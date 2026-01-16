ÀéÍÕ¸©±üË¼Áí¤ÎÏ·ÊÞÎ¹´Û¡Öµµ»³²¹Àô¥Û¥Æ¥ë¡×¤¬¡Ö²¹Àô¡ßµÒ¼¼µÙ·Æ¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¥¹¥Æ¥¤¡×¥×¥é¥ó¤òÈÎÇä³«»Ï¡ª
ÀéÍÕ¸©ºÇ¸å¤ÎÈë¶¡¢¥ê¥È¥êー¥È¤ÎÀ»ÃÏ±üË¼Áí¡¢µµ»³¸ÐÈÊ¤ËÐÊ¤à²¹ÀôÎ¹´Û¡¢µµ»³²¹Àô¥Û¥Æ¥ë(ÂåÉ½¡§Æ¾ÅÄ ±Ñ¾)¤Ï¼«¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¸ÂÄêÆüµ¢¤ê¥×¥é¥ó¡Ö²¹Àô¡ßµÒ¼¼µÙ·Æ¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¥¹¥Æ¥¤¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î9Æü(¶â)¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
µÒ¼¼¤«¤éµµ»³¸Ð¤òË¾¤à
¡Ú¥×¥é¥ó¾ÜºÙ¡Û
¥×¥é¥óÌ¾¡¡¡¡¡§ ²¹Àô¡ßµÒ¼¼µÙ·Æ¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¥¹¥Æ¥¤
¥×¥é¥ó¾ÜºÙ¡¡¡§ °Ê²¼¤Î3¥¿¥¤¥×¤ÎÆüµ¢¤ê¥×¥é¥ó¤è¤ê¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (1)²¹Àô¡ßµÒ¼¼µÙ·Æ¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¥¹¥Æ¥¤
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ÂçÍá¾ì¤Î²¹ÀôÆþÍá¤ÈµÒ¼¼µÙ·Æ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (2)ÂßÀÚ¤ê²ÈÂ²É÷Ï¤¡ßµÒ¼¼µÙ·Æ¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¥¹¥Æ¥¤
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ÂçÍá¾ì¤Î²¹ÀôÆþÍá¡ÜÂßÀÚ¤ê²ÈÂ²É÷Ï¤(1»þ´Ö)¤ÈµÒ¼¼µÙ·Æ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (3)²¹Àô¡ß¤ª¤Þ¤«¤»µÒ¼¼¤Î¤ó¤Ó¤ê¥¹¥Æ¥¤
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡´ðËÜ¡¢(1)¤ÈÆ±¤¸¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÉô²°¤ÏÅö´Û¤¬³ä¤ê¿¶¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ÅöÆü¤Î¤´Í½Ìó¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥ì¥¤¥¯¥Ó¥åー°Ê³°¤Î¤ªÉô²°¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥ó³«»ÏÆü¡§ 2026Ç¯1·î9Æü～
ÎÁ¶â(ÀÇ¹þ)¡¡¡§ 11,000±ß～(1¼¼¤¢¤¿¤ê)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨¤´ÎÁ¶â¤Ï¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê1Éô²°¤¢¤¿¤ê¤Î²Á³Ê¤ËÀßÄê¡¢ºÇÂç4Ì¾¤Þ¤¿¤ÏÉô²°¥¿¥¤¥×¤Ë¤è¤ê5Ì¾ÍÍ¤Þ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤´Í½ÌóÊýË¡¡¡¡§ µµ»³²¹Àô¥Û¥Æ¥ëHP¤ÎÆüµ¢¤ê¥×¥é¥ó°ìÍ÷¤«¤é3¤Ä¤ÎÆüµ¢¤ê¥×¥é¥ó¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òÁªÂò¤·¤Æ¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åö´Û¼«Ëý¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¿§¤ÎÅ·Á³²¹Àô
¡Ú¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Û
Æüµ¢¤ê¤Ç¤â²¹Àô¤ÈµÒ¼¼¤Ç¤ÎµÙ·Æ¤¬¤Ç¤¤ë¡¢Æüµ¢¤êÅò¼£¤äÆüµ¢¤ê¥ê¥È¥êー¥ÈÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤½¤Î½àÈ÷¤¬À°¤¤HP¸ÂÄê¥×¥é¥ó¤È¤·¤Æ²¹Àô¡ßµÒ¼¼µÙ·Æ¤Î¡Ö¤Î¤ó¤Ó¤ê¥¹¥Æ¥¤¡×¥×¥é¥ó¤òÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£µµ»³¸Ð¤ÎÀÅ¤±¤µ¤È¡¢Åö´Û¼«Ëý¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¿§¤ÎÅ·Á³²¹Àô¤ò¡¢¤´¤æ¤ë¤ê¤È¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Úµµ»³²¹Àô¥Û¥Æ¥ë¡Û
ÀéÍÕ¸©ºÇ¸å¤ÎÈë¶¡¦¥ê¥È¥êー¥È¤ÎÀ»ÃÏ¡Ö±üË¼Áí¡×µµ»³¸ÐÈÊ¤ËÐÊ¤à²¹ÀôÎ¹´Û¡¢É÷¸÷ÌÀÕ»¤Ê¼«Á³´Ä¶¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Åò½É¤Ç¼þÊÕ¥ì¥¸¥ãー»ÜÀß¤Ø¤Î´Ñ¸÷µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¡£¥ß¥¥Ï¥¦¥¹»Ò°é¤ÆÁí¸¦Ç§Äê¡Ö¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Ù¥Óー¤Î¤ª½É¡×¤È¤·¤Æ¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ë¿Íµ¤¤Î½É¤Ç¤¹¡£
