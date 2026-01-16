¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
adidas¡ÖADIZERO EVO SL WOVEN ICON PACK¡×Ùû¿å¥¿¥¤¥×¤Î¡ÖADIZERO EVO SL ATR¡×¤¬ÅÐ¾ì¡¡¥¢¥ë¥Ú¥ó¸ÂÄê¥«¥é¡¼¤ÎÅ¸³«¤ä¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅ
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊÈÎÇä¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Ú¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿åÌî ÆØÇ·¡Ë¤Ï¡¢1/16(¶â)¤è¤êadidas¡ÖADIZERO EVO SL WOVEN ICON PACK¡×¡¢1·î²¼½Ü¤è¤ê¡¢Ùû¿å¥¿¥¤¥×¤Î¡ÖADIZERO EVO SL ATR¡×¤òÁ´¹ñ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥Ý¡¦¥¢¥ë¥Ú¥ó¤ÎÅ¹ÊÞ¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ùû¿å¥¿¥¤¥×¤Î¡ÖADIZERO EVO SL ATR¡×¤«¤é¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥Ý¡¦¥¢¥ë¥Ú¥ó¸ÂÄê¥«¥é¡¼¤ÎÅ¸³«¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£1/16(¶â)¤«¤é¡ÖADIZERO EVO SL WOVEN¡×¡ÖADIZERO EVO SL ATR¡×¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤ØÀèÃå¤Ç¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤äSNS¤ÇEVO SL WOVEN¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼Åê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç±þÊç¤Ç¤¡¢¥ì¡¼¥¹½ÐÁö¸¢¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯»²²Ã¸¢¤¬Åö¤¿¤ë±þÊç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ADIZERO EVO SL WOVEN¤È¤Ï
¡¡°ìºòÇ¯11·î¤ËÈ¯Çä¤·¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÎº¤Ë¤·¤¿¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ºÇ·ÚÎÌ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤Ç¤¢¤ë¡ÖADIZERO EVO SL¡×¡£ÄãÌ©ÅÙ¹âÈ¿È¯ÁÇºàLIGHTSTRIKE PRO¡Ê¥é¥¤¥È¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥×¥í¡Ë¤ò¥Õ¥ë¥ì¥ó¥°¥¹¤ÇÅëºÜ¡¢¥Ê¥¤¥í¥óÀ½¤ÎDOGBONE¡Ê¥É¥Ã¥°¥Ü¡¼¥ó¡Ë¤òÃæÂÉô¤ËÅëºÜ¤·¡¢·ÚÎÌÀ¡¦È¿È¯ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¡¢¤è¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÁö¹Ô¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥¢¥Ã¥Ñ¡¼ÁÇºà¤òWOVEN UPPER¡Ê¥¦¡¼¥Ö¥ó ¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡£¿½ÌÀ¤¬¹â¤¤ÁÇºà¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢É¬Í×¤Ê²Õ½ê¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊä¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂ¤Î¥Ö¥ì¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥£¥Ã¥ÈÀ¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ò¡¼¥ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÇö¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤êÂ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥Ò¡¼¥ëÉôÊ¬¤ËTPUÁÇºà¤ÎÊä¶¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ìûÉôÊ¬¤Î¥Û¡¼¥ë¥É¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ADIZERO EVO SL WOVEN ICON PACK¡¦ADIZERO EVO SL ATR¤È¤Ï
