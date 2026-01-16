¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼õµëÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡©¡×¤¦¤Ä¤äÈ¯Ã£¾ã³²¤ÎÊý¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¡£2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¤¬¶µ¤¨¤ë¾ã³²Ç¯¶â¥»¥ß¥Ê¡¼
¾ã³²¼Ô¤Î½¢Ï«»Ù±ç¤òÃæ¿´¤Ë¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥Í¥é¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿ÊÆ£¶Ñ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ)¤Ë¾ã³²Ç¯¶â¥»¥ß¥Ê¡¼¤òatGP¥¸¥ç¥Ö¥È¥ìÇßÅÄ¤Ë¤Æ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¡¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Á¼°¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹ ¡£
¡Ú³«ºÅÇØ·Ê¡Û
¤¦¤ÄÉÂ¤äÈ¯Ã£¾ã³²¤òÊú¤¨¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¾ã³²Ç¯¶â¤ÏÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÀ©ÅÙ¤Ç¤¹ ¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¼«¿È¤¬ÂÐ¾Ý¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¼êÂ³¤¤¬Ê£»¨¤Ç¤É¤³¤«¤é¼ê¤òÉÕ¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«ÉÔÌÀ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ç¼õµë¤òÃÇÇ°¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó ¡£
ËÜ¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¤ÏÀìÌç²È¤¬¤³¤ì¤é¤ÎÉÔ°Â¤ËÅú¤¨¡¢À©ÅÙ¤ÎÀµ¤·¤¤Íý²ò¤È³èÍÑ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹ ¡£
¡Ú¹Ö»Õ¡Û
¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡¡ÕéÅç Íª¡Ê¤ß¤·¤Þ¤Ï¤ë¤«¡Ë¡¿¤Ï¤ë¤«Ì¤Íè¼ÒÏ«»Î¥ª¥Õ¥£¥¹
¿Íºà¶È³¦¤òÃæ¿´¤ËÌó8Ç¯Ë¡¿Í±Ä¶È¤ò·Ð¸³¤·¤¿¸å¡¢2017Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥Í¥é¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥ºÆþ¼Ò¡£
´ë¶È¤Î¾ã³²¼ÔºÎÍÑ»Ù±ç¤ª¤è¤Ó¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿·Â´³ØÀ¸¤Î½¢¿¦»Ù±ç¤Ë½¾»ö¤·¡¢200Ì¾°Ê¾å¤ÎÊý¤ÎºÎÍÑ¤Ë·È¤ï¤ë¡£
2023Ç¯1·î¤Ë¤Ï¤ë¤«Ì¤Íè¼ÒÏ«»Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò³«¶È¤·¡¢¾ã³²Ç¯¶â¤ÎÀÁµáÂå¹Ô¤òÃæ¿´¤Ë¼ÒÏ«»Î¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£
¡Ú¥»¥ß¥Ê¡¼¾ÜºÙ¡Û
¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¤¦¤Ä¤äÈ¯Ã£¾ã³²¤¬¤¢¤ê¡¢¼«¿È¤¬¾ã³²Ç¯¶â¤Î¼õµëÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
¼«¿È¤Î¾ì¹ç¡¢¾ã³²Ç¯¶â¤¬¤¤¤¯¤é¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Î¤«¶ñÂÎÅª¤ËÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
Ê£»¨¤Ê¿½ÀÁ¼êÂ³¤¤Î¿Ê¤áÊý¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý
Åö»ö¼ÔÍÍ¤Î»Ù±ç¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢£ËÜ¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
atGP¥¸¥ç¥Ö¥È¥ìÇßÅÄ
¢©530-0001¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ1-11-4 Âçºå±ØÁ°Âè4¥Ó¥ë23³¬
¡ÚMail¡Ûjobtra.umeda@generalpartners.co.jp
¡ÚTEL¡Û050-3645-0536
¢£¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊý¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥Í¥é¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡ÊÃ´Åö¡§¹Êó¼¼ °æ¾å¡Ë
