AI»ñ³Ê¡ÖAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È³èÍÑ¸¡Äê¡×¥¹¥¿ー¥È°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜAI¥¹¥¥ëÇ§Äê¶¨²ñ¤¬Àµ¼°¥íー¥ó¥Á
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜAI¥¹¥¥ëÇ§Äê¶¨²ñ(ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è)¤Ï¡¢ÌµÎÁAI»ñ³Ê¡ÖAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È³èÍÑ¸¡Äê¡×¤ò2026Ç¯1·î16Æü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ»ñ³Ê¤Ï¶ÈÌ³¤ò¼«Î§Åª¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò¡ÖÀß·×¡¦³èÍÑ¡¦´ÉÍý¡×¤Ç¤¤ë´ðÁÃÅª¤ÊÃÎ¼±¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë´°Á´ÌµÎÁ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ñ³Ê¤Ç¤¹¡£
¢£2026Ç¯¤Ï¡ÖAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¼ÂÁõ¤ÎÇ¯¡×
2026Ç¯¤Î´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ¤Ï¡ÖÃ±¤Ê¤ëAI»ÈÍÑ¡×¤«¤é¡¢AI¤¬¹Í¤¨¡¢È½ÃÇ¤·¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¼ÂÁõ¤ØÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÉáµÚ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¸úÎ¨²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ¯¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤ÎºÆÀß·×¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¤Ç¤ÏÌó12Ëü¿Í¤ÎAI¿Íºà¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢AIµ»½Ñ¤òÍý²ò¤·¼ÂÌ³¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¿¦¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥éー¿¦¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥Äー¥ë¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¿Íºà¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¸¡Äê¡×»î¸³¤ÎÆÃÄ§
£±¡¥¼õ¸³ÎÁ0±ß -¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤«¤é²¿ÅÙ¤Ç¤â¼õ¸³²ÄÇ½£²¡¥¼õ¸³¤·¤Ê¤¬¤éÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤¬³Ø¤Ù¤ë£³¡¥Ã»»þ´Ö¤Ç´°Î» - Ìó20～45Ê¬¤Ç¼õ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹£´¡¥Â¨ºÂ¤Ë·ë²Ì¤¬¤ï¤«¤ë - ¹çÈÝ¤Ï¤½¤Î¾ì¤ÇÈ½Äê£µ¡¥¤¹¤°¤ËÇ§Äê¾Ú¤òÈ¯¹Ô - ¹ç³Ê¼Ô¤Ë¤ÏÂ¨ºÂ¤Ë¡ÖAI¥¹¥¥ëÇ§Äê¾Ú¡×(PDF)¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤¹¢£¼õ¸³ÊýË¡ÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤«¤é´ÊÃ±¤Ë¼õ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤°¤Ë¸¡Äê¤ò»Ï¤á¤é¤ì¡¢·ë²Ì¤â¤½¤Î¾ì¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È³èÍÑ¸¡Äê¤Î»î¸³³µÍ×
¡ýAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î³µÇ°Íý²ò¡ÊÃ±ÂÎ¡¿¥Þ¥ë¥Á¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ë¡ý¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ò¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È²½¤¹¤ëÀß·×ÎÏ¡ý¥×¥í¥ó¥×¥È¡¦¥Äー¥ë¡¦APIÏ¢·È¤Î¼ÂÌ³ÃÎ¼±¡ý¼«Î§¼Â¹Ô¡¦È½ÃÇ¥ëー¥ë¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹Àß·×¡ý¿Í¤ÈAI¤¬¶¨Æ¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î±¿ÍÑ¡¦´ÉÍý»ëÅÀ
º£¸å¤ÎÅ¸³«
Åö¶¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë100Ëü¿Í¤ÎAI¿Íºà¤Î°éÀ®¤ÈÇ§Äê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¸þ¤±¤ÎÌµÎÁ¸¡Äê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢´ë¶È¸þ¤±¤ÎÃÄÂÎ¼õ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¶µ°é¡¢Âç³Ø¡¦ÀìÌç³Ø¹»¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë³ØÀ¸¸þ¤±¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ÎÄó¶¡¤â½ç¼¡Å¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£ÌµÎÁAI»ñ³Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤ÎAI¥ê¥Æ¥é¥·ー¸þ¾å¤È¡¢AI¿ÍºàÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥µ¥¤¥È: https://ai-skill-kentei.jp¢£¶¨²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌ¾¾Î: °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜAI¥¹¥¥ëÇ§Äê¶¨²ñ¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë»ö¶ÈÆâÍÆ: AI¥¹¥¥ë¸¡Äê¤Î±¿±Ä¡¢AIÉáµÚ¡¦·¼È¯³èÆ° ¤Û¤«¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://ai-skill-kentei.jp/about¢£¼èºà¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜAI¥¹¥¥ëÇ§Äê¶¨²ñ ¹ÊóÃ´ÅöE-mail: support@ai-skill-kentei.jp