¥È¥¥¥ï¥¤¥¯Ä¦¹ïÅ¸ 2026¡¢Âè7²ó¤ò·Þ¤¨¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤ÈÂ³¤¯º¯À×¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËºÆ¤Ó¥ê¥ä¥É¤Ç³«ºÅ
¥ê¥ä¥É¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë, 2026Ç¯1·î15Æü /PRNewswire/ -- ¥ê¥ä¥É»Ô²¦Î©°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¥ê¥ä¥É¡¦¥¢ー¥È¡ÊRiyadh Art¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñºÝÄ¦¹ï¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ÎÂè7²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥È¥¥¥ï¥¤¥¯Ä¦¹ïÅ¸ 2026¡ÊTuwaiq Sculpture 2026¡Ë¡×¤ÎºÆ³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï2026Ç¯1·î12Æü¤«¤é2·î22Æü¤Þ¤Ç¡¢¥ê¥ä¥É¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥â¥Ï¥ó¥Þ¥É¡¦¥Ó¥ó¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¥¢¥º¥£ー¥ºÄÌ¤ê¡ÊÄÌ¾Î¥¿¥Ò¥ê¥¢ÄÌ¤ê¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ò´Þ¤à18¤«¹ñ¤«¤é25¿Í¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸¤¤¡¢°ìÈÌ¸ø³«¤Î¥é¥¤¥ÖÄ¦¹ïÀ©ºî¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤¿¤ÊÂçµ¬ÌÏ¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Tuwaiq Sculpture 2026 presented by Riyadh Art, Royal Commission for Riyadh City.
º£Ç¯¤ÎÄ¦¹ïÅ¸¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤ÈÂ³¤¯º¯À×¡ÊTraces of What Will Be¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¥å¥ìー¥¿ー¥Æー¥Þ¤Î¤â¤È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÊªÍýÅª¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÊÑÍÆ¡¢¤ª¤è¤ÓÅÔ»Ô¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ¤¹¤ëÈæÓÈ¤È¤·¤Æ¤ÎÊÑÍÆ¤ÎÎ¾ÌÌ¤òÄÉµá¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢ÁÇºà¡¢¾ì½ê¡¢¤½¤·¤ÆÀ©ºî¹Ô°Ù¤Ëº¬º¹¤·¡¢¿Í´Ö¤Î²ðÆþ¡¢µ²±¡¢ÁÏ°Õ¹©É×¤Îº¯À×¤¬¡¢ÅÔ»Ô¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÌ¤Íè¤ò¤¤¤«¤Ë·Á¤Å¤¯¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¾Ê»¡¤òÂ¥¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥é¥¤¥ÖÄ¦¹ïÀ©ºî
¥È¥¥¥ï¥¤¥¯Ä¦¹ïÅ¸ 2026¤ÎÃæ³Ë¤òÀ®¤¹¤Î¤Ï¥é¥¤¥ÖÄ¦¹ïÀ©ºî¤È¤¤¤¦·Á¼°¤Ç¤¢¤ê¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÏºîÉÊ¤¬»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë·Á¤Å¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯Á´À©ºî¥×¥í¥»¥¹¤ò´Ö¶á¤Ç¸«³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯1·î12Æü¤«¤é2·î5Æü¤Þ¤Ç¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¸½ÃÏ¤ÇÀ©ºî¤ò¹Ô¤¤¡¢ÃÏ¸µ»º¤Î²ÖÖ¾´ä¤ª¤è¤ÓºÆÀ¸¶âÂ°¤ò´°À®¤·¤¿Ä¦¹ïºîÉÊ¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤Þ¤¹¡£Æ±¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥ªー¥×¥ó¤Ê·Á¼°¤Ï¡¢¸½ÂåÄ¦¹ï¤Î¼ÂÁ©¤Ë°ìÈÌ¤Î¿Í¡¹¤¬Ä¾ÀÜ¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢¸¶ºàÎÁ¤¬»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ»Ä¤ë·Ý½ÑºîÉÊ¤Ø¤ÈÊÑÍÆ¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÄ¦¹ïÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¹Ý¤ÎÊ»ÍÑ¤òÇ¤°Õ¤È¤¹¤ë²ÖÖ¾´ä¤ª¤è¤ÓºÆÀ¸¶âÂ°¤Î2¤Ä¤ÎÄ¦¹ï¥«¥Æ¥´¥êー¤òÆ³Æþ¤·¡¢ÁÇºàÃµµæ¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ±¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤È·Ý½ÑÅª¸òÎ®
