»¥ËÚ»ÔÆâ¤Ë¿·¤¿¤Ê¡Ö¥Û¥¹¥Ô¥¹¥Õ¥í¥¢Ê»Àß»ÜÀß¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡¢1·î16Æü¤Ë¥µ¹â½»¡Ö¥Î¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó ¥ê¥Ö¡¦¥«¥·¡¼¥¿¡×¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë
´Ç¸î¡¦²ð¸îµ¡Ç½¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡ÖÂ¿µ¡Ç½Ê»Àß¥â¥Ç¥ë¡×¤ÎÅ¸³«¤Ë¤è¤ê¡¢°åÎÅ°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢½»¤ß´·¤ì¤¿ÃÏ°è¤ÇºÇ´ü¤Þ¤ÇÀ¸³è¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¼Â¸½
°åÎÅµ¡´Ø¤Î·Ð±Ä»Ù±ç¤ä¡¢µïÂðË¬Ìä´Ç¸î»ö¶È¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð»ö¶È¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§茺¸ý ·ÄÂÀ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥¢¥³¥ó¥Ä¥§¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄîµ Î´ÄÌ¡¢°Ê²¼¡Ö¥Î¥¢¥³¥ó¥Ä¥§¥ë¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹ÉÕ¤¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð¡Ê¥µ¹â½»¡Ë¡Ö¥Î¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó ¥ê¥Ö¡¦¥«¥·¡¼¥¿¡Ê»¥ËÚ»ÔÅì¶è¡Ë¡×¤¬¡¢1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥Û¥¹¥Ô¥¹¥Õ¥í¥¢Ê»Àß»ÜÀß¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢»¥ËÚ»ÔÆâ¤Î¹âÎð²½¤ËÈ¼¤¦°åÎÅ¡¦²ð¸î¥Ë¡¼¥º¤¬Áý²Ã¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Í×²ð¸îÅÙ¤¬Äã¤¤Êý¤«¤é°åÎÅ°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤¤Êý¡Ê¤¬¤óËö´ü¡¦¿À·ÐÆñÉÂÅù¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢½»¤ß´·¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òºÇ´ü¤Þ¤Ç·ÑÂ³¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤´ÍøÍÑ¼Ô¤µ¤Þ¤Î´õË¾¤Ë±þ¤¸¤¿¥±¥¢¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢ËÜ¥â¥Ç¥ë¤ÎÅ¸³«¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¡¦²ð¸î¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Î¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó ¥ê¥Ö¡¦¥«¥·¡¼¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»¥ËÚ»ÔÅì¶è¤Î¥µ¹â½»¤Ç¡¢¥Î¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ç4»ÜÀßÌÜ¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¹¥Õ¥í¥¢¤òÊ»Àß¤·¤¿»ÜÀß¤Ç¤¹¡£´Ç¸î¡¦²ð¸îµ¡Ç½¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡ÖÂ¿µ¡Ç½Ê»Àß¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Ç¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð¡ÖReHOPE¡× ¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹¡Ê°Ê²¼¡ÖCUC¥Û¥¹¥Ô¥¹¡×¡Ë¤ÎË¬Ìä´Ç¸î»ö¶È½ê¡Ê´Ç¸î¥¯¥é¡¼¥¯ÆîÊ¿´ß¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¤¿Ë¬Ìä´Ç¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¡¢½»Âð·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ÎÄê´ü½ä²ó¡¦¿ï»þÂÐ±þ·¿Ë¬Ìä²ð¸î´Ç¸î¡Ê¢¨1¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢24»þ´Ö365Æü¤Î¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê¥±¥¢¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡ËÄê´ü½ä²ó¡¦¿ï»þÂÐ±þ·¿Ë¬Ìä²ð¸î´Ç¸î¡§Äê´üÅª¤ÊË¬Ìä¤Þ¤¿¤ÏÄÌÊó¤ò¼õ¤±¡¢¤´ÍøÍÑ¼Ô¤µ¤Þ¤ÎµïÂð¤ò²ð¸îÊ¡»ã»ÎÅù¤¬Ë¬Ìä¤·¥±¥¢¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ç¸î»ÕÅù¤Ë¤è¤ëÎÅÍÜ¾å¤ÎÀ¤ÏÃ¤ä¿ÇÎÅ¤ÎÊä½õ¤ò¹Ô¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£
