ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¤¬1·î25Æü¤Ë¡ÖÈÄ¶¶¶è½ñ¤½é¤áÂç²ñinÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø2026¡×¤ò³«ºÅ ¡½ 300Ì¾Ä¶¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·½ñ¤ò¤·¤¿¤¿¤á¤ë
ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶è¡¦ºë¶Ì¸©Åì¾¾»³»Ô¡¿³ØÄ¹¡§¹â¶¶¿Ê¡Ë¤Ï1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¶èÆâ¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÈÄ¶¶¶è½ñ¤½é¤áÂç²ñinÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø2026¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡Ê¶¨»¿¡§ÈÄ¶¶¶è¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤é¤Ë¤ï¤¬¹ñ¸ÅÍè¤ÎÅÁÅý¡¦Ê¸²½¤Ç¤¢¤ë¡Ö½ñ¤½é¤á¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ½ñÆ»¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¡£½ñ¤¾å¤²¤¿ºîÉÊ¤Ï¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¾Þ³Æ¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¾Þ¤¬·èÄê¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÆÃÊÌ¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤ÎºîÉÊ¤Ï3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤ÇÈÄ¶¶¶èÌò½ê¤ËÅ¸¼¨Í½Äê¡£¤Þ¤¿¡¢Âç²ñ½ªÎ»¸å¤ËÆ±Âç¤¬À©ºî¤¹¤ë¿·Ê¹¡ÊÆÃ½¸¹æ¡Ë¤ËÆÃÊÌ¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤ÎºîÉÊ¡¢´é¼Ì¿¿¡¢¥³¥á¥ó¥È¤È¡¢Á´»²²Ã¼Ô¤Î»áÌ¾¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¤Ï½ñÆ»¤ò¶µ°é¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢1969Ç¯¤Ë½ñÆ»Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê¸½¡§½ñÆ»¸¦µæ½ê¡Ë¤ò³«Àß¡£2000Ç¯¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÂç³Ø¤Ç½é¤Î¡Ö½ñÆ»³Ø²Ê¡×¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½ñÆ»¶µ°é¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÊ¿À®¡×¡ÖÎáÏÂ¡×¤ÎÇ¯¹æ¤äÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë´øÝÝ¤Ê¤É¡¢½ñÆ»¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ´¶ÈÀ¸¤ä¶µ¼ø¿Ø¤Î³èÌö¤âÂ¿¤¯¡¢¡È½ñ¤ÎÂçÅì¡É¤È¤·¤Æ¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Âç¤Ï2023Ç¯¤ËÁÏÎ©100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤ÎµÇ°»ö¶È¤È¤·¤Æ2022Ç¯¤«¤é3Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÈÄ¶¶¶è¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡ÖÈÄ¶¶¶è½ñ¤½é¤áÂç²ñin ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤é¤«¤é¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤äÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤Ç¤¢¤ë¡Ö½ñ¤½é¤á¡×¤Î·Ñ¾µ¤ËÍ±×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈÄ¶¶¶è¶µ°é°Ñ°÷²ñ¶¨»¿¤Î¤â¤ÈÆ±Âç²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÈÄ¶¶¶è½ñ¤½é¤áÂç²ñin ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¡×¤Ç¤Ï¡¢»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤¬ ¡ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¡Ö½ñÆ»¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö½ñ¤½é¤á¡×¤ò¿¶¶½¡¦·Ñ¾µ¤¹¤ë ¢¡ÖËÜÊª¤Î½ñ¡×¤Ë¿¨¤ì¤ë £É®¤ÇÊ¸»ú¤ò½ñ¤¯³Ú¤·¤µ¤òÂÎ´¶¤¹¤ë ¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½ñÆ»¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç²ñ¤Ç»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤é¤¬½ñ¤¾å¤²¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢ÈÄ¶¶¶è¤ª¤è¤ÓÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¤¬¿³ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆÃÊÌ¾Þ¡Ê¡ÖÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø³ØÄ¹¾Þ¡×¡ÖÈÄ¶¶¶èÄ¹¾Þ¡×¡ÖÈÄ¶¶¶è¶µ°é°Ñ°÷²ñ¶µ°éÄ¹¾Þ¡×¡ÖÂçÅìÊ¸²½Âç³ØÂè°ì¹âÅù³Ø¹»³Ø¹»Ä¹¾Þ¡×¡ÖÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø½ñÆ»¸¦µæ½ê½êÄ¹¾Þ¡×¡Ë¡Ö¶â¾Þ¡×¡Ö¶ä¾Þ¡×¡ÖÆ¼¾Þ¡×¤ò·èÄê¡£ÆÃÊÌ¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ºîÉÊ¤ÏÈÄ¶¶¶èÌò½ê¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