¥È¥¥¥ï¥¤¥¯Ä¦¹ïÅ¸ 2026¤Î¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÊý¸þÀ¤Ï¡¢Lulwah Al Homoud»á¡¢Rut Blees Luxemburg»á¡¢Sarah Staton»á¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±»á¤é¤Î¼ÂÁ©¤Ï¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¢ー¥È¡¢¶õ´Ö¸¦µæ¤ª¤è¤Ó¸½Âå¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÉý¹¤¤ÎÎ°è¤òÊñ´Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»á¤é¤Ï¡¢¤³¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò¡¢À©ºî¥×¥í¥»¥¹¡¢¾ì½êÀ¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè»Ö¸þ¤Î»×¹Í¤¬¸òº¹¤¹¤ë·Ý½ÑÅª¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ä¥É½é¤Î³¤¿åÃ¸¿å²½»ÜÀß¤ÈÎò»ËÅª¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥¿¥Ò¥ê¥¢ÄÌ¤ê¤òÉñÂæ¤È¤¹¤ë¤³¤Î³«ºÅÃÏ¤Ï¡¢Æ±¥Æー¥Þ¤Ë¤ª¤±¤ë³µÇ°Åª¤Ê¼´¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£´Ä¶Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÁÏ°Õ¹©É×¤ÈÊÑ³×¤ÎÎò»ËÅª°ä»º¤¬¡¢Æ±¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë·Ý½ÑÅª±þÅú¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÈÂç¤¹¤ë¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¢ー¥È¤Î°ä»º
¥È¥¥¥ï¥¤¥¯Ä¦¹ïÅ¸ 2026¤Î´ü´ÖÃæ¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¥ê¥ä¥É¡¦¥¢ー¥È¤Î¹±µ×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥°¥é¥à½ªÎ»¸å¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÄ¦¹ïºîÉÊ¤Ï¼óÅÔ¤Î¼çÍ×¤Ê¸ø¶¦¶õ´Ö¤Ë¹±µ×Åª¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¸½ÂåÈþ½Ñ¤òÅÔ»Ô¤ÎÅÔ»Ô¹½Â¤¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥ê¥ä¥É¡¦¥¢ー¥È¤ÎÄ¹´üÅª¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
2019Ç¯¤Î³«»Ï°ÊÍè¡¢¥È¥¥¥ï¥¤¥¯Ä¦¹ïÅ¸¤ÏÀ¤³¦³ÆÃÏ¤«¤é150¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¡¢¥ê¥ä¥É¤Î¿Ê²½¤¹¤ëÊ¸²½Åª·Ê´Ñ¤ò»Ù¤¨¤ëÃæ³ËÅª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥íー¥«¥ë¤ª¤è¤Ó¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê·Ý½Ñ¼ÂÁ©¤ÎÂÐÏÃ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´°À®ºîÉÊ¤Î°ìÈÌ¸ø³«¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÌÅÓÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢riyadhart.sa/en/tuwaiq-sculpture ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ê¥ä¥É¡¦¥¢ー¥È¤ª¤è¤Ó¥È¥¥¥ï¥¤¥¯Ä¦¹ïÅ¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ê¥ä¥É¡¦¥¢ー¥È¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥»¥ó¥¿ー¡§info@riyadhart.sa
ÊÔ½¸¼Ô¤Ø¤ÎÃíµ
¥È¥¥¥ï¥¤¥¯Ä¦¹ïÅ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥È¥¥¥ï¥¤¥¯Ä¦¹ïÅ¸¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¥é¥¤¥Ö·Á¼°¤Ç¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤òÀ©ºî¤¹¤ëÇ¯¼¡³«ºÅ¤ÎÄ¦¹ï¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¤¹¡£¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢³Ø¹»Ë¬Ìä¡¢¤ª¤è¤Ó¥Èー¥¯¤«¤éÀ®¤ëÁÐÊý¸þ·¿¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥È¥¥¥ï¥¤¥¯Ä¦¹ïÅ¸¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È´Ø¤ï¤ê¡¢Ê¸²½¸òÎ®¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤ò¤â¤Ã¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¡¢Ä¦¹ïºîÉÊ¤Ï¥ê¥ä¥É¡¦¥¢ー¥È¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¼óÅÔ¤ÎÅÔ»Ô¹½Â¤¤Ë¹±µ×Åª¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ä