³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ö¥ì¥¤¥ó(ËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Éð»³ ±Ñ¼£)¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖDMM GAMES¡×( https://games.dmm.com/ )¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¶áÌ¤Íè¤¯¥Î°ì¥íー¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥²ー¥à¡ØÂÐËâÇ¦RPG¡Ù¤Ï¡¢1·î16Æü(¶â)¤è¤ê¿·½Õ½é³ÍÆÀ¸Þ¼Ö³ÎÄê¥¬¥Á¥ã¤Ê¤É¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢§¸ø¼°¥µ¥¤¥Èhttps://games.dmm.com/detail/taimanin_rpg/¢§¸ø¼°X(Twitter)¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@taimanin_rpg)https://x.com/taimanin_rpg¢§¸ø¼°ÂÐËâÇ¦RPG¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëhttps://www.youtube.com/channel/UClq3kKcD2Senp1tF5WsJVIw―――――――――――――――――――――――¢§¿·½Õ½é³ÍÆÀ¸Þ¼Ö³ÎÄê¥¬¥Á¥ã¤¬³«ºÅ¡ª³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î16Æü(¶â) 17:00 ～ 1·î20Æü (²Ð) 16:59ÈÎÇä²Á³Ê¡§15000DMM¥Ý¥¤¥ó¥È¿Þ´Õ¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸Þ¼Öº×¸ÂÄê¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬1ÂÎ³ÎÄê¡ÜÂÐËâÀÐ50¸Ä¡Ü¥¹¥¥ë¤Î½ñ(ÈëÅÁ)¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÊÑ¤ªÆÀ¤Ê¥¬¥Á¥ã¤Ç¤¹¡£¤ª°ì¿ÍÍÍ1²ó¸ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¥²ー¥àÆâ¤Î¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§·Þ½Õ½é³ÍÆÀ¸Þ¼Ö³ÎÄê¥¬¥Á¥ã¤¬³«ºÅ¡ª³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î16Æü(¶â) 17:00 ～ 1·î20Æü (²Ð) 16:59ÈÎÇä²Á³Ê¡§7800DMM¥Ý¥¤¥ó¥È¿Þ´Õ¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸Þ¼Öº×¸ÂÄê¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬1ÂÎ³ÎÄê¡ÜÂÐËâÀÐ100¸Ä¡Ü¥¹¥¥ë¤Î½ñ(ÈëÅÁ)¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÊÑ¤ªÆÀ¤Ê¥¬¥Á¥ã¤Ç¤¹¡£¤ª°ì¿ÍÍÍ1²ó¸ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¥²ー¥àÆâ¤Î¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¿·½Õ¤ªÇ¯¶Ì¥»¥Ã¥È3¼ï¡Ê¾¾¡¢ÃÝ¡¢Çß¡Ë¤¬ÈÎÇä¡ªÈÎÇä´ü´Ö¡¡¡§2026Ç¯1·î20Æü (²Ð) 17:00 ～ 1·î25Æü (Æü) 16:59¿·½Õ¤ªÇ¯¶Ì¥»¥Ã¥È¡Ê¾¾¡¢ÃÝ¡¢Çß¡Ë¤Î3¼ï¤Ï¡¢¾¾¤Ï¡ÖËüÇ½¥á¥â¥êー(¸Þ¼Ö)¡×¡¢ÃÝ¤ÈÇß¤Ç¤Ï¡ÖSR¥á¥â¥êー¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¿·½Õ¸ÂÄê¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä´ü´ÖÃæ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì1²ó¸ÂÄê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¿·½Õ¤ªÇ¯¶Ì¥»¥Ã¥È3¼ï¡Ê¾¾¡¢ÃÝ¡¢Çß¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¡ÖSpecial Shop¡×¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£YouTubeÆ°²è :https://www.youtube.com/watch?v=E5_WKaeSwWQ
