¼Ò²ñÌäÂê¤ò±é·à¤ÇÅÁ¤¨¤ë¡ÖÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¦¥µ¥®¡×´ôÉì¸©¿ðÊæ»Ô¸ø±éÀ®¸ù¤Ë¸þ¤±¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³«»Ï
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í·àÃÄ¥³ー¥í¡Ê½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÅì½»µÈ¶èÃæÌî¡¢ÂåÉ½¡§ß´ Íø»Ò¡Ë¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÂº¸·¤È¤Ï²¿¤«¤òÌä¤¦¡¢¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ë¥Ûー¥à¥ì¥¹»¦¿Í»ö·ï¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿±é·àºîÉÊ¡ÖÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¦¥µ¥®¡×¡Êºî¡¿¤¯¤ë¤ß¤¶¤ï¤·¤ó¡¡±é½Ð¡¿¹â¶¶ÀµÆÁ¡Ë¤Î´ôÉì¸©¿ðÊæ»Ô¸ø±é¡Ê2026Ç¯3·î29Æü¡ËÀ®¸ù¤Ë¸þ¤±¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö·ï¤ÎÉ÷²½ËÉ»ß¤È¼Ò²ñÌäÂêÄóµ¯¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿°ÕµÁ¤¢¤ë¸ø±é
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ë¥Ûー¥à¥ì¥¹»¦¿Í»ö·ï¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿±é·àºîÉÊ¡ÖÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¦¥µ¥®¡×¤Î¾å±é¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¿Í´Ö¤ÎÂº¸·¤È¤Ï²¿¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Ò²ñ¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ôÉì»Ô¤Î¥Ûー¥à¥ì¥¹»Ù±ç¥°¥ëー¥×¤«¤é¤Î¡¢¡Ö2020Ç¯3·î¤Ë¾¯Ç¯5¿Í¡Ê²ñ¼Ò°÷1¿Í¡¢Ìµ¿¦2¿Í¡¢Âç³ØÀ¸2¿Í¡Ë¤Ë¤è¤ë¥Ûー¥à¥ì¥¹½±·â»¦¿Í»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿´ôÉì¸©¤Ç¤â»ö·ï¤òÉ÷²½¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¾å±é¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤ò¼õ¤±¡¢2026Ç¯3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥³¥³¥í¤«¤µ¤Ê¤ëCCN¥»¥ó¥¿ー¡¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥Ûー¥ë¡Ê¿ðÊæ»ÔÊÌÉÜ1283ÈÖÃÏ¡Ë¤Ç¾å±é¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿(13»þ³«±é¡¿Á´ÀÊ¼«Í³ÀÊ¡Ë¡£¡ÖÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¦¥µ¥®¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥½¥Ã¥×Êª¸ì¡Ö¥¦¥µ¥®¤È¥«¥á¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¦¥µ¥®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÂÕ¤±¤ÆÃë¿²¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÉÂµ¤¤Ê¤É²¿¤«»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¿¿¼Â¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢·ÐºÑ¸úÎ¨Í¥Àè¤Î¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¿Í´Ö¤ÎÂº¸·¤È¤Ï²¿¤«¡×¤òÌä¤¤¤«¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢½é±é¡Ê2019Ç¯12·î¡Ë°ÊÍè¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã±¤Ê¤ë±é·à¸ø±é¤òÄ¶¤¨¤¿¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð
¡ÖÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¦¥µ¥®¡×¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¼Ò²ñ»ö·ï¤òÂêºà¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¸½Âå¼Ò²ñ¤ÎÌäÂê¤ò¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤¿ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤³¤É¤â²ÈÄí¿³µÄ²ñ¿äÁ¦»ùÆ¸Ê¡»ãÊ¸²½¡×¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½ª±é¸å¤Ë¤Ï¡¢ºî¼Ô¡Ê¤¯¤ë¤ß¤¶¤ï¤·¤ó»á¡Ë¡¢±é½Ð²È¡Ê¹â¶¶ÀµÆÁ»á¡Ë¡¢¥Ûー¥à¥ì¥¹»Ù±ç¼Ô¡ÊÀ¸ÅÄÉð»Ö»á¡Ë¤Î»°Ì¾¤Ë¤è¤ë¥¢¥Õ¥¿ー¥Èー¥¯¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÑµÒ¤Î³§ÍÍ¤Ë¥Ûー¥à¥ì¥¹ÌäÂê¤ä¿Í´Ö¤ÎÂº¸·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê¿¼¤¯¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£²áµî¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢´Ñ·à¸å¤Ë¡Ö¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡×¡Ö¿Í¤Ø¤Î¸«Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±é·à¤Î»ý¤Ä¼Ò²ñÅª¤ÊÎÏ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Â¾¼Ô¤Ø¤Î¶¦´¶¤ä»×¤¤¤ä¤ê¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¸ø±é¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹
º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¸ø±é¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Î»ñ¶â¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡ÖCAMPFIRE¡×¤Ë¤Æ1,000,000±ß¤Î»Ù±ç¤òÊç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿»ñ¶â¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î½ÉÇñ¡¦¸òÄÌÈñ¡¢²ñ¾ìÈñ¡¢¹Êó¡¦ÀëÅÁÈñ¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£»Ù±ç¼Ô¤Ø¤Î¥ê¥¿ー¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ö¤ªÎé¤Î¥áー¥ëÁ÷ÉÕ¡×¡¢¡Ö¸ø±éÅöÆü¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ø¤Î¤ªÌ¾Á°·ÇºÜ¡×¡¢¡Ö¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È1ËçÄó¶¡¡×¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í·àÃÄ¥³ー¥íÂåÉ½¤Îß´ Íø»Ò¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ï¼Â¸½º¤Æñ¤Ê¤³¤Î¸ø±é¤ò¡¢³§ÍÍ¤Î¤ªÎÏ¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤ÆÉ¬¤ºÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±é·à¤ÎÎÏ¤Ç¼Ò²ñ¤Ë°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÆÏ¤±¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¿Í´Ö¤ÎÂº¸·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤òÁÏ¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
