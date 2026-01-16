【京都 蔦屋書店】「ARTISTS’ FAIR KYOTO 2026」のサテライト展として、本岡景太の個展「色と輪郭」を2月10日（火）より開催。絵と彫刻の関係性を探求する意欲作を展示。

京都 蔦屋書店（京都市下京区 京都郄島屋 S.C.［T8］5F・6F）では、本岡景太の個展「色と輪郭」を2026年2月10日（火）〜3月2日（月）の期間、6F アートウォールにて開催します。

特集ページ｜https://store.tsite.jp/kyoto/event/t-site/52101-0916030107.html



《かごの中の鳥》H380×W250×D130ｍｍ／紙、酢酸ビニル系樹脂、クロッキー帳、クレヨン、金属／2025年






概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

本岡景太は、日本の伝統的な張り子の技法を独自に発展させた「歪曲張り子」によって立体作品を制作するアーティストです。制作においては、自ら染色した紙をモチーフに合わせ選択し、それらを型に張り付けて造形することで、絵画的な秩序を設定しながら、同時に彫刻の形態を構成していきます。

自身の彫刻に「絵」としての見方があることに着目し、本展ではこれまで探求してきた「絵画的な彫刻」から、特に「色と輪郭」に焦点を当てた作品を展示します。画家がキャンバスに絵具を置いていくように、本岡は立体のモチーフに輪郭を浮かび上がらせ、鑑賞者に新たな視点を投げかけます。

2025年のARTSITS’ FAIR KYOTO（以下AFK）において、若手現代アーティストの創作活動を奨励する「マイナビ ART AWARD」の最優秀賞を受賞した本岡。その受賞を記念し、AFK Resonance Exhibition 会場である臨済宗大本山 東福寺・大書院での個展「IMMANENT FOLD：図像と物質の内在的折り目」開催（2026年2月21日〜3月1日）とともに、京都 蔦屋書店においてもAFK2026のサテライト展として、本展を開催します。これまでの制作によって到達した、彫刻の域を超えた作品の集大成をご覧ください。





