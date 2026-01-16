Savaya Group¡¢¥Ð¥ê¤Î¾ÝÄ§Åª¥Óー¥Á¤Ç¤¢¤ë¥¯¥¿¥Óー¥Á¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Óー¥Á¥Õ¥í¥ó¥È»ÜÀß¡Ö¥º¥Þ¥Ê¡×¤òÈ¯É½
¥Ð¥ê¡Ê¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ë¡¢2026Ç¯1·î15Æü /PRNewswire/ -- Savaya Group¤ÏËÜÆü¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£³«È¯´ë¶È¤Ç¤¢¤ëPT Kharisma Anugrah Jawara Abadi¡ÊKAJA Group¡Ë¤È¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥¿¥Óー¥Á¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê³¤´ßÀþ¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Óー¥Á¥Õ¥í¥ó¥È¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£»ÜÀß¡Ö¥º¥Þ¥Ê¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Zumana Beach Club - Bali, Indonesia
¸½Âå¼Ò²ñ¤Ø¤ÎË×Æþ·¿Ãµµá¤È¤·¤Æ¹½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¥º¥Þ¥Ê¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î¹ÔÆ°¡¢µ·¼°¡¢¼«¸ÊÉ½¸½¤¬´Ñ»¡¤µ¤ì¡¢ÁýÉý¤µ¤ì¡¢¾Î»¿¤µ¤ì¤ëÀ¸¤¤¿´Ä¶¤Ç¤¹¡£¥Ð¥ê¤ÎÅÁÀâÅª¤ÊÍ¼Æü¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢²»³Ú¡¢·úÃÛ¡¢½¸ÃÄÅª½¸¤¤¤òÄÌ¤¸¤ÆÂÎ¸³¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢´ÑµÒ¤È»²²Ã¼Ô¤Î¶³¦¤òÛ£Ëæ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ê¤ÇºÇ¤âÎò»ËÅª¤Ë½ÅÍ×¤Ê³¤´ßÀþ¤Î°ì¤Ä¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥º¥Þ¥Ê¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÅç¤Î¹ñºÝÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÄêµÁ¤·¤¿ÃÏ°è¤Ë¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¥¯¥¿¤ò¸½ÂåÅª¤Ê¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤ÎÌÜÅªÃÏ¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝÅª¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ëRockwell Group¤¬Àß·×¤·¤¿35,000Ê¿Êý¥Õ¥£ー¥È¤Î²ñ¾ì¤Ï¡¢¥Óー¥Á¥Õ¥í¥ó¥È¤Ç¤Î¥Ç¥¤¥é¥¤¥ÕÂÎ¸³¤È200ÀÊ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¥²¥¹¥È¤¬ÂÀÍÛ¤ËÆ³¤«¤ì¤¿¸á¸å¤«¤é¡¢Æü¤¬Êë¤ì¤ÆÌë¤Ø¤È°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥Õ¤Ø¤È¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë°Ü¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Savaya Group¤ÎCEO¤Ç¤¢¤ëAlex Cordova¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖSavaya¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÀ®¸ù¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤È¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê´ØÏ¢À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÌÜÅªÃÏ¤È¤·¤Æ¤Î¥Ð¥ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÏ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥Ð¥ê¤Î±ÊÂ³Åª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ËÍ°ÕµÁ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î³«È¯¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤¬µ¢¤Ã¤¿¸å¤âÄ¹¤¯µ²±¤Ë»Ä¤ëÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
KAJA Group¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ëNadia Tjahyadikarta¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ÈÆÈ¼«¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¸å¼Ô¤Ë³ºÅö¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°ì¤«¤é¹½ÁÛ¤µ¤ì¤¿ÌÜÅªÃÏ¤Ç¤¹¡£Savaya Group¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ª¤è¤ÓÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê´ð½à¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤ë¥Óー¥Á¥Õ¥í¥ó¥ÈÂÎ¸³¤ò¸Ø¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¥º¥Þ¥Ê¤Ï2026Ç¯¤Ë¥¯¥¿¥Óー¥Á¤Ë³«¶ÈÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢Ê¸²½¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤³¦Í¿ô¤ÎÌÜÅªÃÏ¤È¤·¤Æ¤Î¥Ð¥ê¤ÎÃÏ°Ì¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
www.ZumanaBali.com
Savaya Group¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Savaya Group¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ª¤è¤ÓÃæÅì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥Õ¡¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ÜÀß¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ë¤Ï¡¢Savaya Bali¡¢Desa Kitsuné¡¢Ina Ré¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢ÂÎ¸³·¿¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤ÇÀ¤³¦Åª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
KAJA GROUP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
KAJA Group¡ÊPT Kharisma Anugrah Jawara Abadi¡Ë¤Ï¡¢2016Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë³«È¯´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¼çÆ³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥²¥¹¥ÈÂÎ¸³¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