¸åÆüÈ¯¹Ô¤¹¤ëÂç²ñÆÃ½¸¹æ¤ËºîÉÊ¡¢´é¼Ì¿¿¡¢ËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤Î¹ñ¸ì²Ê¡Ê½ñ¼Ì¡Ë¤Î¿·³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ¤Ç¤Ï¡È½ñ¤½é¤á¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²æ¤¬¹ñ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤Ç¤¢¤ë½ñ¤½é¤á¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢½ñ¼Ì¤ÎÇ½ÎÏ¤¬À¸³è¤ÎÃæ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹Ô»ö¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¶áÇ¯¡¢½ñÆ»³¦¤Î¤ß¤Ê¤é¤º´±Ì±Á´ÂÎ¤Ç¡È½ñÆ»¡É¤ò¡Ö¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¡×¤ËÅÐÏ¿¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦Æ°¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯3·î¤Ë¤ÏÆüËÜÀ¯ÉÜ¤«¤é¥æ¥Í¥¹¥³¤ËÄó°Æ½ñ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Áá¤±¤ì¤Ð2026Ç¯12·îº¢¡¢¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤Ë¡È½ñÆ»¡É¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö½ñÆ»¡×¤òÂç³Ø¤Î¶µ°é¥Ö¥é¥ó¥É¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ëÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¤ï¤¬¹ñ¸ÅÍè¤ÎÅÁÅý¡¦Ê¸²½¤Ç¤¢¤ë¡Ö½ñ¤½é¤á¡×¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢È¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡ÖÈÄ¶¶¶è½ñ¤½é¤áÂç²ñinÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø2026¡×³µÍ×
¡ÚÆü¡¡»þ¡Û¡¡1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë 13:00¡Á14:45¡Ê¼õÉÕ 12:10¡Á12:50¡Ë
¡Ú¾ì¡¡½ê¡Û¡¡ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø ÈÄ¶¶¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡ÊÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶è¹âÅçÊ¿1-9-1¡Ë
¡ÚÂÐ¡¡¾Ý¡Û¡¡ÈÄ¶¶¶èÎ©¤Î¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤ËÄÌ³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¡¡¢¨¸¶Â§¡¢¾®³ØÀ¸¤Ï4Ç¯À¸°Ê¾å
¡Ú»²²ÃÎÁ¡Û¡¡ÌµÎÁ
¡Ú²Ý¡¡Âê¡Û
¡¡¶µ°é²ñ¹ñ¸ìÉô¤Î²ÝÂê¤ÈÆ±ÍÍ¡Ê4 Ç¯¡§¡ÖÈþ¤·¤¤¶õ¡×¡¢5 Ç¯¡§¡Ö¿·½Õ¤Î¸÷¡×¡¢6 Ç¯¡§¡ÖÎÐ¤ÎÂçÃÏ¡×¡¢7 Ç¯¡§Ü´½ñ¡ÖÀ®¸ù¤Î¶Ç¡×¹Ô½ñ¡ÖÊ¿ÏÂµ§Ç°¡×¡¢8 Ç¯¡§Ü´½ñ¡ÖÍ§¾ð¤òÀÀ¤¦¡×¹Ô½ñ¡Ö¸÷µ±¤òÊü¤Ä¡×¡¢9 Ç¯¡§Ü´½ñ¡ÖÍºÂç¤Ê¼«Á³¡×¹Ô½ñ¡ÖÀ¸Ì¿¤ÎÂº½Å¡×¡Ë
¡ÚË«¡¡¾Þ¡Û
¡¡ÆÃÊÌ¾Þ¡ÊÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø³ØÄ¹¾Þ¡¢ÈÄ¶¶¶èÄ¹¾Þ¡¢ÈÄ¶¶¶è¶µ°é°Ñ°÷²ñ¶µ°éÄ¹¾Þ¡¢ÂçÅìÊ¸²½Âç³ØÂè°ì¹âÅù³Ø¹»³Ø¹»Ä¹¾Þ¡¢ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø½ñÆ»¸¦µæ½ê½êÄ¹¾Þ¡Ë¡¢¶â¾Þ¡¢¶ä¾Þ¡¢Æ¼¾Þ
¢¨¡ÖÆÃÊÌ¾Þ¡×¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¾Þ¾õ¤ò¼øÍ¿¤·¡¢ºîÉÊ¤òÉ½¶ñ¤·¤¿¾å¤Ç³Æ¹»¤Ë¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¶â¾Þ¡×¡Ö¶ä¾Þ¡×¡ÖÆ¼¾Þ¡×¤ÎºîÉÊÊÖµÑ¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¼ç¡¡ºÅ¡Û¡¡ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø
¡Ú¶¨¡¡»¿¡Û¡¡ÈÄ¶¶¶è¶µ°é°Ñ°÷²ñ
¡Ê»²¹Í¡§ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø½ñÆ»¸¦µæ½ê¥µ¥¤¥ÈÆâ¡Ë
¡¦¡ÚÈÄ¶¶¶èÎ©¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¸ÂÄê¡Û¡ÖÈÄ¶¶¶è½ñ¤½é¤áÂç²ñinÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø2026¡×³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡https://www.daito.ac.jp/research/laboratory/calligraphy/news/details_15_40524.html
¢§¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø½ñÆ»¸¦µæ½êÆâ¡ÖÈÄ¶¶¶è½ñ¤½é¤áÂç²ñ in ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¡× ·¸
¡¡½»½ê¡§ ¢©175-8571¡¡ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶è¹âÅçÊ¿1-9-1
¡¡TEL¡§ 03-5399-7345
¡¡FAX¡§ 03-5399-7346
¡¡E-mail¡§ shodoevent@jm.daito.ac.jp
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¡¡Æþ³Ø¥»¥ó¥¿¡¼»öÌ³¼¼ Æþ»î¹Êó²Ý
½»½ê¡§¢©175-8571 ÈÄ¶¶¶è¹âÅçÊ¿1-9-1
TEL¡§03-5399-7800
FAX¡§03-5399-7801
¥á¡¼¥ë¡§kumagai@jm.daito.ac.jp
