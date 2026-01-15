Åì³¤Âç³Ø¤ÎÆÃÂÔÀ¸¾©³Ø¶â¡Ö¥¼¥ó¥È¥¯¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È ¡Á 2·î2Æü¡¦3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÁ´³ØÉôÅý°ìÁªÈ´¡ÊÁ°´ü¡Ë¤ÎÀ®ÀÓÍ¥½¨¼Ô¤ò·ÐºÑÅª¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢Æ±»î¸³¤Î½Ð´ê¤Ï1·î4Æü¤«¤é

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

Åì³¤Âç³Ø¤Ï2026Ç¯ÅÙÆþ»î¤«¤é¡¢ÆÃÂÔÀ¸¾©³Ø¶â¡Ö¥¼¥ó¥È¥¯¡×¡ÊÁ´³ØÉôÅý°ìÁªÈ´¡ÊÁ°´ü¡Ë¡ßÆÃÂÔÀ¸¾©³Ø¶â¡Ë¤òÆ³Æþ¡£2026Ç¯2·î2Æü¡Ê·î¡Ë¡¦3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÁ´¹ñ18ÃÏ¶è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÁ´³ØÉôÅý°ìÁªÈ´¡ÊÁ°´ü¡Ë¤Î¹ç³Ê¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢³ØÈñÌÈ½ü¥¿¥¤¥×¤ÎÆÃÂÔÀ¸¤ª¤è¤ÓÆþ³Ø¾©Îå¥¿¥¤¥×¤Î¾©³ØÀ¸¤òÁª¹Í¤¹¤ë¡£¼õ¸³3²ÊÌÜ¤Î¤¦¤Á¹âÆÀÅÀ2²ÊÌÜ¤Ë¤è¤ëÈ½Äê¤Î¤¿¤áÆÀ°Õ²ÊÌÜ¤ò¤¤¤«¤»¡¢ºÇÂç6³Ø²Ê¤Þ¤ÇÊ»´ê²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô³Ø²Ê¤ò½ü¤¯Á´³ØÉô¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢¿äÁ¦Åù¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤­¤ë¡£Á´³ØÉôÅý°ìÁªÈ´¡ÊÁ°´ü¡Ë¤Î½Ð´ê´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á20Æü¡Ê²Ð¡Ë¡£

¡¡¡Ö¥¼¥ó¥È¥¯¡×¤Ï¡¢¼õ¸³À¸¤Î³Ø¤Ó¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤äÌ´¤Î¼Â¸½¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡¢·ÐºÑ¥µ¥Ý¡¼¥ÈÀ©ÅÙ¡£Á´³ØÉôÅý°ìÁªÈ´¡ÊÁ°´ü¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾©³Ø¶â¤ò´õË¾¤¹¤ëÀ®ÀÓ¤¬Í¥½¨¤Ê¹ç³Ê¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Æþ³Ø¶â¤ª¤è¤Ó4Ç¯´Ö¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤¬¸¶Â§ÌÈ½ü¤È¤Ê¤ëÆÃÂÔÀ¸¡Ê³ØÈñÌÈ½ü¥¿¥¤¥×¡Ë¤ª¤è¤Ó¡¢20Ëü±ß¤òµëÉÕ¤¹¤ë¾©³ØÀ¸¡ÊÆþ³Ø¾©Îå¥¿¥¤¥×¡Ë¤òÁª¹Í¤·¡¢¹ç·×¤ÇºÇÂç500Ì¾¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¡£

¡¡³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£

¢¡ÆÃÂÔÀ¸¾©³Ø¶â¡Ö¥¼¥ó¥È¥¯¡×¡ÊÁ´³ØÉôÅý°ìÁªÈ´¡ÊÁ°´ü¡Ë¡ßÆÃÂÔÀ¸¾©³Ø¶â¡Ë

¡ÚºÎÍÑ¥¿¥¤¥×¡Û

¡¦³ØÈñÌÈ½ü¥¿¥¤¥×

¡¡Æþ³Ø¶â¤È4Ç¯´Ö¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤ò¸¶Â§Á´³ÛÌÈ½ü¡£ºÇÂç120Ì¾¤¬ÂÐ¾Ý¡£