¡ã¥Î¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó ¥ê¥Ö¡¦¥«¥·¡¼¥¿¡¡»ÜÀß³µÍ×¡ä
½»½ê¡§»¥ËÚ»ÔÅì¶èËÌ6¾òÅì6ÃúÌÜ1-7
±Ä¶È»þ´Ö¡§24»þ´ÖÂÐ±þ
³«Àß¡§2021Ç¯4·î
µï¼¼¿ô¡§82¼¼ ¡Ê¤¦¤Á¥Û¥¹¥Ô¥¹¥Õ¥í¥¢52¼¼¡Ë¡¡¢¨¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ë¤¢¤¿¤ê99¼¼¤«¤é82¼¼¤ËÊÑ¹¹
·úÊª¡§Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂ¤5³¬·ú
±ä¾²ÌÌÀÑ¡§3,457.89Ö
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§1,566.56Ö
´ÛÆâÊ»Àß»ö¶È½ê¡§¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼Àô¶¦ ËÌ6¾ò
ÉßÃÏÆâÃó¼Ö¾ì¡§¤¢¤ê
¡ã´ÛÆâ¥Õ¥í¥¢¹½À®¡ä
1¡¢2³¬¡§Äê´ü½ä²ó¡¦¿ï»þÂÐ±þ·¿Ë¬Ìä²ð¸î´Ç¸î¥Õ¥í¥¢(µï¼¼:30¼¼¡Ë¡Ê1³¬¤Ë²¹ÀôÉÕ¤ÂçÍá¾ì¡¢¿©Æ²¤òÊ»Àß)
3³¬¡Á5³¬¡§¥Û¥¹¥Ô¥¹¥Õ¥í¥¢¡Êµï¼¼¿ô¡§52¼¼¡Ë
¡ã¥Û¥¹¥Ô¥¹¥Õ¥í¥¢¹½À®¡ä
µï¼¼¿ô¡§52¼¼¡Ê3¡¢4³¬¡§17¼¼¡¢5³¬¡§18¼¼¡Ë
µï¼¼¥µ¥¤¥º¡§3¼ïÎà¡ÊA: 18.00Ö¡¢B: 21.6Ö¡¢C: 27.00Ö¡Ë
¼ç¤ÊÀßÈ÷¡§Êâ¹Ô´ï¤äÄ¶Äã¾²¥Ù¥Ã¥ÉÅù¤ÎÊ¡»ãÍÑ¶ñ¤ò¡¢¤´´õË¾¤ä¤´ÍÆÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¡£
¢£¥Î¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Î¥¢¥³¥ó¥Ä¥§¥ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë½»Âð·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¦¥µ¹â½»¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÆâ¤Ë27»ÜÀß¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2025Ç¯9·îËö»þÅÀ¡Ë¡£Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡ÖÀô¶¦¡×16»ÜÀß¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÌ½ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿°ìÂÎÅª¤Ê°åÎÅ¡¦²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦²ð¸îÊ¡»ã»Î¡¢²ð¸î¿¦°÷¡¢´Ç¸î»Õ¡¢¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¢µ¡Ç½·±Îý»ØÆ³°÷¡¢Ê¡»ãÀìÌçÁêÃÌ°÷¡¢±ÉÍÜ»Î¡¢Ä´Íý»Õ¤Ê¤É¤ÎÀìÌç¿¦¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Â¿µ¡Ç½Ê»Àß¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï
½»¤ß´·¤ì¤¿»ÜÀß¤ÇºÇ´ü¤Þ¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤´ÍøÍÑ¼Ô¤µ¤Þ¤ÎÍÆÂÎ¤ä¤´´õË¾¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤Ê²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëCUCÆÈ¼«¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð¤È¡¢Æ±°ì»ÜÀßÆâ¤Þ¤¿¤Ï¶áÎÙ¤Î¥Î¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Î²ð¸î¥Õ¥í¥¢¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í×²ð¸îÅÙ¤¬Äã¤¤Êý¤«¤é¡¢¤¬¤ó¤ä¿À·ÐÆñÉÂ¤Ê¤É¤Î°åÎÅ°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤¤Êý¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÊ»Àß¤â¤·¤¯¤Ï¶áÎÙ¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÜÀß¤Î¤´ÍøÍÑ¼Ô¤µ¤Þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºßÂð¤ÇÀ¸³è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤´ÍøÍÑ¼Ô¤µ¤Þ¤¬½»¤