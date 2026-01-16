Castrol¤¬Â£¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーºîÉÊ¡§¡ØDrive Me To The Moon¡Ù
¥í¥ó¥É¥ó, 2026Ç¯1·î15Æü /PRNewswire/ -- Castrol¤Ï¡¢ÏÇÀ±´Ö°ÜÆ°¤È±§Ãè¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ë¥³¥í¥é¥É½£¤ÎLunar Outpost¤È¶¦Æ±À©ºî¤·¤¿¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¡Ö¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡ØDrive Me to the Moon¡Ù¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢·îÌÌ¤Ë¤ª¤±¤ë¼¡À¤Âå¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Êµ»½Ñ¤ÈÆÈÁÏÀ¤ò¡¢ÆÈÀêÅª¤ÊÉñÂæÎ¢¤Î»ëÅÀ¤«¤é¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢Castrol¤ÈLunar Outpost¤¬3Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¶¦Æ±¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡ÖLunar Voyage 1¡ÊLV1¡Ë¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î½¸ÂçÀ®¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢»Ë¾å½é¤Î¾¦¶ÈÍÑ·îÌÌ¥íー¥Ðー¤ò·îÌÌ¤ØÁ÷¤ê¹þ¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë·îÌÌÆî¶ËÅÀ¤ËÅþÃ£¤·¤¿½é¤Î¥íー¥Ðー¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÄó·È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Castrol¤Ï¥³¥í¥é¥É½£¤Ë¤¢¤ëLunar Outpost¤ÎºÇÀèÃ¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥ó¥È¥íー¥ë¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊLV1¤Î´Æ»ë¤ª¤è¤Ó±¿ÍÑµòÅÀ¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤Èµ»½ÑÅª½õ¸À¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Castrol¤Ï¡¢Ãµººµ¡¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿MIT Media Lab¤Î¥Ú¥¤¥íー¥É¡ÖAstroAnt¡×¸þ¤±¤Ë¡¢±§Ãè¥°¥ìー¥É¤ÎÆÃ¼ì½á³êÌý¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØDrive Me to the Moon¡Ù¤Ï¡¢LV1¤Î»î¸³¤«¤é·îÌÌÃåÎ¦¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤òÄÉ¤¤¡¢ÂÀÍÛ·Ï¤ÇºÇ¤â²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Î1¤Ä¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÀºÌ©¤µ¡¢ÂÑµ×À¡¢¤½¤·¤ÆÏ¢·È¤Î»Ñ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£Lunar Outpost¡¢¸µNASA¤ª¤è¤ÓESA¤ÎÀìÌç²È¡¢Castrol¤Îµ»½ÑÀìÌç²È¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢²Ê³Ø¤È»º¶È¤ÎÏ¢·È¤¬±§Ãè¤Ë¤ª¤±¤ë²ÄÇ½À¤ò²¡¤·¹¤²¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢1960Ç¯Âå¤«¤éÂ³¤¯Castrol¤Î±§ÃèÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Castrol¤Î±§ÃèÍÑÅÓ¸þ¤±½á³êÌý¤Ï¡¢¥¢¥Ý¥í·×²è¤ä²ÐÀ±Ãµºº¼Ö¤«¤é¥¹¥Úー¥¹¡¦¥·¥ã¥È¥ë·×²è¡¢¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢NASA¤Î¿ôÂ¿¤¯¤Î²è´üÅª¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Castrol¤¬±§Ãè¤Ç¹Ô¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÃÏµå¾å¤Ç¹Ô¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤ä´Ä¶¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¸·³Ê¤µ¡¢ÍýÇ°¡¢ÀìÌçÀ¤ò¤â¤Ã¤Æ»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤Ï¡¢·îÃµºº¤Î·èÄêÅª½Ö´Ö¡Ê50Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤Ë±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ò·î¤Ëµ¢´Ô¤µ¤»¤ëNASA¤Î¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹·×²è¡Ë¤Ë½é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó±§Ãè¥»¥ó¥¿ー¤Î¥¹¥Úー¥¹¡¦¥ªー¥Ç¥£¥È¥ê¥¢¥à¤Ç¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç²ñ¤Ï¡¢¸µNASA¼óÀÊÊäº´´±¤ÎGabe Sherman¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢À¤³¦Ãæ¤Î±§Ãè¤ª¤è¤Ó¹©³Ø¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤«¤éÃøÌ¾¤Ê¥²¥¹¥È¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾å±Ç¸å¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢±Ç²èÀ©ºî¤ÎÉñÂæÎ¢¡¢·îÌÌ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Î²ÝÂê¡¢¾¦¶È±§ÃèÃµºº¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Áµ¿±þÅú¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦CastrolÅÅµ¤²½¡¦µ»½ÑÃ´Åö¾åµéÉû¼ÒÄ¹¡¢Chris Lockett
