¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥Î¥¤¡¼XÈ¯À¸ÁõÃÖ¤¬¡¢¥¹¥º¥½é¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼EV¿··¿¡Öe¥Ó¥¿¡¼¥é¡×¤ËºÎÍÑ
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤Î¥Ê¥Î¥¤¡¼XÈ¯À¸ÁõÃÖ¤¬¡¢¥¹¥º¥³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥¹¥º¥¡Ë¤Î¿··¿¡Öe¥Ó¥¿¡¼¥é¡×¡Ê2026Ç¯1·î16ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¬³«È¯¤·¤¿¥Ê¥Î¥¤¡¼¢¨1¤Ï¡¢¶õµ¤Ãæ¤Î¿åÊ¬¤Ë¹âÅÅ°µ¤ò²Ã¤¨¤ÆÀ¸À®¤¹¤ë¥Ê¥Î¥µ¥¤¥º¤ÎÈùÎ³»Ò¥¤¥ª¥ó¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊª¼Á¤ËºîÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤OH¥é¥¸¥«¥ë¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎOH¥é¥¸¥«¥ë¤ÎÀ¸À®ÎÌ¤ò¥Ê¥Î¥¤¡¼¤Î10ÇÜ¤Ë¹â¤á¤¿¤Î¤¬¥Ê¥Î¥¤¡¼X¤Ç¡¢Ã¦½¢¨2¤ä¶Ý¢¨3¡¦¥¢¥ì¥ëÊª¼Á¤ÎÍÞÀ©¢¨4¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¸ú²Ì¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòº£¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¶õµ¤¼Á¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¤è¤êÀ¶·é¡¦²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ëµ»½Ñ¤È¤·¤Æ¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¶õ´Ö¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤ä¥Û¥Æ¥ë¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢³Ø¹»¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ÜÀß¡¦¸ø¶¦¶õ´Ö¤Ç¤ÎºÎÍÑ¤¬Áý²Ã¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÎß·×½Ð²ÙÂæ¿ô¤¬1²¯Âæ¢¨5¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥º¥¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¤ØÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¥é¥Ñ¥ó¤ä¥Ï¥¹¥é¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¿ôÂ¿¤¯¤Î¼Ö¼ï¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·¤¿¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¿··¿¡Öe¥Ó¥¿¡¼¥é¡×¤Ï¡¢ÀßÄê¤·¤¿¼¼²¹¤ò¼«Æ°¤Ç¥¡¼¥×¤¹¤ë¥Õ¥ë¥ª¡¼¥È¥¨¥¢¥³¥ó¤Ë¥Ê¥Î¥¤¡¼X¤òÅëºÜ¡£±¿Å¾ÀÊÂ¦¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¿á¤½Ð¤·¸ý¤«¤é¼¼Æâ¤ØÊü½Ð¤µ¤ì¤ë¥Ê¥Î¥¤¡¼X¤¬¡¢¼¼Æâ¤Î¶õµ¤´Ä¶¤ò²÷Å¬¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢²ÈÅÅÊ¬Ìî¡¢¼ÖºÜÊ¬Ìî¡¢½»Âð´ØÏ¢Ê¬Ìî¤Ê¤É¡¢¤¯¤é¤·¤ä¼Ò²ñ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ê¥Î¥¤¡¼µ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ²÷Å¬¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡¥Ê¥Î¥¤¡¼¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥¤¥ª¥ó¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó6ÇÜ¡ö¤Î¼÷Ì¿¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¹ÈÏ°Ï¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¿åÊ¬ÎÌ¤Ï¶õµ¤¥¤¥ª¥ó¤ÎÌó1,000ÇÜ¡ö¡ö¡ÊÂÎÀÑÈæ¡Ë°Ê¾å¤Ç¡¢¤ªÈ©¤äÈ±¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¼å»ÀÀ¤Î¥¤¥ª¥ó¤Ç¤¹¡£nanoe¡¢¥Ê¥Î¥¤¡¼¤ª¤è¤Ónanoe¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¡Ê¥Ê¥Î¥¤¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://panasonic.jp/nanoe/¡Ë
¡ö ¶õµ¤¥¤¥ª¥ó¤È¤ÎÈæ³Ó¡£°ìÈÌÅª¤Ê¶õµ¤¥¤¥ª¥ó¤Î¼÷Ì¿¡§¿ô½½ÉÃ¡Á100ÉÃ¡£¥Ê¥Î¥¤¡¼¤Î¼÷Ì¿¡§Ìó600ÉÃ¡£¡ÊÅö¼ÒÄ´¤Ù¡Ë
¡ö¡ö¡¡°ìÈÌÅª¤Ê¶õµ¤¥¤¥ª¥ó¡ÊÂåÉ½Åª¤ÊÎ³»Ò·Â¡§1.3㎚¡Ë¤È¥Ê¥Î¥¤¡¼¡ÊÂåÉ½Åª¤ÊÎ³»Ò·Â¡§13㎚¡Ë¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ë¤è¤ë¡£
¢¨2¡¡Ìó6¾ö¶õ´Ö¤Ç¤ÎÌó12Ê¬¸å¤Î¸ú²Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Â»ÈÍÑ¶õ´Ö¤Ç¤Î¸ú²Ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ü»î¸³µ¡´Ø¡§¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥À¥¯¥È²òÀÏ¥»¥ó¥¿¡¼
¡ü»î¸³ÊýË¡¡§»î¸³¼¼¡ÊÌó6¾ö¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ6ÃÊ³¬½µ¤¶¯ÅÙÉ½¼¨Ë¡¤Ë¤è¤ê¸¡¾Ú
¡üÃ¦½¤ÎÊýË¡¡§¥Ê¥Î¥¤¡¼¤òÊü½Ð¡¡
¡üÂÐ¾Ý¡§ÉÕÃå¤·¤¿¥¿¥Ð¥³½
¡ü»î¸³·ë²Ì¡§12Ê¬¤Ç½µ¤¶¯ÅÙ2.4Äã¸º
¢¨3¡¡Ìó6¾ö¶õ´Ö¤Ç¤ÎÌó4»þ´Ö¸å¤Î¸ú²Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Â»ÈÍÑ¶õ´Ö¤Î¸ú²Ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ü»î¸³µ¡´Ø¡§¡Ê°ìºâ¡ËËÌÎ¤´Ä¶²Ê³Ø¥»¥ó¥¿¡¼
¡ü»î¸³ÊýË¡¡§»î¸³¼¼¡ÊÌó£¶¾ö¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶Ý¤òÉâÍ·¤µ¤»¶õµ¤Ãæ¤Î¶Ý¿ô¤òÂ¬Äê
¡üÍÞÀ©¤ÎÊýË¡¡§¥Ê¥Î¥¤¡¼¤òÊü½Ð
¡üÂÐ¾Ý¡§ÉâÍ·¤·¤¿¶Ý¡¡
¡ü»î¸³¤·¤¿¶Ý¤Î¼ïÎà¡§1¼ïÎà
¡ü»î¸³·ë²Ì¡§4»þ´Ö¤Ç99¡ó°Ê¾åÍÞÀ©¡¡ËÌÀ¸È¯24_0301_1¹æ
¢¨4¡¡Ìó6¾ö¶õ´Ö¤Ç¤ÎÌó24»þ´Ö¸å¤Î¸ú²Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Â»ÈÍÑ¶õ´Ö¤Î¸ú²Ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ü»î¸³µ¡´Ø¡§¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥À¥¯¥È²òÀÏ¥»¥ó¥¿¡¼
¡ü»î¸³ÊýË¡¡§»î¸³¼¼¡ÊÌó6¾ö¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÛ¤ËÉÕÃå¤µ¤»¤¿¥¢¥ì¥ëÊª¼Á¤òELISAË¡¤ÇÂ¬Äê
¡üÍÞÀ©¤ÎÊýË¡¡§¥Ê¥Î¥¤¡¼¤òÊü½Ð
¡üÂÐ¾Ý¡§¥¢¥ì¥ëÊª¼Á
¡ü»î¸³·ë²Ì¡§24»þ´Ö¤Ç99¡ó°Ê¾åÍÞÀ©¡¡4AA33-151001-F01