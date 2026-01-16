¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥³¥È¥â¥Õ¥¡ー¥à¡Û¥Î¥¦¥Õ¥¯¡¦¥¢¥ïー¥É2025¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾ÞÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ¼óÁê´±Å¡¤Ç¤Î¸òÎ®²ñ¤Ë½ÐÀÊ
°¦ÃÎ¸©¸¤»³»Ô¤ÇÇÀÊ¡Ï¢·È¡ÊÇÀ¶È¡ßÊ¡»ã¡Ë¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¼«¼ÒºÏÇÝÊÆ¤ÎÊÆÊ´¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥³¥È¥â¥Õ¥¡ー¥à¡ÊÂåÉ½¡§ã·Æ£½¨°ì¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î9Æü¡¢¼óÁê´±Å¡¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÇÀÊ¡Ï¢·È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ö¶È¼Ô¤È¤Î¸òÎ®²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸òÎ®²ñ¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬ÇÀ¶È¤ÈÊ¡»ã¤ÎÏ¢·È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÅöÆü¤Ï¡Ö¥Î¥¦¥Õ¥¯¡¦¥¢¥ïー¥É2025¡×¤ÇºÇ¹â°Ì¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¥³¥³¥È¥â¥Õ¥¡ー¥à¤ò´Þ¤à5ÃÄÂÎ¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ´±Å¡¸òÎ®²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ÈÂç¿Ã¤«¤é¤ÎÉ¾²Á
¸òÎ®²ñ¤Ë¤Ï¡¢ÎëÌÚ·ûÏÂÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¡¢ÌÚ¸¶ÌÆâ³Õ´±Ë¼Ä¹´±¡¢¾åÌî¸°ìÏº¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¤é¤¬½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥³¥È¥â¥Õ¥¡ー¥à¤Ï¡¢¼«¼Ò¤ÇºÏÇÝ¤·¤¿ÊÆ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤Ê¤É¤ÎÊÆÊ´¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¡¢»î¿©¤òÄÌ¤¸¤Æ³èÆ°¤ÎÊó¹ð¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À½ÉÊ¤ò»î¿©¤·¤¿ÎëÌÚÇÀÁê¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ì¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¿´¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹©É×¤ä¶ìÏ«¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Ì£¤À¡£³§¤µ¤ó¤Î´èÄ¥¤ê¤ËÇï¼ê¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢²¹¤«¤¤¤Í¤®¤é¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤«¤é¤Ï¡ÖÇÀÊ¡Ï¢·È¤Ë¤Ï¿Í¤È¿Í¤È¤ò¤Ä¤Ê¤²¡¢ÃÏ°è¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¤¢¤ê¡¢º£¸å¡¢ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»Åù¤ÇÇÀ¶È¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ÂåÉ½ ã·Æ£½¨°ì¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÆ¯¤¯´î¤Ó¤ÈÃÏ°è¤Î»Ù¤¨¹ç¤¤¤ò°é¤à¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¸òÎ®²ñ¤òÎÈ¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¤È³Ø¤Ó¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿ ¡£
¢£ ¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¤ÎÇØ·Ê¡§ÇÀ¶È¡¦Ê¡»ã¡¦¾¦¶È¡¦¹©¶È¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡ÖÇÀÊ¡¾¦¹©Ï¢·È¡×