¡¦Lunar Outpost¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô·óCTO¡¢AJ Gemer»á
¡¦Ad Astra»ïÊÔ½¸Ä¹·óÃø¼Ô¡¢Rod Pyle»á
¡¦Hydroplane CEO¡¢Anita Sengupta»á
Castrol¤ÎÅÅµ¤²½¡¦µ»½ÑÃ´Åö¾åµéÉû¼ÒÄ¹¡¢Chris Lockett¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¡ØDrive Me to the Moon¡Ù¤Ï¡¢ÃÏ¾å¤Î¾ï¼±¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¸Â³¦¤ËÄ©Àï¤·¡¢µ»½Ñ¤ò»î¤¹Êª¸ì¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÍýÇ°¤½¤Î¤â¤Î¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±§Ãè¤Çµá¤á¤é¤ì¤ëÀºÌ©¤µ¤È³×¿·À¤¬¡¢ÅÅµ¤¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤«¤é»º¶È¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀè¤Þ¤Ç¡¢ÃÏµå¾å¤Î¿ÊÊâ¤òÆ³¤¯»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
Castrol AmericasÉû¼ÒÄ¹¡¢Fabiana Neves¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤ÏÁÛÁüÎÏ¤È³×¿·¤¬¸ò¤ï¤ë½Ö´Ö¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Lunar Outpost¤È¤Î¶¨¶È¤Ï¡¢Castrol¤Î¤¢¤é¤æ¤ë³èÆ°¤ò¶î¤êÎ©¤Æ¤ë³«Âó¼ÔÀº¿À¤Î¸½¤ï¤ì¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿¼±§Ãè¤Ç¤¢¤ìÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤¢¤ì¡¢¸Â³¦¤ò²¡¤·¹¤²¤Æ³Î¤«¤ÊÀÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ëµ»½Ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ç¤¹¡£±§ÃèÃµºº¤ÎÎò»Ë¤Î¾å¤ËÃÛ¤«¤ì¤¿ÅÔ»Ô¡¢¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¤Ç¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤Ï¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤É¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÁªÂò¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡×
¤³¤Î±Ç²è¤òÀ©ºî¤·¤¿Polar Media¤ÎÁÏÀß¼Ô·ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢Joe Kane»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¡ØDrive Me to the Moon¡Ù¤Ï¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤òÄ¶¤¨¡¢¿Í´Ö¤ÎÄ©Àï¤ÎËÜ¼Á¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£Lunar Outpost¥Áー¥à¤«¤éCastrol¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Þ¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï³§¡¢¸Â³¦¤ò²¡¤·¹¤²¤ë¤È¤¤¤¦Æ±¤¸¾ðÇ®¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëµ»½Ñ¤ÈÀìÌçÃÎ¼±¡¢¤½¤·¤ÆÉñÂæÎ¢¤Î¿¿¼Â¤ò¡¢¶µ°éÀ¤È¸ä³ÚÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿·Á¤ÇÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Lunar Outpost¤ÎCEO¡¢Justin Cyrus»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖCastrol¤È¤Î¶¨ÎÏ¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Î¿Ê²½¤È·îÃµºº¤Î¼¡¤Ê¤ëÃÊ³¬¤Ø¤Î½àÈ÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¤ï¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØDrive Me to the