¡¡1/16(¶â)È¯Çä¤ÎICON PACK¤Ï¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¡¢¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¿·¥«¥é¡¼¡£¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉáÃÊÍú¤¤äÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡1·î²¼½ÜÈ¯ÇäÍ½Äê¤ÎATR¤Ï¿·¤¿¤ËÅ¥½ü¤±¤òÅëºÜ¤·¡¢¥¢¥Ã¥Ñ¡¼ÁÇºà¤ÏÙû¿åÀ¤òÈ÷¤¨¤¿¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¡¼¥Ö¥ó¥á¥Ã¥·¥å¤Ë¡£¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ëÃæÂÉô¤Ë¾®¤µ¤Ê¥Ê¥¤¥í¥ó¥É¥Ã¥°¥Ü¡¼¥ó¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ç°ÂÄê¤·¤¿Áö¤ê¤ò¼Â¸½¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥°ÉÕ¤¤Î¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤ÇÃÏÌÌ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥°¥ê¥Ã¥×¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÎÇä³µÍ×
ADIZERO EVO SL WOVEN ICON PACK
È¯ÇäÆü¡§2026/1/16(¶â)
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥Ý¡¦¥¢¥ë¥Ú¥óÅ¹ÊÞ¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
ADIZERO EVO SL ATR
È¯ÇäÆü¡§2026/1·î²¼½Ü¤´¤í
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥Ý¡¦¥¢¥ë¥Ú¥óÅ¹ÊÞ¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
¢£¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
ADIZERO EVO SL WOVEN ICON PACK¡¡
ÀÇ¹þ19,800±ß
¡ÚMen¡Çs¡ÛÅ¸³«¥µ¥¤¥º¡§25.0cm~28.0cm(0.5cm¹ï¤ß),29.0cm,30.0cm
¡ÚWomen¡Çs¡ÛÅ¸³«¥µ¥¤¥º¡§23.0cm~25.0cm(0.5cm¹ï¤ß)
ADIZERO EVO SL ATR
ÀÇ¹þ20,900±ß
¡ÚMen¡Çs¡ÛÅ¸³«¥µ¥¤¥º¡§25.0cm~28.0cm(0.5cm¹ï¤ß),29.0cm,30.0cm
¡ÚWomen¡Çs¡ÛÅ¸³«¥µ¥¤¥º¡§23.0cm~25.0cm(0.5cm¹ï¤ß)
¢£ADIZERO EVO SL WOVEN ÆÃ½¸¥Ú¡¼¥¸
https://store.alpen-group.jp/campaign/sportsdepo_alpen/brand/adidas/running_shoes/evo_sl_woven/
¢£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ÜºÙ
¡¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
ADIZERO EVO SL WOVEN¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤ËÀèÃå¤Ç¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§1/16(¶â)¡Á³ÆÅ¹¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢±þÊç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
ADIZERO EVO SL WOVEN¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ø¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î½ÐÁö¸¢¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î»²²Ã¸¢¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃêÁª·ÊÉÊ¡Û
¡¦ADIDAS TOKYO CITY RUN½ÐÁö¸¢¡Ê10ÁÈ20Ì¾¡Ë
¡¦Alpen TOKYO ¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯»²²Ã¸¢¡Ê80Ì¾¡Ë
±þÊç´ü´Ö¡§11/28(¶â)¡Á2/28(ÅÚ)
ÅöÁª·ë²ÌÄÌÃÎ¡§3·îÃæ½Ü¤´¤í
ÃêÁª·ë²ÌÈ¯É½¤ÏÅöÁª¼Ô¤Ø¤Î¤´Ï¢Íí¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Åö¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÆâÍÆ¤ä¾ò·ï¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µADIZERO EVO SL WOVEN ÆÃ½¸¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://store.alpen-group.jp/campaign/sportsdepo_alpen/brand/adidas/running_shoes/evo_el_woven/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Ú¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÁÏ¶È¡§1972Ç¯7·î
»ñËÜ¶â¡§151²¯±ß
¶ÈÀÓ¡§Çä¾å¹â2,686²¯±ß¡¢·Ð¾ïÍø±×104²¯±ß¡Ê2025Ç¯6·î´ü¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡¦³Æ¼ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊ¡¢¥´¥ë¥ÕÍÑÉÊ¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑÉÊÅù¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¡¢ÈÎÇä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥´¥ë¥Õ¾ì¡¢¥¹¥¡¼¾ì¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¯¥é¥Ö¤Î·Ð±Ä
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§ https://store.alpen-group.jp/corporate/
