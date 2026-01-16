¿´¤Î·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤ë¿Íºà°éÀ®¤ÇÆüËÜ¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¦¥¨¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¶¨²ñ¡×¤òÀßÎ©
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥È¥¹¥¿ー(½êºßÃÏ¡§·²ÇÏ¸©¹âºê»Ô)¤ÎÂåÉ½¼Ô¤Ç¤¢¤ëË§»Ò¥Ó¥åー¥¨¥ë¤¬È¯µ¯¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¦¥¨¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¶¨²ñ(·²ÇÏ¸©¹âºê»Ô¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§Ë§»Ò¥Ó¥åー¥¨¥ë¡¢°Ê²¼ Åö¶¨²ñ)¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¶¨²ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÊý¡¹¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤ÎÄì¾å¤²¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥¨¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ë·ò¹¯¤Ê¿´¤ÈÂÎ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¿´¤Î·ò¹¯¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¦¥¨¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¶¨²ñ¡¡¸ø¼°HP¡Û
https://www.wellbeing-as.com/
¡ÚÀßÎ©¤ÎÇØ·Ê¡Û
Åö¶¨²ñ¤ÎÂåÉ½Íý»ö¤Ç¤¢¤ëË§»Ò¥Ó¥åー¥¨¥ë¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¡ÖËÌ²¤Î®¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÆ¯¤¯¤³¤È¡¦µÙ¤à¤³¤È¡×¡Ö¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ê¼¹É®³èÆ°¤ä¹Ö±é³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¡¹¤Ï1998Ç¯¤ËJETRO¤«¤éËÌ²¤¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢ËÌ²¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆüËÜÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¤Î¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÎÉ¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦ÎÉ¤¤ÉÊ¼Á¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëËÌ²¤¤ÎÊ¸²½¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Êë¤é¤·¤ËË¤«¤µ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ë¡×¤È´¶¤¸¡¢10Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤éËÌ²¤Ê¸²½¤ÎÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤¼ËÌ²¤¤Î¹ñ¡¹¤Ï¹¬Ê¡ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤¤¤Ä¤â¥È¥Ã¥×5Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ï50°Ì¤Ë¤âÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹Ô¤Ãå¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥¦¥¨¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¥¦¥¨¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢³Æ¼ï¹Ö±é¤Ê¤É¤â¹Ô¤¦Ãæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÊý¡¹¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò»Ø¿Ë¤È¤¹¤ë¶¨²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¦¥¨¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤È¤Ï¡Û
¡ÖWell-being¡×¤È½ñ¤¡¢¡Öwell(¤è¤¤)¡×¡Öbeing(¾õÂÖ)¡×¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø(WHO)¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸Ä¿Í¤ä¼Ò²ñ¤Î¤è¤¤¾õÂÖ¡×¤Èµ¬Äê¤µ¤ì¡¢´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¿ÈÂÎÅª¡¦Àº¿ÀÅª¡¦¼Ò²ñÅª¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¡×¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅö¶¨²ñ¤Î³èÆ°ÆâÍÆ¡Û
¥¦¥¨¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ë¡¢¡Ö·ò¹¯¤Ê¿´¤ÈÂÎ¡×¡Ö¼Ò²ñÅª¤ÊÏ¢·È¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥Ýー¥È¤¬¤Ç¤¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¦¥¨¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊÀìÌç²È¤äÃÄÂÎÍÍ¤È¶¨¶È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£´û¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¥¤¥¹¥¿ー³Ø±¡¡×ÍÍ¤È¤Î¸òÎ®¤âÏÃ¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÊý¡¹¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥»¥ß¥Êー¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢³Æ¼ï¶µ°éÀ©ÅÙ¤äÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤ò´Þ¤á¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶¨²ñ³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡¡¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¦¥¨¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¶¨²ñ
ÅÐµ´°Î»Æü¡§2025Ç¯12·î15Æü
ÌÜÅª¡¡¡¡¡¡¡§¥¦¥¨¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Î¼Â¸½¤ò¥µ¥Ýー¥È½ÐÍè¤ë¿Íºà¤òÁý¤ä¤·¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÆüËÜ¤ÎÊý¡¹¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È
¡ÚÂåÉ½Íý»ö¡§Ë§»Ò¥Ó¥åー¥¨¥ë(¤è¤·¤³¡¦¤Ó¤åー¤¨¤ë) ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
·²ÇÏ¸©¹âºê»Ô½Ð¿È¡£¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥³¥í¥ó¥Ó¥¢½£¸øÎ©¥À¥°¥é¥¹¥«¥ì¥Ã¥¸Â´¶È¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥È¥¹¥¿ー¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥Ç¥óÂåÉ½¼èÄùÌò¡£
1998Ç¯¤ËJETRO¤«¤éÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Æ°ÊÍèËÌ²¤¤È¤æ¤«¤ê¤¬¿¼¤¯¡¢¥Ç¥ó¥Þー¥¯¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ø¥Ò¥å¥Ã¥²¡Ù¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ÆüËÜ¤Ë¾Ò²ð¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ï¤Ç¤â¡¢¥Ò¥å¥Ã¥²¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¤Î¼è¤êÆþ¤ìÊý¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢À¤³¦¹¬Ê¡ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡Ø¹¬¤»¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î³Æ¼ï¹Ö±é¤Ê¤É¤â¹Ô¤¦¡£
Ãø½ñ¤Ë¡ØÀ¤³¦°ì¹¬¤»¤Ê¹ñ¡¢ËÌ²¤¥Ç¥ó¥Þー¥¯¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÇË¤«¤ÊÊë¤é¤·¡Ù(ÂçÏÂ½ñË¼)¡¢¡Ø·Ð±Ä¼Ô¤Î¥´ー¥ë～M¡õA ¤Ç²ñ¼Ò¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Î¤³¤È～¡Ù(¤¢¤µ½ÐÈÇ)¡¢¡ØËÌ²¤Î® ¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡Ù(¥¥é¥¸¥§¥ó¥Ì)¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
¸ø¼°¥Ö¥í¥°¡§ https://yoshiko-buell.com/
