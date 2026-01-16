Âè49²ó¡¡À¤³¦¤Î²ßÊ¾¤Þ¤Ä¤ê³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
Âè49²ó À¤³¦¤Î²ßÊ¾¤Þ¤Ä¤ê³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
ÃæµþÃÏ¶èºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î²ßÊ¾Å¸¼¨Â¨Çä²ñ¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ²ßÊ¾¾¦¶¨Æ±ÁÈ¹ç
Âè49²ó¡¡À¤³¦¤Î²ßÊ¾¤Þ¤Ä¤ê³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡¿·Ç¯¹±Îã¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÀ¤³¦¤Î²ßÊ¾¤Þ¤Ä¤ê¡×¤¬º£Ç¯¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ²ßÊ¾¾¦¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤ÇºÇ¤âÎò»Ë¤Î¤¢¤ë¤³¤ÎºÅ»ö¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç49²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£³«ºÅ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤´¸å±çÄº¤¤Þ¤·¤¿ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÂ¤Ê¾¶É¡¢ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¹ñÎ©°õºþ¶É¡¢ÃæÆü¿·Ê¹¼Ò²ñ»ö¶ÈÃÄ¡¢ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò°¦ÃÎ¸©»ÙÉô¡¢ÆüËÜÍ¹ÊØÀÚ¼ê¾¦¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Î³§ÍÍÊý¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡ºòÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡ÊÎ¬¾Î¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×¡Ë¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎÌÚÂ¤·úÃÛ¡ÖÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»²²Ã³Æ¹ñ¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏ¢Æü¤ÎÆø¤ï¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ëÍè¾ì¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËÊÄËë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Â¤Ê¾¶É¤«¤éÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîµÇ°²ßÊ¾¤Î¿Íµ¤¤â¾å¡¹¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âÁ´5¼ïÎà¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¡Ö¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢µÏ¿Åª¤ÊÃÏ¶â²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Èµ©¾¯À¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÃêÁªÇÜÎ¨140ÇÜ¶¯¤È¤¤¤¦¹â¤¤¿Íµ¤¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡¡ÆüËÜ²ßÊ¾¾¦¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ï¡¢¶È³¦È¯Å¸¤Î3ËÜÃì¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡ÖºÅ»ö»ö¶È¡×¡Ö¥«¥¿¥í¥°»ö¶È¡×¡Ö´ÕÄê»ö¶È¡×¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡ÖºÅ»ö»ö¶È¡×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¶áÇ¯¡Ö£Ú¡×À¤Âå¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼ã¤¤¤ªµÒÍÍ¤ÎÁý²Ã¤¬ÌÜÎ©¤ÄÃæ¡ÖÊ¸²½ºÅ»ö¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡º£Ç¯¡¢2026Ç¯¤Ï½½Æó»Ù¤Î7ÈÖÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸á¡Ê¤¦¤Þ¡Ë¡×¤ÎÇ¯¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Êª»ö¤¬Àª¤¤¤è¤¯¿Ê¤à¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤¬»Ï¤Þ¤ë±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤Ç¯¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¾¦ÉÊ¤«¤é¡¢ÁÈ¹ç´ÕÄê½ñÉÕ¤Î¿·Æþ²Ù¾¦ÉÊ¤Þ¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤ë»þ´Ö¤ò¤´Äó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢½ÐÅ¹¼Ò¡¢¼Â¹Ô°Ñ°÷°ìÆ±½àÈ÷¡¦ÅØÎÏ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÇ¯¤Î½é¤á¤Î¥¦¥¤¥ó¥¯¤¢¤¤¤Á¤Ë¤Æ¡¢³§ÍÍ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã³«ºÅ³µÍ×¡ä
Âè49²ó¡¡À¤³¦¤Î²ßÊ¾¤Þ¤Ä¤ê
