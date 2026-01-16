¥À¥ó¥¹³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É£Ô£Á£Ë£Á£È£É£Ò£Ï¸ìÏ¿2/27È¯Çä À¤³¦Åª³èÌö¤ò»Ù¤¨¤¿¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò¡Ö´°¥³¥Ô¡×¤Ç¤¤ë¥¨¥Ã¥»¥¤½¸
³ô¼°²ñ¼ÒPHP ¸¦µæ½ê¡ÊµþÅÔ»ÔÆî¶è¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ À¥ÄÅÍ×¡Ë¤Ï¡¢¡ØÀäÂÐ¤ËÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë£´£°¤Î¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¾åÌîÎ´Çî[£Ô£Á£Ë£Á£È£É£Ò£Ï]¡¡Ãø¡¿ÀÇ¹þ1,760 ±ß¡Ë¤ò2026Ç¯2·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£TAKAHIRO»á¤Ï¡¢¥Þ¥É¥ó¥Ê¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿À¤³¦Åª¥À¥ó¥µー¤Ç¤¢¤ê¡¢Ý¯ºä46¤Î³Ú¶Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ë¿¶ÉÕ²È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡ÊTBS·ÏÎó¡Ë¤Î¥À¥ó¥¹´°¥³¥Ô´ë²è¤Ç¤Ï¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä©Àï¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ä»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¿´¤òÆ°¤«¤¹¸ÀÍÕ¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¥ïー¥É¥»¥ó¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Þ»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¡¢Ì´¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤¤¿¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤ä¤½¤Î»×¤¤¤Ë»ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤ò¡¢¥¨¥Ô¥½ー¥É¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
TAKAHIRO¤¬¼«¿È¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ÇÆÉ¼Ô¤Ë¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ë
¥À¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¤â¿¶ÉÕ²È¤È¤·¤Æ¤â²Ú¡¹¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤ÄTAKAHIRO»á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÌÜÎ©¤Ä¤Û¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÂÇ¤¿¤ì¼å¤¤¿Í´Ö¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈËÜ½ñ¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÊÑ²½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢ºÍÇ½¤äÆÃÊÌ¤ÊÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¡×¤Ç¤·¤¿¡£18ºÐ¤Ç¥À¥ó¥¹¤È½Ð¹ç¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë°Ü¤ê½»¤ß¡¢¿Íµ¤¿¶ÉÕ»Õ¤Î¸µ¤Ç¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¡¢¸½ÃÏ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ½ñ¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢TAKAHIRO»á¤¬¡¢¥¹¥Æー¥¸¤ÎÎ¢¤ä³Ú²°¤Î¶ù¤Ç¡¢¥á¥â¤Ë½ñ¤Î±¤á¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ä©Àï¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¡¢½ñÀÒ²½¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¶ÛÄ¥¤Ï¡¢¿´¤Ë¤¤¤¤¶ÚÆùÄË¡×――¿´¤òÌö¤é¤»¤ë¸ÀÍÕ40Áª
TAKAHIRO»á¤¬ËÂ¤°¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÅØÎÏ¤ä¼ºÇÔ¡¢¤½¤·¤ÆÄ©Àï¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤òÁ°¸þ¤¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤Êý¤ä¡¢Á°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¿´¤òÌö¤é¤»¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤Ø¤ÈÆ³¤¯40¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼ýÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ü¶ÛÄ¥¤Ï¡¢¿´¤Ë¤¤¤¤¶ÚÆùÄË¡£ ¡¡¡ü±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¥é¥Ã¥ー¡ª ¥Ð¥¹¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¥é¥Ã¥ー¡ª ¡ü¥Ö¥ìー¥¤òÆ§¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥¯¥»¥ëÆ§¤à¤Ê¡Ä¡Äetc.¤³¤ì¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡¢¥ì¥Ù¥ë£±¤ÎºÇ½é¤Î°ìÊâ¡¢¥ì¥Ù¥ë£²¤Î¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤»Ï¤á¤¿»þ¡¢¤½¤·¤Æ¥ì¥Ù¥ë£³¤Î¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿¤¤»þ¤Î3ÃÊ³¬¤Ë¤ï¤±¤Æ¹½À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ï¤Ë¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ëTAKAHIRO»á¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤È¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò¡Ö´°¥³¥Ô¡×¤Ç¤¤ë°ìºý¤Ç¤¹¡£
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
TAKAHIRO¡Ê¤¿¤«¤Ò¤í¡ËËÜÌ¾¡¢¾åÌîÎ´Çî¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥À¥ó¥µー¡¦¿¶ÉÕ²È¤È¤·¤ÆÆüÊÆ¤Ç³èÌö¡£2005Ç¯ÊÆ¹ñ¡ÖApollo Amateur Night¡×¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë½Ð¾ì¡¢Ç¯´Ö¥À¥ó¥¹ÉôÌç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£ÍâÇ¯¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤ÎÅÂÆ²¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÁ´ÊÆÊüÁ÷¸ø³«¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖShowtime At The Apollo¡×¤Ë¥½¥í¥À¥ó¥µー¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢Æ±ÈÖÁÈ»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë9Âç²ñÏ¢Â³Í¥¾¡¤òÃ£À®¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¥×¥í¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤¹¡£Newsweek¡ÖÀ¤³¦¤¬Âº·É¤¹¤ëÆüËÜ¿Í100¡×¤ËÁª½Ð¡£¥Þ¥É¥ó¥Ê¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤ÎÀìÂ°¥À¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¥Ä¥¢ー¤Ë»²²Ã¡£07Ç¯¤è¤êÆüËÜ¤Ç¤â³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢TV¡¦CM¡¦ÉñÂæ¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¡£¿¶ÉÕ²È¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È³Ú¶Ê¡¢CM¡¢ÉñÂæºîÉÊ¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¼ê¤¬¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼ê¤¬¤±¤¿ºîÉÊ¤Ï200ºî¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¸½ºß¤ÏTBS¡Ö¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤Î´°¥³¥Ô¥À¥ó¥¹ÂÐ·è¿³ºº°÷¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²òÀâ¼Ô¡¦¶µ°é¼Ô¡ÊDA TOKYO³Ø¹»Ä¹/Âçºå·Ý½ÑÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡Ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥À¥ó¥µー»öÌ³½êINFINITY¼çºË¡£
½ñ»ï¾ðÊó
¥Ø¥Ã¥É¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö»ä¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¡§ ÀäÂÐ¤ËÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë£´£°¤Î¸ÀÍÕÃø¼Ô¡§¾åÌîÎ´Çî¡Ê£Ô£Á£Ë£Á£È£É£Ò£Ï¡ËÈ½·¿¡¦À½ËÜ¡§»ÍÏ»È½ÊÂÀ½ ¥Úー¥¸¿ô¡§192¥Úー¥¸ Äê²Á¡§1,760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î27ÆüISBN¡§978-4-569-86059-6 È¯Çä¸µ¡§£Ð£È£Ð¸¦µæ½ê