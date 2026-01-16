Âè8²ó¡¡ÅÔ°å³Ø¸¦¡¡ÅÔÌ±¹ÖºÂ¤ò3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö³Ë»À°åÌô¤Ë¤è¤ë¸ÄÊÌ²½°åÎÅ¡×
ÅìµþÅÔ°å³ØÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ç¤Ï¡¢¿À·Ð¼À´µ¡¢Àº¿À¼À´µ¡¢¤¬¤ó¡¢´¶À÷¾ÉÅù¤ÎÌ¤²òÌÀ¤Î½ÅÍ×¼À´µ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤òÁí¹çÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢Í½ËÉË¡¤ä¼£ÎÅË¡¤Ê¤É¤Î³«È¯¤Ë¸þ¤±¤¿¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¸¦µæÆâÍÆ¤Î°ìÃ¼¤ä´ØÏ¢¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤ò¡¢ÅÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Åö¸¦µæ½ê¤Ç¤ÏËèÇ¯ÅÙ¡ÖÅÔÌ±¹ÖºÂ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏÅìµþ²Ê³ØÂç³Ø¡¡Ç¾¿À·ÐÉÂÂÖ³ØÊ¬Ìî¡ÊÇ¾¿À·ÐÆâ²Ê¡Ë¡¿³Ë»À¡¦¤Ú¥×¥Á¥ÉÁÏÌô¼£ÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡ÊTIDE¡Ë¡¡¹Ö»Õ¡¡·¬¸¶¹¨ºÈÀèÀ¸¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¡Æü¡¡¡¡»þ¡¡¡¡2026Ç¯£³·î£±£´Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë14¡§30～16¡§00¤Þ¤Ç
£²¡¡³«ºÅÊýË¡¡¡¡¡²ñ¾ì¤ÈWeb²ñµÄ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖZoom¡×¤Ë¤è¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³«ºÅ
£³¡¡±é¡¡¡¡Âê¡¡
¡Ö°äÅÁ»Ò°Û¾ï¤ËÄ©¤à¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤Î¿·Ìô³«È¯ ― ³Ë»À°åÌô¤Ç³«¤¯Ì¤Íè¡×
Åìµþ²Ê³ØÂç³Ø¡¡Ç¾¿À·ÐÉÂÂÖ³ØÊ¬Ìî¡ÊÇ¾¿À·ÐÆâ²Ê¡Ë¡¿³Ë»À¡¦¤Ú¥×¥Á¥ÉÁÏÌô¼£ÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡ÊTIDE¡Ë¡¡
¹Ö»Õ¡¡·¬¸¶¹¨ºÈ
¡Ú¹Ö±éÍ×»Ý¡Û
¥²¥Î¥à²òÀÏµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤è¤ê¡¢¸¶°ø¤È¤Ê¤ë°äÅÁ»Ò°Û¾ï¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë´õ¾¯ÆñÉÂ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´µ¼Ô¤´¤È¤ËÌô¤òÀß·×¡¦À½Â¤¤·¡¢¤½¤Î´µ¼Ô¼«¿È¤ËÅêÍ¿¤·¤Æ¸ú²Ì¤ò³Î¤«¤á¤ë¸ÄÊÌ²½°åÎÅ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢DNA¤äRNA¤Ë¤è¤ê¹½À®¤µ¤ì¤ë³Ë»À°åÌô¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤Îº¬ËÜÅª¤Ê¸¶°ø¤ËÄ¾ÀÜÆ¯¤¤«¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÍ¸ú¤Ê¼£ÎÅË¡¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿´õ¾¯ÆñÉÂ¤Î´µ¼Ô¤Ë¤â´õË¾¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï»öÎã¤¬Áý¤¨¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ°åÎÅ¼Ô¡¢¸¦µæ¼Ô¡¢À½Ìô´ë¶È¡¢¹ÔÀ¯¡¢´µ¼ÔÃÄÂÎ¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Î×¾²»î¸³¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢³Ë»À°åÌô¤òÍÑ¤¤¤¿¸ÄÊÌ²½°åÎÅ¤Î¿ÊÅ¸¤È²ÝÂê¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖC·¿´Î±ê¥¦¥¤¥ë¥¹¸¦µæ¤Î²áµî¡¦¸½ºß¡¦Ì¤Íè¡×
ÅìµþÅÔ°å³ØÁí¹ç¸¦µæ½ê¡¡¥²¥Î¥à°å³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ーÄ¹¡¡ÀîÏ©±ÑºÈ
¡Ú¹Ö±éÍ×»Ý¡Û