¡¡¢¨Æþ³Ø¼êÂ³»þ¤Ë¸ºÌÈ¡£Âè2¥»¥á¥¹¥¿¡¼°Ê¹ß¤â·ÑÂ³¿³ºº¤Ë¤è¤ê¼ø¶ÈÎÁÊ¬¤òµëÉÕ¡£

¡¦Æþ³Ø¾©Îå¥¿¥¤¥×

¡¡Æþ³Ø¼êÂ³»þ¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤«¤é20Ëü±ß¸ºÌÈ¡£ºÇÂç380Ì¾¤¬ÂÐ¾Ý¡£

¡Ú¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û

¡Ê1¡Ë3²ÊÌÜ¼õ¸³¤Î¹âÆÀÅÀ2²ÊÌÜÈ½Äê

¡¡ÆÀ°Õ²ÊÌÜ¤ò¤¤¤«¤·¤Æ¼õ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¡¢±Ñ¸ì³°Éô»î¸³¥¹¥³¥¢¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë¡£

¡Ê2¡ËºÇÂç6³Ø²ÊÊ»´ê²ÄÇ½

¡¡1Æü¤Î¼õ¸³¤Ç3³Ø²Ê¤Þ¤ÇÊ»´ê²ÄÇ½¡£2Æü´Ö¤Î¼õ¸³¤ÇºÇÂç6³Ø²Ê¤Þ¤ÇÊ»´ê¤¬¤Ç¤­¤ë¡£Ê»´ê³ä°úÀ©ÅÙ¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£

¡Ê3¡ËÁ´¹ñ18ÃÏ¶è¤Ç»î¸³¤ò¼Â»Ü

¡¡ËÌ³¤Æ»¤«¤é¶å½£¤Þ¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¼õ¸³¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»î¸³¾ì¤òÂ¿¤¯ÀßÃÖ¡£

¡Ê4¡ËÆÃÂÔÀ¸¾©³Ø¶â¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸OK

¡¡Áí¹ç·¿ÁªÈ´¡¢³Ø¹»¿äÁ¦·¿ÁªÈ´¤Î¹ç³Ê¼Ô¤â¡ÖÁ´³ØÉôÅý°ìÁªÈ´¡ÊÁ°´ü¡Ë¡×¤ÇÆ±¤¸³Ø²Ê¤Ë½Ð´ê¤·¡¢ÆÃÂÔÀ¸¾©³Ø¶â¤ËÄ©Àï¤Ç¤­¤ë¡£

¡ÚÂÐ¾Ý³ØÉô¡Û

¡¡Á´³ØÉô¡£¤¿¤À¤·¡¢¹©³ØÉô¹Ò¶õ±§Ãè³Ø²Ê¹Ò¶õÁà½Ä³ØÀì¹¶¡¢°å³ØÉô°å³Ø²Ê¤Ï½ü¤¯¡£

¢¡Á´³ØÉôÅý°ìÁªÈ´¡ÊÁ°´ü¡Ë

¡Ú½Ð´ê´ü´Ö¡Û

¡¡2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á20Æü¡Ê²Ð¡Ë

¡Ú»î¸³Æü¡Û

¡¡2026Ç¯2·î2Æü¡Ê·î¡Ë¡¦3Æü¡Ê²Ð¡Ë ¢¨¤¤¤º¤ì¤Ç¤â¼õ¸³²ÄÇ½

¡Ú¹ç³ÊÈ¯É½¡Û

¡¡2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë

¡ÚÆþ³Ø¼êÂ³´ü´Ö¡Û

¡¡2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¡Á19Æü¡ÊÌÚ¡Ë

¢¨³ØÈñÌÈ½ü¥¿¥¤¥×¤ÎºÎÍÑ¼Ô¤Ï¡ã2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¡Á28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ä

¡Ú»î¸³²ÊÌÜ¡Û

¡¦Ê¸·Ï¡§±Ñ¸ì¡¦¹ñ¸ì¡¦ÁªÂò²ÊÌÜ¡Ê¡ÖÆüËÜ»ËÃµµæ¡×¡ÖÀ¤³¦»ËÃµµæ¡×¡ÖÃÏÍýÁí¹ç¡¤ÃÏÍýÃµµæ¡×¡Ö¸ø¶¦¡¤À¯¼£¡¦·ÐºÑ¡×¤«¤é1²ÊÌÜ¡Ë