¥É¡¦¥¢ー¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¥È¥¥¥ï¥¤¥¯Ä¦¹ïÅ¸¤Ï¡¢Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¹½À®Í×ÁÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅÔ»ÔÁ´°è¤Ë1,000ÅÀ¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥ê¥ä¥É¡¦¥¢ー¥È¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ²ó¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à½ªÎ»¸å¡¢Ä¦¹ïºîÉÊ¤Ï»ÔÆâ¤Î¼çÍ×¤Ê¾ì½ê¤Ë¹±µ×Åª¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¥ê¥ä¥É¤ÎÅÔ»Ô¹½Â¤¤ÎÉÔ²Ä·ç¤Ê°ìÉô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥È¥¥¥ï¥¤¥¯Ä¦¹ïÅ¸¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸¤¤¡¢¶¨Æ¯¤·¡¢¥é¥¤¥Ö·Á¼°¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£Æ±¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Î¥ªー¥×¥ó¤Ê·Á¼°¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¡¹¤ÏÁÏºî¥×¥í¥»¥¹¤ò´Ñ»¡¤·¡¢ÁÐÊý¸þ·¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¢ー¥È¤ÎÎò»Ë¤ÈÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢²¦¹ñ¤ÎÊ¸²½Åª·Ê´Ñ¤Î½¼¼Â¤Ë¼Â¼ÁÅª¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£2019Ç¯¤ÎÁÏÀß°ÊÍè¡¢¥È¥¥¥ï¥¤¥¯Ä¦¹ïÅ¸¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤ËÃøÌ¾¤ÊÄ¦¹ï²È153¿Í¤ª¤è¤Ó¿ôÀé¿Í¤ËµÚ¤ÖÍè¾ì¼Ô¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://riyadhart.sa/en/tuwaiq-sculpture/
¥ê¥ä¥É¡¦¥¢ー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ê¥ä¥É¡¦¥¢ー¥È¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó2030¤Î¤â¤È¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¥ê¥ä¥É¤Î4¤Ä¤Î¼çÍ×¥á¥¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ê¥ä¥É»Ô²¦Î©°Ñ°÷²ñ¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¼óÅÔ¤ÎÊÑ³×¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·Ý½Ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÁÏÂ¤ÅªÉ½¸½¤ª¤è¤Ó°ÛÊ¸²½´ÖÂÐÏÃ¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ý½Ñ¤ÈÊ¸²½¤ÏÅÔ»Ô¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ê¥ä¥É¡¦¥¢ー¥È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢³ÈÂç¤¹¤ë¼óÅÔ¤ÎÁÏÂ¤Åª·Ê´Ñ¤¬»ý¤Ä³«ÊüÀ¤È¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ý½Ñ¼ÂÁ©¤òÄÌ¤¸¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¸òÎ®¤¬¡¢¤è¤ê¿¼¤¯¡¢ÊñÀÝÅª¤ÊÊ¸²½Åª¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Î·ÁÀ®¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ä¥É¡¦¥¢ー¥È¤Ï¡¢¿Í¡¹¤ËÁ°¸þ¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢µï½»¼Ô¤ª¤è¤ÓÍèË¬¼Ô¤ÎÁÐÊý¤ËÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤Î´î¤Ó¤Î½Ö´Ö¤òÆÏ¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ÔÌ±¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤ò¤è¤ê°ìÁØ°é¤ß¡¢Ã¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤è¤êÈþ¤·¤¤ÅÔ»Ô¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¨¥³¥Î¥ßー¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ê¥ä¥É¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ª¤è¤Ó¿Íºà¤ÎÍ¶Ã×¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§www.riyadhart.sa
Instagram¡§www.instagram.com/riyadhartofficial/
X¡§https://twitter.com/Riyadh_Arts
Facebook¡§www.facebook.com/RiyadhArtOfficial
