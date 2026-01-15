¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÅìÍÎ±ÑÏÂ½÷³Ø±¡Âç³Ø¤¬1·î30Æü¡¦3·î4Æü¤Ë2026Ç¯ÅÙ°ìÈÌÁªÈ´¡ÊÁ°´ü¡¦¸å´ü¡Ë¤ò¼Â»Ü ¡½ Á´³Ø²ÊÊ»´ê²Ä¡¦Äê³Û¸¡ÄêÎÁ¡¦¶µ²ÊÁªÂò¤Ç¡¢¼õ¸³¤·¤ä¤¹¤¤Æþ»î
ÅìÍÎ±ÑÏÂ½÷³Ø±¡Âç³Ø¡Ê²£ÉÍ»ÔÎÐ¶è¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙÆþ»î¤Î°ìÈÌÁªÈ´¡ÊÁ°´ü¡¦¸å´ü¡Ë¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Á°´ü¤Ï2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡Á22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë½Ð´ê¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¡¢1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë»î¸³¤ò¼Â»Ü¡£2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¹ç³ÊÈ¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯ÅÙºÇ¸å¤Î³ØÎÏÁªÈ´¤È¤Ê¤ë¸å´ü¤Ï¡¢2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á25Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ç½Ð´ê¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¡£3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë»î¸³¤ò¼Â»Ü¤·¡¢3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¹ç³ÊÈ¯É½¤ò¹Ô¤¦¡£Æþ³Ø¸¡ÄêÎÁ¤Ï30,000±ß¤Ç¡¢Á°´ü¡¦¸å´üÎ¾Êý¤Î¼õ¸³¤ª¤è¤ÓÁ´¤Æ¤Î³Ø²Ê¤Ø¤ÎÊ»´ê¤¬²ÄÇ½¡Ê³Ø²ÊÊ»´ê¤Ë¤è¤ëÁý³Û¤Ê¤·¡Ë¡£
¡¡ÅìÍÎ±ÑÏÂ½÷³Ø±¡Âç³Ø¤Ç¤Ï¡¢Áí¹ç·¿ÁªÈ´¤ä¥¹¥«¥é¥·¥Ã¥×Æþ»î¡¢°ìÈÌÁªÈ´¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÆþ»îÀ©ÅÙ¤òÀß¤±¡¢¼õ¸³À¸¤Î¿ÊÏ©ÁªÂò¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¼Â»Ü¤¹¤ë2026Ç¯ÅÙÆþ»î¤Î°ìÈÌÁªÈ´¤Ï¡¢1·î¼Â»Ü¤Î¡ÖÁ°´ü¡×¤È3·î¼Â»Ü¤Î¡Ö¸å´ü¡×¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âÁ´¤Æ¤Î³Ø²Ê¤Ø¤Î½Ð´ê¡ÊÊ»´ê¡Ë¤¬²ÄÇ½¡£Æþ³Ø¸¡ÄêÎÁ¤ÏÁ°´ü¡¦¸å´üÊ»¤»¤Æ30,000±ß¤Ç¡¢ºÇÂç3³Ø²Ê¤Þ¤Ç³Ø²ÊÊ»´ê¤·¤Æ¤â¸¡ÄêÎÁ¤¬Áý³Û¤µ¤ì¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê½Ð´ê¼êÂ³¤Ï³Æ½Ð´ê´ü´ÖÃæ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÉ¬Í×¡Ë¡£
¡¡Æ±Âç¤Ï¡¢2026Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¿Í´Ö¼Ò²ñ³ØÉô¡ÊÁí¹ç¿´Íý³Ø²Ê¡¦»Ò¤É¤â¶µ°é³Ø²Ê¡¦¹ñºÝ³Ø²Ê¡Ë¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê³Ø¤Ó¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÈÌÁªÈ´¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ÖË¾¤äÅ¬À¤Ë¹ç¤Ã¤¿¿ÊÏ©ÁªÂò¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¡°ìÈÌÁªÈ´ Á°´ü¡§3¶µ²Ê¤Þ¤¿¤Ï2¶µ²Ê¤«¤éÁªÂò¡¢²ñ¾ì¤â²£ÉÍ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Î2¤«½ê
