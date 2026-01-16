ÂæÏÑÈ¯¤Î°ì¿Í¼Çµï¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡¡ËÌÅê¥¢ー¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ßÉÊ·à¾ì¡¡¡Ø°ÂÄí¡Ù¡Ê¥¢¥ó¥Æ¥£¥ó¡Ë²¼ËÌÂô±é·àº×¤Ë¤Æ¾å±é·èÄê
峸·à¾ì Ridge Theatere¡ÊTAIWAN¡Ë¼çºÅ¡¢ËÌÅê¥¢ー¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ßÉÊ·à¾ì¡Ø°ÂÄí¡Ù¡Ê¥¢¥ó¥Æ¥£¥ó¡Ë¤¬2026Ç¯2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë～14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥·¥¢¥¿ー711¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èËÌÂô1-45-15¡Ë¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡Ê±¿±Ä¡§¥í¥ó¥°¥é¥ó¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÜÔ¾¾ Âç¹ä¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
ÂæÏÑÈ¯¤Î°ì¿Í¼Çµï¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡¢²¼ËÌÂô±é·àº×¤Ø
2026Ç¯¤Î²¼ËÌÂô±é·àº×¤Ë¡¢ÂæÏÑ¤«¤é°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£µ¬ÌÏ¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö°ì¿Í¼Çµï¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡×¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê·Á¼°¤Ç¡ÖÎø°¦¡×¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¤À¡£²Ú¤ä¤«¤ÊÉñÂæÁõÃÖ¤ËÍê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´¶¾ð¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÍÉ¤é¤®¤¬¡¢ÉñÂæ¾å¤È´ÑµÒ¤Î¿´¤ÎÃæ¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÍûóÊ¡Ê¥êー¡¦¥Áー¡Ë¤Ï¡¢Îø¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¹ð¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Áê¼ê¤¬Ë¾¤à¡Öµ÷Î¥¡×¤òÂº½Å¤¹¤ëÁªÂò¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÀ®½Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¡¢¼êÊü¤¹¤³¤È¤ò¸ç¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤¬¡¢Èà¤ÎÆâÌÌ¤Ï¤Þ¤À´°Á´¤Ë¤ÏÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°ìËÜ¤Î¥®¥¿ー¤ò¼ê¤Ë¡¢ÉñÂæ¾å¤Ç¸ì¤ê¡¢²Î¤¦――¸ý¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿´¶¾ð¡¢¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢½½Ê¬¤ËÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¤¬¡¢²»³Ú¤ÎÃæ¤ÇºÆ¤ÓËÂ¤®Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ËÜºî¤¬ºÇ¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÊÌ¤ì¤ò½ªÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÆâ¤Ê¤ëÂÐÏÃ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£´ÑµÒ¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎÊª¸ì¤òÄÉ¤¦¤¦¤Á¤Ë¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤Îµ²±¤ä´¶¾ð¤ò¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤½¤³¤Ø½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï2020Ç¯¤ÎÂæËÌ¥Õ¥ê¥ó¥¸¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¡ÖËÌéºÀºÁª¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¤½¤Î¸å¤âºÆ±é¤ò½Å¤Í¡¢º£²ó¤Ç¸ÞÅÙÌÜ¤Î¾å±é¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÀ®¸ùºî¤ÎºÆ±é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Û¤Ê¤ëÅÔ»Ô¡¢°Û¤Ê¤ë´ÑµÒ¤È½Ð²ñ¤¤Â³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ºîÉÊ¤Î°ÕÌ£¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£À©ºî¤òÃ´¤¦峸·à¾ì¡ÊRidge Theatre¡Ë¤Ï¡¢Ä¹Ç¯ÂæÏÑ¡¦ËÌÅê¤òµòÅÀ¤Ë¡¢·Ý½Ñ¤ÈÃÏ°è¤Î´Ø·¸¤òÃúÇ«¤Ë°é¤ó¤Ç¤¤¿¡£ËÌÅê¾®Ù¦Àá¡ÊËÌÅê·Ý½Ñº×¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¾®¤µ¤ÊºîÉÊ¤ò°é¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÏºî»ÑÀª¤ò°ì´Ó¤·¤Æ´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÍýÇ°¤ÏËÜºî¤Î¹½Â¤¤Ë¤â¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë――ºÇ¾®¸Â¤ÎÉñÂæÁõÃÖ¡¢Ã±°ì¤ÎÇÐÍ¥¤È²»³Ú¤È¤¤¤¦¹½À®¤Ï¡¢À©Ìó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´¶¾ð¤ò½¸Ãæ¤·¤Æ¸«¤Ä¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÉ¬Á³Åª¤ÊÁªÂò¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Ç»¸ü¤Ê±é·àÊ¸²½¤ò»ý¤Ä²¼ËÌÂô¤Ç¤Ï¡¢Îø°¦¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¤Ï¿ôÂ¿¤¤¡£¤·¤«¤·ËÜºî¤¬Ìä¤¤¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÎø°¦¤½¤Î¤â¤Î¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö°¦¤Îµ²±¤È¼«¸Ê¤È¤Î´Ø·¸¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥ÇーÁ°¸å¤Î»þ´ü¤Ë¡¢Îø¤ÎºÇÃæ¤Ë¤¤¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤â´«¤á¤¿¤¤ºîÉÊ¤À¡£
¸ø±é³µÍ×
峸·à¾ì Ridge Theatere¡ÊTAIWAN¡Ë¼çºÅËÌÅê¥¢ー¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ßÉÊ·à¾ì¡Ø°ÂÄí¡Ù¡Ê¥¢¥ó¥Æ¥£¥ó¡Ë¸ø±é´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë～14Æü¡ÊÅÚ¡Ë²ñ¾ì¡§¥·¥¢¥¿ー711¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èËÌÂô1-45-15¡Ë¾å±é»þ´Ö¡§70Ê¬¡ÊµÙ·Æ¤Ê¤·¡Ë¢£½Ð±é¼Ô¾á³Ù´¼¡Ê¥¸¥çー¥ó¡¦¥æ¥¨¥Û¥ï¥ó¡Ë¢£¸ø±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë2·î12Æü(ÌÚ) 14:002·î13Æü(¶â) 14:002·î14Æü(ÅÚ) 14:00¢¨¼õÉÕ³«»Ï¤Ï³«±é¤Î30Ê¬Á°¡¢³«¾ì¤Ï³«±é¤Î30Ê¬Á°¢¨¾å±é¸À¸ì¡§ÂæÏÑ²Ú¸ì¡ÊÆüËÜ¸ì»úËëÉÕ¤¡Ë¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡ÊÁ´ÀÊ¼«Í³¡¦ÀÇ¹þ¡Ë°ìÈÌ 3,500±ß¡¿À¤ÅÄÃ«¶èÌ±³ä°ú 2,500±ß¡¿³ØÀ¸ 1,000±ß¢£¥¹¥¿¥Ã¥ÕµÓËÜ¡§¾á³Ù´¼¡Ê¥¸¥çー¥ó¡¦¥æ¥¨¥Û¥ï¥ó¡ËµÓËÜÊÔ½¸¡¦¥É¥é¥Þ¥È¥¥¥ë¥¯¡§褚Äê¶Ñ¡Ê¥é¥¤¡¦¥Æ¥£¥ó¥¸¥å¥ó¡ËµÓËÜÊÔ½¸¡¦±é½Ð¡§Î°é¾¾¡Ê¥ê¥å¥¦¡¦¥æ¥¤¥½ー¥ó¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¡Ö¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡×