µµ»³¸ÐÈÊ¤ËÐÊ¤àµµ»³²¹Àô¥Û¥Æ¥ë
¡Úµµ»³²¹Àô¥ê¥È¥êー¥È¡Û
É÷¸÷ÌÀÕ»¤Ê¼«Á³´Ä¶¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿µµ»³²¹Àô¥Û¥Æ¥ëËÜ´Û¤È¡¢¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ÜÀß(glamparkµµ»³²¹Àô¡¢¥ê¥È¥êー¥È¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°ÀéÍÕµµ»³)¤¬ÁªÂò¤Ç¤¤ë¼«Á³ÂÎ¸³·¿¤Î¥ê¥È¥êー¥È¡£µµ»³¸ÐÈÊ¤Ç¤Î¥è¥¬¤ä¿¹ÎÓÍá¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¤Î´ä¤Ç¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¥±¥¢¤Ê¤É¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¼«Á³ÂÎ¸³·¿¤Î¥»¥é¥Ôー¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¡£´ë¶È¼Ò°÷¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥Áー¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¸¦½¤¤ä¥ê¥È¥êー¥È¸¦½¤¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¼ÂÀÓ¤âËÉÙ¡£
±üË¼Áí¤Î°ÆÆâ¿Í¡¢µµ»³²¹Àô¥ê¥È¥êー¥È
¡Ú¥ê¥È¥êー¥È¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°ÀéÍÕµµ»³¡Û
2023Ç¯5·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¥ê¥È¥êー¥È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¡£6,000m2¤Î¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤Ë¤ï¤º¤«6Åï¤Î¡Ö¥ê¥È¥êー¥È¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°ÀéÍÕµµ»³¡×¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©½é¤È¤Ê¤ëÁ´Åï¤ËÅ·Á³²¹ÀôÉ÷Ï¤¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤¿¹âµ¬³Ê»ÅÍÍ¤Î¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¡£°¦¸¤Æ±È¼²ÄÇ½¤Ê³«Êü´¶¤ò´¶¤¸¤ë¥³¥¯ー¥ó¥Æ¥ó¥È¡¢Ä¾·Â7m¤ÎÂç¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ë¥Éー¥à¥Æ¥ó¥È¡¢1Æü6ÁÈ¤Î¤ß¤Ëµö¤µ¤ì¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¥¹¥Æ¥¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ê¥È¥êー¥È¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°ÀéÍÕµµ»³
¡ÚÀéÍÕ¸©±üË¼Áí¡Û
ÀéÍÕ¸©ºÇ¸å¤ÎÈë¶¡¢¼«Á³Ë¤«¤Êµµ»³¸Ð¤äºûÀî·ÌÃ«¤Ê¤É¤«¤é¤Ê¤ë¥ê¥È¥êー¥È¤ÎÀ»ÃÏ¡¢²¹Àô½É¤ä¼«Á³³Ø¹»¡¢¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ö¶È¼Ô¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î»ö¶È¼Ô¤¬Ë¤«¤Ê¼«Á³´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¤Î»ö¶È¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºûÀî¤Î¾åÎ®¤Ë¤ÏÀ¶¿å·ÌÎ®¹¾ì(Ç»¹Â¤ÎÂì¡¦µµ´ä¤ÎÆ¶·¢)¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ïー¥È·Á¤ÎÆ¶·¢²èÁü¤¬SNS¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Ë³È»¶¡¢Èë¶¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç»¹Â¤ÎÂì¡¦µµ´ä¤ÎÆ¶·¢(¤¤ß¤Ä¥Õ¥©¥È¥Ð¥ó¥¯)
¡Ú»ÜÀß³µÍ×¡Û
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ¢©292-0523¡¡ÀéÍÕ¸©·¯ÄÅ»ÔËÅÄ65
¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¡§ JRµ×Î±Î¤Àþ¾åÁíµµ»³±Ø¡¦ÅÌÊâ12Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ·÷±ûÆ»ÌÚ¹¹ÄÅÅìI.C¤è¤ê¼Ö¤ÇÌó30Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥¢¥¯¥¢¥é¥¤¥ó¹âÂ®¥Ð¥¹¡¦ºûÄäÎ±½ê¤è¤êÅÌÊâ10Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Æ£ÎÓÂç¶¶ÄäÎ±½ê¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬
TEL¡¡¡¡¡¡ ¡§ 0439-39-2121