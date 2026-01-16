Heartstream¼Ò¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿Emergency Care¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÈ¯Â
BOTHELL¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó½£, 2026Ç¯1·î15Æü /PRNewswire/ -- Emergency Care Holdings¼Ò¡ÊECH¼Ò¡Ë¤Ï¡¢µßµÞ°åÎÅÀ½ÉÊÊ¬Ìî¤Ç¥«¥Æ¥´¥êー¤ò¥êー¥É¤¹¤ë´ë¶È¤ò½¸¤á¤ÆÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËBridgefield Capital¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜÆü¤ÏHeartstream¼Ò¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤òÈ¯É½¤·¡¢µßÌ¿µßµÞ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¿ÊÊâ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÆÈÎ©²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
Heartstream¼Ò¤Ï¡¢ECH¤¬Royal Philips¤ÎPhilips Emergency Care»ö¶È¤ÎÇã¼ý´°Î»¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ÊNYSE: PHG, AEX: PHIA¡Ë¡£¤³¤Î¼è°ú¤ÏECH¤ÎÀµ¼°È¯Â¤ò¼¨¤·¤Æ¡¢µßµÞ°åÎÅ¤ÎÅê»ñ¤ËÆÃ²½¤·¤¿Ä¹´üÀïÎ¬¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖHeartstream¼Ò¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢¿´Ää»ß¤ÎÀ¸Â¸Î¨¤òÍ°Õ¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¡¢µßµÞ°åÎÅ´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ëÎ×¾²Å¾µ¢¤ò²þÁ±¤·¡¢°åÎÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤·¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤ÏAED¡¢¶ÈÌ³ÍÑ½üºÙÆ°´ï¡¢±ó³Ö´µ¼Ô¥â¥Ë¥¿ー¸þ¤±¤Ë»Ô¾ì¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ëÄ¹¤¤Îò»Ë¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ¤âÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤È¾õ¶·¤ËµßÌ¿¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈHeartstream¼Ò¤ÎRyan LandonºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤¬½Ò¤Ù¤¿¡£¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥ì¥¹¥Ý¥ó¥Àー¤ä¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤È¤ÎÏ¢·È¤¬¥·¥ó¥×¥ë¡¢¥¹¥àー¥º¡¢¼ê´Ö¤Î¤Ê¤¤¥×¥í¥»¥¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×
¿´Â¡¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ç100Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÅÁÅý¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë½üºÙÆ°´ï¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç40Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÅÁÅý¤ò»ý¤ÄHeartstream¼Ò¤Î¸½ºß¤Î¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ï¡¢Hewlett-Packard¼Ò¡¢Agilent Technologies¼Ò¡¢Royal Philips¼Ò¡¢Remote Diagnostic Technologies¼Ò¡¢Goldway Shenzhen¼Ò¡¢¸µ¤ÎHeartstream¼Ò¡Ê1992Ç¯¤ËÀßÎ©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò»Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤Î»ö¶È¤Ï¶È³¦¤òÄêµÁ¤¹¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡Ê½é¤Î12Í¶Æ³¿´ÅÅ¿Þ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¶È³¦É¸½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½é¤ÎÆóÁêÀ½üºÙÆ°ÇÈ·Á¡¢ÊÆ¹ñ¿©ÉÊ°åÌôÉÊ¶É¤Ë¤è¤ëÅ¹Æ¬°åÌôÉÊ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿½é¤Î½üºÙÆ°´ï¤Ê¤É¡Ë¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÆÍÁ³¤Î¿´Ää»ß¤¬ºÇ¤âÉÑÈË¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¾ì½ê¤ÇAED¤ÎÍøÍÑ¤ò³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢Heartstream¼Ò¤ÏECH»±²¼¤ÎÆÈÎ©´ë¶È¤È¤·¤Æ¤³¤Î»ñ»º¤ò´ð¤Ë¹½ÃÛ¤·¡¢¿®Íê¤µ¤ì¤ëµßµÞ°åÎÅ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÊHeartStart AED¡¢Tempus¡¢Intrepid´µ¼Ô´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à¡¢Åý¹ç¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡Ë¤ÎÀ½Â¤¤ÈÈÎÇä¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤ÏPhilips¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ê£¿ôÇ¯¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆÍÁ³¤Î¿´Ää»ß¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤Ê¸ø½°±ÒÀ¸¾å¤Î¶ÛµÞ²ÝÂê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£ÊÆ¹ñ¿´Â¡¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢72¡ó¶á¤¯¤Î¿´Ää»ß¤¬ÉÂ±¡³°¤ÇÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ¼ÀÉÂ´ÉÍýÍ½ËÉ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¸Â¸Î¨¤Ï10¡óÌ¤Ëþ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢½üºÙÆ°´ï¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë²ÈÄí¤Ï1%Ì¤Ëþ¡£
