T¥â¥Ð¥¤¥ë¤¬¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¥Í¥Ã¥È¥¯¥é¥Ã¥«ー¤È¤ÎÄ¹´ü¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò³ÈÂç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÂ¥¿Ê¤Ø
¥Í¥Ã¥È¥¯¥é¥Ã¥«ー¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëBSS/OSS¤¬¡¢µÞÀ®Ä¹¤¹¤ë¥Ûー¥ë¥»ー¥ë»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ö¶È¼Ô¤Î¹âÅÙ¤Ê¥¢¥¸¥ê¥Æ¥£ー¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¸þ¾å¤ò¼Â¸½
¥Þ¥µ¥Á¥åー¥»¥Ã¥Ä½£¥¦¥©¥ë¥µ¥à--(BUSINESS WIRE)-- ¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ï¥¤¥ä¡Ë -- ¥Í¥Ã¥È¥¯¥é¥Ã¥«ー¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ï¡¢T¥â¥Ð¥¤¥ë¤¬¥Í¥Ã¥È¥¯¥é¥Ã¥«ー¤Î¼ÂÀÓ¤¢¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¥¯¥é¥¦¥É¤Ë°Ü¹Ô¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÎ¾¼Ò¤ÎÄó·È´Ø·¸¤ò³ÈÂç¤·¤¿¡¢¤È¤ÎÈ¯É½¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢T¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤ä¸ÜµÒ¤Ë¿·¤¿¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ä¥¹¥±ー¥ë¡¢½ÀÆðÀ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢T¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥Ûー¥ë¥»ー¥ë¤È¥Í¥Ã¥È¥¯¥é¥Ã¥«ー¤È¤Î´Ö¤ÎÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¶¨¶È¤ÎÀ®¸ù¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µÞÂ®¤ËÊÑ²½¤¹¤ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ûー¥ë¥»ー¥ë¸ÜµÒ¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤ÊÄó¶¡¤Î³«»Ï¡¦Å¬±þ¡¦¼ý±×²½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢T¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï¼Â¹Ô¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë´ðÈ×¤òÄó¶¡¤·¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤¬¿·¤¿¤Ê¼ý±×¸»¤ò¤è¤ê¿×Â®¡¦°ÂÁ´¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¥¯¥é¥Ã¥«ー¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëBSS/OSS¤ª¤è¤Ó¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ï¡¢T¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ë¥ª¥ó¥Üー¥Ç¥£¥ó¥°¤Î´ÊÁÇ²½¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥â¥Ç¥ë¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Î¥Äー¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¸ÜµÒ¤Ï¥µー¥Ó¥¹Î©¤Á¾å¤²¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¿ô¤«·î¤«¤é¿ô½µ´Ö¤ËÃ»½Ì¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¶¯¸Ç¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¤È¥×¥é¥¤¥Ð¥·ーÊÝ¸î¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤¿½ÀÆð¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖT¥â¥Ð¥¤¥ë¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ÎÀ®¸ù¤ò¥¯¥é¥¦¥É»þÂå¤Ø³ÈÂç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¥¯¥é¥Ã¥«ー¤ÎºÇ¹âµ»½ÑÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCTO¡Ë¤Ç¤¢¤ë¥Ü¥Ö¡¦¥¿¥¤¥¿¥¹¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¤«¤Ä°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤À®Ä¹ÀïÎ¬¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥¹¥±ー¥ë¡¢Ê¬ÀÏ¡¢¼«Æ°²½¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢T¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î¥Ûー¥ë¥»ー¥ë»ö¶È¤¬¡¢º£Æü¤Î»Ô¾ì¤Ç¸ÜµÒ¤¬´üÂÔ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¶È³¦¤¬¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¡¢T¥â¥Ð¥¤¥ë¤È¥Í¥Ã¥È¥¯¥é¥Ã¥«ー¤Ï¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¼ÂÀÓ¤¢¤ë¼Â¹ÔÎÏ¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÂî±ÛÀ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Ûー¥ë¥»ー¥ë¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤Î³§ÍÍ¤Ë¤è¤ë¸½º£¤Î¶¥Áè¤äÀ®Ä¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ»Ù±ç¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢AI¶îÆ°·¿¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¡¢¹âÅÙ¤Ê5G¼ý±×²½¡¢IoT¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¾Íè¤Îµ¡²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿¶¯¸Ç¤Ê´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¥¯¥é¥Ã¥«ー¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆüËÜÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊNEC¡Ë¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥Í¥Ã¥È¥¯¥é¥Ã¥«ー¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ï¡¢¤½¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¡¢´ë¶ÈÊ¸²½¡¢¥ê¥½ー¥¹¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥µー¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÐºÑ¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¥¯¥é¥Ã¥«ー¤Î³×¿·Åª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ä²ÁÃÍ¼çÆ³·¿¥µー¥Ó¥¹¡¢¤½¤·¤ÆÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Ç¼Æþ¼ÂÀÓ¤Ï¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸ÜµÒ´ë¶È¤ÎÈ¯Å¸¤ÈÀ®¸ù¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¥¯¥é¥Ã¥«ー¤Ï¡¢5Gµ»½Ñ¤Î¼ý±×²½¡¢AI¡¢¼«Æ°²½¡¢¿âÄ¾»º¶È¤Ê¤É¤Î¼çÍ×Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¿·¤Îµ»½ÑÅª¿ÊÊâ¤Ë¤è¤ê¡¢¥µー¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤¬ÊÑ³×ÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤·¡¢telco¡Ê¥Æ¥ì¥³¥à´ë¶È¡Ë¤«¤étechco¡Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¡Ë¤Ë¿Ê²½¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÈ¯Å¸¤È¼ý±×À¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï www.netcracker.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
