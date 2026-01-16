GetPairr Vista 1.0¡Ã11¥¤¥ó¥Á¹âÀººÙ¥ï¥¤¥ÉHD¡ßAndroidÅëºÜ¤Ç¡ÈÁõÈ÷¡É¤ò¹¹¿·¡£¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹CarPlay¡¿Android Auto¡õÊ¬³äÉ½¼¨¤Ç¡¢¼ÖÆâ¥¨¥ó¥¿¥á¤È¥Ê¥Ó´Ä¶¤ò°ìµ¤¤Ë¶¯²½――²ÈÂ²¥É¥é¥¤¥Ö¤¬°ìÃÊ¥é¥¯¤Ë
¡Ú³µÍ×¡Û
Ä¹µ÷Î¥¥É¥é¥¤¥Ö¤Çµ¯¤¤¬¤Á¤Ê¡Ö¸åÀÊ¤ÎÂà¶þ¡×¡¢±¿Å¾Ãæ¤ËÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ë¡Ö¥±ー¥Ö¥ëÀÜÂ³¤Î¼ê´Ö¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö½ãÀµ²èÌÌ¤Î¸«¤Å¤é¤µ¡×¡£¤½¤ì¤é¤ò¡È¼ÖÆâÁõÈ÷¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¡É¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ²ò·è¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢AndroidÅëºÜ¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ªー¥Ç¥£¥ª¡ÖGetPairr Vista 1.0¡×¤Ç¤¹¡£11¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç²èÌÌ¤Ë¡¢1920¡ß720¤Î¥ï¥¤¥ÉHD±Õ¾½¡ÜIPS¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¡£ÆüÃæ¤Î»ëÇ§À¤È¹»ëÌî³Ñ¤Ç¡¢¥Ê¥Ó¤âÆ°²è¤â¾ðÊóÎÌ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹CarPlay¡¿Android Auto¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥Ê¥Ó¡¦ÄÌÏÃ¡¦²»³Ú¡¦¥á¥Ã¥»ー¥¸Áàºî¤òÂç²èÌÌ¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ë¡£Android OSÆâÂ¢¤Î¤¿¤á¡¢YouTube¡¿Netflix¡¿Prime Video¤Ê¤É¤Î¥¢¥×¥ê¤âËÜÂÎÃ±ÂÎ¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÀßÃÖ¤Ï¥·¥¬ー¥½¥±¥Ã¥ÈµëÅÅ¤Ç¡¢Î¾ÌÌ¥Æー¥×¸ÇÄê¤Ë¤è¤êÃ»»þ´Ö¤ÇÁõÃå²ÄÇ½¡£12～24VÂÐ±þ¤Ç¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤«¤é¥È¥é¥Ã¥¯¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¼ÖÎ¾¤Ç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡Û
³ä°úÎ¨¡§10¡óOFF¡Ê¥¯ー¥Ý¥ó¤ÈÊ»ÍÑ²ÄÇ½¡Ë¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¡§7G4SFPA2´ü´Ö¡§2026/1/16 ～ 2026/1/31 ¾¦ÉÊ¥ê¥ó¥¯¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHDQH6WW
¡Úµ¡Ç½°ìÍ÷¡Û
¢£ 11¥¤¥ó¥ÁÂç²èÌÌ ¡ß 1920¡ß720¥ï¥¤¥ÉHD ¡ß IPS¤Ç¡È¸«¤¨¤ë¡É¤òÄì¾å¤²
11¥¤¥ó¥Á¤Î¹¤¤É½¼¨ÎÎ°è¤Ë¡¢¹âÀººÙ1920¡ß720¤Î¥ï¥¤¥ÉHD±Õ¾½¤ÈIPS¥Ñ¥Í¥ë¤òÅëºÜ¡£ ÂÀÍÛ¸÷²¼¤Ç¤â»ëÇ§À¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¼Ð¤á¤«¤é¤Ç¤â¸«¤ä¤¹¤¤¹»ëÌî³Ñ¤Ç¡¢¥Ê¥Ó¡¦Æ°²è¡¦²»³ÚÉ½¼¨¤ò²÷Å¬¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹CarPlay¡¿Android Auto¡§¥±ー¥Ö¥ëÉÔÍ×¤ÇÁàºî¤òÂ¨ÀïÎÏ²½
iPhone¡¿AndroidÃ¼Ëö¤ÈBluetooth¡¦Wi-Fi¤Ç¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³¡£ÌÌÅÝ¤Ê¥±ー¥Ö¥ëÀÜÂ³¤ò¸º¤é¤·¡¢¥Ê¥Ó¡¦ÄÌÏÃ¡¦²»³Ú¡¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ê¤É¤ò11¥¤¥ó¥ÁÂç²èÌÌ¤ÇÄ¾´¶Áàºî¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Android OSÆâÂ¢¡§YouTube¡¿Netflix¡¿Prime Video¤òËÜÂÎÃ±ÂÎ¤ÇºÆÀ¸