Heartstream¼Ò¤Ï¿·¤¿¤Ê»ö¶È»ëÌî¤ÈÆÃ²½¤·¤¿Åê»ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¸ø¶¦¤Î¾ì¤ä²ÈÄí¤ÇAED¤ÎÍøÍÑ³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÍ¥Àè¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¤è¤ê¹ÈÏ¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Õ¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¶¯²½¤·¤¿²óÉüÎÏ¡¢ºÇ¿·²½¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¡¦¥±¥¢¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢ÀïÎ¬Åª¤ÊÈÎÇä¶È¼Ô¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¶¯²½¡¢¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤Ë¤è¤ê±è¤Ã¤¿¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÇµßµÞ°åÎÅ¤ò¶¯²½¤·¡¢¥µ¥Ýー¥È¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢Î×¾²¶µ°é¤Î³ÈÂç¤â·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖEmergency Care Holdings¼Ò¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Heartstream¼Ò¤ÏµßµÞ°åÎÅ¤ÎÌ¤Íè¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÃÖ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£ECH¼Ò¤Ï¡¢»ö¶È¤ò¶¯²½¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê»ÈÌ¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤ßÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê»ëÌî¤È»ñËÜ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈLandon»á¤¬½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÅö¼Ò¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¹ÔÆ°¤Î¥³¥¢¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¿®Íê¤¹¤ë¿Í¡¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¼¤¤Âº½Å´¶¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï´µ¼Ô¡¢°å»Õ¡¢´Ç¸î»Õ¡¢µßµÞÂâ°÷¡¢µßµÞµßÌ¿»Î¡¢Ì¿¤¬´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤¤¤Ä¤Ç¤â¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ë°ìÈÌ»ÔÌ±¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Heartstream¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Heartstream¼Ò¤ÏµßµÞ°åÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤³¦Åª¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ê¡¢1À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÅÁÅý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿´Â¡¿ÇÃÇ¤Î½é´üÅª¤Ê¿ÊÊâ¤«¤éºÇ½é¤Î¶áÂåÅª¤Ê¼«Æ°ÂÎ³°¼°½üºÙÆ°´ï¡ÊAED¡Ë¤Î³«È¯¤Þ¤Ç¡¢Heartstream¼Ò¤Ï°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤È°ìÈÌ¿Í¤ÎÎ¾Êý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¿®ÍêÀ¤¬¹â¤¯¡¢»ÈÍÑ¤·¤ä¤¹¤¯Àß·×¤µ¤ì¤¿µßÌ¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë³«Âó¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤Ä¤ÆPhilips¤ÎEmergency Care»ö¶È¤Ç¤¢¤Ã¤¿Heartstream¼Ò¤Ï¡¢¸½ºß¤ÏEmergency Care Holdings¼Ò¤¬»Ù±ç¤¹¤ëÆÈÎ©²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹´üÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢Heartstream¼Ò¤ÏPhilips¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆµßµÞ°åÎÅÀ½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤ÈÈÎÇä¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Heartstream¼Ò¤Ï¿Í´ÖÃæ¿´¤ÎÀß·×Å¯³Ø¤ËÆ³¤«¤ì¡¢¶ÛµÞ°åÎÅ¥Ëー¥º¤ÎÁ´ÎÎ°è¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤È¾¦¶È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Heartstream¼Ò¤Ï´µ¼Ô¡¢Î×¾²°å¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥ì¥¹¥Ý¥ó¥Àー¤Ë²þ¤á¤Æ°ì¤Ä¤Î¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤È¾õ¶·¤Ë¤ª¼ê¤´¤í¤ÇÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤µßµÞ°åÎÅ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢www.heartstream.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Emergency Care Holdings¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Emergency Care Holdings¼Ò¡ÊECH¼Ò¡Ë¤ÏBridgefield Capital¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢µßµÞ°åÎÅÀ½ÉÊÊ¬Ìî¤ÇÂç¼ê´ë¶È¤òÇã¼ý¤·¤Æµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£
ECH¼Ò¤Ï¶ÈÌ³¶¯²½¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¹âÂ®²½¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥ì¥¹¥Ý¥ó¥Àー¡¢°åÎÅ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤µßÌ¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÍøÍÑ¤Î³ÈÂç¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢www.emergencycareholdings.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
