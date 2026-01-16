BankPro¡¢À¤³¦ÂÑµ×Áª¼ê¸¢¡ÊWorld Endurance Championship¡Ë»²Àï¤Ë¤ª¤¤¤ÆMcLaren Endurance Racing¤È¤ÎÄó·È¤òÈ¯É½
¥Ê¥Ã¥½ー¡¢¥Ð¥Ï¥Þ, 2026Ç¯1·î15Æü /PRNewswire/ -- BankPro ¤Ï¡¢FIAÀ¤³¦ÂÑµ×Áª¼ê¸¢¡ÊFIA World Endurance Championship¡¢WEC¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëMcLaren Racing¤Î¸ø¼°»²Àï¥Áー¥à¤Ç¤¢¤ëMcLaren United Autosports WEC Hyper Team¤ÈÄó·È¤·¡¢McLaren Racing¤ÎÂÑµ×¥ìー¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÄ©Àï¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
McLaren WEC Hypercar
¤³¤Î¶¨¶È¤Ï¡¢BankPro¤ª¤è¤ÓMcLaren Racing¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÃæ³Ë¤òÀ®¤¹²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¹âÀÇ½¡×¡Ö³×¿·À¡×¡ÖÀºÌ©À¡×¤ò·ë½¸¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¯¥éー¥ì¥ó¤¬ÂÑµ×¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÄºÅÀ¤ËÊÖ¤êºé¤¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Ð¥ó¥¯¥×¥í¤ÏºÇÀèÃ¼¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤ÈÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÅÁÅý¤ÈÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ë¡¦¥Þ¥ó¤ÇÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¥ì¥¬¥·ー¤ÈÂÑµ×ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Áºî¤é¤ì¤¿Ì¤Íè
¥Þ¥¯¥éー¥ì¥ó¤ÎÂÑµ×¥ìー¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÎò»Ë¤Ïµ²±¤Ë»Ä¤ë½Ö´Ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÌ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÁÀâÅª¤Ê½é»²Àï¤Ç¤Î¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¥ë¡¦¥Þ¥ó24»þ´Ö¥ìー¥¹¤Û¤É¡¢¥Þ¥¯¥éー¥ì¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Þ¥¯¥éー¥ì¥ó¤Ïº£Æü¤â¡¢¼¡¤Î·èÄêÅª¤Ê¾Ï¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2027Ç¯¤«¤éFIAÀ¤³¦ÂÑµ×Áª¼ê¸¢¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¥Ï¥¤¥Ñー¥«ー¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Í¥Àè¤ÎÌÀ³Î¤ÊÅ¯³Ø¤ò·Ç¤²¤ë¥Þ¥¯¥éー¥ì¥ó¤ÎÀ¤³¦ÅªÂÑµ×¥ìー¥¹Éüµ¢¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¯¥éー¥ì¥ó¡¦¥ìー¥·¥ó¥°¤Î¶¦Æ±ºÇ¹â¾¦Ì³ÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCCO¡Ë¤Î¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ç¥Ë¥ó¥È¥ó¡ÊMatt Dennington¡Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÍèÇ¯¤ÎWEC¤Ç¤Î»ä¤¿¤Á¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤Ë¸þ¤±¤Æ¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥¯¥×¥í¤ò¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤³¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢BankPro¤¬·Ç¤²¤ë²ÁÃÍ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡× ¤È¡¢BankPro¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ç¤¢¤ëPaolo Broccardo¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÂÑµ×¥ìー¥¹¤Ï¡¢ÀºÌ©À¡¢²óÉüÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¤º¤Ã¤ÈºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¶¥µ»¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥ó¥¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëºÝ¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë¸¶Â§¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¯¥éー¥ì¥ó¤ÎÂÑµ×¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÄºÅÀ¤Ø¤ÎÊÖ¤êºé¤¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥³ー¥¹¾å¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³×¿·¡¢µ¬Î§¡¢Âî±ÛÀ¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤È¤¹¤ëÄ¹´üÅª¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