Android¥·¥¹¥Æ¥àÅëºÜ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°¤ä¼ÖÆâWi-Fi¤¬¤¢¤ì¤Ð¥¢¥×¥ê¤òÄ¾ÀÜÍøÍÑ²ÄÇ½¡£¡È¥¹¥Þ¥ÛÍê¤ß¡É¤«¤é°ìÊâ¿Ê¤ó¤À¡¢¼ÖÆâ¥¨¥ó¥¿¥á¤Î¼«Í³ÅÙ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Ê¬³äÉ½¼¨¡õ¹âÂ®µ¯Æ°¡¢¤µ¤é¤Ë²»À¼½ÐÎÏ¤â¥Õ¥ëÁõÈ÷¡ÊBTÁ÷¿®¡¿FM¡¿AUX¡Ë
CarPlay¤ÈAndroid¤òÊ¬³ä¤·¤ÆÆ±»þÉ½¼¨¤Ç¤¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö¥Ê¥Ó¡ÜÆ°²è¡×¤Ê¤É¤ÎÊÂ¹Ô±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¡£¹âÂ®µ¯Æ°Àß·×¤Ç¡¢»È¤¤¤¿¤¤½Ö´Ö¤Ë¤¹¤°Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢BluetoothÁ÷¿®¡¿FM¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥¿ー¡¿AUX½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¼ÖºÜ¥¹¥Ôー¥«ー¤Ø²»À¼¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤Àß·×¡£ËÜÂÎ¥¹¥Ôー¥«ー¤âÆâÂ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÀÆð¤Ë±¿ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ÊÃ±¼èÉÕ¡õÂÐ±þ¼ÖÎ¾¡Û
ÇÛÀþ¤òºÇ¾®²½¡§¥·¥¬ー¥½¥±¥Ã¥ÈµëÅÅ¤Ç±¿ÍÑÃ»»þ´ÖÀßÃÖ¡§Î¾ÌÌ¥Æー¥×¤Ç¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤Ë¸ÇÄê¡ÊÌÜ°Â¡§¿ôÊ¬¡Ë12～24VÂÐ±þ¡§·Ú¼«Æ°¼Ö～SUV～¥È¥é¥Ã¥¯¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ½ãÀµ¥ªー¥Ç¥£¥ª¤ÎÏÈ¥µ¥¤¥º¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÆ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÀß·×
¡Ú¼ç¤Ê»ÅÍÍ¡Û
| ¹àÌÜ | ÆâÍÆ || --------- | ---------------------------------- || ²èÌÌ¥µ¥¤¥º | 11¥¤¥ó¥Á || ²òÁüÅÙ | 1920¡ß720¡Ê¥ï¥¤¥ÉHD¡Ë || ¥Ñ¥Í¥ë | IPS || CPU | 4¥³¥¢ || ¥á¥â¥ê¡¿¥¹¥È¥ìー¥¸ | 2GB¡Ü32GB || Wi-Fi | 2.4GHz + 5GHz || ²»À¼½ÐÎÏ | BluetoothÁ÷¿®¡¿FM¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥¿ー¡¿AUX¡¿ËÜÂÎ¥¹¥Ôー¥«ー || ÅÅ¸» | ¥·¥¬ー¥×¥é¥°¥¢¥À¥×¥¿¡ÊÆþÎÏType-CÃ¼»Ò¡Ë5V/3A || ÂÐ±þ¡ÊÎã¡Ë | YouTube¡¿Netflix¡¿Prime Video ¤Û¤« |
¡Ú»ÈÍÑ¾ò·ï¡¦Ãí°Õ»ö¹à¡Û
¥¹¥Þ¥Û¡§iPhone¡¿AndroidÃ¼Ëö¡ÊBluetooth¡¦Wi-Fi»ÈÍÑ¡Ë¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¡§¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°¤Þ¤¿¤Ï¼ÖÆâWi-Fi´Ä¶¿ä¾©¡ÊÆ°²è¥¢¥×¥êÍøÍÑ»þ¡Ë°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¡¢±¿Å¾Ãæ¤ÎÁàºî¤ÏÆ±¾è¼Ô¤¬¹Ô¤¦¤«¡¢Ää¼Ö¸å¤ËÁàºî¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤Þ¤È¤á¡Û
¡È¼ÖÆâ¤ÎÉÔËþ¡É¤Ï¡¢ÁõÈ÷¤ÇÊÒÉÕ¤¯¡£GetPairr Vista 1.0¤Ï¡¢11¥¤¥ó¥Á¹â»ëÇ§¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹CarPlay¡¿Android Auto¡¢AndroidÆâÂ¢¥¢¥×¥ê±¿ÍÑ¡¢¤½¤·¤ÆÊ¬³äÉ½¼¨¡õÂ¿ºÌ¤Ê²»À¼½ÐÎÏ¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ö´Ä¶¤ò¼ÂÍÑËÜ°Ì¤Ë¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÃæ¤Ë¡¢¼ÖÆâ¤ò°ìÃÊ¾å¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤Ø¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾¦ÉÊ¤Î¥Úー¥¸¤Ø¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHDQH6WWYouTubeÆ°²è :https://www.youtube.com/watch?v=qc6Nkmv8x6A