¢©100-0011 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÆâ¹¬Ä® 2-1-1 ÈÓÌî¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° 9 ³¬
¡ÚMail¡Ûmedia-pr@generalpartners.co.jp
¡ÚTEL¡Û090-3912-8274
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
atGP¥¸¥ç¥Ö¥È¥ìÇßÅÄ
https://www.atgp.jp/training/access/umeda/
ÊóÆ»µ¡´Ø¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊý¸þ¤±¡¡²ñ¼Ò¾Ò²ð»ñÎÁ
https://info.atgp.jp/media-pr?utm_source=pr&utm_medium=prmed
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00¡Á14:30
¿½¹þÄùÀÚ¡§2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë
¾ì½ê¡§¡¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¡§atGP¥¸¥ç¥Ö¥È¥ìÇßÅÄ
¡¡¡¡¡¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§ÅöÆü¤ÎURL¤Ï2·î2Æü°Ê¹ß¤Ë¡¢ÊÌÅÓ¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãatGP¥¸¥ç¥Ö¥È¥ìÇßÅÄ¡ä
Âçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ1-11-4 Âçºå±ØÁ°Âè4¥Ó¥ë23³¬
https://www.atgp.jp/training/access/umeda/
JR¡ÖÂçºå±Ø¡×Ãæ±ûÆî¸ý¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬
ÃÏ²¼Å´¸æÆ²¶ÚÀþ¡ÖÇßÅÄ±Ø¡×Æî²þ»¥¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬
ºå¿ÀÅÅÅ´ËÜÀþ¡ÖÇßÅÄ±Ø¡×À¾²þ»¥¸ý¤è¤êÅÌÊâ3Ê¬
ºåµÞÀþ¡ÖÇßÅÄ±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ10Ê¬
ÃÏ²¼Å´»Í¤Ä¶¶Àþ¡ÖÀ¾ÇßÅÄ±Ø¡×Æî²þ»¥¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬
ÃÏ²¼Å´Ã«Ä®Àþ¡ÖÅìÇßÅÄ±Ø¡×Æî²þ»¥¤è¤êÅÌÊâ2Ê¬
JRÅìÀ¾Àþ¡ÖËÌ¿·ÃÏ±Ø¡×Åì½Ð¸ý²þ»¥¤è¤êÅÌÊâ3Ê¬
ÈñÍÑ¡§»²²ÃÌµÎÁ
¿½¹þÊýË¡¡§²¼µURL¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/umedanenkin/001/
¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤ª¿½¹þ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢ã³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥Í¥é¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢ä
¾ã³²¼ÔÀìÌç¤Î¿Íºà¾Ò²ð²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢2003Ç¯¤ËÀßÎ©¡£
¤½¤Î¸å¡¢¡Ö½¢¿¦¡¦Å¾¿¦¥µ¥¤¥È¡×¡Ö½¢Ï«°Ü¹Ô»Ù±ç»ö¶È¡×¡Ö½¢Ï«º¤Æñ¤Ê¾ã³²¼Ô¤Ë¤è¤ëÇÀ¶ÈÀ¸»º»ö¶È¡×¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç½¢¿¦¤äÅ¾¿¦¤ò¼Â¸½¤·¤¿¾ã³²¼Ô¤Î¿ô¤Ï5,000¿Í°Ê¾å¤ËµÚ¤Ö¡£
¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤äÅö»ö¼Ô¤ÎÀ¼¤ò½¸¤á¸¦µæ¡¦È¯¿®¤¹¤ë¡Ö¾ã¤¬¤¤¼ÔÁí¹ç¸¦µæ½ê¡×¡¢Åö»ö¼Ô¤¬È¯¿®¤¹¤ë¾ã³²¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖMedia116¡×¤Ç¤â¾ðÊó¤ò¿ï»þÇÛ¿®Ãæ¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥Í¥é¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º
¼Ò½êºßÃÏ ¡§¢©100-0011 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÆâ¹¬Ä® 2-1-1 ÈÓÌî¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° 9 ³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¿ÊÆ£¡¡¶Ñ
ÀßÎ©Æü ¡§2003Ç¯ 4·î
URL¡§http://www.generalpartners.co.jp/
¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡§¾ã³²¼ÔÀìÌç¤Î¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È¡¢µá¿Í¾ðÊó»ö¶È¡¢¶µ°é¡¦¸¦½¤»ö¶È¡¢ÇÀ¶ÈÀ¸»º»ö¶È¡¢Ä´ºº¡¦¸¦µæµ¡´Ø¤Ê¤É
¡ötalentbook¤Ë¤Æ¡¢Æü¡¹¤Î½ÐÍè»ö¤äÁÏ¶ÈÈëÏÃ¡¢¼Ò°÷¤Î»Å»ö¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ê¤É¡¢¥¼¥Í¥é¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤ò¹¹¿·Ãæ¡ª
https://www.talent-book.jp/generalpartners/stories
