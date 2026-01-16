°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡¿¢¾¾¥°¥ëー¥×ÃÏ°è¿¶¶½¶¨²ñ(°Ê²¼¡¢Åö¶¨²ñ)¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¾ÂÄÅ»ÔÎ©ÂôÅÄ¾®³Ø¹»¤Ê¤É¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Î¼ê»æ¤ò½ñ¤¯¥­¥Ã¥«¥±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È2025¡×¤òÄÌ¤¸¡¢¾ÂÄÅ»Ô(ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¾ÂÄÅ»ÔÃÏ¶è)¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÈïºÒÃÏ¤ØµÁ±ç¶â¤ò´óÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¼ê»æ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¡È¤­¤Ã¤«¤±¡É¤òÄó¶¡¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤¬½ñ¤¤¤¿¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Î¼ê»æ¡×1ÄÌ¤Ë¤Ä¤­¡¢Åö¶¨²ñ¤«¤é¸ø±×À­¤Î¤¢¤ë´óÉÕÀè¤Ø50±ß¤ò´óÉÕ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î³èÆ°¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤­´óÉÕ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£


´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼ê»æ¤Ë¡¡ÆÃÊÌ¼ø¶È


¼ê»æ¤Î½ñ¤­Êý¤ò³Ø¤Ö»ùÆ¸


1.¤é¤é¤Ýー¤È¾ÂÄÅ¤Ç¤Î¼ê»æ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×

¡¡2025Ç¯7·î28Æü¼Â»Ü¡¡¼ÂÀÓ¡§471ÄÌ

2.¾ÂÄÅ»ÔÎ©ÂôÅÄ¾®³Ø¹»¤Ç¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Î¼ê»æ¡×ÆÃÊÌ¼ø¶È

¡¡2025Ç¯12·î¼Â»Ü¡¡¼ÂÀÓ¡§39ÄÌ

3.ÉÙ»ÎµÜ»ÔÎ©°æÇ·Æ¬Ãæ³Ø¹»¤Ç¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Î¼ê»æ¡×ÆÃÊÌ¼ø¶È

¡¡2024Ç¯¤ª¤è¤Ó2025Ç¯12·î¼Â»Ü¡¡¼ÂÀÓ¡§43ÄÌ

¹ç·×¡§553ÄÌ


¾ÂÄÅ»ÔÎ©ÂôÅÄ¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë4Ç¯À¸¤Î»ùÆ¸¤¬»²²Ã¤·¡¢½½ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ø¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Î¼ê»æ¡×¤ò½ñ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÙ»ÎµÜ»ÔÎ©°æÇ·Æ¬Ãæ³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢ÇÀ»ºÊª¤ÎÀ¸»º¡¦ÈÎÇä¡¦²Ã¹©¤ò²ñ¼ÒÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ±¿±ÄÂÎ¸³¤¹¤ë¡Ö°æÃæ²°¡×¤È¤¤¤¦¼èÁÈ¤ß¤òÎãÇ¯¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤Ø¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Î¼ê»æ¡×¤ÇÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£


ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï2023Ç¯¤è¤êÅö¶¨²ñ¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯¤ÏÀÅ²¬¸©Æâ¤Î¾®³ØÀ¸¡¦Ãæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢10Ì¾°Ê¾å¤ÎÃÄÂÎ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡¦À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤¬·Á¤È¤Ê¤ê¡¢»Ù±ç¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£


¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Î¼ê»æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼ø¶È¤ÎÍÍ»Ò


¡ÚµÁ±ç¶â´óÉÕ ¼Â»Ü³µÍ×¡Û

¡üÆü»þ¡§2026Ç¯1·î28Æü(¿å)15»þ00Ê¬

¡ü¾ì½ê¡§¾ÂÄÅ»ÔÌò½ê(ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¾ÂÄÅ»ÔÃÏ¶è)

¡ü»²²Ã¼Ô¡§¾ÂÄÅ»ÔÎ©ÂôÅÄ¾®³Ø¹»»ùÆ¸¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡¿¢¾¾¥°¥ëー¥×ÃÏ°è¿¶¶½¶¨²ñ

Åö¶¨²ñ¤Ï¡¢¾ÂÄÅ»ÔÆâÍ¹ÊØ¶É¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¯³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ³èÆ°¤¬¤µ¤é¤Ë¹­¤¬¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬²¹¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¡ÚÃÄÂÎ³µÍ×¡Û

ÃÄÂÎÌ¾¡§ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡¿¢¾¾¥°¥ëー¥×ÃÏ°è¿¶¶½¶¨²ñ

½êºßÃÏ¡§ ÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»ÔÀ¾ÂôÅÄ200-1(¿¢¾¾¥°¥ëー¥×Æâ)

ÂåÉ½¡¡¡§ ÂåÉ½Íý»ö¡¡¿¢¾¾ ¹§¹¯

URL¡¡ ¡§ https://uematsu-grow-up.com/