¡È¤¦¤µ¤®¤·¤ó¤Ü¤ëÅ¸¡É¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ´ë²è¤¬1Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÌ¾¸Å²°¾åÎ¦¡ª¡ÖVery Berry¸ÄÅ¸ 2026¡×¤¬¥¹¥±ー¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ2/14(ÅÚ)～³«ºÅ¡¡¥µ¥¤¥ó²ñ¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢¿·ºî¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤òÅ¸³«
³ô¼°²ñ¼ÒBACON(¤Ùー¤³¤ó)¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¿´²¹¤Þ¤ë¤¦¤µ¤®¤ÎºîÉÊ¤ÈÊªÈÎ¤ò°ìÆ²¤Ë½¸¤á¤¿¡Ö¤¦¤µ¤®¤·¤ó¤Ü¤ëÅ¸¡×¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ´ë²è¡ÖVery Berry¸ÄÅ¸ 2026¡×¤ò¡¢TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA(°¦ÃÎ¸©¡¦Ì¾¸Å²°»Ô)¤Ë¤Æ2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ)～2·î23Æü(·î¡¦½Ë)¤Î´ü´Ö¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£(¢¨2·î16Æü(·î)～2·î20Æü(¶â)¤ÏµÙ´ÛÆü)
Ã±ÆÈ³«ºÅ¤È¤·¤Æ¤Ï1Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢²ñ¾ì¸ÂÄê¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¸¶²èÈÎÇä¤ä¡¢ºî²ÈËÜ¿Í¤¬Íè¾ì¤¹¤ë¥µ¥¤¥ó²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¿·ºî¥°¥Ã¥º¤ÎÅ¸³«¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÁýÀß¤¹¤ë¤Ê¤ÉºòÇ¯¤è¤ê¤âµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¡£¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î¡ÈÂÎ¸³·¿Å¸¼¨¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯Very Berry¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿»¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å¸¼¨ºîÉÊ(¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë)
¤¦¤µ¤®¤·¤ó¤Ü¤ëÅ¸¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ´ë²è¡ÖVery Berry¸ÄÅ¸ 2026¡×
https://tgs.jp.net/event/usagisymbol-veryberry
¢£Very Berry (X¡§@berryjyo007¡¿Instagram¡§@veryberryinst)
Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ôºß½»¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡£
2020Ç¯1·î¤è¤êX¡¿Instagram¤Ç¡È1Æü1ËçÅê¹Æ¡É¤ò·ÑÂ³¤·¡¢Í¥¤·¤¤¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤¦¤µ¤®¤¿¤Á¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£½ñÀÒ¡¦Å¸¼¨²ñ¡¦ºÅ»ö¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
³¨ËÜºî²È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï2020Ç¯¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë°Ê²¼¤ÎºîÉÊ¤ò½ÐÈÇ¡£
¡¦2021Ç¯9·î ¡§¡Ø¤¦¤µ¤®¤µ¤ó¤Î¤¿¤À¤¤¤Þ¡Ù
¡¦2022Ç¯3·î ¡§¡Ø¤¦¤µ¤®¤µ¤ó¤Î¤Þ¤Á¤¬¤¤¤µ¤¬¤·¡Ù
¡¦2022Ç¯11·î¡§¡Ø¤¦¤µ¤®¤µ¤ó¤Î²Æ¤Î¶õ¡Ù
¡¦2023Ç¯10·î¡§¡ØÍ¼¾Æ¤±¿§¤Î¤¦¤µ¤®¤µ¤ó¡Ù
¡¦2024Ç¯12·î¡§¡ØÏÂ¤ß¤¦¤µ¤®¡Ù
åÌÌ©¤ÊÉÁ¼Ì¤È²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¿§ºÌÉ½¸½¤¬¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤¦¤µ¤®¤µ¤ó¡×¡£ºÇ¿·¸¶²èºîÉÊ¤ò´Þ¤à150ÅÀ°Ê¾å¤òÅ¸¼¨¡ª
¿Í´Ö¤ÎÀ¸³è¤ò¤¦¤µ¤®¤¬±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ç°¦¤é¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤Ç¿Íµ¤¤ÎVery Berry¡£