¡¦Íý·Ï¡§±Ñ¸ì¡¦¿ô³Ø¡¦ÁªÂò²ÊÌÜ¡Ê¡ÖÊªÍý´ðÁÃ¡¤ÊªÍý¡×¡Ö²½³Ø´ðÁÃ¡¤²½³Ø¡×¡ÖÀ¸Êª´ðÁÃ¡¤À¸Êª¡×¤«¤é1²ÊÌÜ¡Ë

¡Ú²ñ¾ì¡Û

¡¡18ÃÏ¶è¡Ú»¥ËÚ¡Ê»¥ËÚ¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ë¡¢ÀçÂæ¡¢·´»³¡¢¿å¸Í¡¢¹âºê¡¢ºë¶Ì¡ÊÂçµÜ¡Ë¡¢ÀéÍÕ¡ÊÄÅÅÄ¾Â¡Ë¡¢Åìµþ¡ÊÉÊÀî¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ë¡¢¿ÀÆàÀî¡Ê¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡¿¾ÅÆî¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ë¡¢¿·³ã¡¢¶âÂô¡¢ÀÅ²¬¡ÊÀÅ²¬¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ë¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¡¢¹­Åç¡¢Ê¡²¬¡¢·§ËÜ¡Ê·§ËÜ¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ë¡¢¼¯»ùÅç¡Û

¢¨¾ÜºÙ¤ÏÆþ»îÍ×¹à¤äÆþ»î¾ðÊóÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤ò»²¾È

¢£Æþ»î¾ðÊóÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸

¡¡https://www.u-tokai.ac.jp/examination-admissions/exam/

¡ÔÆþ³Ø»î¸³Í×¹à¡Õ

¡¡https://www.u-tokai.ac.jp/uploads/2025/09/17fcba022518e1065f4907ba4ac699f5.pdf

¢£¥¼¥ó¥È¥¯¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡£¡ÊÅì³¤Âç³Ø²ñ°÷¥µ¥¤¥È¡Ë

¡¡https://tokai-member.com/lp/zentoku/

¡Ê»²¹Í¡Ë

¡¡Åì³¤Âç³Ø¤Ç¤ÏÆÃÂÔ¾©³Ø¶â°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾©³Ø¶â¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡https://www.u-tokai.ac.jp/examination-admissions/scholarship/

¡Ê´ØÏ¢µ­»ö¡Ë

¡¦Åì³¤Âç³Ø¤¬ÆÃÂÔÀ¸¾©³Ø¶â¡Ö¥¼¥ó¥È¥¯¡×¤ò¿·Àß ¡½ Á´³ØÉôÅý°ìÁªÈ´¡ÊÁ°´ü¡Ë¤ÎÀ®ÀÓÍ¥½¨¼Ô¤ò·ÐºÑÅª¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢ÆÀ°Õ²ÊÌÜ¤ò¤¤¤«¤·¤ÆÄ©Àï¡Ê2025.07.31¡Ë

¡¡https://www.u-presscenter.jp/article/post-56481.html

¡¦Åì³¤Âç³Ø¤ÎÆþ³Ø¸¡ÄêÎÁ³ä°úÀ©ÅÙ¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥ÈÊ»´ê³ä¡×¡½¡ÖÁ´³ØÉôÅý°ìÁªÈ´¡×¡Ö°ìÈÌÁªÈ´¡×¤ÏÆ±°ì»î¸³Æü¤ÎÊ»´ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸¡ÄêÎÁ¤Î¹ç·×¤¬35,000±ß¤Ë¡Ê2025.11.26¡Ë

¡¡https://www.u-presscenter.jp/article/post-58063.html

¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè

Åì³¤Âç³Ø¡¡³ØÄ¹¼¼¡Ê¹­ÊóÃ´Åö¡Ë¡¡

½»½ê¡§¢©259-1292 ¿ÀÆàÀî¸©Ê¿ÄÍ»ÔËÌ¶âÌÜ4-1-1

TEL¡§0463-58-1211¡ÊÂåÉ½¡Ë

¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/