»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤Ï¡¢Ìó37Ãû¸Ä¤â¤ÎºÙË¦¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÌò³ä¤òÊ¬Ã´¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤Ï°äÅÁ»Ò¤ÎÆ¯¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°äÅÁ»Ò¤Î¾ðÊó¤ò´Þ¤à¥²¥Î¥àDNA¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºÙË¦¤Ç¶¦ÄÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î°äÅÁ»Ò¤¬¤¤¤Ä¡¢¤É¤ì¤À¤±Æ¯¤¯¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºÙË¦¤¬²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£°äÅÁ»Ò¤¬RNA¤È¤·¤ÆÆÉ¤ß¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤ë¤·¤¯¤ß¤ËÃåÌÜ¤·¡¢RNA¤ÎÃÊ³¬¤Ç°äÅÁ»Ò¤ÎÆ¯¤¤òÊäÀµ¤Ç¤¤ë²è´üÅª¤ÊÊýË¡¤¬³Ë»À°åÌô¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢°äÅÁ»Ò¤¬Æ¯¤¯»ÅÁÈ¤ß¤ò²òÀâ¤·¡¢³Ë»À°åÌô¤òÍý²ò¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î´ðÁÃ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
£´¡¡»²¡¡¡¡²Ã¡¡¡ÊÄê°÷600Ì¾¡Ë
(ÅÔ°å³Ø¸¦¹ÖÆ²¡§100Ì¾¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§500Ì¾¡¡»öÁ°¿½¹þ¡¢ÀèÃå½ç¡¢ÌµÎÁ¡Ë
£µ¡¡¿½¡¡¡¡¹þ¡¡
ÂÐÌÌ¼°¡¦Zoom¥¦¥§¥Ó¥Êー¤É¤Á¤é¤âÅìµþÅÔ°Ê³°¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤â¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ãÂÐÌÌ¼°¤Ç¤Î»²²Ã¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¡ä
Í¹Á÷¤Þ¤¿¤Ï¥áー¥ë¤Ç¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ûÍ¹Á÷¤Î¾ì¹ç
±ýÉü¥Ï¥¬¥¤Ç¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±ýÉü¥Ï¥¬¥¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂè£¸²óÅÔÌ±¹ÖºÂ¡ÊÂÐÌÌ¼°´õË¾¡Ë¡×¤ÈµÆþ¤Î¾å¡¢½»½ê¡¢»áÌ¾¡Ê¥Õ¥ê¥¬¥Ê¡Ë¡¢Ç¯Îð¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æµÚ¤ÓÊ£¿ôÌ¾´õË¾¤Î¾ì¹ç¤ÏÆ±È¼¼Ô»áÌ¾¤ÈÆ±È¼¼ÔÇ¯Îð¤ò¤´µºÜ¤¤¤¿¤À¤¡¢²¼µ¡Ú¿½¹þÀè¡Û¤Þ¤Ç¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¿½¹þÀè¡Û
¢©156－8506¡¡ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¾åËÌÂô2-1-6¡¡
ÅìµþÅÔ°å³ØÁí¹ç¸¦µæ½ê¡¡ÉáµÚ¹Êó·¸ °¸
¡û ¥áー¥ë¤Î¾ì¹ç
·ïÌ¾¤ò¡ÖÂè£¸²óÅÔÌ±¹ÖºÂ¡ÊÂÐÌÌ¼°´õË¾¡Ë ¡×¤È¤·¡¢»áÌ¾¡Ê¥Õ¥ê¥¬¥Ê¡Ë¡¢Ç¯Îð¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æµÚ¤ÓÊ£¿ôÌ¾´õË¾¤Î¾ì¹ç¤ÏÆ±È¼¼Ô»áÌ¾¤ÈÆ±È¼¼ÔÇ¯Îð¤òÆþÎÏ¤Î¾å¡¢¿½¹þÀìÍÑ¥¢¥É¥ì¥¹¡Êtomin@igakuken.or.jp¡Ë¤Þ¤Ç¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î»ëÄ°¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¡ä
ÅÔ°å³Ø¸¦¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://www.igakuken.or.jp/public/tomin.html¡Ë¤ÎÅÐÏ¿¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÄùÀÚ¡Û
ÂÐÌÌ¼°¡§2026Ç¯3·î12Æü¡ÊÌÚÍËÆü¡Ë
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§¹ÖºÂ³«ºÅ»þ¹ï
Ä°¹Ö¡Ü¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î²óÅú¤Ç¡ÚÅìµþ¥Ý¥¤¥ó¥È100pt¡Û¤ò¿ÊÄè¤·¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤ÏÅìµþÅÔ¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖÅìµþ¥¢¥×¥ê¡×¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.tokyoapp.metro.tokyo.lg.jp/