¡ÚÃóºßÆ±¹Ô¤ò¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÅ¾µ¡¤Ë¡ÛÆüËÜºÇÂç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯ー¥ë¡Ö¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡¡×¤¬°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¥ã¥ê¥¢¥³¥Í¥¯¥È¤Î¸ø¼°¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ë½¢Ç¤
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¥ã¥ê¥¢¥³¥Í¥¯¥È(½êºßÃÏ¡§»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§´Ø ¾®É´¹ç)¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ÆüËÜºÇÂç*¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤¢¤ë¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡(ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢³ØÄ¹¡§ËÙ µÁ¿Í)¤È¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢ÅöË¡¿Í¤¬¼è¤êÁÈ¤àÃóºß°÷¥Ñー¥È¥Êー¤Î¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç³èÆ°¤ª¤è¤Ó¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿Å¸³«¤òÉý¹¤¯¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢ÅöË¡¿Í¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÃóºß°÷¥Ñー¥È¥Êー¸þ¤±Èó±ÄÍøÁÈ¿¥¡ÖCareer Cafe Connect(°Ê²¼¡¢CCC)¡×¤È¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡¤È¤Î¶¦ºÅ¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÃóºßÆ±¹Ô¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î¶õÇò¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£～ÉÔ°Â¤ò¼«¿®¤ËÊÑ¤¨¤¿¸µÃóºß°÷¥Ñー¥È¥Êー¤¬¸ì¤ë¡¢³¤³°·Ð¸³¤òÉð´ï¤Ë¤¹¤ëÊýË¡～¡Ù¤ò¡¢2026Ç¯1·î29Æü(ÌÚ)¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1·î29Æü³«ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Õ¥é¥¤¥äー
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢2025Ç¯9·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¸ø¼°¥¹¥Ý¥ó¥µー¡¦JTBËÌµþ(¾å³¤²ÂÅÓ¹ñºÝÎ¹¹Ô¼ÒÍ¸Â¸ø»ÊËÌµþÊ¬¼Ò)¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂç¿Í¤Î¼Ò²ñ¸«³Ø¡×¤ËÂ³¤¯¡¢Ãóºß°÷¥Ñー¥È¥Êー¤Î¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿´ë¶È¶¨»¿¥·¥êー¥º¤ÎÂè2ÃÆ¤Ç¤¹¡£
*»²¹Í¡§Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÀìÌç¿¦Âç³Ø±¡°ìÍ÷¡×
¢£Äó·È¤ÎÇØ·Ê¡§ÃóºßÆ±¹Ô´ü´Ö¤ò¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤Ä¤Ê¤°¹¥µ¡¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë
¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤Î³¤³°ÉëÇ¤¤ËÈ¼¤¦¡ÖÃóºßÆ±¹Ô¡×¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢·ÑÂ³¤òÁË¤àÂç¤¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CCC¤ÈCAREER MARK¤¬2025Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¶¦Æ±Ä´ºº(²óÅú¼Ô563Ì¾)¤Ç¤Ï¡¢ÃóºßÆ±¹Ô¤ËÈ¼¤¤Ìó7³ä¤¬Î¥¿¦¤ò·Ð¸³¤·¡¢9³ä¤¬º£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½¢Ï«À©¸Â¤ä¿ÍÅª¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÃÇÀä¤Ë¤è¤ê¡¢³¤³°À¸³è¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¡Ö¶¯¤ß¡×¤È¤·¤Æ¸À¸ì²½¤·¡¢¼¡¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëµ¡²ñ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÉÔ°Â¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¼Ò²ñ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¿´ºÙ¤µ¡×¤ä¡¢¼«¿®¤ÎÄã²¼¤ò´¶¤¸¤ëÃóºß°÷¥Ñー¥È¥Êー¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤ÎÄó·È¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢CCC¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿Ãóºß°÷¥Ñー¥È¥Êー¤Î¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¡¢¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡¤Î¡Ö³Ø¤Ó¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¥ã¥ê¥¢¥³¥Í¥¯¥È ÂåÉ½Íý»ö¡¡´Ø ¾®É´¹ç¡¡¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÃóºßÆ±¹Ô´ü´Ö¤ò¡Ø¥¥ã¥ê¥¢¤Î¶õÇò¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¤Î¡Ø»ñ»º²½¤Î»þ´Ö¡Ù¤È¤·¤ÆÂª¤¨Ä¾¤¹¤Ù¤¯»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢³Ø¤Ó¤ÎÎÏ¤ò¼Ò²ñ¤Ë¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤¿¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡¤È¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ãóºß°÷¥Ñー¥È¥Êー¤ÎÊý¡¹¤Ø¡¢³Ø¤Ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡Ø¸½¼ÂÅª¤Ê°ìÊâ¡Ù¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤À¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÄó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æ±¹Ô´ü´Ö¤Î²á¤´¤·Êý¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤È¡¢³Ø¤Ó¤¬»ý¤Ä²ÄÇ½À¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ú¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡ ¾¾²¬ °½»Ò »á¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Û
¡Ö¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡¤Ï¡¢»Ö¤ò»ý¤Ä¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Î³Ø¤Ó¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢CCC¤Î¡ØÃóºßÆ±¹Ô¤ò¥¥ã¥ê¥¢»ñ»º¤ËÊÑ¤¨¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦³èÆ°¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¡¢¸ø¼°¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¶¦¤ËÊâ¤à¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø»ä¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¡Ù¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¿¿·õ¤ËÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¡£ÉÔ°Â¤ò¹¥´ñ¿´¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤¼¤ÒÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿´¤¬Æ°¤¤¤¿»þ¤³¤½¤¬³Ø¤Ó¤ÎºÇÅ¬¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£¤½¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎË¤«¤Ê³¤³°·Ð¸³¤ò¡¢¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤ÎÁªÂò»è¤Ø¤ÈÉ¬¤º·Ò¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¡×