¡¡Á°´ü¤Î»î¸³Êý¼°¤Ï¡¢±Ñ¸ì¡¦¹ñ¸ì¡¦ÃÏÍýÎò»Ë¤Î3¶µ²Ê¤ò¼õ¸³¤¹¤ë¡ÖAÊý¼°¡Ê3¶µ²Ê¡Ë¡×¤È¡¢±Ñ¸ì¡¦¹ñ¸ì¡¦ÃÏÍýÎò»Ë¤«¤éÇ¤°Õ¤Î2¶µ²Ê¤òÁªÂò¤¹¤ë¡ÖBÊý¼°¡Ê2¶µ²Ê¡Ë¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢BÊý¼°¤Ç¤Ï±Ñ¸ì¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¡Ö¹ñ¸ì¡ÜÃÏÍýÎò»Ë¡×¤Ç¤Î¼õ¸³¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÀ°Õ²ÊÌÜ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¼õ¸³¤·¤ä¤¹¤¤Æþ»î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¸³²ÊÌÜ¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤¬¡Ö±Ñ¸ì¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óI¡¢II¡¢ÏÀÍý¡¦É½¸½I¡×¡¢¹ñ¸ì¤¬¡Ö¸½Âå¤Î¹ñ¸ì¡¢¸À¸ìÊ¸²½¡Ê¸ÅÊ¸¡¦´ÁÊ¸¤ò½ü¤¯¡Ë¡×¡¢ÃÏÍýÎò»Ë¤¬¡ÖÆüËÜ»Ë¡ÊÎò»ËÁí¹ç¡¢ÆüËÜ»ËÃµµæ¡Ë¤Þ¤¿¤Ï¡¢À¤³¦»Ë¡ÊÎò»ËÁí¹ç¡¢À¤³¦»ËÃµµæ¡Ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â100ÅÀ¡¦60Ê¬¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡»î¸³²ñ¾ì¤Ï¡¢²£ÉÍ²ñ¾ì¡ÊÆ±Âç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ë¡¿Ï»ËÜÌÚ²ñ¾ì¡ÊÆ±ÂçÂç³Ø±¡¡Ë¤Î2²ñ¾ì¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¡£»ÖË¾³Ø²Ê¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º²ñ¾ì¤òÁª¤Ù¤ë¤³¤È¤â¡¢¼õ¸³À¸¤Î°ÜÆ°ÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¹©É×¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£³µÍ×
¡Ú½Ð´ê´ü´Ö¡Û¡¡2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡Á1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡Ú»î¸³Æü¡Û¡¡2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ú¹ç³ÊÈ¯É½¡Û¡¡2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë
¡ÚÁªÈ´ÊýË¡¡Û
¡¦AÊý¼°¡Ê3¶µ²Ê¡Ë¡§±Ñ¸ì¡¦¹ñ¸ì¡¦ÃÏÍýÎò»Ë
¡¦BÊý¼°¡Ê2¶µ²Ê¡Ë¡§±Ñ¸ì¡¦¹ñ¸ì¡¦ÃÏÍýÎò»Ë¤«¤é2¶µ²Ê¤òÁªÂò¡Ê¹ñ¸ì¡ÜÃÏÍýÎò»Ë¤Î¤ß¤ÎÁªÂò¤âº£²ó¤«¤é²Ä¡Ë
¡¡*¹ñ¸ì¤Î¸ÅÊ¸¡¦´ÁÊ¸¤ÏÂÐ¾Ý³°
¡Ú»î¸³²ñ¾ì¡Û¡¡²£ÉÍ²ñ¾ì¡ÊÆ±Âç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ë¡¿Ï»ËÜÌÚ²ñ¾ì¡ÊÆ±ÂçÂç³Ø±¡¡Ë
¡Ú½Ð´ê²ÄÇ½³Ø²Ê¡Û¡¡Á´³Ø²Ê¡ÊÁí¹ç¿´Íý³Ø²Ê¡¿»Ò¤É¤â¶µ°é³Ø²Ê¡¿¹ñºÝ³Ø²Ê ºÇÂç3³Ø²Ê¤Þ¤ÇÊ»´ê²Ä¡Ë