Æü»þ¡§2026Ç¯£±·î2£´Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2·î2£¶Æü¡Ê·î¡Ë
¡¡¡¡¡¡2£´Æü¡ÊÅÚ¡Ë10»þ¤«¤é18»þ¡¡³«¾ì
¡¡¡¡¡¡2£µÆü¡ÊÆü¡Ë10»þ¤«¤é18»þ¡¡³«¾ì
¡¡¡¡¡¡2£¶Æü¡Ê·î¡Ë10»þ¤«¤é16»þ¡¡³«¾ì¡ÊºÇ½ªÆü¤ÎÆþ¾ìµÚ¤ÓÆÃÊÌÅ¸¼¨¤Ï15»þ¤Þ¤Ç¡Ë
¾ì½ê¡§Ì¾¸Å²°±ØÁ°¡¡¥¦¥¤¥ó¥¯¤¢¤¤¤Á¡¡£¸³¬Å¸¼¨¾ì
¸å±ç¡§ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÂ¤Ê¾¶É¡¢ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¹ñÎ©°õºþ¶É¡¢ÃæÆü¿·Ê¹¼Ò²ñ»ö¶ÈÃÄ¡¢ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò°¦ÃÎ¸©»ÙÉô¡¢ÆüËÜÍ¹ÊØÀÚ¼ê¾¦¶¨Æ±ÁÈ¹ç
Æþ¾ìÌµÎÁ
¡ãÂè4£¹²óÆÃÊÌÊô»ÅÉÊ¡ä
Å·ÊÝ¾®È½¶â¡¡ÆüËÜ²ßÊ¾¾¦¶¨Æ±ÁÈ¹ç´ÕÄê½ñÉÕ¡¡ÈþÉÊ¡¡220,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
°°ÆüÎµÂç·¿50Á¬¶ä²ß¡¡ÈþÉÊ¡¡5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¹ñÎ©¸ø±à¡¡Àé±ß¥«¥éー¶ä²ß3¼ï¡¡
¡¡°¤´¨Ëà¼þ¹ñÎ©¸ø±à¡¢ÂçÀã»³¹ñÎ©¸ø±à¡¡ÃæÉô»³³Ù¹ñÎ©¸ø±à
¡¡Ì¤»ÈÍÑÉÊ¡¡³Æ19,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
°ËÆ££±,000±ß»¥¡¢´äÁÒ500±ß»¥¡¡2Ëç¥»¥Ã¥È¡¡³ÆÌ¤»ÈÍÑÉÊ¡¡2,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡ÆüËÜ²ßÊ¾¥«¥¿¥í¥°2026Ç¯ÈÇ¡¡2,420±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥¤¥Ù¥ó¥È¡ä
1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢26Æü¡Ê·î¡Ë2Æü´Ö¤Î¤ß
1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¥³¥¤¥ó¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥³¥¤¥ó¤ÎÇÛÉÛ¡¡1ÂÞ100±ß°Ê¾å¡¡ÆüËÜ²ßÊ¾¾¦¶¨Æ±ÁÈ¹ç¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥ÈÉÕ
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ1Éô¤Þ¤Ç¡£´óÉÕ¶â¤ÏÃæÆü¿·Ê¹¼Ò²ñ»ö¶ÈÃÄ¤Ø´óÉÕÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¡¡Êç¶â¤Î¤ª´ê¤¤¡ä
¼õÉÕ¤ËÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò°¦ÃÎ¸©»ÙÉô¤ÎÊç¶âÈ¢¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
100±ß°Ê¾å¤òÊç¶â¤·¤ÆÄº¤¤¤¿Êý¤Ø°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í°õºþÄ«ÍÛ²ñÆÃÀ½¥·ー¥ë¤òÇÛÉÛÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÇÛÉÛ¤Ï¤ª1¿ÍÍÍ1Ëç¤Þ¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÍè¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ä
¡¡ÆüËÜ²ßÊ¾¾¦¶¨Æ±ÁÈ¹çÆÃÀ½¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ1Ëç¤Þ¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÌµÎÁ´ÕÄê¡¦ÇãÆþ¥³ー¥ÊーÆÃÀß¡ä
ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë²ßÊ¾¡¦»æÊ¾¤Ê¤É¤ÎÌµÎÁ´ÕÄê¡¦É¾²Á¡¦Çã¤¤Æþ¤ì¡¦¼ý½¸ÁêÃÌ¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»ý»²²¼¤µ¤¤¡£
Ãæ¹ñ¥³¥¤¥ó¡¢ÀÚ¼ê¹â²ÁÇãÆþ¤ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã½ÐÅ¹´ë¶È34¼Ò¡¡½çÉÔÆ±¡ä
¥¢¥«¥Ç¥ßー¾¦²ñ
¥¢¥íー¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
Çö°æÈþ½ÑÅ¹
±Ê³ÚÆ²
¥¨ー¥¹¥¹¥¿¥ó¥×
±ØÁ°¥³¥¤¥ó
¸ÅÀçÆ²
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Ï¥¦¥¹
º·²åÇµ¥³¥¤¥ó
¼ý½¸¥ïー¥ë¥É
¿·´ôÉì¾¦²ñ
¿·¶¶¥¹¥¿¥ó¥×¾¦²ñ
¿ùËÜÎÂ¹¾Æ²
À¤³¦¥³¥¤¥ó
¥»¥¥°¥Á
ÂÙÀ±¥³¥¤¥ó
ÂçÆü¥¹¥¿¥ó¥×¥³¥¤¥ó
¥À¥ë¥Þ
»ûÅç¥³¥¤¥ó
ÆüËÜÀÚ¼ê¼Ò
Ìîºê¥³¥¤¥ó
È¬²¦»Ò¥à¥µ¥µ¥Ó¥³¥¤¥ó
¥Õ¥¡¥ß¥êー¥¹¥¿¥ó¥×
¥Õ¥¯¥ª¥¹¥¿¥ó¥×¼Ò
¾¾±º¸ÅÁ¬Æ²
¥ß¥ó¥È¥ß¥ó¥È¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó
¥â¥ê¥·¥¿¡¡»þÍ·²°
¥æ¥¥ª¥¹¥¿¥ó¥×
¥í¥¤¥ä¥ë¥³¥¤¥ó
¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥³¥¤¥ó
¥ïー¥ë¥É¥³¥¤¥ó¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
ÏÂ³Ú²°
¥¹¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥¦¥¢ー¥º¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥Ý¥ó¥Æ¥ê¥ª
¥ß¥ó¥È¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥¨
¤ªÌä¤¤¹ç¤»¤Ï¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç
ÆüËÜ²ßÊ¾¾¦¶¨Æ±ÁÈ¹ç
ÅÅÏÃ¡¡£°£³－£³£µ£°£¸－£±£·£°£±