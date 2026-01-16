H.I.G. Capital¡¢²¤½£¤Î¥íー¥ïー¡¦¥ß¥É¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¸þ¤±¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡¦¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÊç½¸½ªÎ»¤òÈ¯É½
¥Þ¥¤¥¢¥ß, 2026Ç¯1·î15Æü /PRNewswire/ -- ±¿ÍÑ»ñ»ºÁí³Û740²¯¥É¥ë¤ò¸Ø¤ëÀ¤³¦Í¿ô¤Î¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëH.I.G. Capital¡Ê¡ÖH.I.G.¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢Áí³Û16²¯¥æー¥í¤Î»ñËÜ¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤òÈ¼¤¦H.I.G. Europe Capital Partners IV¡Ê¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥ÉIV¡×¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¯¥íー¥º¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¥ÉIV¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤È¿·µ¬¤Î¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤«¤é¤Î²¢À¹¤Ê¼ûÍ×¤òÈ¿±Ç¤·¡¢¥íー¥ó¥Á¤«¤é¤ï¤º¤«6¥ö·î°ÊÆâ¤Ç¡¢Êç½¸¤ò¾å²ó¤ë¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥¯¥íー¥º¤È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥¯¥íー¥º¤ò´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¥ÉIV¤Ï¡¢Á°¿È¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÀ®¸ùÀïÎ¬¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢H.I.G.¤¬Ê£»¨¤Ê¾õ¶·¤ä¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ëÆñ¤·¤¤ÎÏ´Ø·¸¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢Åö¼Ò¤Î±¿ÍÑ²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥ì¥¤¥Ö¥Ã¥¯¤òÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÂÎÀ©¤ÎÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤²¤½£¤Î¥íー¥ïー¡¦¥ß¥É¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È´ë¶È¤òÅê»ñÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£H.I.G.¤ÏÅö³ºÃÏ°è¤Ç19Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥ß¥é¥Î¡¢¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥°¡¢¥Ñ¥ê¡¢¥Þ¥É¥êー¥É¤Î²¤½£¤Î5¤Ä¤ÎÃæ³Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë150¿Í°Ê¾å¤ÎÅê»ñÀìÌç²È¥Áー¥à¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2007Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ²¤½£¤ËÅê»ñ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢H.I.G.¤Ï¥íー¥ïー¡¦¥ß¥É¥ë¥Þー¥±¥Ã¥ÈÀïÎ¬¤ª¤è¤Ó¥ß¥É¥ë¥Þー¥±¥Ã¥ÈÀïÎ¬¤òÄÌ¤¸¡¢²¤½£¤Ç92·ï¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÅê»ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
H.I.G.¤Î¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô·ó¶¦Æ±¼¹¹Ô²ñÄ¹¤Ç¤¢¤ë¥µ¥ß¡¦¥à¥Ê¥¤¥à¥Í¤È¥È¥Ëー¡¦¥Æ¥¤¥Þー¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖH.I.G.¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢¥ß¥É¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æº¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤¿µ¬ÌÏ¡¢¥ê¥½ー¥¹¡¢±¿±ÄÇ½ÎÏ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¡×H.I.G.¤Î²¤½£¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤È¡¢Ê£»¨¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹³Î¤«¤ÊÇ½ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢H.I.G.¤Ï¡¢²¤½£¤Î¥ß¥É¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëº¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤¿¥¨¥¯¥¹¥Ýー¥¸¥ãー¤òµá¤á¤ëLP¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ö²¤½£¤Î¥íー¥ïー¡¦¥ß¥É¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Îº¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤¿Åê»ñ¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¼Â¸½¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬ËÉÙ¤Ë¤¢¤ë¡¢¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´ü¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥ÉIV¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢H.I.G. Private Equity, Europe¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Þ¥Íー¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー·óÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëWolfgang