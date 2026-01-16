1ÇÕ¤ÎµíÆý¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÉÊ¼Á¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Þ¥é¥½¥ó¡§¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡ØSuper Milk¡Ù¸ø³«
ËÌµþ¡¢2026Ç¯1·î15Æü /PRNewswire/ -- µíÆý¤Ï¿ôÀéÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ç¿Í¡¹¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£±ÉÍÜ¤¬ËÉÙ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÎÉ¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢µíÆý¤Ï¡Ö´°àú¤Ë¶á¤¤¿©ÉÊ¡×¤Î°ì¤Ä¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¡¢¤³¤ÎÅ·Á³¤Î¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Õー¥É¡×¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Ë±ÉÍÜ¤òÆÏ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÍ¥¤ì¤¿µíÆý¤Ï¡¢ËÒÁðÃÏ¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¿©Âî¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©2025Ç¯12·î22Æü¡¢Æý¶È»º¶È¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤òÄÉÀ×¤¹¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡¢¡ØSuper Milk¡Ù¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¸¥¢¤ÎÂç¼êÆý¶È²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëYili Group¤ÈNetEase News¤Î¶¦Æ±À©ºî¤Ë¤è¤ë¤³¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤Ï¡¢1Ëç¤ÎÁð¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÎ¹¤òÄÉ¤¤¡¢µíÆý¤¬ËÒÁðÃÏ¤«¤é¿©Âî¤ËÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ºÏÇÝ¡¢»ô°é¡¢¸¦µæ³«È¯¡¢À¸»º¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¤ò´Þ¤àÊñ³çÅª¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó――À¤³¦µ¬ÌÏ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡ÖÉÊ¼Á¤ò¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØSuper Milk¡Ù¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¡¢±Ñ¹ñ¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¡¢¥Ç¥ó¥Þー¥¯¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥¿¥¤¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¹ñ¤ò½ä¤ê¡¢Tetra Pak¡¢Schneider Electric¡¢Novonesis¡¢GEA¡¢SGS¡¢FlavorActiV¤È¤¤¤Ã¤¿À¤³¦Í¿ô¤Î´ë¶È¤òË¬¤Í¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¶²ÚÂç³Ø¡¢¥ïー¥Ø¥Ë¥ó¥²¥óÂç³Ø¡¢¥ê¥ó¥«ー¥óÂç³Ø¤È¤¤¤Ã¤¿À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤ÊÂç³Ø¤ä¸¦µæµ¡´Ø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥ë¥Û¥ë¥Á¥ó´ú¡ÊÆâ¥â¥ó¥´¥ë¼«¼£¶è¡Ë¤ÎÁð¸¶¤«¤é¥¿¥¤¤Î¥³¥³¥Ê¥Ã¥ÄÇÀ±à¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤ÎËÒÁðÃÏ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢À¸Æý¤ÎÀ¸»ºÃÏ¤â¼èºà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤Ï¡¢1ÇÕ¤ÎµíÆý¤ÎÇØ·Ê¤Ë¹¤¬¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¶¨Æ¯¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÐíâ×Åª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
6¤Ä¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¡Ê¥¹ー¥Ñー¥Õ¥¡ー¥à¡¢¥¹ー¥Ñー¸¶ºàÎÁ¡¢¥¹ー¥Ñー¸¦µæ³«È¯¡¢¥¹ー¥Ñー¸¡ºº¡¢¥¹ー¥Ñー¹©¾ì¡¢¥¹ー¥ÑーÊñÁõ¡Ë¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡ØSuper Milk¡Ù¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¿¼¤¤Ï¢·È¤ÈÉÊ¼Á¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¦ÄÌ¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¤ÊÆ»¤Î¤ê¤ò¡¢½é¤á¤ÆÂÎ·ÏÅª¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØSuper Milk¡Ù¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëµíÆý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ò¹¯¡¢¼«Á³¡¢¤½¤·¤Æ¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¤á¤°¤ë±Ç²èÅª¹Í»¡¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¿Í¡¹¤Î¸¥¿È¡¢Ç¦ÂÑ¡¢¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤ÇÉÊ¼Á¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Þ¥é¥½¥ó¤¬´°À®¤·¡¢²¿É´Ëü¤â¤Î²ÈÄí¤Î¿©Âî¤ËµíÆý¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡ØSuper Milk¡Ù¥·¥êー¥º¤Ï¸½ºß¡¢¥¨¥Ô¥½ー¥É¤´¤È¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¼Â¤ÎÊª¸ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦¤ÎÍïÇÀ»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ë³«ÊüÀ¡¢³×¿·À¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÅÁ¤¨¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