ß´·¤ì¤¿¾ì½ê¤ÇÊë¤é¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Â¿ÍÍ¤Ê°åÎÅ¡¦²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¥Î¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤Ï¡¢¥Î¥¢¥³¥ó¥Ä¥§¥ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë½»Âð·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¿¥µ¹â½»¤Ç¤¹¡£CUC¥Û¥¹¥Ô¥¹¤¬±¿±Ä¤¹¤ëË¬Ìä´Ç¸î»ö¶È½ê¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æ±»ö¶È½ê¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Â¿µ¡Ç½Ê»Àß¥â¥Ç¥ë¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÇØ·Ê
»¥ËÚ»Ô¤Ï¡¢¿Í¸ýÌó200Ëü¿Í¤òÍ¤¹¤ëËÌ³¤Æ»Æâ¤Î°åÎÅ¡¦²ð¸îµ¡Ç½¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ëÅÔ»Ô¤Ç¤¹¡£¹ñÎ©¼Ò²ñÊÝ¾ã¡¦¿Í¸ýÌäÂê¸¦µæ½ê¤ÎÅý·×¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯»þÅÀ¤Î75ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤Î³ä¹ç¤¬¡¢Á´¹ñ¤ÎÃÏÊýÃæ¿õÅÔ»Ô¡Ê»¥ËÚ¡¦ÀçÂæ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Ê¡²¬¡Ë4ÅÔ»Ô¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢2050Ç¯¤Î¿ä·×ÃÍ¤ËÂÐ¤¹¤ëÁý²ÃÎ¨¤¬ºÇ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È(¢¨2¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸î¥Ë¡¼¥º¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
(¢¨2)½ÐÅµ¡§¹ñÎ©¼Ò²ñÊÝ¾ã¡¦¿Í¸ýÌäÂê¸¦µæ½ê¡ØÆüËÜ¤ÎÃÏ°èÊÌ¾Íè¿ä·×¿Í¸ý ÎáÏÂ£µ(2023)Ç¯¿ä·×¡Ù
ÆÃ¤Ë»¥ËÚ¤ÏËÌ³¤Æ»Á´°è¤«¤é°åÎÅ¡¦²ð¸î´Ä¶¤òµá¤á¤Æ¹âÎð¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤Ç¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ø¤Î¥Ë¡¼¥º¤â¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¡ÖÄê´ü½ä²ó¡¦¿ï»þÂÐ±þ·¿Ë¬Ìä²ð¸î´Ç¸î¡×¤ÎÀÁµá»ö¶È¼Ô¿ô¤¬113»ö¶È½ê¤È¡¢Á´¹ñ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê²¼¿Þº¸¼´¡Ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢2024Ç¯¤Ë½»Âð·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¦¥µ¹â½»¤ò±¿±Ä¤·¡¢Äê´ü½ä²ó¡¦¿ï»þÂÐ±þ·¿Ë¬Ìä²ð¸î´Ç¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Î¥¢¥³¥ó¥Ä¥§¥ë¤òCUC¥°¥ë¡¼¥×¤Ë·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð¤ò±¿±Ä¤¹¤ëCUC¥Û¥¹¥Ô¥¹¤È¤Î¥°¥ë¡¼¥×ÆâÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢Â¿µ¡Ç½Ê»Àß¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿µ¡Ç½Ê»Àß·¿»ÜÀß¤Î³«Àß¤òµ¡¤Ë¡¢¤´ÍøÍÑ¼Ô¤µ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤ä¤´´õË¾¤Ë±þ¤¸¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡ÂÎÀ©¤ò¤è¤ê°ìÁØ¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÂ¿µ¡Ç½Ê»Àß¥â¥Ç¥ë»ÜÀß¤Î°ìÍ÷¡ä
https://digitalpr.jp/table_img/2876/126196/126196_web_1.png
¢£¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥¢¥³¥ó¥Ä¥§¥ë
¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤·¡¢¤´ÍøÍÑ¼Ô¤µ¤Þ¤ÎÍ×²ð¸îÅÙ¤Ë±þ¤¸¤¿Äê´ü½ä²ó¡¦¿ï»þÂÐ±þ·¿Ë¬Ìä²ð¸î´Ç¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÆâ¤Ë¡¢½»Âð·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥àµÚ¤Ó¥µ¡¼¥Ó¥¹ÉÕ¤¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð27»ÜÀß¡¢¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹16»ÜÀß¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2025Ç¯9·îËö»þÅÀ¡Ë¡£