《鬼ごっこをする少年の風景》H2100×W800×D1200mm／紙、酢酸ビニル系樹脂、木／2025






















《はりつけられた気球の風景》H650×W430×D150mm／素材：紙、酢酸ビニル系樹脂、木／2025








アーティストステートメント

「色と輪郭」

夕方の裸の木が、真っ黒くなって空に沈み込み、その輪郭を際立たせていた。

輪郭を縁取りにして、赤と水色の奥行きが迫ってくる。

異なる色、手前と奥、離れたもの同士が関係を持って、立体とは別の何かが現れてくる。

それは、とても描けないような絵だったのではないか。

とても描けないような絵が描けるだろうか。

きっとその本質は、立体が立体的な関係とは異なるあり方で立ち上がる、その過程にある。

絵を描くようにものを立たせて、立たせるように絵を描きたい。

本岡景太

プロフィール



本岡景太







1999年　広島県出身

2024年　東京藝術大学大学院美術研究科美術専攻彫刻研究領域博士後期課程 在学中

2024年　東京藝術大学大学院美術研究科彫刻専攻修士課程 修了

2022 年　武蔵野美術大学造形学部彫刻学科 卒業

受賞歴

2025 年　ARTISTS’ FAIR KYOTO 2025 マイナビ ART AWARD 最優秀賞

2024 年　アートアワードトーキョー 丸の内2024 OCA TOKYO 賞

2024 年　杜賞

2024 年　台東区長奨励賞

2023 年　長亭GALLERY 展2023 特別賞

2023 年　長亭GALLERY 展2023 奨励賞O JUN 賞

2022 年　アートアワードトーキョー 丸の内2022 藪前知子賞

2022 年　武蔵野美術大学卒業・修了制作優秀作品賞

2021 年　第一回宮若国際芸術トリエンナーレ　TRAiART 学生コンペティション　大賞

個展

2025 年　「はりつける彫刻」　Gallery Dalston

2024 年　「Site Vague」 OCA TOKYO

2024 年　「癒着と打っ付け」　biscuit gallery

2024 年　「貼る点の遥か」　文ヶ学

2023 年　「めくりあげたら衛星が飛んだ」　MATTER

2022 年 「 遠くの景色を揉む」　ギャラリー元町

2023 年　「スピーチバルーン」　アートスペース神楽





販売について

会場展示作品は、2月10日（土）10：00より販売開始。

※プレセールスの状況により会期開始前に販売が終了することがあります。

アートのECプラットフォーム「OIL」では、2026年2月13日（金）10：00より3月2日（月）20：00の期間販売。



展示詳細

本岡景太個展「色と輪郭」

会期｜2026年2月10日（火）〜3月2日（月）※2月24日（火）は休館

時間｜10：00〜20：00　※最終日のみ17：00閉場

会場｜京都 蔦屋書店 6F アートウォール

主催｜京都 蔦屋書店

入場｜無料

お問い合わせ｜075-606-4525（営業時間内）/kyoto.info@ttclifestyle.co.jp

ARTISTS' FAIR KYOTO：SATELLITE 2026　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

本展は「ARTISTS' FAIR KYOTO 2026」 のサテライト展として開催いたします。京都 蔦屋書店はARTISTS’ FAIR KYOTOのコンセプトに共感し、京都から発信するアートシーンをともに盛り上げるため、作家、ARTISTS’ FAIR KYOTOとコラボレーションしています。ARTISTS’ FAIR KYOTOの詳細は以下URLよりご確認ください。

https://artists-fair.kyoto/







京都 蔦屋書店

京都郄島屋S.C.［T8］5・6階に位置する京都 蔦屋書店は、全フロアを通じてアートと⽂化の「伝統と最先端」が共振する場です。芸術分野を広く取り扱う約6万冊の書籍と、⽇常のアートピースとなるような⽂具・⼯芸品のほか、フロア内に点在するアートスペースでは、注⽬の現代アート作品を展⽰。店頭と合わせてECサイトでもご案内いたします。約120席あるSHARE LOUNGEでは、カフェや仕事場、イベントスペースとして、居⼼地の良い空間を提供します。

住所｜〒600-8002 京都府京都市下京区四条通寺町東⼊⼆丁⽬御旅町35 京都郄島屋S.C.［T8］5・6階

電話番号｜075-606-4525

営業時間｜10：00〜20：00

※6Fシェアラウンジのみ、8：00〜22：00

HP｜https://store.tsite.jp/kyoto/

X｜@KYOTO_TSUTAYA（https://twitter.com/KYOTO_TSUTAYA）

Instagram ｜@kyoto_tsutayabooks　（https://www.instagram.com/kyoto_tsutayabooks）

Facebook｜京都 蔦屋書店

https://www.facebook.com/profile.php?id=100092705685029

TTC LIFESTYLE株式会社

TTC LIFESTYLE株式会社は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ、郄島屋、東神開発が設⽴したアート販売における相互チャネルの活⽤、ライフスタイルコンテンツを提案する店舗の出店・運営を⾏う合弁会社です。３社の強みである「ライフスタイルや⽂化の発信・提案」に関わる合弁事業を⾏うことで、シナジーの最⼤化を⽬ざします。また、アート分野の市場開拓に取り組むとともに、魅⼒的なコンテンツの提案を通じてアートシーンの活性化および、お客様のより豊かなライフスタイルの実現に貢献してまいります。

CCCアートラボ

CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。

ホームページ｜https://www.ccc-artlab.jp/

Instagram（@ccc_art_lab）｜https://www.instagram.com/ccc_art_lab/

本件に関するお問合わせ先

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社　

CCCアートラボ事業部 広報

メールアドレス：cccal.dm@ccc.co.jp