»Ò¤É¤â¸þ¤±¥¹¥Ýー¥Ä¥¹¥¯ー¥ë¤Î±¿±Ä¤äÉô³èÆ°ÃÏ°èÅ¸³«»Ù±ç¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¥êー¥Õ¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò(Leifras Co., Ltd.¡¢NASDAQ¡§LFS¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§°ËÆ£ À¶Î´¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×)¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿ÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏÂ¬Äê¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¤ß¤é¤Ü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä«Æü¿·Ê¹(¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¡¦2026Ç¯1·î11Æü¡¢Ä«Æü¿·Ê¹Í¼´©¡¦2026Ç¯1·î15Æü·ÇºÜ)¤Ë¼èºàµ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î½¬¤¤»ö»Ô¾ì¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡ÖÇ½ÎÏ¤Î²Ä»ë²½¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Åö¼Ò¤Î¥¹¥Ýー¥Ä»ØÆ³¤È¡Ö¤ß¤é¤Ü¡×¤Î³èÍÑ»öÎã¤¬¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥êー¥Õ¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¢£ ·ÇºÜ¤ÎÇØ·Ê¡§
¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿¡Ö¼Ò²ñÀ¡×¤Î²Ä»ë²½¤Ø¤Î¼ûÍ×
¸½ºß¡¢¶µ°é¸½¾ì¤ä½¬¤¤»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Î±¿Æ°Ç½ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼Ò²ñÀ¤äÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤ò²Ê³ØÅª¤ËÊ¬ÀÏ¡¦²Ä»ë²½¤¹¤ëÆ°¤¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«Æü¿·Ê¹¤ÎÆÃ½¸µ»ö¡Ö»Ò¤É¤â¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Ç¿Ê¤à¡ØÇ½ÎÏ²Ä»ë²½¡Ù¡¢¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤ÈÃí°ÕÅÀ¤Ï¡©¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Ï45ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö¤òÅ¸³«¤·¡¢2022Ç¯¤«¤é¤¤¤ÁÁá¤¯ÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤ÎÂ¬Äê¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ëÀè¶îÅª¤Ê»öÎã¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏÂ¬Äê¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¤ß¤é¤Ü¡×¤È¤Ï
¡Ö¤ß¤é¤Ü¡×¤Ï¡¢¥êー¥Õ¥é¥¹¥¹¥Ýー¥Ä¥¹¥¯ー¥ë¤¬ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò´ð¤Ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¿´Íý³Ø¤ÎÀìÌç²È¤È¶¦Æ±¸¦µæ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´¶³ÐÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤Î¿ôÃÍ²½¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡Ö°§»¢¡¦Îéµ·¡×¡Ö¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¡×¡Ö¶¨Ä´À¡×¡Ö¼«¸Ê´ÉÍýÎÏ¡×¡Ö²ÝÂê²ò·èÎÏ¡×¤Î5¤Ä¤ÎÇ½ÎÏ¤òÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤È¤·¤ÆÄêµÁ¤·¡¢¡Ö¤ß¤é¤Ü¡×¤ÇÂ¬Äê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤Î¸½ºßÃÏ¤òÃÎ¤ê¡¢¤è¤ê¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÌÜÉ¸¤ä»ØÆ³Êý¿Ë¤ÎÀßÄê¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ »ØÆ³¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë³èÍÑÊýË¡¤ÈÁÛ¤¤
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Åö¼Ò·Ð±Ä´ë²èÉô¤Î»ÔÀî ÍºÂç¤Ï¡¢Â¬Äê¥Çー¥¿¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë²ò¼á¤·¡¢´ó¤êÅº¤¦¤¿¤á¤Î¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¡Ö¿ô»ú¤Î¤ß¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÝ¤¤¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ØÉ¸¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ôÃÍ¤ÏÂ¾¼Ô¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÇ§¤á¤Æ¡¢Ë«¤á¤Æ¡¢Îå¤Þ¤·¡¢Í¦µ¤¤Å¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ØÆ³ÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¡¢»ØÆ³°÷¤ÏÂ¬Äê¥Çー¥¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÆüº¢¤Î¹ÔÆ°¤â¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¤é¤Î¼ç´Ñ¤âÆ§¤Þ¤¨¤ÆÁí¹çÅª¤Ë»ØÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¤ß¤é¤Ü¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¥êー¥Õ¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÆüËÜ¤Î¥¹¥Ýー¥Ä´ë¶È¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÊÆ¹ñNASDAQ»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾å¾ì¤òµ¡¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¡ÖÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ°éÀ®¡×¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¤³¦¤ØÅ¸³«¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¼çÌò¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥¹¥Ýー¥Ä´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
·ÇºÜµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.asahi.com/articles/ASV17261ZV17OXIE01ZM.html
¢£¥êー¥Õ¥é¥¹¤Î²ñ¼Ò³µÍ×
¥êー¥Õ¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥Ýー¥Ä¤òÊÑ¤¨¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¡£¡Ù¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¤è¤ê²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤ÈÂª¤¨¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¸þ¤±¥¹¥Ýー¥Ä¥¹¥¯ー¥ë»ö¶È¤Î²ñ°÷¿ô¤ÏÌó70,000Ì¾¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢Éô³èÆ°»Ù±ç¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¦ÃÏ°è¶¦Æ°»ö¶È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢º£¸å¤â¥¹¥Ýー¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¥êー¥Õ¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò(Leifras Co., Ltd.)
¾å¾ì»Ô¾ì¡¡¡¡¡§ Nasdaq Capital Market
¥Æ¥£¥Ã¥«ー(ÊÆ¹ñ¾Ú·ô¥³ー¥É)¡§LFS
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷4-20-3 ·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥ïー20³¬
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡¡¡§ 2001Ç¯8·î28Æü
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡°ËÆ£ À¶Î´
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡§ 784,666,480±ß(»ñËÜ½àÈ÷¶â¤ò´Þ¤à)
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§ ¥¹¥Ýー¥Ä¥¹¥¯ー¥ë»ö¶È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶È¡¢¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Éô³èÆ°»Ù±ç»ö¶È¡¢ÃÏ°è¶¦Æ°»ö¶È¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Êü²Ý¸åÅù¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¡ØLEIF¡Ù»ö¶È
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ https://www.leifras.co.jp/
IR¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡§ https://ir.leifras.co.jp/jp/