¡Ö¤¦¤µ¤®¤·¤ó¤Ü¤ëÅ¸¡×¤Ç¤ÏÈÎÇä³«»ÏÄ¾¸å¤Ë´°Çä¤¹¤ëºîÉÊ¤âÂ¿¤¯¡¢¹â¤¤ÃíÌÜÅÙ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¸ÂÄêÉÁ¤²¼¤í¤·¸¶²è20ÅÀ¤ÎÅ¸¼¨ÈÎÇä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤¦¤µ¤®¤µ¤ó¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿Â¿ºÌ¤ÊºîÉÊ·²¤Ê¤É150ÅÀ°Ê¾å¤òÈäÏª¡£²ñ¾ìÆâ¤ÎÆ°²è¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë½Ö´Ö¤ò¼ý¤á¤¿±ÇÁü¤â¸ø³«¤·¡¢À©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤òÃÎ¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Very BerryËÜ¿Í¤¬Íè¾ì¡ª¥µ¥¤¥ó²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü
²ñ¾ì¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÆÃÀß¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¡¢2·î14Æü(ÅÚ)¡¦15Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¸ÂÄê¤Çºî²È¤¬Íè¾ì¡£
ÂÐ¾Ý¥°¥Ã¥º2,200±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤Ë¡¢Ä¾É®¥µ¥¤¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨»þ´ÖÌ¤Äê¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°X¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¦Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
¡ã¡ãÄ¶´õ¾¯ ¡ÈÅÉ¤ê³¨¡É¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤â¼Â»Ü ¡ä¡ä
²ñ´üÃæ¡¢¥°¥Ã¥º¤ò3,300±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤ËÃêÁª²ñ¤ò³«ºÅ¡£ºòÇ¯È¯Çä¤Î¿·ºîÅÉ¤ê³¨¡ÖÏÂ¤ß¤¦¤µ¤®¡×¤è¤ê¡¢Very BerryËÜ¿Í¤¬1¥Úー¥¸¤À¤±ºÌ¿§¤·¤¿¡ÈÀ¤³¦¤Ë1Ëç¤À¤±¤ÎÅÉ¤ê³¨¡É¤ò¸ÂÄê1Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ªÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê¶á¤¯¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¹ØÆþ¼Ô¤ËÃêÁª·ô¤òÇÛÉÛ¤·¡¢¸åÆüSNS¤Ë¤ÆÅöÁªÈ¯É½
¢¨¹ØÆþ»þ¥ì¥·ー¥È³ÎÇ§É¬¿Ü
¢¨ÃêÁª·ô¤Ï1²ñ·×¤Ë¤Ä¤1Ëç¤Þ¤Ç
¢£Íè¾ì¼Ô¸ÂÄêÆÃÅµ¤â¡ªSNSÅê¹Æ¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ª¡ª
²ñ¾ìÆÃÀß¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Very Berry¤ÎÉÁ¤¯¤¦¤µ¤®¤¿¤Á¤¬Íè¾ì¼Ô¤ò¤ª½Ð·Þ¤¨¡£
»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¿¥°ÉÕ¤±Åê¹Æ(#¤¦¤µ¤®¤·¤ó¤Ü¤ëÅ¸¡¿#VeryBerry¸ÄÅ¸)¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ø¡¢1Æü10ÁÈ¸ÂÄê¤ÇÉÁ¤²¼¤í¤·¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿¡¢Íè¾ìÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¤¤º¤ì¤âÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
²ñ¾ìÆâ¤ò»£±Æ¤·¡¢Instagram¤Þ¤¿¤ÏX¤Ë»ØÄê¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤ÆÅê¹Æ¸å¡¢²èÌÌ¤ò¼õÉÕ¤ËÄó¼¨¡£
¢¨¸ø¼°SNS¥Õ¥©¥íーÉ¬¿Ü
¢£¡Ö¤¦¤µ¤®¤·¤ó¤Ü¤ëÅ¸¡×¤æ¤«¤ê¤Îºî²È¿Ø¤Î¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤âÍ½Äê¡ª
¡ãVery Berry¡ä
¡¦¸ÂÄê¸¶²è¡¡8,800±ß～
¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥Ñ¥Í¥ë¡¡1,100±ß
¡¦Ê£À½²è¡¡1,100±ß
¡¦A4¥µ¥¤¥º¥¤¥é¥¹¥È¡¡1,100±ß
¡¦¥¢ー¥È¥Õ¥ìー¥à¡¡1,100±ß
¡ãmoai¡ä
¡¦¤¦¤µ¤®¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¡3,900±ß
¡ãUSAGI INTERIOR¡ä
¡¦¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥óM¡¡4,800±ß
¡¦¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥óL¡¡5,300±ß
