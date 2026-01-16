Åìµþ¥¨¥ê¥¢¤Ë18¥Ûー¥ëÌÜ¤ò½ÐÅ¹¡ª1Æü1ÁÈÂßÀÚ¤Î²ÈÂ²Áò¥Ûー¥ë¡¡¤ªË·¤µ¤ó¤ÎÍÌµ¤òÁª¤Ù¤ë¡Ö¼«Í³¤Ê²ÈÂ²Áò Àé¤ÎÉ÷ ±©Â¼»ÔÌò½êÁ°¥Ûー¥ë¡×1·î24Æü(ÅÚ)¥ªー¥×¥ó
Åìµþ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï18¥Ûー¥ëÌÜ(¥°¥ëー¥×Îß·×68¥Ûー¥ëÌÜ)¤Ç¤¹¡£
±©Â¼»ÔÌò½êÁ°¥Ûー¥ë¤ÏÍøÊØÀ¤Î¤è¤¤»ÔÌò½êÁ°ÄÌ¤ê¤ËÌÌ¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë±©Â¼»ÔÌò½ê¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¡£¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êーÂÐ±þ¤Ç¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â²á¤´¤·¤ä¤¹¤¯¡¢°ÂÃÖ¼¼¤â´°È÷¡¢24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¤´ÌÌ²ñ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙURL¡§ https://1000kaze.jp/hall/tokyo/hamura/hamurashiyakushomae-hall/
Åö¼Ò¤Ï1955Ç¯Ê¡²¬¸©ÌøÀî»Ô¤ÇÁÏ¶È¡£ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ëÁòµ·²ñ¼Ò¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿®Íê¤È¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢2009Ç¯°Ê¹ß¤ÏÃæÉô¡¦´ØÀ¾¡¦´ØÅì¥¨¥ê¥¢¤Ø½ÐÅ¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½Âå¤Î¤ªÁò¼°»ö¾ð¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¼ç¤Ë¾®µ¬ÌÏÁò¡¦²ÈÂ²Áò¤ËÆÃ²½¤·¤¿»ÜÀß¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¤è¤ê¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¤ªÁò¼°¤òÄó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸Î¿ÍÍÍ¤È¤´²ÈÂ²ÍÍ¤ÎÁÛ¤¤¤òÂº½Å¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ýー¥È¡£
¤ªÁò¼°¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¤ò24»þ´Ö365Æü¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë¤Ë¤Æ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Ï¡Ö½ªßá¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê²ò·è¡×¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢¤ªÁò¼°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¤½¤Î¸å¡×¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¤ªº¤¤ê¤´¤È¤òÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÀìÌç¤Î¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー¤ò´°È÷¡£
¤´ÁêÃÌ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢±©Â¼»ÔÌò½êÁ°¥Ûー¥ë³«Å¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2Æü´Ö¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û
2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)10:00～16:00
¡¡¡¡¡¡¡¡ 25Æü(Æü)10:00～15:00
¤ªÁò¼°¤Î»öÁ°ÁêÃÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌîºÚ¤ÎµÍ¤áÊüÂê¤äÊÖÎéÉÊ¡¦ÀÚ²Ö¤ÎÈÎÇä¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥±ー¥È¤´²óÅú¤ÇQUO¥«ー¥É¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢ÍÎÁ²ñ°÷¤´Æþ²ñ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç»È¤¨¤ë500±ß¶â·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤ÏÆþ²ñ¶âÈ¾³Û¤Ç¤´Æþ²ñ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¤´²ÈÂ²¡¦¤´Í§¿Í¤ò¤ªÍ¶¤¤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´Íè´Û¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://1000kaze.jp/news/news_event/24974/
¡Ú»ÜÀß³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡§ ¤ªË·¤µ¤ó¤ÎÍÌµ¤òÁª¤Ù¤ë¡Ö¼«Í³¤Ê²ÈÂ²Áò Àé¤ÎÉ÷ ±©Â¼»ÔÌò½êÁ°¥Ûー¥ë¡×
½êºßÃÏ¡¡¡§ ÅìµþÅÔ±©Â¼»ÔÎÐ¥öµÖ5ÃúÌÜ2-5
³«¶ÈÆü¡¡¡§ 2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§ 0120-510-513(ÅÅÏÃ¼õÉÕ¤Ï24»þ´Ö365ÆüÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹)
HP¡¡¡¡¡¡¡§ https://1000kaze.jp/hall/tokyo/hamura/hamurashiyakushomae-hall/
±©Â¼»ÔÌò½êÁ°¥Ûー¥ë ¶áÎÙÃÏ¿Þ
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò Å·¸÷¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡§ Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¸ÅÌç¸ÍÄ®1-4 MipLa¸ÅÌç¸Í8³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¹¾Â¼ Å¯Ìé
ÁÏ¶È¡¡¡¡¡§ 1955Ç¯6·î
URL¡¡¡¡ ¡§ https://1000kaze.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ Áòº×¶È(Á´¹ñ¤ÇÄ¾±Ä¥Ûー¥ë¤Ç¤ÎÁòº×»ö¶È)