BankPro¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê²ñ¼Ò³µÍ×¡Ë
BankPro¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤È´ë¶È¤ÎÎ¾Êý¤Ë°ÂÁ´¤Ç½ÀÆð¤Ê¶âÍ»¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Á¥«¥ì¥ó¥·ー¸ýºÂ¡¢¸Ä¿ÍÅöºÂÍÂ¶â¸ýºÂ ¡¢ÃùÃß¸ýºÂ ¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÆâÉô¿¶ÂØ¡¢¸ÄÊÌ¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥Ð¥ó¥¥ó¥°¶ÈÌ³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ª¤è¤Ó/¤Þ¤¿¤Ï¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«ー¥É¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«ー¥É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¡¢À¤³¦Åª¤Ê»ÙÊ§¤¤¤ÎÍøÊØÀ¤òÊä´°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¿ÊÅª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¸ÜµÒ½Å»ë¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥¯¥×¥í¤Ï¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¸úÎ¨Åª¤Ç¶áÂåÅª¤Ê¶ä¹Ô¶ÈÌ³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
BankPro - ¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
¥Þ¥¯¥éー¥ì¥ó¡¦¥ìー¥·¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Þ¥¯¥éー¥ì¥ó¡¦¥ìー¥·¥ó¥°¡ÊMcLaren Racing¡Ë¤Ï¡¢¥ìー¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¥Ö¥ëー¥¹¡¦¥Þ¥¯¥éー¥ì¥ó¡ÊBruce McLaren¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ1963Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Áー¥à¤Ï1966Ç¯¤Ë¥Õ¥©ー¥ß¥å¥é1¥ìー¥¹¤Ë½é»²Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¯¥éー¥ì¥ó¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ ¥Õ¥©ー¥ß¥å¥é1¥ïー¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò23²ó¡¢¥Õ¥©ー¥ß¥å¥é1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò200²ó°Ê¾å¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¥Ý¥ê¥¹500¤ò3²ó¡¢½éÄ©Àï¤Î¥ë¡¦¥Þ¥ó24»þ´Ö¥ìー¥¹¤òÀ©ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¯¥éー¥ì¥ó¡¦¥ìー¥·¥ó¥°¤Ï¡¢4¤Ä¤Î¥ìー¥¹¥·¥êー¥º¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Áー¥à¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥éー¥ì¥ó ¥Þ¥¹¥¿ー¥«ー¥É ¡ÊMcLaren Mastercard¡Ë½êÂ°F1¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¤È¥ª¥¹¥«ー¡¦ ¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¤¬FIA¥Õ¥©ー¥ß¥å¥é1À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë¡¢¥¢¥íー¡¦¥Þ¥¯¥éー¥ì¥ó¡ÊArrow McLaren¡Ë½êÂ°¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¥Ñ¥È¡¦ ¥ª¥ïー¥É¡¢¥Îー¥é¥ó¡¦¥·ー¥²¥ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥ë¥ó¥¬ー¤¬NTT¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥«ー¡¦¥·¥êー¥º¤Ë¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー³«È¯ ¥×¥í¥°¥é¥à ¥á¥ó¥Ðー¤Î ¥¨¥é¡¦¥í¥¤¥É ¤È¥¨¥é¡¦¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¥ó¥¹¤¬F1¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¯¥éー¥ì¥ó¡¦¥·¥ã¥Éー¡ÊMcLaren Shadow¡Ë¤È¤·¤ÆF1¥·¥à¡¦¥ìー¥·¥ó¥°Áª¼ê¸¢¤Ë¤â»²Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¯¥éー¥ì¥ó¤Ï¡¢ ¥¹¥Ýー¥Ä ¤Ë¤ª¤±¤ë»ýÂ³²ÄÇ½À¤ÎÍÊ¸î¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÏ¢¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿µ¤¸õ¹ÔÆ°¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë½ðÌ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 2040Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥Í¥Ã¥È¡¦¥¼¥í ¤òÃ£À®¤·¡¢¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¿ÍÍ¤ÇÊñ³çÅª¤ÊÊ¸²½¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¯¥éー¥ì¥ó¡¦¥ìー¥·¥ó¥° - ¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
¼Ì¿¿ - https://mma.prnasia.com/media2/2861533/BankPro_McLaren.jpg?p=medium600