¢¨¾åµ¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î°ìÎã¤Ç¤¹¡£Á´¤ÆÀÇ¹þÉ½µ¡£
¢£´ë²èÅ¸³µÍ×
´ë²èÅ¸Ì¾¡§ ¤¦¤µ¤®¤·¤ó¤Ü¤ëÅ¸¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ´ë²è¡ÖVery Berry¸ÄÅ¸ 2026¡×
³«ºÅÆü»þ¡§ 2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ)～2·î23Æü(·î¡¦½Ë)
±Ä¶È»þ´Ö¡§ 11:00～17:00 ¢¨14Æü¡¢15Æü¤Î¤ß11:00～18:00¤Þ¤Ç
µÙ´ÛÆü¡¡¡§ 2·î16Æü(·î)～2·î20Æü(¶â)
²ñ¾ì¡¡¡¡¡§ TODAYS GALLERY STUDIO.NAGOYA
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢©460-0007¡¡°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¿·±É1ÃúÌÜ17-12
Æþ¾ìÎÁ¡¡¡§ 600±ß¡¿3ºÐ°Ê²¼¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ
¼çºÅ¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒBACON
URL¡¡¡¡ ¡§ https://tgs.jp.net/event/usagisymbol-veryberry
¢¨¾åµ¤ÏÍ½Äê¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤¦¤µ¤®¤·¤ó¤Ü¤ë¤È¤Ï¡©
¤¦¤µ¤®¤Ï¤¿¤À²Ä°¦¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ÅÍè¤è¤êÍÍ¡¹¤ÊÊª»ö¤Î¡È¤·¤ó¤Ü¤ë(¾ÝÄ§)¡É¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢·î¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Â®¤µ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥»¥¯¥·ー¤µ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤ÆPLAY BOY¤Î¥í¥´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤âÍÌ¾¤Ç¤¹¡£ËÜÅ¸¤Ï¡¢¥×¥í¡¦¥¢¥Þ´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤µ¤ì¤ë¤¦¤µ¤®¤ÎºîÉÊ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢½ÐÅ¸ºî²È¤Î¤·¤ó¤Ü¤ëÅª¤Ê¤¦¤µ¤®ºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¡£¿·¤¿¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¤·¤ó¤Ü¤ëÁü¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒBACON¤È¤Ï
¹ñÆâ¡¦³¤³°¤Ø¤Î¼Á¤Î¹â¤¤Å¸Í÷²ñ¤Î³«ºÅ¡¦Äó°Æ¡¦ÉáµÚ³èÆ°¡¢½¸µÒ¿ô¤ÎÁý²Ã¡¢¥¤¥áー¥¸¤Î¸þ¾åÅù¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Å¸Í÷²ñ´ë²è¤ÎÄó°Æ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºî²È¤È¤Î¸ò¾Ä¤«¤éÆâÁõ¡¢Å¸¼¨¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡¢ºîÉÊ¤Î¥×¥ê¥ó¥È¡¢¹¹ð¡¦ÀëÅÁ¤Ë¤ï¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢´ë²èºÅ»ö¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¡£
URL¡§ https://bacon.in.net
¢£TODAYS GALLERY STUDIO.¤È¤Ï
2014Ç¯7·î¤ËÅìµþ¡¦ÀõÁð¶¶¤Ë¤Æ¥ªー¥×¥ó¡£¥¢ー¥È¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡Ö¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¼Ì¿¿¤ÎÀ¤³¦Å¸¡×¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤ëÇÑÔÒ VS ¹Ô¤±¤ë¹©¾ìÌë·ÊÅ¸¡×¡¢¡Ö¤¦¤µ¤®¤·¤ó¤Ü¤ëÅ¸¡×¤Ê¤É¼çºÅ´ë²è¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤ë¡£ÂåÉ½Åª´ë²è¤Î¡Ö¤Í¤³µÙ¤ßÅ¸¡×¤ÏÃÏÊý³«ºÅ´Þ¤á¤Æ¡¢Îß·×Íè¾ì¼Ô¿ô200Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÅÔÆâ¤Ç°ìÈÖÏÃÂê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥®¥ã¥é¥êー¡£Åìµþ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ì¾¸Å²°¤Ë¤â¾ïÀß¥®¥ã¥é¥êー¤ò¥ªー¥×¥ó¡£
URL¡§ https://tgs.jp.net