¥¹¥¥ë¤È·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ80Âå¤Ç¤âÆ¯¤±¤ë¡ª¡¡¡Ø¥ª¥Õ¥£¥¹¤Çµ±¤¯¡¢¥·¥Ë¥¢ÇÉ¸¯ ³ÈÂçÃæ¡Ù
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¿ÍºàÇÉ¸¯¶¨²ñ¡Ê ½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢²ñÄ¹¡§Àîºê ·ò°ìÏº ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÇÉ¸¯¶È³¦¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·Æ°¸þ¡¢²ñ°÷´ë¶È¤äÅö¶¨²ñ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖJASSA¥Ë¥åー¥¹¥ì¥¿ー¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
VOL.7¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ø¥ª¥Õ¥£¥¹¤Çµ±¤¯¡¢¥·¥Ë¥¢ÇÉ¸¯¤Î³ÈÂç¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
ËÜ¹æ¤Ç¤Ï¡¢60ºÐ°Ê¾å¤ÎÇÉ¸¯¼Ò°÷¡Ê°Ê²¼¡¢¥·¥Ë¥¢ÇÉ¸¯¡Ë¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢½¢¶È¼ÂÂÖ¤äÆ¯¤Êý¤ÎÆÃÄ§¤òÄ´ºº¥Çー¥¿¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯»Ò¹âÎð²½¤Î¿Ê¹Ô¤Ë¤è¤êÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÃæ¡¢¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤ÏËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ä¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ä½ÅÍ×¤Ê¿Íºà¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÉ¸¯¤È¤¤¤¦Æ¯¤Êý¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÀÆð¤ËÆ¯¤±¤ëÅÀ¤«¤é¡¢¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤ÎÌó1³ä¤¬60ºÐ°Ê¾å
JASSA¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö2025Ç¯ÅÙ ÇÉ¸¯¼Ò°÷WEB¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡×¡ÊÍ¸ú²óÅú¿ô¡§5,523¿Í¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢60ºÐ°Ê¾å¤ÎÇÉ¸¯¼Ò°÷¤Ï568¿Í¤È¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó1³ä¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÄêÇ¯±äÄ¹¤äºÆ¸ÛÍÑÀ©ÅÙ¤Î¹¤¬¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢60Âå¡¦70Âå¤¬¸½Ìò¤È¤·¤ÆÇÉ¸¯¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤¬¼çÎ®¡¢°ìÊý¤Ç½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤â
¥·¥Ë¥¢ÇÉ¸¯¤ÎÆ¯¤Êý¤ò¸«¤ë¤È¡¢1Æü7.5～8»þ´Ö¡¦½µ5Æü¤Î¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶ÐÌ³¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ìó3³ä¤¬½µ30»þ´ÖÌ¤Ëþ¤Ê¤É¡¢Ã»»þ´Ö¡¦Æü¿ô¾¯¤Ê¤á¤ÎÆ¯¤Êý¤òÁªÂò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÎÎÏ¤äÀ¸³è¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤½¢¶È¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡¡
¡¡¡Ú¿ÞÉ½1¡§¥·¥Ë¥¢ÇÉ¸¯¤Î·ÀÌó¶ÐÌ³»þ´Ö¡¦Æü¿ô¡Û
¢£ ¥·¥Ë¥¢ÇÉ¸¯¤Ï»öÌ³·Ï¿¦¼ï¤¬Ãæ¿´¡£ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡Ö£Ï£Á»öÌ³¡×
ºÇ¤âÂ¿¤¤¶ÈÌ³¤Ï¡ÖOA»öÌ³¡ÊPCÁàºîÃæ¿´¤Î»öÌ³¡¦¥Çー¥¿ÆþÎÏ¡Ë¡×¤¬26.1¡ó¤Ç¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡Ö°ìÈÌ»öÌ³¡×10.2¡ó¡¢¡Ö¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¶ÈÌ³¡×10.0¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¶ÈÌ³¤ÈÁÒ¸ËÆâºî¶È¤Î³ä¹ç¤¬Èæ³ÓÅªÂ¿¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿ÞÉ½2¡§¸½ºß¤Î¼ç¶ÈÌ³¡Ê¾å°Ì10¿¦¼ï¡Ë¡Û
¢£ ÇÉ¸¯¤Ç¹¤¬¤ë¡¢¥·¥Ë¥¢¿Íºà¤Î¿·¤¿¤Ê³èÌö
¥Ë¥åー¥¹¥ì¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢70ºÐ¤«¤éÆÈ³Ø¤Ç³Ø¤ó¤À¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Î¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤·¤Æ¶ÈÌ³²þÁ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë80Âå¤ÎÇÉ¸¯¼Ò°÷¤ÎÊý¤ä¡¢¶ä¹Ô¶ÐÌ³»þÂå¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿IT¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤Î»ñ³Ê¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢IT·Ï¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ÇÇÉ¸¯½¢¶È¤¹¤ë60Âå¤ÎÇÉ¸¯¼Ò°÷¤Î»öÎã¤Ê¤É¡¢Ç¯Îð¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º³èÌö¤¹¤ë¥·¥Ë¥¢¤Î»Ñ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÉ¸¯¤Ï¡¢¥·¥Ë¥¢¿Íºà¤Î¿·¤¿¤Ê³èÌö¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
Ä´ººÌ¾¡§2025Ç¯ÅÙ ÇÉ¸¯¼Ò°÷WEB¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº
Í¸ú²óÅú¿ô¡§5,523¿Í
¼Â»Ü¼çÂÎ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¿ÍºàÇÉ¸¯¶¨²ñ
¢¦ JASSA NewsLetter ¤Ï¤³¤Á¤é¢¦¡Ê¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¯¹Ô¤·¤¿¤â¤Î¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ë
¡¡https://www.jassa.or.jp/newsletter/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¿ÍºàÇÉ¸¯¶¨²ñ¡¡¹Êó¼¼
TEL¡§03-6744-4130¡ÊÂåÉ½¡Ë
E-mail¡§koho@jassa.or.jp