¢¨³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥¢¥³¥ó¥Ä¥§¥ë¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¤Î100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥¢¥³¥ó¥Ä¥§¥ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§»¥ËÚ»ÔËÊ¿¶èÊ¿´ß7¾ò14ÃúÌÜ1-32
ÀßÎ©¡§2002Ç¯3·î20Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÅÄîµ Î´ÄÌ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§½»Âð·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à±¿±Ä¡¢Äê´ü½ä²ó¡¦¿ï»þÂÐ±þ·¿Ë¬Ìä²ð¸î´Ç¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹±¿±Ä
URL ¡§https://noah-garden.com/
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹
¤¬¤óËö´ü¤ä¿À·ÐÆñÉÂ¤ÎÊý¤Î¤¿¤á¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð¤ä¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î¡¦²ð¸î»ö¶È½ê¤ò±¿±Ä¡£Á´¹ñ56¤«½ê¤Ë¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2026Ç¯1·î6Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¢¨³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¤Î100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º3ÃúÌÜ1-1 msb Tamachi ÅÄÄ®¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥¿¥ï¡¼N 15³¬
ÀßÎ©¡§2017Ç¯3·î3Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡é® ¹¯¿Í
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð±¿±Ä¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î»ö¶È½ê±¿±Ä¡¢Ë¬Ìä²ð¸î»ö¶È½ê±¿±Ä
URL ¡§https://cuc-hospice.com/
CUC¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¤È¹ñÆâÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò18¼Ò¡¢³¤³°Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò24¼Ò¤«¤é¤Ê¤ë¥°¥ë¡¼¥×´ë¶È¤Ç¤¹ ¡Ê2025Ç¯9·îËö»þÅÀ¡Ë¡£¡Ö°åÎÅ¤È¤¤¤¦´õË¾¤òÁÏ¤ë¡£¡×¤ò»ÈÌ¿¤Ë·Ç¤²¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°åÎÅ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Î»Ù±ç¤ä¥Û¥¹¥Ô¥¹¡¦µïÂðË¬Ìä´Ç¸î¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º3ÃúÌÜ1-1 msb Tamachi ÅÄÄ®¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥¿¥ï¡¼N 15³¬
ÀßÎ©¡§2014Ç¯8·î8Æü
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò 茺¸ý ·ÄÂÀ
¾å¾ì»Ô¾ì ¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥°¥í¡¼¥¹»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³¡¼¥É 9158¡Ë
»ñËÜ¶â ¡§7,669É´Ëü±ß¡Ê2025Ç¯3·îËö»þÅÀ¡Ë
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§°åÎÅµ¡´Ø»ö¶È¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¹»ö¶È¡¢µïÂðË¬Ìä´Ç¸î»ö¶È¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥±¥¢¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹»ö¶È
URL ¡§https://www.cuc-jpn.com
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¡¡¹ÊóÃ´Åö¡¡ÊÒÌø
ÅÅÏÃ 070-7499-1908¡¡¥á¡¼¥ë¡§pr@cuc-jpn.com