¡ÚÆþ³Ø¸¡ÄêÎÁ¡Û¡¡30,000±ß¡Ê³Ø²ÊÊ»´ê¤Ë¤è¤ëÁý³Û¤Ê¤·¡¢°ìÅÙ¤Î¸¡ÄêÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ç¸å´ü¤â¼õ¸³²Ä¡Ë
¢¨¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤ò»²¾È¡£
¡¡https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/prospect/nyushi/info/info_11.html
¢¡°ìÈÌÁªÈ´ ¸å´ü¡§±Ñ¸ì¡¦¹ñ¸ì¤Î2¶µ²Ê¤Ç¼õ¸³¡¢º£Ç¯ÅÙºÇ¸å¤Î³ØÎÏÁªÈ´
¡¡¸å´ü¤Ïº£Ç¯ÅÙºÇ¸å¤Î³ØÎÏÁªÈ´¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¡¢±Ñ¸ì¡¦¹ñ¸ì¤Î2¶µ²Ê¤Î¤ß¤Ç¼õ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£»î¸³²ÊÌÜ¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤¬¡Ö±Ñ¸ì¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óI¡¢II¡¢ÏÀÍý¡¦É½¸½I¡×¡¢¹ñ¸ì¤¬¡Ö¸½Âå¤Î¹ñ¸ì¡¢¸À¸ìÊ¸²½¡Ê¸ÅÊ¸¡¦´ÁÊ¸¤ò½ü¤¯¡Ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â100ÅÀ¡¦60Ê¬¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸å´ü¤Î»î¸³²ñ¾ì¤Ï¡¢²£ÉÍ²ñ¾ì¡ÊÆ±Âç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ë¤Î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
¢£³µÍ×
¡Ú½Ð´ê´ü´Ö¡Û¡¡2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë
¡Ú»î¸³Æü¡Û¡¡2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë
¡Ú¹ç³ÊÈ¯É½¡Û¡¡2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë
¡ÚÁªÈ´ÊýË¡¡Û¡¡±Ñ¸ì¡¦¹ñ¸ì¤Î2¶µ²Ê
*¹ñ¸ì¤Î¸ÅÊ¸¡¦´ÁÊ¸¤ÏÂÐ¾Ý³°
¡Ú½Ð´ê²ÄÇ½³Ø²Ê¡Û¡¡Á´³Ø²Ê¡ÊÁí¹ç¿´Íý³Ø²Ê¡¿»Ò¤É¤â¶µ°é³Ø²Ê¡¿¹ñºÝ³Ø²Ê ºÇÂç3³Ø²Ê¤Þ¤ÇÊ»´ê²Ä¡Ë
¡ÚÆþ³Ø¸¡ÄêÎÁ¡Û¡¡30,000±ß¡Ê³Ø²ÊÊ»´ê¤Ë¤è¤ëÁý³Û¤Ê¤·¡¢°ìÅÙ¤Î¸¡ÄêÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤ÇÁ°´ü¤â¼õ¸³²Ä¡Ë
¢¨¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤ò»²¾È¡£
¡¡https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/prospect/nyushi/info/info_12.html
¡Ê»²¹Í¡§ÅìÍÎ±ÑÏÂ½÷³Ø±¡Âç³Ø¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¡Ë
¡¦2026Ç¯ÅÙÆþ³Ø»î¸³Í×¹Ë
¡¡https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/prospect/nyushi/data/2026nyushiyoukou.pdf
¡¦º£ÃÎ¤ê¤¿¤¤ºÇ¿·Æþ»î¾ðÊó
¡¡https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/prospect/nyushi/nyushipr_2025.html
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÅìÍÎ±ÑÏÂ½÷³Ø±¡Âç³Ø¡¡Æþ»î¹Êó²Ý
TEL¡§045-922-5512
¥á¡¼¥ë¡§nyushi@toyoeiwa.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
