥Ã¥×10¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¶µ°é¡¦¸¦µæ¡¦¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£