Moon¡Ù¤Ï¡¢50Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤Ë¿ÍÎà¤ò·î¤Ëµ¢´Ô¤µ¤»¤ë¤¿¤á¿ÔÎÏ¤¹¤ë¿Í¡¹¡¢¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤ÆÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤ò¾Î¤¨¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¶¦¤Ë¡¢¿ÍÎà¤Î¹±µ×ÅªÄê½»¤ÈÃÏµå³°¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ª¤è¤ÓÏ«Æ¯¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿´ðÈ×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Castrol¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤Ï·î¤ÈÃÏµå¤ÎÎ¾Êý¤ÇÀÇ½¸Â³¦¤ËÄ©Àï¤¹¤ëµ»½Ñ¤Î¸¡¾Ú¤È¤¤¤¦·ÑÂ³Åª¤Ê»ÈÌ¿¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯2·î¤è¤ê»ä¤¿¤Á¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£Í½¹ðÊÔ¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊÔ½¸¼Ô¤Ø¤ÎÃíµ
Castrol¤ÏNASA¤ÎÎò»ËÅª¤Ê¥¢¥Ý¥í·×²è°ÊÍè¡¢70Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê±§ÃèÊ¬Ìî¤Ç³èÆ°¤·¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê±§Ãè¥°¥ìー¥É½á³êÌý¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
bp¤Î¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡¦¥é¥Ü¡¦¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¡ÊCLM¡Ë¤ÏCastrol¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¡¢¿Í¡¹¤¬À¸³è¤òºÆ¹½ÁÛ¤ª¤è¤ÓºÆÀß·×¤Ç¤¤ëÊÑ³×Åª¤Êµ»½Ñ¡¢ÂÎ¸³¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦MediaLabs¤Î»ÈÌ¿Ã£À®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼çÆ³Åª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Castrol¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
À¤³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë½á³êÌý¥Ö¥é¥ó¥É¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ëCastrol¤Ï¡¢³×¿·¤ÈÀè¶î¼Ô¤ÎÌ´¤ò»Ù¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¸Ø¤ê¹â¤¤ÅÁÅý¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÇ½¤Ø¤Î¾ðÇ®¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò½Å»ë¤¹¤ëÍýÇ°¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Castrol¤Ï125Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Î¦¾å¡¢¶õÃæ¡¢³¤¾å¡¢±§Ãè¤Ë¤ª¤±¤ë¿ô¡¹¤Îµ»½ÑÅª°Î¶È¤Î³Ë¿´¤ò»Ù¤¨¤ë½á³êÌý¡¢ÎäµÑ±Õ¡¢¥°¥êー¥¹¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Castrol¤Ïbp¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢Á¥Çõ¡¢»º¶È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÊ¬Ìî¤Î¸ÜµÒ¤È¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉÊ¼Á¤ÈºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³×¿·À¤È¹âÀÇ½¤ÇÀ¤³¦Åª¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢castrol.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
Lunar Outpost¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Lunar Outpost¤ÏÏÇÀ±°ÜÆ°µ»½Ñ¤È±§Ãè¶õ´Ö¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÊ¬Ìî¤ò¥êー¥É¤·¡¢²á¹ó¤Ê´Ä¶¸þ¤±¤ËÀè¿ÊÅª¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·îÌÌ½é¤Î¾¦ÍÑ¥íー¥Ðー¼Â¸½¤«¤éNASA¤Î·îÌÌÃÏ·ÁÃµºº¼Ö¡ÊLunar Terrain Vehicle¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»Ù±ç¤Þ¤Ç¡¢Lunar Outpost¤Ï»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·îÌÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¥·¥¹¥ë¥Ê¡ÊÃÏµå-·î·÷¡Ë·ÐºÑ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÀèÆ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬´û¤Ë·ÀÌóºÑ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡¢±§Ãè¤òÀ¤³¦·ÐºÑ¤Î±äÄ¹¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¤½¤ÎÌ¤Íè¤ò·Áºî¤ë°ìÍã¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢lunaroutpost.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ó¥Ç¥ª - https://www.youtube.com/watch?v=TPw0nFkNY9I