Biedermann¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÅö¼Ò¤Ï±¿±Ä¤¬Ê£»¨¤Ç¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÂÎÀ©¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê»ö¶È¡¢ÆÃ¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥ª¥ê¥¸¥Íー¥·¥ç¥ó¡¢¥Ï¥ó¥º¥ª¥óÅê»ñ¤Î¼Â¹Ô¡¢¤½¤·¤Æ¿¼¤¤±¿±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬ÌÀ³Î¤Ê¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ÙÇÛ¸¢¼èÆÀ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Åê»ñ¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤Î¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤«¤é¤Î¹¥Ä´¤Ê¶ÈÀÓ¤ÈÀª¤¤¤Ï¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊÀ®¸ù¤Î¤¿¤á¤Î¶¯¸Ç¤Ê´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤«¤é¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥µ¥Ýー¥È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Þ¥Íー¥¸¥ó¥°¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー·ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥óÃ´Åö¥°¥íー¥Ð¥ëÀÕÇ¤¼Ô¤Î¥¸¥çー¥À¥ó¡¦¥Ô¥¢¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¶¥Áè¤Î·ã¤·¤¤»ñ¶âÄ´Ã£´Ä¶¤Î¤Ê¤«¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎÀïÎ¬¡¢¶ÈÌ³¿ë¹ÔÇ½ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ²¤½£¤Î¥íー¥ïー¡¦¥ß¥É¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¤ª¤±¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ã»´ü´Ö¤ÇÊç½¸¤ò¾å²ó¤ë¥¯¥íー¥¸¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¥ÉIV¤Ï¡¢ËÌÊÆ¡¢²¤½£¡¢ÃæÅì¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¡¢¸øÅªÇ¯¶â¡¢´ë¶ÈÇ¯¶â¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢´ð¶â¡¢À¯ÉÜ·Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
H.I.G.Capital¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¥¥ã¥Ô¥¿¥ë
H.I.G.Capital¤Ï¡¢±¿ÍÑ»ñ»ºÁí³Û740²¯¥É¥ë¤òÍ¤¹¤ëÀ¤³¦Í¿ô¤Î¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥ÖÅê»ñ²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£*H.I.G.¤ÏÊÆ¹ñ¥Þ¥¤¥¢¥ß¤ËËÜµò¤ò¹½¤¨¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¡¢¥·¥«¥´¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¢¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥É¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÍ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¡¢¥Þ¥É¥êー¥É¡¢¥ß¥é¥Î¡¢¥Ñ¥ê¡¢¥Ü¥´¥¿¡¢¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¡¢¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¡¢¥É¥Ð¥¤¡¢¹á¹Á¤Ë¤â³¤³°µòÅÀ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¥ß¥É¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢½ÀÆðÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó½Å»ë¤«¤ÄÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥¢¥×¥íー¥Á¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ç¥Ã¥È¤ª¤è¤Ó¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é»ñËÜ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÀìÌç¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
H.I.G.¤Î¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢¼ý±×À¤Î¹â¤¤À½Â¤¶È¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶ÈÀÓÉÔ¿¶¤Î´ë¶È¤âÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥Ð¥¤¥¢¥¦¥È¡¢¥ê¥¥ã¥Ô¥¿¥ê¥¼ー¥·¥ç¥ó¡¢´ë¶ÈÊ¬³ä¤Ê¤É¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
H.I.G.¤Î¥Ç¥Ã¥È¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢´ë¶È¤Îµ¬ÌÏ¤òÌä¤ï¤º¡¢¥·¥Ë¥¢¥íー¥ó¡¢¥æ¥Ë¥È¥é¥ó¥·¥§¥íー¥ó¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ç¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë»ñ¶âÄ´Ã£¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Þ¥êー¡ÊÄ¾ÀÜÁÈÀ®¡Ë¤ª¤è¤Ó¥»¥«¥ó¥À¥êー¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÎÎ¾Êý¤òÄÌ¤¸¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£H.I.G.¤Ï¡¢¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëBDC¤Ç¤¢¤ëWhiteHorse Finance¤Î±¿±Ä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
H.I.G.¤ÎÉÔÆ°»º¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤Î²þÁ±¤Ë¤è¤êÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÊª·ï¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
H.I.G.Infrastructure¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ð¥ê¥åー¥¢¥Ã¥É¤ª¤è¤Ó¥³¥¢¥×¥é¥¹Åê»ñ¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1993Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢H.I.G.¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç400¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤ËÅê»ñ¤·¡¢±¿±Ä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Î¸½ºß¤Î¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ë¤Ï¡¢Çä¾åÁí³Û¤¬530²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë100¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢H.I.G.¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥Èhig.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
*H.I.G.Capital¤ª¤è¤Ó¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ´Ã£¤µ¤ì¤¿Áí»ñËÜ³Û¤Ë´ð¤Å¤¯¡£
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
Wolfgang Biedermann
H.I.G. Private Equity, EuropeÃ´ÅöÀÕÇ¤¼Ô
wbiedermann@hig.com
Jordan Peer Griffin
¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Þ¥Íー¥¸¥ó¥°¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
jpeer@hig.com
H.I.G. Capital
1450 Brickell Avenue
31st Floor
Miami, FL 33131
P¡§305.379.2322
hig.com