Åö¼Ò¤¬¡Ö¥Î¥¦¥Õ¥¯¡¦¥¢¥ïー¥É2025¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¼ç¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¡ÖÇÀÊ¡¾¦¹©Ï¢·È¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹ ¡£1. °ì´ÓÂÎÀ©¤Ë¤è¤ë¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ²½: ¼«¼ÒÀ¸»º¤ÎÊÆ¡ÊÇÀ¶È¡Ë¤ò²Ã¹©¡Ê¹©¶È¡Ë¡¦ÈÎÇä¡Ê¾¦¶È¡Ë¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¼ê¤¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤È»Ô¾ì¶¥ÁèÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£2. Â¿ÍÍ¤Ê¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤Èµï¾ì½ê¤Å¤¯¤ê: Ä°³Ð¾ã³²¼Ô¤¬¼êÏÃ¤ÇÀÜµÒ¤¹¤ë¡Ö¥µ¥¤¥Ë¥ó¥°¥¹¥È¥¢¡×¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¡¢¸Ä¡¹¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤Æ¼çÂÎÅª¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë¿¦¾ì¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£3. ÃÏ°è¡¦°Û¶È¼ï´Ö¤Î¹°èÏ¢·È: ÃæÅÅ¥¦¥¤¥ó¥°¤Ê¤É¤Î³°Éô´ë¶È¤ä¹ÔÀ¯¡¢Âç³Ø¤È¶¨ÎÏ¤·¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¡¢ÇÀÊ¡Ï¢·È¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿ÃÏ°è¶¦À¸¥â¥Ç¥ë¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
¢£»²¾È¾ðÊó
¡¦¼óÁê´±Å¡¡Ö¥Î¥¦¥Õ¥¯¸òÎ®²ñ¡×¡Ê2026Ç¯1·î9Æü¡Ëhttps://www.kantei.go.jp/jp/pages/20260109choukan_noufuku.html¡¦À¯ÉÜ¹Êó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊÆâ³Õ´±Ë¼Ä¹´±¡Ë¡Ö¥Î¥¦¥Õ¥¯¸òÎ®²ñ-ÎáÏÂ8Ç¯1·î9Æü¡×https://www.gov-online.go.jp/press_conferences/chief_cabinet_secretary/202601/video-306494.html
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥³¥È¥â¥Õ¥¡ー¥à¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÃ¯¤Ò¤È¤ê¼è¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤µï¾ì½ê¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÎáÏÂ¸µÇ¯¤«¤éÇÀÊ¡Ï¢·È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£• Â¿ÍÍ¤Ê¸ÛÍÑ¤ÎÁÏ½Ð: ÇÀ¶È¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ÎÊ£¿ô¶ÈÌ³¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤¬¼«¿È¤ÎÆÃÀ¤Ë¹ç¤Ã¤¿»Å»ö¤òÁª¤Ù¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¡£»ÜÀß³°½¢Ï«¤«¤é¤ÎÀµµ¬¼Ò°÷ÅÐÍÑ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£• ³×¿·Åª¤ÊÅ¹ÊÞ±¿±Ä: Ä°³Ð¾ã³²¼Ô¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼êÏÃ¤ÇÀÜµÒ¤¹¤ë¡Ö¥µ¥¤¥Ë¥ó¥°¥¹¥È¥¢¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£• ¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ²½¤Î¼Â¸½: ÇÀ¶È¡¦²Ã¹©¡¦ÈÎÇä¤Î°ì´ÓÂÎÀ©¡ÊÇÀÊ¡¾¦¹©Ï¢·È¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÆ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¡¢°ÂÄê¤·¤¿¼ý±×¹½Â¤¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£• ÃÏ°è¶¦À¸: ¡Ö¥³¥³¥È¥â¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤ä¡¢ÃÏ¸µ´ë¶È¤È¤Î°Û¶È¼ïÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¡¢ÃÏ°è¸òÎ®¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥³¥È¥â¥Õ¥¡ー¥à½êºßÃÏ¡§¢©484-0081¡¡°¦ÃÎ¸©¸¤»³»Ô¸¤»³¾å¤ê²°6-11ÂåÉ½¼Ô¡§ã·Æ£½¨°ìTEL: 0568-54-4717FAX: 0568-54-4718ÁÏ¶È¡§2019Ç¯»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¸¤»³»ÔÇ§ÄêÇÀ¶È¼Ô¡¡¿å°ðºÏÇÝ¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤ÎÀ½Â¤•ÈÎÇä¡¢ÇÀÊ¡Ï¢·È»ö¶ÈÇ§¾ÚÅù¡§Ç§ÄêÇÀ¶È¼Ô¡¢GGAPÇ§¾Ú¼èÆÀ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.cocotomo-farm.jp¥³¥³¥È¥â¥ïー¥¯¥¹¡§https://www.cocotomo-works.jp/works¥³¥³¥È¥â¥ïー¥¯¥¹¥¸¥å¥Ë¥¢¡§https://www.cocotomo-works.jp/jr
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥³¥È¥â¥Õ¥¡ー¥àÃ´Åö¡§ÀÐÀî ¶¬¹¬¡Ê¤¤¤·¤«¤ï ¤¿¤«¤æ¤¡ËÅÅÏÃ¡§0568-54-4717¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§sns@cocotomo-farm.jp