¢¨¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÁ´Ê¸¡§ https://note.com/quiet_bee2272/n/na71d950ac6fd
¢£Âè1ÃÆ¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡ÖÃóºßÆ±¹Ô¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î¶õÇò¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£～ÉÔ°Â¤ò¼«¿®¤ËÊÑ¤¨¤¿¸µÃóºß°÷¥Ñー¥È¥Êー¤¬¸ì¤ë¡¢³¤³°·Ð¸³¤òÉð´ï¤Ë¤¹¤ëÊýË¡～¡×
ÃóºßÆ±¹Ô´ü´Ö¤ò¥Ö¥é¥ó¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î¥Á¥ãー¥¸´ü´Ö¤Ø¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤ò¼«¿®¤ËÊÑ¤¨¤¿·Ð¸³¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
Æü»þ¡¡¡§ 2026Ç¯1·î29Æü(ÌÚ) 11¡§00～12¡§30(ÆüËÜ»þ´Ö)
·Á¼°¡¡¡§ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó(Zoom¥¦¥§¥Ó¥Êー)¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®Í½Äê
Äê°÷¡¡¡§ 100Ì¾
¶¦ºÅ¡¡¡§ ¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡¡¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¥ã¥ê¥¢¥³¥Í¥¯¥È
±¿±Ä¡¡¡§ Career Cafe Connect
ÅÐÃÅ¼Ô¡§
¡¦µ×ÊÝ ºÌ »á(³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥é¥¤¥äー ¼¹¹ÔÌò°÷CCO /¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡ 2015´ü Â´¶ÈÀ¸)
¡¦ºÙÅÄ Í³µª»Ò »á(¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡ 2024´ü ºß¹»À¸)
¡¦(¥â¥Ç¥ìー¥¿ー)´Ø ¾®É´¹ç(°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¥ã¥ê¥¢¥³¥Í¥¯¥È ÂåÉ½Íý»ö / CCC±¿±ÄÀÕÇ¤¼Ô)
https://careercafe-sha.themedia.jp/posts/58317464?categoryIds=10998794
¢£¶¦ºÅ´ë¶È¡¦¸ø¼°¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Î¤´¾Ò²ð¡§¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡¤Ï¡¢2006Ç¯¤Î³«³Ø°ÊÍè¡ÖÇ½ÎÏ³«È¯¡×¡Ö¿ÍÅª¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¹½ÃÛ¡×¡Ö»Ö¤Î¾úÀ®¡×¤ò¶µ°éÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÁÏÂ¤¤ä¼Ò²ñ¤ÎÊÑ³×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¹â¤¤»Ö¤ò»ý¤Ã¤¿¥êー¥ÀーÇÚ½Ð¤Î¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤Ç¤ÏÅìµþ¡¦Âçºå¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Ê¡²¬¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î5¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ª¤è¤ÓÀçÂæ¡¦¿å¸Í¡¦²£ÉÍ¤ÎÆÃÀß¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò³«Àß¡£¤µ¤é¤Ë³¤³°¤Ç¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¡¦¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¡¦¥Þ¥Ë¥é¤Ë³«¹ÖµòÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2006Ç¯³«³ØÅö½é78Ì¾¤À¤Ã¤¿Æþ³Ø¼Ô¿ô¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¸ìMBA¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç943Ì¾¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºß¹»À¸¡¦Â´¶ÈÀ¸¤Ï¹ç·×1Ëü3,000¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢ÆüËÜºÇÂç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯ー¥ë*¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ñ¸ìMBA¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥Ñー¥È¥¿¥¤¥à¡õ¥ª¥ó¥é¥¤¥óMBA¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥àMBA¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¤·¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤éÂ¿ÍÍ¤Ê³ØÀ¸¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡¤Ï¡¢º£¸å¤âÁÏÂ¤¤ÈÊÑ³×¤òÃ´¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥êー¥Àー¤ò°éÀ®¤·¡¢¥Æ¥¯¥Î¥Ùー¥È»þÂå¤ÎÀ¤³¦No.1MBA¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼çºÅ¡¦±¿±ÄÃÄÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¥ã¥ê¥¢¥³¥Í¥¯¥È
2025Ç¯1·îÀßÎ©¡£¡Ö¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤â¸Ä¿Í¤â»ýÂ³Åª¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¼Ò²ñÁÏ¤ê¡×¤òÌÜ»Ø¤¹°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤¬7³ä¤òÄ¶¤¨¤ë°ìÊý¡¢ÃóºßÆ±¹Ô¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥ê¥¢ÃæÃÇ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿Íºà³èÍÑ¤Îµ¡²ñÂ»¼º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢³¤³°À¸³è¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë·Ð¸³¤ò¾Íè¤Î»ñ»º¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§¡×¤òÂ¥¤¹¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ë´ë¶È¸þ¤±¤Ë¡¢Ãóºß°÷¥Ñー¥È¥Êー»Ù±ç¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò¹¤²¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP¡§ https://career-connect-c.jp/
Career Cafe Connect(CCC)
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¥ã¥ê¥¢¥³¥Í¥¯¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢Ãóºß°÷¥Ñー¥È¥Êー¤Î¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Èó±ÄÍøÁÈ¿¥¡£¸Ä¿Í¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¥¥ã¥ê¥¢ÁêÃÌ¤ä¥»¥ß¥ÊーÄó¶¡¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¤ò¹Ô¤¤¡¢Ç¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥ê¥¢ÁªÂò¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP¡§ https://careercafe-sha.themedia.jp